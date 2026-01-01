La mayoría de las herramientas de video quedan totalmente fuera del flujo de trabajo de diseño. Terminas en Adobe Express, exportas, cambias de herramienta, importas recursos, vuelves a armar el contexto y empiezas de nuevo. HeyGen funciona como un complemento dentro de Express al que puedes acceder desde el panel de Add-ons mientras estás diseñando.

Abre el panel de HeyGen en tu proyecto de Express, elige un avatar, agrega un guion, selecciona una voz e idioma y genera el video. El video del avatar se procesa y se coloca directamente en tu lienzo como un elemento movible y redimensionable, listo para combinarse con la tipografía de tu marca, imágenes generadas con Firefly, recursos de stock y efectos de movimiento. Cuando termines, descarga o comparte directamente desde Express.