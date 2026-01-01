HeyGen x Zapier

La creación de videos siempre ha sido un proceso manual y aislado. La integración de HeyGen × Zapier cambia eso. Conecta HeyGen con cualquier app del ecosistema de Zapier y la generación de videos se convierte en una acción basada en eventos que se activa automáticamente según lo que ya está pasando en tu negocio.

Cuando un nuevo lead llega a tu CRM, HeyGen envía un video de acercamiento personalizado. Cuando se envía un formulario, HeyGen lanza un video de agradecimiento en segundos. Cuando se agrega una fila a una hoja de cálculo, HeyGen prepara un clip de capacitación hecho a la medida. Sin trabajo manual. Sin retrasos. Sin cuellos de botella.