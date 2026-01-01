ChatGPT x HeyGen

Cada vez que alguien termina un guion, un hilo de investigación o una idea general en ChatGPT, había un vacío. Un momento en el que pensabas: "Preferiría ver esto en video que leerlo" y luego tenías que abrir otra herramienta, reconstruir el contexto y empezar de nuevo.



La app nativa de ChatGPT de HeyGen cierra por completo ese vacío. Escribe /heygen en cualquier conversación y describe lo que necesitas. Video Agent toma el contexto de tu hilo, arma un plan de producción y genera un video terminado con avatares, motion graphics, b-roll y narración, todo dentro del chat. Refínalo conversando hasta que quede exactamente como quieres. Sin exportar. Sin abrir nuevas pestañas.