Canva x HeyGen
Tus diseños ya se ven increíbles. Ahora dales voz. Agrega un avatar de IA realista a cualquier diseño de Canva y crea un video final con narración sin salir del lienzo.
Tú diseñas, HeyGen pone al presentador
Los diseños estáticos hacen que la gente lea. El video hace que la gente vea. La integración de HeyGen × Canva une las dos cosas. Tu diseño de Canva se convierte en la diapositiva y el avatar de IA de HeyGen se convierte en la persona presentando y narrándola.
Abre la app HeyGen AI Avatars dentro de Canva, elige tu avatar, agrega tu guion y genera. El video final se exporta directamente desde Canva como MP4. En línea con tu marca, con la voz correcta y listo para publicar. Sin herramienta de video aparte. Sin volver a importar recursos. Sin empezar desde cero.
“Tip: Importa tu diseño como fondo visual en el editor de HeyGen.”
Encuentra HeyGen en el marketplace de apps de Canva
En cualquier diseño de Canva, abre el panel de Apps en la barra lateral izquierda. Busca HeyGen AI Avatars y haz clic para abrirlo. También puedes encontrarlo en canva.com/apps y agregarlo a tu espacio de trabajo desde ahí.
Conecta tu cuenta de HeyGen
Haz clic en Connect cuando se te pida. Aparecerá una ventana para iniciar sesión. Inicia sesión con tu cuenta de HeyGen para autorizar la integración. Una vez vinculada, tus avatares personalizados, voces y créditos estarán disponibles directamente dentro de Canva.
Agrega tu avatar y tu guion
Con HeyGen abierto en la barra lateral de Canva, elige un presentador con IA de tu cuenta, escribe o pega tu guion y selecciona una voz e idioma. El avatar se incrustará en tu diseño como un elemento de video activo.
Genera y exporta tu video
Cuando tu diseño y tu guion estén listos, haz clic en Generate Video en el panel de HeyGen. Cuando termine el render, haz clic en Share → Download en la barra superior de Canva y elige MP4 para descargar tu video final.
Lo que crean los equipos creativos y de marketing
Los equipos de diseño ya trabajan en Canva. Esta integración significa que ahora pueden entregar contenido en video a la misma velocidad a la que entregan recursos estáticos, sin tener que aprender una herramienta nueva.
Anuncios de video para redes sociales
Diseña tu anuncio para redes sociales en Canva — con el tamaño perfecto para Instagram, TikTok o LinkedIn — luego agrega un avatar presentador y una voz para convertirlo en un anuncio en video listo para publicar en minutos.
Presentaciones narradas
Convierte una presentación de diapositivas de Canva en un video narrado. Cada diapositiva se vuelve una escena, tu avatar guía a la audiencia por el contenido y el video final se exporta como un solo MP4 listo para compartir.
Videos para mostrar productos
Crea un visual de producto en Canva con los recursos de tu marca y luego agrega un avatar de HeyGen para narrar las funciones clave, obteniendo un video de producto pulido sin necesidad de estudio, cámara ni editor.
Contenido de capacitación y onboarding
Diseña diapositivas de capacitación en Canva, agrega un narrador con avatar en HeyGen y produce videos de capacitación coherentes y alineados con tu marca a gran escala, manteniendo la identidad visual en cada lección.
Videos para lanzamiento de campañas
Dale vida a la creatividad de tu campaña. Toma los recursos de lanzamiento diseñados en Canva que tu equipo ya aprobó y conviértelos en un video de anuncio protagonizado por un avatar. Los mismos visuales, ahora con voz.