HeyGen x Claude
Claude escribe el guion. HeyGen entrega el video. Estés en Claude.ai, Claude Desktop o Claude Code, solo necesitas un prompt para tener un video terminado narrado por un avatar.
Del prompt al video dentro de Claude
Antes de esta integración, el flujo de trabajo era así: escribir un guion en Claude, copiarlo, abrir HeyGen, pegar, configurar tu avatar, generar, esperar, descargar, compartir. Cada paso era manual. Cada paso implicaba cambiar de contexto. Ahora Claude se encarga de todo el ciclo.
Ahora Claude se encarga de todo el proceso. Tú describes lo que necesitas. Claude escribe el guion, llama a las herramientas de video de HeyGen vía MCP, monitorea el render y te devuelve un enlace para compartir, todo dentro de una sola conversación, sin que tengas que salir de Claude.
“Escribe un video explicativo de 45 segundos sobre nuestro nuevo flujo de onboarding para clientes empresariales. Usa el avatar ejecutivo.”
Ten tu cuenta de HeyGen lista
Inicia sesión o crea una cuenta gratis en heygen.com. Todos los planes son compatibles con MCP y Skills. La creación de videos usa tu saldo de créditos premium existente. No hay costo adicional por la integración como tal.
Elige tu entorno de Claude
Claude.ai: ve a Connectors y agrega HeyGen. Claude Desktop: agrega el servidor MCP de HeyGen a la configuración de tu escritorio. Claude Code: ejecuta npx skills add heygen-com/skills en tu terminal.
Autentica tu cuenta
Para Claude.ai y Claude Desktop, autoriza HeyGen desde la pantalla de consentimiento de OAuth. No necesitas una API key. Para Claude Code, configura tu HEYGEN_API_KEY como una variable de entorno.
Crea tu primer video
En Claude.ai o en la app de escritorio, solo describe en el chat el video que quieres. En Claude Code, pega tu primer prompt y mira cómo Claude investiga, escribe el guion y produce un video terminado.
Elige tu interfaz de Claude
HeyGen funciona en todos los entornos de Claude. Cada ruta de integración está optimizada para un tipo de usuario diferente.
Claude.ai y escritorio
Agrega HeyGen como conector directamente dentro de Claude.ai o Claude Desktop. Autentícate una sola vez con OAuth — sin llaves de API, sin configuración — y empieza a generar videos desde cualquier conversación.
Claude Desktop (avanzado)
Ejecuta localmente el servidor MCP de HeyGen y conéctalo con Claude Desktop para una integración más profunda. Ideal para equipos que quieren tener control total sobre su configuración o flujos de trabajo on‑premise.
Código Claude
Instala HeyGen Skills en Claude Code y convierte tu terminal en un flujo completo de producción de video. Investiga, redacta, genera y traduce, todo desde un solo prompt.
Lo que puedes crear
La capacidad de Claude para investigar, razonar y escribir —combinada con la producción de video de HeyGen— desbloquea flujos de trabajo que no eran posibles cuando las dos herramientas vivían en pestañas separadas.
De investigación a video
Pídele a Claude que investigue un tema, redacte un guion y produzca el video. Claude Code con HeyGen Skills puede tomar una sola instrucción y devolver varios videos terminados.
Versiones multilingües al instante
Después de generar un video, pídele a Claude que lo traduzca y lo vuelva a renderizar en cualquiera de más de 175 idiomas con la traducción con sincronización labial de HeyGen, todo desde un mensaje de seguimiento.
Producción automatizada de cursos
Proporciona un temario. Claude Code con HeyGen Skills investiga cada módulo, redacta los guiones y produce videos de lecciones dirigidas por avatares.
Videos de alcance personalizados
Claude escribe un guion personalizado para cada prospecto. HeyGen genera un video único con avatar para cada contacto. Claude Code puede ejecutar esto para cientos de leads.
Anuncios de producto
Dale a Claude tus notas de lanzamiento. Escribe el guion, llama a HeyGen para generar un video con un avatar ejecutivo y te devuelve un enlace listo para compartir en Slack o por correo.
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