HeyGen
Integration partner

HeyGen x Zapier

La mayoría de los equipos ve el video como una tarea aislada. Con Zapier, HeyGen se vuelve una parte activa de tu stack, creando automáticamente videos personalizados narrados por avatares cada vez que pasa algo en tus otras apps.

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Descripción general de la integración

HeyGen como una parte en vivo de tu stack

La creación de videos siempre ha sido un proceso manual y aislado. La integración de HeyGen × Zapier cambia eso. Conecta HeyGen con cualquier app del ecosistema de Zapier y la generación de videos se convierte en una acción basada en eventos que se activa automáticamente según lo que ya está pasando en tu negocio.

Cuando un nuevo lead llega a tu CRM, HeyGen envía un video de acercamiento personalizado. Cuando se envía un formulario, HeyGen lanza un video de agradecimiento en segundos. Cuando se agrega una fila a una hoja de cálculo, HeyGen prepara un clip de capacitación hecho a la medida. Sin trabajo manual. Sin retrasos. Sin cuellos de botella.

Cuando esto pasa en App A → HeyGen crea un video

1

Inicia sesión en Zapier y crea un Zap

Ve a zapier.com, haz clic en Create a Zap y busca HeyGen. La verás en la lista con todos los disparadores y acciones disponibles, lista para configurar.

2

Configura tu disparador

Elige la app y el evento que deben iniciar la creación del video: un nuevo lead en tu CRM, el envío de un formulario, una fila en una hoja de cálculo, un evento en el calendario. Cualquier cosa de la biblioteca de más de 7,000 apps de Zapier.

3

Configura tu acción de HeyGen

Selecciona HeyGen como tu app de acción y conecta tu cuenta. Elige Crear video desde plantilla, escoge tu plantilla guardada y asigna tus datos del disparador (nombres, empresas, campos personalizados) al guion.

4

Agrega un paso de entrega y ponlo en producción

Agrega una segunda acción para obtener el enlace compartible del video cuando HeyGen termine de renderizar y luego envíalo adonde tenga que ir (correo, Slack, tu CRM o un registro en Google Sheets). Activa tu Zap y a partir de ahí se ejecutará automáticamente.

Disparadores y acciones

Lo que HeyGen puede hacer dentro de Zapier

HeyGen funciona tanto como disparador como acción en Zapier, dándote control total sobre cuándo empieza la creación de videos y qué pasa después de que termina.

Disparador

Éxito con videos de avatar

Se activa cuando un video de HeyGen termina de procesarse y está listo para compartirse.

Disparador

Nuevo evento de video

Se activa con cualquier cambio en el estado del video. Personalizable según las necesidades de tu flujo de trabajo.

Disparador

Traducción de video exitosa

Se activa cuando un video traducido está listo, lo que permite flujos de distribución multilingües.

Acción

Crear video desde plantilla

Genera un video personalizado con avatar usando una plantilla guardada de HeyGen y campos dinámicos.

Acción

Traduce un video

Envía cualquier video de HeyGen a traducción en más de 175 idiomas y dialectos con sincronización labial automática.

Acción

Obtener enlace para compartir

Obtén un enlace público de un video para enviarlo por correo, integrarlo a tu CRM, Slack o cualquier otra app en tu flujo de trabajo.

Acción

Crea video de avatar WebM

Genera un clip de avatar con fondo transparente para superponerlo en elementos visuales o incrustarlo en la web.

Acción

Sube un recurso

Sube una imagen, video o archivo de audio a HeyGen para usarlo después en la creación de videos.

Casos de uso

Qué equipos están automatizando

Desde el alcance de ventas hasta la localización de contenido global, HeyGen y Zapier reemplazan el proceso manual de producción de video con flujos de trabajo basados en eventos que se ejecutan solos.

Alcance de ventas personalizado

Alcance de ventas personalizado

Cuando se agrega un nuevo lead en HubSpot o se crea una fila en una hoja de cálculo de Google, genera automáticamente un video personalizado con avatar y entrégalo en la bandeja de entrada del prospecto antes que tu competencia.

Onboarding activado por eventos

Onboarding activado por eventos

Un nuevo cliente se registra o se envía un Typeform y Zapier activa HeyGen para crear en segundos un video de bienvenida o de onboarding personalizado, sin necesidad de intervención humana.

Localización automática de video

Localización automática de video

Activa la traducción multilingüe de video en cuanto se complete un nuevo video de HeyGen, generando automáticamente versiones en más de 175 idiomas y dialectos y enviándolas a los canales regionales correctos.

Flujos de distribución de contenido

Flujos de distribución de contenido

Cuando un video de HeyGen termina de renderizarse, súbelo automáticamente a Google Drive, regístralo en una hoja de seguimiento y publica el enlace para compartir en Slack, todo sin pasos manuales ni cambios de manos.

Entrega de capacitación escalable

Entrega de capacitación escalable

Genera videos de capacitación narrados por avatares a partir de registros de preguntas frecuentes o contenido de cursos en Zapier Tables, y matricula automáticamente a las personas que aprenden enviando los enlaces de video a tu LMS o plataforma de correo electrónico.

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