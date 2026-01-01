HeyGen
Integration partner

HeyGen x Slack

Tu equipo ya vive en Slack. Ahora HeyGen también. Genera videos narrados por avatares sin salir de tu espacio de trabajo, desde cualquier canal, DM o comando slash.

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Descripción general de la integración

Crea videos sin salir de Slack

La mayoría de las herramientas de video están fuera de las herramientas que tu equipo realmente usa. Para cuando alguien las abre, el momento ya pasó. HeyGen ahora es una app nativa de Slack que se instala una vez y está disponible en todo tu espacio de trabajo.

@menciona HeyGen en cualquier canal o DM con un prompt, y el video terminado se publicará directamente en el hilo. Usa el comando slash para tener control total. Configura notificaciones automáticas de video para que los videos de HeyGen completados aparezcan en el canal correcto en cuanto estén listos. Nada de compartir manualmente. Nada de reenviar links.

@HeyGen crea un video de bienvenida para las nuevas contrataciones

1

Agrega HeyGen a tu espacio de trabajo de Slack

Haz clic en Add to Slack arriba y autoriza HeyGen en tu espacio de trabajo. Necesitarás permisos de administrador de Slack. La app se instala en segundos y está disponible de inmediato para todo tu equipo.

2

Conecta tu cuenta de HeyGen

Después de instalar, vincula tu cuenta de HeyGen para autenticarte. Si aún no tienes una, puedes registrarte gratis en heygen.com. Un plan de pago desbloquea la creación completa de videos y tu gemelo digital.

3

Crea tu primer video

Ve a cualquier canal o DM y escribe @HeyGen seguido de lo que necesites. HeyGen generará un video narrado por un avatar y lo publicará directamente en el hilo. Normalmente tarda entre 2 y 5 minutos.

4

Configura las notificaciones del canal

Opcionalmente configura HeyGen para enviar notificaciones de videos listos a canales específicos, para que tu equipo de contenido, el piso de ventas o los líderes de L&D siempre sepan cuándo hay nuevos videos disponibles.

Funciones

Tres formas de crear videos en Slack

Una vez que HeyGen esté instalado en tu espacio de trabajo, todo tu equipo tendrá tres formas nativas de crear y recibir videos. Sin cambiar de app. Sin pasos manuales.

@mención

@mención en cualquier canal

Etiqueta a @HeyGen en cualquier canal o mándale DM con un prompt en lenguaje sencillo. En pocos minutos se genera un video terminado y se publica directamente en el hilo.

Comando de barra

/comando heygen

Usa /heygen para tener control total. Especifica el avatar, idioma, tono y guion. Perfecto para tipos de videos con plantillas o repetibles que tu equipo usa con frecuencia.

Notificaciones

Notificaciones automatizadas

Conecta los eventos de video de HeyGen a canales de Slack para que tu equipo reciba una notificación en cuanto un video termine de renderizarse, con un enlace directo listo para compartir o revisar.

Casos de uso

Para qué lo usan los equipos

Desde actualizaciones de liderazgo que en verdad se ven hasta videos de onboarding que saludan a las nuevas personas que se integran por su nombre.

Anuncios ejecutivos

Anuncios ejecutivos

Convierte un mensaje de Slack en un anuncio en video de la persona CEO o del head of product que llegue directo a #announcements. Es imposible pasarlo por alto y mucho más atractivo que un muro de texto.

Bienvenidas para nuevas contrataciones

Bienvenidas para nuevas contrataciones

Cuando alguien se una a un canal, genera y publica automáticamente un video de bienvenida personalizado usando su nombre, para que cada nuevo integrante del equipo se sienta tomado en cuenta desde el primer día.

Celebraciones por cierres de ventas

Celebraciones por cierres de ventas

Cuando se cierre un trato en tu CRM, manda un video personalizado con avatar al canal #sales-wins para celebrar a la persona vendedora por su nombre y darle un momento de reconocimiento.

Clips de capacitación bajo demanda

Clips de capacitación bajo demanda

Permite que los miembros del equipo @mencionen a HeyGen con un tema y reciban al instante un video corto de capacitación o explicación. Una base de conocimiento de autoservicio, construida a partir de conversaciones.

Resúmenes de alertas de alta prioridad

Resúmenes de alertas de alta prioridad

Convierte mensajes urgentes de Slack en resúmenes en video narrados por avatares para canales de alta prioridad como #incidents o #security-alerts, asegurando que la información crítica reciba la atención necesaria.

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