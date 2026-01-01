Canva x HeyGen

Los diseños estáticos hacen que la gente lea. El video hace que la gente vea. La integración de HeyGen × Canva une las dos cosas. Tu diseño de Canva se convierte en la diapositiva y el avatar de IA de HeyGen se convierte en la persona presentando y narrándola.

Abre la app HeyGen AI Avatars dentro de Canva, elige tu avatar, agrega tu guion y genera. El video final se exporta directamente desde Canva como MP4. En línea con tu marca, con la voz correcta y listo para publicar. Sin herramienta de video aparte. Sin volver a importar recursos. Sin empezar desde cero.