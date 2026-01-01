Integraciones

Conecta HeyGen con APIs y clientes MCP

Ya sea que estés automatizando tareas, ayudando a tus agentes o desarrollando soluciones personalizadas, todo funciona en conjunto para crear y entregar video con IA a gran escala.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom

Cuatro formas de integrar HeyGen

Integraciones directas

Integraciones directas

Conecta HeyGen directamente con tus herramientas. No necesitas código. Solo haz clic y autentica.

Plataformas de agentes

Plataformas de agentes

Deja que tu agente de IA cree videos de HeyGen automáticamente, bajo demanda o como parte de un flujo de trabajo.

Funciona en flujos de trabajo con IA

Funciona en flujos de trabajo con IA

Tus herramientas actuales envían datos a HeyGen dentro de un agente de IA. Sin configuración. Solo cárgalas juntas.

Crea con HeyGen

Crea con HeyGen

Acceso totalmente programático para desarrolladores que crean sobre la API de HeyGen, el servidor MCP y Skills.

Más información
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Convierte imágenes y diseños increíbles en narrativas de video dinámicas dentro de Adobe Express.

Más información
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente extrae registros de una base de Airtable, pasa los datos a HeyGen y genera un video personalizado.

Mira cómo funciona
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

El agente obtiene datos enriquecidos de prospectos desde Apollo, los pasa a HeyGen y genera videos de alcance personalizados a gran escala.

Mira cómo funciona
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente lee los hitos del proyecto y las actualizaciones de tareas desde Asana, se las pasa a HeyGen y genera un video con el estado actualizado.

Mira cómo funciona
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente lee tickets de Jira o páginas de Confluence, extrae el contenido y genera una actualización en video narrada por un avatar a través de HeyGen.

Mira cómo funciona
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Convierte tareas repetitivas en agentes de IA que automaticen flujos de trabajo de video en HeyGen. No necesitas saber programar.

Más información
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Convierte tus diseños estáticos de Canva en videos con avatares de IA sin salir de Canva.

Más información
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

Genera un guion de video en ChatGPT y conviértelo al instante en un video terminado en HeyGen.

Más información
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

Agrega HeyGen como una herramienta nativa en Claude. Genera videos con avatar a partir de cualquier conversación o flujo de trabajo con agentes.

Más información
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Automatiza a gran escala videos de ventas y marketing personalizados desde secuencias de Clay.

Más información
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Genera videos de demostración, recorridos guiados y narraciones para documentación dentro de tu entorno de programación con IA.

Mira cómo funciona
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

El agente extrae los datos de campañas o journeys de Customer.io, los pasa a HeyGen y genera videos personalizados a gran escala.

Mira cómo funciona
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

El agente lee los frames o el contenido del prototipo desde Figma, lo envía a HeyGen y genera un video de recorrido de diseño narrado por un avatar.

Mira cómo funciona
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Convierte guías paso a paso en videos de capacitación y onboarding con IA de forma automática.

Más información
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

El agente lee una presentación de Gamma, extrae su contenido, lo envía a HeyGen Video Agent y genera un video narrado por un avatar.

Mira cómo funciona
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente obtiene resúmenes de pull requests o notas de lanzamiento desde GitHub, se los pasa a HeyGen y genera un video de registro de cambios listo para compartir.

Mira cómo funciona
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente lee documentos o contenido de diapositivas desde Google Drive, lo pasa a HeyGen y genera una versión en video narrada por un avatar.

Mira cómo funciona
Granola logo

Granola

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

El agente toma las notas de la reunión desde Granola, las pasa a HeyGen y genera resúmenes o recaps de video personalizados.

Más información
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

Agrega avatares a tus demos y guías con Hexus AI para hacer que el contenido de tu producto sea más interactivo y escalable.

Conectar
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

El agente obtiene resúmenes o contenido de ayuda de Intercom, lo pasa a HeyGen y genera un video personalizado.

Mira cómo funciona
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Crea y envía videos personalizados con IA directamente dentro de tus flujos de trabajo y campañas de correo en HubSpot.

Más información
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente consulta Linear para obtener el sprint o el registro de cambios, lo pasa a HeyGen y genera un video de actualización para las personas interesadas sobre ese lanzamiento.

Mira cómo funciona
Encantador logo

Encantador

MCP
OAuth
Agent Platforms

Conecta HeyGen como un conector personal para crear apps que activen la generación de videos con avatar como una función nativa del producto.

Mira cómo funciona
Crear logo

Crear

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Crea automatizaciones avanzadas de varios pasos en Make con la plataforma de generación de video de HeyGen.

Más información
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

Agrega HeyGen como una herramienta invocable por MCP en Manus para activar la generación de video como un paso dentro de cualquier flujo de trabajo autónomo.

Más información
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Conecta HeyGen con Copilot Studio para que tus agentes empresariales generen automáticamente videos de capacitación y comunicación en todo M365.

Mira cómo funciona
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

Agrega interactividad a tus videos con botones, cuestionarios y más para aumentar el nivel de participación de tus estudiantes en cada reproducción.

Conectar
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

Conecta HeyGen con más de 1,000 apps y servicios usando la plataforma de automatización de n8n para crear potentes flujos de trabajo de video con IA sin esfuerzo.

Más información
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

El agente lee una página o base de datos de Notion, envía el contenido a HeyGen y genera un resumen en video narrado por un avatar.

Mira cómo funciona
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Implementa HeyGen con NemoClaw para generar videos seguros, con control de privacidad, impulsados por agentes de IA autónomos que se ejecutan en cómputo local.

Mira cómo funciona
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

Registra HeyGen como una skill en ClawHub para que cualquier agente de OpenClaw pueda llamar a la API de OpenClaw de HeyGen y generar videos.

Conectar
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

Conecta HeyGen con más de 2,000 herramientas para automatizar flujos de trabajo de video y aumentar la productividad con una transferencia de datos sin fricciones.

Conectar
Plainly logo

Plainly

API
Direct Integrations
Design & Content

Inserta automáticamente videos de HeyGen en plantillas de After Effects para crear videos dinámicos con avatares.

Conectar
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente lee los datos de analítica de producto o de feature flags desde PostHog, los pasa a HeyGen y genera un video de insights narrado por un avatar.

Mira cómo funciona
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

Convierte tu video de HeyGen en una publicación y compártelo automáticamente en todos lados para distribuir tu contenido sin esfuerzo.

Conectar
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

El agente extrae los datos de contacto u oportunidad de Salesforce, los pasa a HeyGen y genera un video de alcance personalizado.

Mira cómo funciona
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

El agente lee un hilo de Slack, pasa el contexto a HeyGen, genera una actualización en video y la publica de vuelta en el canal.

Más información
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente consulta los datos en Snowflake, pasa los resultados a HeyGen y genera un video resumen narrado por un avatar para las personas interesadas.

Mira cómo funciona
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

El agente extrae los datos de pago o ingresos de Stripe, los pasa a HeyGen y genera un video de facturación o de hitos.

Mira cómo funciona
Superhumano logo

Superhumano

MCP
OAuth
Agent Platforms

Implementa HeyGen como un agente asociado en la Superhuman Go Agent Store para generar y enviar videos con avatar desde más de 1M de apps.

Más información
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

Incrusta videos de HeyGen en sitios web, correos electrónicos o SMS para aumentar las vistas y generar tráfico en todos tus canales.

Conectar
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Dale un toque humano a tus grabaciones de pantalla y convierte texto en video al instante con los avatares de IA de HeyGen.

Más información
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

El agente consulta a Vercel para obtener los metadatos del deployment, se los pasa a HeyGen y genera automáticamente un video de anuncio de lanzamiento.

Mira cómo funciona
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

Automatiza procesos entre tus herramientas con la plataforma sin código de viaSocket para crear flujos de trabajo de video sin ayuda del equipo de ingeniería.

Conectar
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

Sincroniza tus videos de HeyGen directamente con carpetas asignadas en Vimeo, con la opción de activar la sincronización automática.

Conectar
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Conecta HeyGen con más de 8,000 apps. Activa la creación de videos a partir de cualquier evento en tu flujo de trabajo.

Más información
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

Usa avatares interactivos en reuniones de Zoom que piensan y responden como tú en tiempo real.

Conectar

¿Te interesa integrar con HeyGen?

Contáctanos para explorar integraciones de API y MCP, soluciones personalizadas y oportunidades de alianza con HeyGen para crear y entregar video con IA a gran escala.

Contáctanos

¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas

¿Cuáles son las diferentes formas de integrarte con HeyGen?

HeyGen ofrece tres caminos de integración: MCP para conectarte con asistentes de IA como Claude sin tener que administrar APIs, Skills para ampliar las capacidades de agentes de código con IA como Claude Code y Cursor, y Direct API para tener control totalmente programático sobre la generación de video.

¿Cómo funciona la autenticación en cada ruta de integración?

MCP usa OAuth: las personas usuarias autorizan a través de una pantalla de consentimiento sin necesidad de claves de API. Tanto Skills como Direct API usan una clave de API que se envía en el encabezado X-Api-Key, generada desde Configuración → API en tu panel de HeyGen.

¿Necesito una clave de API?

No. Remote MCP usa autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen (Web Plan). No se necesita ninguna clave de API.

¿El MCP de HeyGen tiene un costo adicional?

No. La creación de videos usa los créditos premium incluidos en tu plan actual de HeyGen. No hay cargos adicionales por API ni facturación extra.

¿Qué planes de HeyGen son compatibles con MCP?

MCP está disponible en todos los planes de HeyGen. Para un uso más intensivo, se recomienda actualizar al plan Creator o superior.

¿Puedo usar mis avatares y voces personalizados?

Sí. Cualquier avatar o voz disponible en tu cuenta de HeyGen, incluidos los recursos personalizados que hayas creado, está disponible a través de HeyGen MCP.

¿Cuál es la diferencia entre esto y la API de HeyGen?

La API de HeyGen te da endpoints REST directos para tener control por programación. Remote MCP envuelve esas capacidades para que los agentes de IA puedan usarlas de forma conversacional sin que tengas que escribir código de integración.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido e impulsan el crecimiento con el video con IA más innovador.

Reservar una reunión
CTA background