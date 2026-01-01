Trupeer x HeyGen

La mayoría de los flujos de trabajo para videos de producto fallan en uno de dos momentos: cuando la grabación se ve demasiado improvisada como para usarla, o cuando un recorrido muy pulido pero sin voz se siente frío e impersonal. Trupeer y HeyGen resuelven esos dos momentos, uno tras otro.



Graba el recorrido de tu pantalla con la extensión de Chrome de Trupeer. Habla con naturalidad y no te preocupes por los errores. Trupeer limpia el guion, aplica efectos visuales y estructura tu contenido. Luego conecta HeyGen: selecciona un avatar, elige un idioma y el video procesado por Trupeer se convierte en un video de producto con narración de avatar y calidad de estudio, listo para compartir, insertar o localizar.