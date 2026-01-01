HeyGen
Integration partner

Trupeer x HeyGen

Una grabación de pantalla en bruto captura lo que hiciste. Trupeer pule cómo se ve. HeyGen pone un presentador realista al frente. Juntos convierten un recorrido básico en un video de producto con calidad de estudio, sin necesidad de cámara.

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Resumen de la integración

Graba una vez, perfecciónalo y ponle una cara

La mayoría de los flujos de trabajo para videos de producto fallan en uno de dos momentos: cuando la grabación se ve demasiado improvisada como para usarla, o cuando un recorrido muy pulido pero sin voz se siente frío e impersonal. Trupeer y HeyGen resuelven esos dos momentos, uno tras otro.

Graba el recorrido de tu pantalla con la extensión de Chrome de Trupeer. Habla con naturalidad y no te preocupes por los errores. Trupeer limpia el guion, aplica efectos visuales y estructura tu contenido. Luego conecta HeyGen: selecciona un avatar, elige un idioma y el video procesado por Trupeer se convierte en un video de producto con narración de avatar y calidad de estudio, listo para compartir, insertar o localizar.

1

Crea cuentas en ambas plataformas

Regístrate en trupeer.ai y heygen.com. Necesitarás un plan de pago de HeyGen para generar videos con avatar. Trupeer tiene una versión gratuita para que empieces con la grabación de pantalla y el pulido de videos.

2

Agrega tu clave de API de HeyGen en Trupeer

En Trupeer, ve a Integrations → Avatar Integration y pega tu clave de API de HeyGen desde tu panel de HeyGen en Settings → API. Tus avatares de HeyGen estarán disponibles de inmediato dentro del editor de Trupeer.

3

Graba y perfecciona tu video en Trupeer

Instala la extensión de Chrome de Trupeer, graba el recorrido de tu pantalla y deja que Trupeer lo procese, limpiando el guion y agregando acercamientos, resaltados y subtítulos de forma automática. Revisa y haz cualquier edición que necesites.

4

Selecciona un avatar de HeyGen y genera

Dentro de la configuración de avatares de Trupeer, elige tu avatar de HeyGen y el idioma que prefieras. Trupeer envía el guion final y la grabación a HeyGen, que genera el video final narrado por el avatar.

Casos de uso

Lo que crean los equipos de producto y capacitación

Cada vez que una grabación de pantalla necesita sentirse humana (un demo, un tutorial, un recorrido de onboarding), Trupeer y HeyGen crean el resultado final juntos.

Ícono que representa la creación de videos con IA usando HeyGen

Demos de producto a gran escala

Graba un recorrido de producto una sola vez en Trupeer, cambia al presentador por un avatar de IA de HeyGen y genera versiones personalizadas para diferentes audiencias o regiones sin volver a grabar nada.

Ícono de botón de reproducir para iniciar un video generado con IA en HeyGen

Capacitación y onboarding de software

Convierte cualquier proceso interno o recorrido por una herramienta en un video de capacitación pulido con un avatar de IA como narrador. Entrega consistente cada vez, sin tener que agendar al experto en el tema para cada grupo.

Ícono de botón de reproducir para iniciar un video generado con IA

Contenido de producto multilingüe

Graba una sola vez en inglés. Trupeer se encarga de los subtítulos y la estructura. HeyGen vuelve a narrar con un avatar en más de 175 idiomas y dialectos, convirtiendo la localización de contenido global en un flujo de trabajo, no en un proyecto de producción.

Ícono de suma para agregar o expandir opciones de contenido de video con IA

Éxito del cliente y soporte

Crea videos de instrucciones narrados por avatares para las consultas de soporte más comunes, lo suficientemente pulidos como para reducir tickets, lo bastante personales como para sentirse como una respuesta real y disponibles 24/7 sin necesidad de un equipo en vivo.

Ícono de botón de reproducir para iniciar el video generado con IA de HeyGen

Prospección y alcance de ventas

Graba en Trupeer un recorrido de producto adaptado al caso de uso de tu prospecto y luego genera una versión con un avatar de HeyGen que se sienta como una demo personalizada, pero a la escala de todo tu pipeline.

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Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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