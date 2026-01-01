HeyGen x HubSpot
71% de los compradores esperan personalización. "Hola {first_name}" ya no es suficiente. HeyGen lleva videos personalizados narrados por avatares directamente a tus flujos de trabajo en HubSpot.
Video como parte del flujo de trabajo, no como algo de último momento
La mayoría de los equipos trata el video como un proceso de producción separado. Grabas algo, alguien lo edita, alguien más lo sube y luego otra persona pega el enlace en un correo. Para cuando eso pasa, el momento ya se fue.
Con HeyGen instalado desde HubSpot Marketplace, la creación de videos se vuelve una acción nativa dentro de tu flujo de trabajo. Es igual que enviar un correo, actualizar una propiedad o asignar una tarea. Cuando un contacto cumple con tu disparador de inscripción, HeyGen genera un video personalizado con avatar usando sus datos del CRM, escribe el enlace directamente en el registro de ese contacto y tu siguiente acción del flujo puede incluir ese video en un correo de forma automática. Todo el ciclo es completamente manos libres.
“Tip: agrega un enlace compartible al video generado para incrustarlo en correos, añadirlo a los registros de oportunidades o usarlo en secuencias.”
Instala HeyGen desde el Marketplace de HubSpot
Ve a HubSpot App Marketplace, busca HeyGen y haz clic en Install. Otorga los permisos para administrar y ver tus datos de CRM. Se crean automáticamente dos propiedades personalizadas de contacto.
Conecta tu cuenta de HeyGen
Durante la instalación, ingresa tu token de API de HeyGen desde tu panel en Settings → API. Esto conecta HeyGen con HubSpot y hace que tus avatares, plantillas y voces estén disponibles dentro de los flujos de trabajo.
Agrega la acción de HeyGen a un flujo de trabajo
En HubSpot Workflows, agrega la acción personalizada Generate a HeyGen personalized video for a contact. Selecciona una plantilla, asigna las propiedades del contacto de HubSpot a las variables del guion y configura el idioma y los ajustes del avatar.
Usa el enlace del video en tu correo
Agrega una segunda acción para enviar un correo electrónico de marketing. Inserta la propiedad heygen_video_gif como una imagen de vista previa animada vinculada a heygen_video_url.
Un video personalizado para cada etapa
El video no es solo para generar reconocimiento al inicio del embudo. Con HeyGen activado dentro de los flujos de trabajo de HubSpot, puedes entregar automáticamente el video adecuado en cada punto de contacto.
Nutrición de leads
Activa un video personalizado de presentación de producto en cuanto un nuevo lead llene un formulario, saludándolo por su nombre con un mensaje que hable de su industria y de su principal dolor, antes de que tu equipo de ventas le dé seguimiento.
Seguimiento de evento
Después de un webinar o conferencia, inscribe a las personas asistentes en un flujo de trabajo que genere un video de agradecimiento personalizado que haga referencia al evento al que asistieron, lo que se habló y un siguiente paso claro.
Secuencias de ventas
Cuando un trato pase a una etapa clave, activa un video de seguimiento personalizado desde el avatar del representante que resuma la conversación, muestre un caso de éxito relevante y motive al prospecto a tomar una decisión.
Incorporación de clientes
Entrega un video personalizado de "Primeros pasos" a cada nuevo cliente usando su nombre, empresa y tipo de plan para guiarlo por las funciones clave más relevantes para su caso de uso.
Adopción del producto
Activa videos de recordatorio para impulsar la adopción cuando un cliente no ha usado una función clave, alcanza un hito de uso o se acerca su renovación, manteniéndolo comprometido y aumentando el valor durante todo su ciclo de vida.
Campañas globales
Usa la preferencia de idioma de contacto o los datos de país para generar y enviar videos en más de 175 idiomas, ofreciendo contenido totalmente localizado y narrado por avatares a cada mercado desde un solo flujo de trabajo.
Lo que crean los equipos de marketing y ventas
Los equipos de HubSpot usan HeyGen para agregar video a los flujos de trabajo que ya manejan, haciendo que sus campañas existentes sean más personales sin aumentar la carga de producción.
Campañas de correo con video
Reemplaza la miniatura estática del correo con una vista previa en GIF de HeyGen que se reproduce al pasar el cursor, logrando el comprobado aumento del 65% en la tasa de clics cuando se incluye video en el correo de marketing.
ABM y alcance dirigido
Incluye tus cuentas de alto valor en un flujo de trabajo que genere videos personalizados a nivel ejecutivo, haciendo referencia a su empresa, industria y puntos de dolor específicos, para que tu alcance a empresas se sienta realmente hecho a la medida.
Secuencias de seguimiento después del demo
Activa un video personalizado de resumen después de cada demo, que explique lo que se vio, resalte el caso de uso más relevante y lleve al prospecto hacia la firma del contrato.
Campañas de reenganche
Cuando un contacto se enfría — sin aperturas, sin clics, sin actividad en el trato — activa un video personalizado que rompa el ruido y reactive la conversación con un toque humano.
Secuencias drip multilingües
Usa la propiedad de preferencia de idioma de HubSpot para generar y enviar automáticamente videos en el idioma nativo de cada contacto. El mismo flujo de trabajo, localizado para cada mercado.
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