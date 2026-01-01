Conecta HeyGen con APIs y clientes MCP
Ya sea que estés automatizando tareas, ayudando a tus agentes o desarrollando soluciones personalizadas, todo funciona en conjunto para crear y entregar video con IA a gran escala.
Cuatro formas de integrar HeyGen
Integraciones directas
Conecta HeyGen directamente con tus herramientas. No necesitas código. Solo haz clic y autentica.
Plataformas de agentes
Deja que tu agente de IA cree videos de HeyGen automáticamente, bajo demanda o como parte de un flujo de trabajo.
Funciona en flujos de trabajo con IA
Tus herramientas actuales envían datos a HeyGen dentro de un agente de IA. Sin configuración. Solo cárgalas juntas.
Crea con HeyGen
Acceso totalmente programático para desarrolladores que crean sobre la API de HeyGen, el servidor MCP y Skills.
Adobe Express
Convierte imágenes y diseños increíbles en narrativas de video dinámicas dentro de Adobe Express.
Airtable
El agente extrae registros de una base de Airtable, pasa los datos a HeyGen y genera un video personalizado.
Apollo
El agente obtiene datos enriquecidos de prospectos desde Apollo, los pasa a HeyGen y genera videos de alcance personalizados a gran escala.
Asana
El agente lee los hitos del proyecto y las actualizaciones de tareas desde Asana, se las pasa a HeyGen y genera un video con el estado actualizado.
Atlassian
El agente lee tickets de Jira o páginas de Confluence, extrae el contenido y genera una actualización en video narrada por un avatar a través de HeyGen.
Autohive
Convierte tareas repetitivas en agentes de IA que automaticen flujos de trabajo de video en HeyGen. No necesitas saber programar.
Canva
Convierte tus diseños estáticos de Canva en videos con avatares de IA sin salir de Canva.
ChatGPT
Genera un guion de video en ChatGPT y conviértelo al instante en un video terminado en HeyGen.
Claude (Anthropic)
Agrega HeyGen como una herramienta nativa en Claude. Genera videos con avatar a partir de cualquier conversación o flujo de trabajo con agentes.
Clay
Automatiza a gran escala videos de ventas y marketing personalizados desde secuencias de Clay.
Cursor
Genera videos de demostración, recorridos guiados y narraciones para documentación dentro de tu entorno de programación con IA.
Customer.io
El agente extrae los datos de campañas o journeys de Customer.io, los pasa a HeyGen y genera videos personalizados a gran escala.
Figma
El agente lee los frames o el contenido del prototipo desde Figma, lo envía a HeyGen y genera un video de recorrido de diseño narrado por un avatar.
FlowShare
Convierte guías paso a paso en videos de capacitación y onboarding con IA de forma automática.
Gamma
El agente lee una presentación de Gamma, extrae su contenido, lo envía a HeyGen Video Agent y genera un video narrado por un avatar.
GitHub
El agente obtiene resúmenes de pull requests o notas de lanzamiento desde GitHub, se los pasa a HeyGen y genera un video de registro de cambios listo para compartir.
Google Drive
El agente lee documentos o contenido de diapositivas desde Google Drive, lo pasa a HeyGen y genera una versión en video narrada por un avatar.
Granola
El agente toma las notas de la reunión desde Granola, las pasa a HeyGen y genera resúmenes o recaps de video personalizados.
Hexus
Agrega avatares a tus demos y guías con Hexus AI para hacer que el contenido de tu producto sea más interactivo y escalable.
Intercom
El agente obtiene resúmenes o contenido de ayuda de Intercom, lo pasa a HeyGen y genera un video personalizado.
Hubspot
Crea y envía videos personalizados con IA directamente dentro de tus flujos de trabajo y campañas de correo en HubSpot.
Linear
El agente consulta Linear para obtener el sprint o el registro de cambios, lo pasa a HeyGen y genera un video de actualización para las personas interesadas sobre ese lanzamiento.
Encantador
Conecta HeyGen como un conector personal para crear apps que activen la generación de videos con avatar como una función nativa del producto.
Crear
Crea automatizaciones avanzadas de varios pasos en Make con la plataforma de generación de video de HeyGen.
Manus
Agrega HeyGen como una herramienta invocable por MCP en Manus para activar la generación de video como un paso dentro de cualquier flujo de trabajo autónomo.
Microsoft Copilot
Conecta HeyGen con Copilot Studio para que tus agentes empresariales generen automáticamente videos de capacitación y comunicación en todo M365.
Mindstamp
Agrega interactividad a tus videos con botones, cuestionarios y más para aumentar el nivel de participación de tus estudiantes en cada reproducción.
n8n
Conecta HeyGen con más de 1,000 apps y servicios usando la plataforma de automatización de n8n para crear potentes flujos de trabajo de video con IA sin esfuerzo.
Notion
El agente lee una página o base de datos de Notion, envía el contenido a HeyGen y genera un resumen en video narrado por un avatar.
NVIDIA NemoClaw
Implementa HeyGen con NemoClaw para generar videos seguros, con control de privacidad, impulsados por agentes de IA autónomos que se ejecutan en cómputo local.
OpenClaw
Registra HeyGen como una skill en ClawHub para que cualquier agente de OpenClaw pueda llamar a la API de OpenClaw de HeyGen y generar videos.
Pabbly
Conecta HeyGen con más de 2,000 herramientas para automatizar flujos de trabajo de video y aumentar la productividad con una transferencia de datos sin fricciones.
Plainly
Inserta automáticamente videos de HeyGen en plantillas de After Effects para crear videos dinámicos con avatares.
PostHog
El agente lee los datos de analítica de producto o de feature flags desde PostHog, los pasa a HeyGen y genera un video de insights narrado por un avatar.
Repurpose.io
Convierte tu video de HeyGen en una publicación y compártelo automáticamente en todos lados para distribuir tu contenido sin esfuerzo.
Salesforce
El agente extrae los datos de contacto u oportunidad de Salesforce, los pasa a HeyGen y genera un video de alcance personalizado.
Slack
El agente lee un hilo de Slack, pasa el contexto a HeyGen, genera una actualización en video y la publica de vuelta en el canal.
Snowflake
El agente consulta los datos en Snowflake, pasa los resultados a HeyGen y genera un video resumen narrado por un avatar para las personas interesadas.
Stripe
El agente extrae los datos de pago o ingresos de Stripe, los pasa a HeyGen y genera un video de facturación o de hitos.
Superhumano
Implementa HeyGen como un agente asociado en la Superhuman Go Agent Store para generar y enviar videos con avatar desde más de 1M de apps.
Tolstoy
Incrusta videos de HeyGen en sitios web, correos electrónicos o SMS para aumentar las vistas y generar tráfico en todos tus canales.
Trupeer
Dale un toque humano a tus grabaciones de pantalla y convierte texto en video al instante con los avatares de IA de HeyGen.
Vercel
El agente consulta a Vercel para obtener los metadatos del deployment, se los pasa a HeyGen y genera automáticamente un video de anuncio de lanzamiento.
viaSocket
Automatiza procesos entre tus herramientas con la plataforma sin código de viaSocket para crear flujos de trabajo de video sin ayuda del equipo de ingeniería.
Vimeo
Sincroniza tus videos de HeyGen directamente con carpetas asignadas en Vimeo, con la opción de activar la sincronización automática.
Zapier
Conecta HeyGen con más de 8,000 apps. Activa la creación de videos a partir de cualquier evento en tu flujo de trabajo.
Zoom
Usa avatares interactivos en reuniones de Zoom que piensan y responden como tú en tiempo real.
¿Te interesa integrar con HeyGen?
Contáctanos para explorar integraciones de API y MCP, soluciones personalizadas y oportunidades de alianza con HeyGen para crear y entregar video con IA a gran escala.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Cuáles son las diferentes formas de integrarte con HeyGen?
HeyGen ofrece tres caminos de integración: MCP para conectarte con asistentes de IA como Claude sin tener que administrar APIs, Skills para ampliar las capacidades de agentes de código con IA como Claude Code y Cursor, y Direct API para tener control totalmente programático sobre la generación de video.
¿Cómo funciona la autenticación en cada ruta de integración?
MCP usa OAuth: las personas usuarias autorizan a través de una pantalla de consentimiento sin necesidad de claves de API. Tanto Skills como Direct API usan una clave de API que se envía en el encabezado X-Api-Key, generada desde Configuración → API en tu panel de HeyGen.
¿Necesito una clave de API?
No. Remote MCP usa autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen (Web Plan). No se necesita ninguna clave de API.
¿El MCP de HeyGen tiene un costo adicional?
No. La creación de videos usa los créditos premium incluidos en tu plan actual de HeyGen. No hay cargos adicionales por API ni facturación extra.
¿Qué planes de HeyGen son compatibles con MCP?
MCP está disponible en todos los planes de HeyGen. Para un uso más intensivo, se recomienda actualizar al plan Creator o superior.
¿Puedo usar mis avatares y voces personalizados?
Sí. Cualquier avatar o voz disponible en tu cuenta de HeyGen, incluidos los recursos personalizados que hayas creado, está disponible a través de HeyGen MCP.
¿Cuál es la diferencia entre esto y la API de HeyGen?
La API de HeyGen te da endpoints REST directos para tener control por programación. Remote MCP envuelve esas capacidades para que los agentes de IA puedan usarlas de forma conversacional sin que tengas que escribir código de integración.
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