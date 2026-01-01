ChatGPT x HeyGen
800 millones de personas usan ChatGPT para pensar, escribir y planear. Hasta ahora, convertir esas conversaciones en video significaba salirte. HeyGen cambia eso. El prompt es la producción.
Donde 800 millones de ideas se convierten en video
Cada vez que alguien termina un guion, un hilo de investigación o una idea general en ChatGPT, había un vacío. Un momento en el que pensabas: "Preferiría ver esto en video que leerlo" y luego tenías que abrir otra herramienta, reconstruir el contexto y empezar de nuevo.
La app nativa de ChatGPT de HeyGen cierra por completo ese vacío. Escribe /heygen en cualquier conversación y describe lo que necesitas. Video Agent toma el contexto de tu hilo, arma un plan de producción y genera un video terminado con avatares, motion graphics, b-roll y narración, todo dentro del chat. Refínalo conversando hasta que quede exactamente como quieres. Sin exportar. Sin abrir nuevas pestañas.
“Investiga los 3 principales beneficios del video asíncrono para equipos remotos y luego usa /heygen para convertirlo en un video explicativo de 60 segundos.”
Encuentra HeyGen en la tienda de aplicaciones de ChatGPT
Abre ChatGPT y ve a la App Store. Busca HeyGen y haz clic para abrir la página de la app. También puedes conectarte directamente desde tu panel de HeyGen en Integrations → ChatGPT.
Conecta tu cuenta de HeyGen
Haz clic en Add to ChatGPT y autoriza HeyGen con tu cuenta. Necesitas una cuenta gratuita de HeyGen; regístrate en heygen.com si todavía no tienes una. Tus avatares personalizados y configuraciones de voz se transfieren de inmediato.
Activa HeyGen en cualquier conversación
En cualquier conversación de ChatGPT, escribe /heygen seguido de la descripción de tu video. HeyGen usa todo el contexto de tu conversación, así que no necesitas volver a explicar en qué estabas trabajando. Verás un plan de producción para que lo revises antes de que empiece el renderizado.
Mira, ajusta y comparte
Tu video terminado se procesa y se reproduce directamente dentro de ChatGPT. Refínalo de forma conversacional: ajusta la duración, cambia los visuales, modifica el tono, todo sin salir del chat. Haz clic para ir a HeyGen y hacer ediciones avanzadas, exportar en 4K o traducirlo a más de 175 idiomas.
Cada conversación merece un video
Si alguna vez has terminado un hilo en ChatGPT y has pensado: "Ojalá pudiera simplemente enviar esto como un video", justo para eso es esta integración.
De idea a video explicativo
Investiga un tema en ChatGPT y luego escribe /heygen para convertir toda la conversación en un video explicativo profesional. Sin copiar y pegar. Sin cambiar de contexto.
Videos de pitch y para inversionistas
Redacta tu narrativa de pitch en ChatGPT y deja que Video Agent la convierta en un video profesional con avatar, completo con motion graphics, visualizaciones de datos y un CTA poderoso.
Contenido de capacitación y tutoriales
Pídele a ChatGPT que diseñe una lección y luego genera, a partir de la misma conversación, un video de capacitación estructurado y narrado por un avatar como un módulo de lección completo en cuestión de minutos.
Anuncios de video para redes sociales
Pídele a ChatGPT copy para redes que detenga el scroll y luego usa HeyGen para crear la versión en video, con el tamaño, guion y producción ideales para TikTok, Instagram o LinkedIn, sin salir del chat.
Demos y actualizaciones de producto
Redacta un anuncio de actualización de producto en ChatGPT y luego conviértelo en un video con avatar para tus clientes, tu equipo o tus stakeholders directamente desde el hilo que ya escribiste.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.