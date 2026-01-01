HeyGen x Make
Si tu automatización de video necesita lógica ramificada, iteradores, enrutadores y control condicional real, HeyGen en el canvas visual de Make es donde la construyes.
HeyGen como un módulo dentro de tu sistema
Otras herramientas de automatización tratan HeyGen como un destino: el último paso en una cadena sencilla. Make lo trata como un componente dentro de un sistema vivo. Puedes enrutar datos a HeyGen desde cualquier disparador, aplicar lógica condicional para determinar qué video crear, ejecutar HeyGen en cada fila de un conjunto de datos usando un Iterator, agregar los resultados y ramificar lo que pasa después según si el video se generó correctamente o falló.
Esa es la diferencia de Make. No solo "cuando pase X, crea un video". Sino "cuando pase X, revisa Y, si se cumple la condición Z, itera sobre los registros, crea videos con diferentes plantillas por segmento, maneja errores en la rama A y envía los links completados a la rama B". Un sistema, no un atajo.
“Activa con un nuevo contacto en HubSpot → genera un video de bienvenida en HeyGen → envíalo por Gmail”
Abre Make y crea un nuevo escenario
Inicia sesión en make.com y haz clic en Create a new scenario. En el lienzo, haz clic en el ícono + para agregar tu primer módulo y busca HeyGen.
Conecta tu cuenta de HeyGen
Cuando se te pida, haz clic en Add para crear una nueva conexión. Ingresa tu clave de API de HeyGen desde tu panel en Settings → API. La conexión se guarda y se puede reutilizar.
Crea tu escenario alrededor del módulo de HeyGen
Agrega un disparador (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), configura tu módulo de acción de HeyGen con los campos de datos mapeados y luego añade pasos posteriores usando los módulos Router y filter de Make.
Prueba, depura y activa
Haz clic en Ejecutar una vez para correr el flujo y ver cómo cada módulo se activa en tiempo real. Usa el depurador en vivo de Make para revisar las entradas y salidas. Cuando todo se vea bien, cambia el estado a Activo.
Lo que HeyGen puede hacer dentro de un escenario
HeyGen aparece como un conjunto de módulos nativos de Make — disparadores, acciones y búsquedas — cada uno configurable con el mapeo de datos y los controles lógicos de Make.
Clon de video de avatar
Se activa cuando un video de HeyGen termina de renderizarse — ya sea con éxito o con error — para iniciar los pasos posteriores de ruteo y entrega.
Crear video de avatar
Genera un video personalizado usando una plantilla guardada de HeyGen, inyectando variables dinámicas desde tu fuente de datos en cada iteración.
Crear video desde plantilla
Crea un video hiperrealista de un avatar parlante a partir de una sola foto con movimiento y expresiones avanzadas impulsadas por IA.
Traducir un video
Envía cualquier video de HeyGen a traducción en más de 175 idiomas con sincronización labial, usable como un paso posterior a la generación en cualquier rama de escenario.
Genera video de avatar IV
Genera un video completo narrado por un avatar a partir de un guion, un ID de avatar y una voz, con cualquier dato dinámico mapeado desde módulos anteriores.
Subir recurso
Envía una imagen, video o archivo de audio al almacenamiento de HeyGen desde un módulo anterior, listo para usarlo como entrada en la generación de video posterior.
Ver avatares disponibles
Recupera dinámicamente todos los avatares de tu cuenta de HeyGen. Útil para escenarios donde se eligen avatares de forma condicional.
Recuperar video por ID
Obtén el estado, la URL y los metadatos de un video específico. Se usa en ciclos de sondeo o en pasos de entrega después de la generación.
Para qué lo usan los creadores
Los usuarios avanzados de Make crean automatizaciones de video que escalan, se ramifican y manejan casos extremos.
Videos personalizados en volumen
Usa un Iterator para procesar cada fila en una hoja de cálculo de Google, generar un video único de avatar de HeyGen por registro y enviar los enlaces terminados de vuelta a tu CRM.
Enrutamiento de video basado en segmentos
Usa un Router para ramificar el outreach por segmento: las cuentas enterprise reciben una plantilla y las SMB otra, asegurando que cada segmento reciba un video adecuado.
Localización automatizada
Genera un video maestro y luego usa el Iterator de Make para pasarlo por el módulo Translate de HeyGen para cada idioma de destino.
Entrega de videos activada por eventos
Activa un video personalizado de HeyGen cada vez que se realice una compra, alguien asista a un webinar o se envíe un formulario.
Flujos con manejo de errores
Crea rutas de error para cada módulo de HeyGen. Si un video falla, regístralo automáticamente, manda una alerta por Slack y ponlo en cola para reintento.
