HeyGen
Integration partner

HeyGen x Clay

Clay sabe todo sobre tu prospecto. HeyGen convierte esa inteligencia en un video personalizado. Juntos, reemplazan el alcance en frío genérico con algo a lo que los prospectos realmente responden.

Conectar
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Descripción general de la integración

Videos personalizados impulsados por datos, a gran escala

El viejo playbook de prospección — armar una lista, escribir una plantilla y mandarla en masa— está roto. Los compradores detectan lo genérico desde lejos. La integración HeyGen × Clay soluciona esto desde la raíz.

Clay enriquece a cada prospecto con el contexto que hace que la personalización sea real: la ronda de financiamiento más reciente de su empresa, el stack tecnológico que usan, el puesto que acaban de publicar y el principal dolor que enfrenta su industria. HeyGen usa esos datos para generar un video único con IA para cada prospecto, con su nombre dicho en voz alta, su empresa mencionada en el contexto correcto y un mensaje que conecta porque realmente se trata de ellos. Cada video se siente como si se hubiera grabado solo para esa persona. Ninguno lo fue.

Cualquier campo que Clay muestre puede convertirse en una variable en tu script de HeyGen.

1

Crea y enriquece tu tabla de prospectos en Clay

Importa tus leads o crea una lista usando los filtros de ICP de Clay y más de 150 fuentes de datos. Ejecuta un enriquecimiento en cascada para obtener señales de financiamiento, stacks tecnológicos e intención de contratación.

2

Agrega HeyGen como una acción de enriquecimiento

En tu tabla de Clay, haz clic en Add enrichment y busca HeyGen. Conecta tu cuenta usando tu API key. Elige entre Create Avatar Video o Generate Video from Template.

3

Crea tu plantilla de guion personalizada

Crea un campo de texto para el guion en tu tabla. Usa las columnas enriquecidas de Clay como variables dinámicas, haciendo referencia al nombre, noticias de la empresa, ronda de financiamiento o cualquier otro campo.

4

Ejecuta, recopila enlaces y despliega para outreach

Ejecuta el enriquecimiento de HeyGen en toda tu tabla. Los enlaces de video se escriben de vuelta automáticamente. Exporta esos enlaces a tus secuencias de correo, CRM o plataforma de prospección.

Flujo de trabajo

De la lista al video entregado

Clay se encarga de la inteligencia de datos. HeyGen se encarga de la producción de video. Tú configuras el flujo de trabajo una vez y se ejecuta para cada prospecto.

Clay

Crea tu lista

Importa leads o crea tu lista desde cero usando filtros de ICP en más de 150 fuentes.

Clay

Enriquece con señales

El enriquecimiento en cascada extrae datos de financiamiento, stack tecnológico y señales de intención.

Clay

Crea el guion

Usa campos enriquecidos para generar una plantilla de guion de video personalizada.

HeyGen

Generar video

HeyGen genera un video de avatar único por fila usando el guion y tu avatar.

HeyGen

Entrega el enlace

Se escribe un enlace de video para compartir directamente en tu tabla de Clay, listo para usar en tu outreach.

Casos de uso

Lo que construyen los equipos de GTM

Desde prospección en frío que agenda más reuniones hasta campañas de ABM que ganan cuentas empresariales.

Prospección en frío personalizada

Prospección en frío personalizada

Reemplaza el correo frío genérico con un video de 30 segundos que haga referencia al financiamiento reciente del prospecto, su actividad de contratación o su stack tecnológico.

Ícono de botón de reproducir para iniciar el video generado con IA

Campañas de ABM a gran escala

Crea una lista de cuentas objetivo, enriquécela con datos firmográficos y genera videos personalizados de HeyGen para cada tomador de decisiones.

Ícono de botón de reproducir para iniciar un video generado con IA

Seguimientos de eventos y webinars

Después de que un prospecto asista a un evento, activa un alcance con un video de agradecimiento personalizado usando los datos de asistencia a eventos de Clay.

Cerrar panel

Reenganche después del demo

Enriquece los deals estancados con nuevas señales de intención y luego envía un video personalizado de HeyGen que resuma la demo y destaque un caso de éxito relevante.

Ícono de botón de reproducir para iniciar un video generado con IA de HeyGen

Alcance global multilingüe

Usa Clay para segmentar por región e idioma y luego deja que HeyGen genere y traduzca videos personalizados a más de 175 idiomas.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

Comienza gratis
CTA background