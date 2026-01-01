HeyGen x Slack

La mayoría de las herramientas de video están fuera de las herramientas que tu equipo realmente usa. Para cuando alguien las abre, el momento ya pasó. HeyGen ahora es una app nativa de Slack que se instala una vez y está disponible en todo tu espacio de trabajo.

@menciona HeyGen en cualquier canal o DM con un prompt, y el video terminado se publicará directamente en el hilo. Usa el comando slash para tener control total. Configura notificaciones automáticas de video para que los videos de HeyGen completados aparezcan en el canal correcto en cuanto estén listos. Nada de compartir manualmente. Nada de reenviar links.