HeyGen x Clay
Clay sabe todo sobre tu prospecto. HeyGen convierte esa inteligencia en un video personalizado. Juntos, reemplazan el alcance en frío genérico con algo a lo que los prospectos realmente responden.
Videos personalizados impulsados por datos, a gran escala
El viejo playbook de prospección — armar una lista, escribir una plantilla y mandarla en masa— está roto. Los compradores detectan lo genérico desde lejos. La integración HeyGen × Clay soluciona esto desde la raíz.
Clay enriquece a cada prospecto con el contexto que hace que la personalización sea real: la ronda de financiamiento más reciente de su empresa, el stack tecnológico que usan, el puesto que acaban de publicar y el principal dolor que enfrenta su industria. HeyGen usa esos datos para generar un video único con IA para cada prospecto, con su nombre dicho en voz alta, su empresa mencionada en el contexto correcto y un mensaje que conecta porque realmente se trata de ellos. Cada video se siente como si se hubiera grabado solo para esa persona. Ninguno lo fue.
“Cualquier campo que Clay muestre puede convertirse en una variable en tu script de HeyGen.”
Crea y enriquece tu tabla de prospectos en Clay
Importa tus leads o crea una lista usando los filtros de ICP de Clay y más de 150 fuentes de datos. Ejecuta un enriquecimiento en cascada para obtener señales de financiamiento, stacks tecnológicos e intención de contratación.
Agrega HeyGen como una acción de enriquecimiento
En tu tabla de Clay, haz clic en Add enrichment y busca HeyGen. Conecta tu cuenta usando tu API key. Elige entre Create Avatar Video o Generate Video from Template.
Crea tu plantilla de guion personalizada
Crea un campo de texto para el guion en tu tabla. Usa las columnas enriquecidas de Clay como variables dinámicas, haciendo referencia al nombre, noticias de la empresa, ronda de financiamiento o cualquier otro campo.
Ejecuta, recopila enlaces y despliega para outreach
Ejecuta el enriquecimiento de HeyGen en toda tu tabla. Los enlaces de video se escriben de vuelta automáticamente. Exporta esos enlaces a tus secuencias de correo, CRM o plataforma de prospección.
De la lista al video entregado
Clay se encarga de la inteligencia de datos. HeyGen se encarga de la producción de video. Tú configuras el flujo de trabajo una vez y se ejecuta para cada prospecto.
Crea tu lista
Importa leads o crea tu lista desde cero usando filtros de ICP en más de 150 fuentes.
Enriquece con señales
El enriquecimiento en cascada extrae datos de financiamiento, stack tecnológico y señales de intención.
Crea el guion
Usa campos enriquecidos para generar una plantilla de guion de video personalizada.
Generar video
HeyGen genera un video de avatar único por fila usando el guion y tu avatar.
Entrega el enlace
Se escribe un enlace de video para compartir directamente en tu tabla de Clay, listo para usar en tu outreach.
Lo que construyen los equipos de GTM
Desde prospección en frío que agenda más reuniones hasta campañas de ABM que ganan cuentas empresariales.
Prospección en frío personalizada
Reemplaza el correo frío genérico con un video de 30 segundos que haga referencia al financiamiento reciente del prospecto, su actividad de contratación o su stack tecnológico.
Campañas de ABM a gran escala
Crea una lista de cuentas objetivo, enriquécela con datos firmográficos y genera videos personalizados de HeyGen para cada tomador de decisiones.
Seguimientos de eventos y webinars
Después de que un prospecto asista a un evento, activa un alcance con un video de agradecimiento personalizado usando los datos de asistencia a eventos de Clay.
Reenganche después del demo
Enriquece los deals estancados con nuevas señales de intención y luego envía un video personalizado de HeyGen que resuma la demo y destaque un caso de éxito relevante.
Alcance global multilingüe
Usa Clay para segmentar por región e idioma y luego deja que HeyGen genere y traduzca videos personalizados a más de 175 idiomas.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.