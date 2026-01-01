HeyGen x Adobe Express
Adobe Express es donde se crea contenido con gran diseño. HeyGen es donde los diseños estáticos cobran vida. Como complemento nativo de Adobe Express, HeyGen pone un avatar de IA realista directamente en tu lienzo.
Genera un video y arrástralo al lienzo
La mayoría de las herramientas de video quedan totalmente fuera del flujo de trabajo de diseño. Terminas en Adobe Express, exportas, cambias de herramienta, importas recursos, vuelves a armar el contexto y empiezas de nuevo. HeyGen funciona como un complemento dentro de Express al que puedes acceder desde el panel de Add-ons mientras estás diseñando.
Abre el panel de HeyGen en tu proyecto de Express, elige un avatar, agrega un guion, selecciona una voz e idioma y genera el video. El video del avatar se procesa y se coloca directamente en tu lienzo como un elemento movible y redimensionable, listo para combinarse con la tipografía de tu marca, imágenes generadas con Firefly, recursos de stock y efectos de movimiento. Cuando termines, descarga o comparte directamente desde Express.
Abre Adobe Express y ve a Complementos
Abre cualquier proyecto en Adobe Express y haz clic en Complementos en el panel de navegación izquierdo. También puedes explorar el marketplace desde la página principal de Express. Busca HeyGen y haz clic en Agregar para instalar el complemento.
Inicia sesión en tu cuenta de HeyGen
Después de instalar, haz clic en el complemento de HeyGen para abrir el panel. Inicia sesión con tu cuenta existente de HeyGen o crea una en heygen.com. Tus avatares personalizados, voces y configuraciones de tu plan estarán disponibles de inmediato dentro del panel.
Elige tu avatar, guion y voz
Dentro del panel de HeyGen, selecciona un avatar de la biblioteca de tu cuenta, escribe o pega tu guion y elige una voz e idioma. Puedes agregar varios videos de avatares a un mismo diseño repitiendo este paso para cada uno.
Dentro del panel de HeyGen, selecciona un avatar de la biblioteca de tu cuenta, escribe o pega tu guion y elige una voz e idioma. Puedes agregar varios videos de avatares a un mismo diseño repitiendo este paso para cada uno.
Haz clic en Generar video y espera a que se renderice el avatar. Arrastra el video terminado a tu lienzo de Express, colócalo y ajusta su tamaño, luego usa todas las herramientas de Express para completar el diseño. Descarga o comparte cuando esté listo.
Lo que crean los equipos creativos y de marketing
Cualquier proyecto de Adobe Express que se beneficie de tener un presentador, como el lanzamiento de una campaña, un anuncio para redes sociales o una diapositiva de capacitación, ahora puede tenerlo sin salir del lienzo.
Anuncios de video para redes sociales
Diseña tu anuncio en Express con el tamaño exacto para Instagram, TikTok o LinkedIn, luego agrega un presentador con avatar de IA de HeyGen y exporta un video completo para publicar. Todo dentro de una sola herramienta, en una sola sesión.
Contenido para lanzamiento de campaña
Crea el visual de la campaña en Express con los recursos de tu brand kit, luego integra un avatar de HeyGen para dar la narración del anuncio y generar un recurso de video que coincida exactamente con tu campaña visual.
Materiales de capacitación y onboarding
Usa las plantillas controladas de Express para asegurarte de que cada diapositiva de capacitación se mantenga alineada con tu marca, luego agrega un narrador con avatar de IA de HeyGen a cada una, dándole a los equipos de L&D un flujo de trabajo de producción de video consistente y escalable.
Localización de contenido multilingüe
Diseña una sola vez en Express, genera narración de avatar en más de 175 idiomas y dialectos con HeyGen y produce recursos de video localizados para cada mercado desde un solo proyecto de Express, sin tener que rehacer el diseño.
Presentaciones y reportes narrados
Agrega un presentador con avatar de IA de HeyGen a cualquier presentación o infografía de Express, convirtiendo un deck estático en un video narrado que puedes compartir como MP4 o incrustar directamente en un correo de campaña.
Empieza a crear videos con IA
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