HeyGen x HubSpot

La mayoría de los equipos trata el video como un proceso de producción separado. Grabas algo, alguien lo edita, alguien más lo sube y luego otra persona pega el enlace en un correo. Para cuando eso pasa, el momento ya se fue.



Con HeyGen instalado desde HubSpot Marketplace, la creación de videos se vuelve una acción nativa dentro de tu flujo de trabajo. Es igual que enviar un correo, actualizar una propiedad o asignar una tarea. Cuando un contacto cumple con tu disparador de inscripción, HeyGen genera un video personalizado con avatar usando sus datos del CRM, escribe el enlace directamente en el registro de ese contacto y tu siguiente acción del flujo puede incluir ese video en un correo de forma automática. Todo el ciclo es completamente manos libres.