HeyGen
Integration partner

HeyGen x FlowShare

FlowShare captura cada paso de cualquier proceso mientras lo realizas. HeyGen convierte esa guía capturada en un video con avatar de IA completamente narrado. Juntos le enseñan a todo tu equipo sin guiones, sin software de grabación y sin edición manual.

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Descripción general de la integración

Documenta un proceso, obtén un video narrado

La integración de HeyGen vive dentro del menú Exportar de FlowShare, en el mismo lugar donde exportarías un PDF o un documento de Word. No hay ninguna API que configurar, ninguna herramienta adicional que abrir y ningún contenido que preparar. Tu flujo ya está ahí.

Una vez que hayas capturado una guía en FlowShare, abre el panel de Exportar, selecciona HeyGen, elige tu avatar, voz e idioma y haz clic en generar. FlowShare envía el contenido de los pasos a HeyGen, que crea un video con avatar donde cada paso se narra en orden. El video final regresa a FlowShare, listo para compartir.

1

Abre la configuración de FlowShare y ve a Integraciones

En FlowShare, abre Configuración y ve a la pestaña Integraciones. Ahí encontrarás HeyGen en la lista. Haz clic en el ícono de HeyGen para comenzar la configuración.

2

Conecta tu cuenta de HeyGen

Ingresa tu clave de API de HeyGen — disponible en heygen.com/settings/api — en el panel de configuración de HeyGen en FlowShare. FlowShare verificará la conexión y cargará tus avatares y voces disponibles. Tu configuración de integración se puede exportar en un archivo de configuración .fss y distribuir a todas las instancias del equipo.

3

Captura un flujo como lo harías normalmente

Graba cualquier proceso en FlowShare simplemente realizándolo en cualquier aplicación de Windows. Cuando termines, revisa las descripciones de pasos generadas automáticamente, edita donde sea necesario y difumina en bloque cualquier dato sensible. Las descripciones de los pasos se convertirán en el guion de narración de HeyGen, así que hazlas claras y completas.

4

Exporta a HeyGen y recibe tu video

Abre el panel de Exportar, selecciona HeyGen, elige tu avatar, voz e idioma y haz clic en Generar. FlowShare envía el contenido de los pasos a HeyGen, que crea el video narrado con avatar y lo regresa a FlowShare. El video ahora está disponible junto con tus otras exportaciones, listo para compartir, publicar en el Portal o enviar a tu LMS.

Formatos de exportación

Entradas y salidas de nodos de HeyGen

La integración de HeyGen agrega videos con avatar a la biblioteca de exportación existente de FlowShare. Tu guía se queda en FlowShare, lista para exportarse en los formatos que mejor se adapten a la situación, incluso varios al mismo tiempo.

PDF

Guías de marca imprimibles para cualquier proceso

PowerPoint

Presentaciones de capacitación listas para usar con capturas de pantalla

Palabra

Manuales editables en formato DOCX

HTML

Demos interactivas para incrustar en la web

PNG

Capturas de pantalla individuales por paso

MP4

Exportación sencilla de video de captura de pantalla

SCORM / xAPI

Paquetes de e-learning compatibles con LMS

HeyGen

Video narrado con avatar de IA desde tu flujo

Casos de uso

Quién crea qué con FlowShare y HeyGen

En cualquier lugar donde una guía de procesos se beneficie de un presentador (capacitación en ERP, lanzamientos de software, materiales de onboarding), HeyGen convierte la guía escrita en un video narrado de forma automática.

Videos de capacitación en ERP y SAP

Videos de capacitación en ERP y SAP

FlowShare se creó para software complejo como SAP. Captura un flujo de trabajo de ERP —registro de facturas, órdenes de compra, recepciones de mercancía— y genera un video narrado con HeyGen que guía al personal en cada paso sin necesidad de tener a un capacitador en la sala.

Ícono de botón de reproducir para iniciar video generado con IA

Software y gestión del cambio

Cuando un nuevo sistema entra en producción, documenta cada proceso clave en FlowShare y genera en horas —no en semanas— una videoteca de HeyGen. Dale a cada departamento un recorrido narrado por los procesos que le afectan, antes del primer día.

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Incorporación de empleados a gran escala

Los equipos de Recursos Humanos y de Capacitación y Desarrollo pueden documentar cada tarea de onboarding —desde configurar la nómina hasta presentar gastos— y generar videos guiados con narración para cada una. Las nuevas contrataciones reciben una explicación consistente y de alta calidad sin importar quién esté disponible para capacitarlas.

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Documentación de procesos multilingüe

FlowShare admite la traducción a varios idiomas mediante su complemento AutoTranslation. Combínalo con las más de 175 voces en distintos idiomas de HeyGen para generar la misma guía de procesos como un video narrado en cualquier idioma, a partir de una sola captura de flujo original.

Ícono de botón de reproducir para iniciar un video generado con IA de HeyGen

Capacitación para clientes y socios

Los proveedores de software y las consultorías pueden documentar los procesos de cara al cliente en FlowShare y entregar tutoriales en video narrados de HeyGen junto con guías escritas, dándoles a los clientes una experiencia de onboarding más completa sin multiplicar el tiempo de producción.

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Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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