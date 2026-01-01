La integración de HeyGen vive dentro del menú Exportar de FlowShare, en el mismo lugar donde exportarías un PDF o un documento de Word. No hay ninguna API que configurar, ninguna herramienta adicional que abrir y ningún contenido que preparar. Tu flujo ya está ahí.

Una vez que hayas capturado una guía en FlowShare, abre el panel de Exportar, selecciona HeyGen, elige tu avatar, voz e idioma y haz clic en generar. FlowShare envía el contenido de los pasos a HeyGen, que crea un video con avatar donde cada paso se narra en orden. El video final regresa a FlowShare, listo para compartir.