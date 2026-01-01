HeyGen x Clay

El viejo playbook de prospección — armar una lista, escribir una plantilla y mandarla en masa— está roto. Los compradores detectan lo genérico desde lejos. La integración HeyGen × Clay soluciona esto desde la raíz.

Clay enriquece a cada prospecto con el contexto que hace que la personalización sea real: la ronda de financiamiento más reciente de su empresa, el stack tecnológico que usan, el puesto que acaban de publicar y el principal dolor que enfrenta su industria. HeyGen usa esos datos para generar un video único con IA para cada prospecto, con su nombre dicho en voz alta, su empresa mencionada en el contexto correcto y un mensaje que conecta porque realmente se trata de ellos. Cada video se siente como si se hubiera grabado solo para esa persona. Ninguno lo fue.