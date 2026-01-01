HeyGen x FlowShare
FlowShare captura cada paso de cualquier proceso mientras lo realizas. HeyGen convierte esa guía capturada en un video con avatar de IA completamente narrado. Juntos le enseñan a todo tu equipo sin guiones, sin software de grabación y sin edición manual.
Documenta un proceso, obtén un video narrado
La integración de HeyGen vive dentro del menú Exportar de FlowShare, en el mismo lugar donde exportarías un PDF o un documento de Word. No hay ninguna API que configurar, ninguna herramienta adicional que abrir y ningún contenido que preparar. Tu flujo ya está ahí.
Una vez que hayas capturado una guía en FlowShare, abre el panel de Exportar, selecciona HeyGen, elige tu avatar, voz e idioma y haz clic en generar. FlowShare envía el contenido de los pasos a HeyGen, que crea un video con avatar donde cada paso se narra en orden. El video final regresa a FlowShare, listo para compartir.
Abre la configuración de FlowShare y ve a Integraciones
En FlowShare, abre Configuración y ve a la pestaña Integraciones. Ahí encontrarás HeyGen en la lista. Haz clic en el ícono de HeyGen para comenzar la configuración.
Conecta tu cuenta de HeyGen
Ingresa tu clave de API de HeyGen — disponible en heygen.com/settings/api — en el panel de configuración de HeyGen en FlowShare. FlowShare verificará la conexión y cargará tus avatares y voces disponibles. Tu configuración de integración se puede exportar en un archivo de configuración .fss y distribuir a todas las instancias del equipo.
Captura un flujo como lo harías normalmente
Graba cualquier proceso en FlowShare simplemente realizándolo en cualquier aplicación de Windows. Cuando termines, revisa las descripciones de pasos generadas automáticamente, edita donde sea necesario y difumina en bloque cualquier dato sensible. Las descripciones de los pasos se convertirán en el guion de narración de HeyGen, así que hazlas claras y completas.
Exporta a HeyGen y recibe tu video
Abre el panel de Exportar, selecciona HeyGen, elige tu avatar, voz e idioma y haz clic en Generar. FlowShare envía el contenido de los pasos a HeyGen, que crea el video narrado con avatar y lo regresa a FlowShare. El video ahora está disponible junto con tus otras exportaciones, listo para compartir, publicar en el Portal o enviar a tu LMS.
Entradas y salidas de nodos de HeyGen
La integración de HeyGen agrega videos con avatar a la biblioteca de exportación existente de FlowShare. Tu guía se queda en FlowShare, lista para exportarse en los formatos que mejor se adapten a la situación, incluso varios al mismo tiempo.
Guías de marca imprimibles para cualquier proceso
PowerPoint
Presentaciones de capacitación listas para usar con capturas de pantalla
Palabra
Manuales editables en formato DOCX
HTML
Demos interactivas para incrustar en la web
PNG
Capturas de pantalla individuales por paso
MP4
Exportación sencilla de video de captura de pantalla
SCORM / xAPI
Paquetes de e-learning compatibles con LMS
HeyGen
Video narrado con avatar de IA desde tu flujo
Quién crea qué con FlowShare y HeyGen
En cualquier lugar donde una guía de procesos se beneficie de un presentador (capacitación en ERP, lanzamientos de software, materiales de onboarding), HeyGen convierte la guía escrita en un video narrado de forma automática.
Videos de capacitación en ERP y SAP
FlowShare se creó para software complejo como SAP. Captura un flujo de trabajo de ERP —registro de facturas, órdenes de compra, recepciones de mercancía— y genera un video narrado con HeyGen que guía al personal en cada paso sin necesidad de tener a un capacitador en la sala.
Software y gestión del cambio
Cuando un nuevo sistema entra en producción, documenta cada proceso clave en FlowShare y genera en horas —no en semanas— una videoteca de HeyGen. Dale a cada departamento un recorrido narrado por los procesos que le afectan, antes del primer día.
Incorporación de empleados a gran escala
Los equipos de Recursos Humanos y de Capacitación y Desarrollo pueden documentar cada tarea de onboarding —desde configurar la nómina hasta presentar gastos— y generar videos guiados con narración para cada una. Las nuevas contrataciones reciben una explicación consistente y de alta calidad sin importar quién esté disponible para capacitarlas.
Documentación de procesos multilingüe
FlowShare admite la traducción a varios idiomas mediante su complemento AutoTranslation. Combínalo con las más de 175 voces en distintos idiomas de HeyGen para generar la misma guía de procesos como un video narrado en cualquier idioma, a partir de una sola captura de flujo original.
Capacitación para clientes y socios
Los proveedores de software y las consultorías pueden documentar los procesos de cara al cliente en FlowShare y entregar tutoriales en video narrados de HeyGen junto con guías escritas, dándoles a los clientes una experiencia de onboarding más completa sin multiplicar el tiempo de producción.
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