HeyGen x Claude

Antes de esta integración, el flujo de trabajo era así: escribir un guion en Claude, copiarlo, abrir HeyGen, pegar, configurar tu avatar, generar, esperar, descargar, compartir. Cada paso era manual. Cada paso implicaba cambiar de contexto. Ahora Claude se encarga de todo el ciclo.

Ahora Claude se encarga de todo el proceso. Tú describes lo que necesitas. Claude escribe el guion, llama a las herramientas de video de HeyGen vía MCP, monitorea el render y te devuelve un enlace para compartir, todo dentro de una sola conversación, sin que tengas que salir de Claude.