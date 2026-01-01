HeyGen x Superhuman

El HeyGen Agent vive dentro del panel de Superhuman Go, la misma barra lateral que ya usas para asistencia con IA en toda la web. No hay ninguna herramienta nueva que abrir, ningún archivo que exportar y ningún contexto que reconstruir en una app aparte.

Abre Go desde cualquier página en Chrome o Edge, ve al HeyGen Agent en la Agent Store, escribe tu guion o describe lo que quieres y elige si quieres salida en video o en audio. El agente procesa usando tu cuenta de HeyGen, incluyendo tu avatar, tu voz, tus créditos, y entrega el archivo final listo para compartir, insertar o enviar. Todo sucede en el mismo navegador en el que ya estás.