HeyGen x Superhuman
El agente de HeyGen convierte Superhuman Go en un estudio creativo completo para generar videos y archivos de audio con calidad profesional directamente en tu navegador, sin salir de lo que estés trabajando.
Tu navegador, ahora un estudio creativo
El HeyGen Agent vive dentro del panel de Superhuman Go, la misma barra lateral que ya usas para asistencia con IA en toda la web. No hay ninguna herramienta nueva que abrir, ningún archivo que exportar y ningún contexto que reconstruir en una app aparte.
Abre Go desde cualquier página en Chrome o Edge, ve al HeyGen Agent en la Agent Store, escribe tu guion o describe lo que quieres y elige si quieres salida en video o en audio. El agente procesa usando tu cuenta de HeyGen, incluyendo tu avatar, tu voz, tus créditos, y entrega el archivo final listo para compartir, insertar o enviar. Todo sucede en el mismo navegador en el que ya estás.
Instala Go desde la tienda de extensiones de Chrome o Edge
Descarga la extensión Superhuman Go desde Chrome Web Store o Microsoft Edge Add-ons. Inicia sesión con tu cuenta de Superhuman. Go se activará en tu navegador y estará disponible desde la barra de herramientas de extensiones en cualquier página web.
Abre la Agent Store y agrega el HeyGen Agent
Haz clic en el ícono de Superhuman Go en la barra de herramientas de tu navegador para abrir el panel. Ve a la Agent Store, encuentra el HeyGen Agent y haz clic en Add. El agente aparecerá de inmediato en tu panel de Go y estará disponible en todas las páginas de ahora en adelante.
Conecta tu cuenta de HeyGen
La primera vez que uses el HeyGen Agent, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de HeyGen. Autentícate vía OAuth. Tus avatares personalizados, clonaciones de voz y créditos de tu plan estarán disponibles de inmediato dentro del panel Go. No necesitas una app aparte, ni una API key, ni facturación adicional.
Genera tu primer mensaje de video o audio
Abre Go desde cualquier página, selecciona el HeyGen Agent, elige Video o Audio, escribe tu guion y haz clic en Generate. El archivo final estará listo para descargar o compartir sin salir de la página en la que estás. Para obtener mejores resultados, primero configura un avatar personalizado y una clonación de voz en heygen.com/avatar.
Lo que puedes crear en lugar de escribir un correo largo
En cualquier momento en el que un mensaje en video o audio funcione mejor que un texto (una actualización de proyecto, un resumen para un cliente, un video explicativo), el HeyGen Agent ya está en tu navegador listo para crearlo.
Videos de alcance personalizados
Mientras estás en tu CRM o correo, abre Go y genera un video de 30 segundos con un avatar de IA de HeyGen personalizado para tu prospecto, incluyendo su nombre, empresa y problema. Envíalo antes de cerrar la pestaña.
Actualizaciones para stakeholders
En lugar de escribir un correo largo con el estado del proyecto, abre el HeyGen Agent desde la herramienta que estés usando, como Notion, Linear o Google Docs, y genera un video narrado con la actualización para las personas que necesitan estar al tanto.
Mensajes para equipos asíncronos
Cuando el video se siente como demasiado, usa la salida de audio del HeyGen Agent para enviar un mensaje de voz generado a partir de un guion, con tu voz clonada. Puede ser un brief rápido, una explicación de una decisión o una actualización para un cliente.
Recaps y seguimientos con clientes
Después de una llamada, mientras sigues en la herramienta donde tomaste tus notas, abre Go y genera un video narrado de resumen para el cliente que explique las decisiones, los siguientes pasos y lo que necesitas de su parte.
Comunicación multilingüe
¿Trabajas con clientes o equipos internacionales? Crea el mensaje en video o audio una sola vez y luego usa los más de 175 idiomas y dialectos de HeyGen para producirlo en su idioma dentro de la misma sesión de Go.
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