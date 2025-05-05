Desde el principio, getitAI sabía que la confianza y el timing no eran negociables. Si los agentes digitales iban a persuadir, tenían que sentirse reales, no solo visualmente convincentes sino también fluidos en su comportamiento. Nada de pausas torpes, voces en off pegadas a la fuerza ni sensaciones extrañas.

Las primeras plataformas de avatares priorizaban la calidad a costa de la velocidad, o bien ofrecían respuestas rápidas que no eran fotorrealistas. Ninguna funcionaba. El medio no podía arruinar la historia.

“No solo buscábamos una cara: necesitábamos algo expresivo, rápido y emocionalmente claro. La historia tenía que conectar, siempre”, dijo Alain.

HeyGen fue la primera plataforma en ofrecer la combinación que getitAI necesitaba: avatares fotorrealistas, respuesta en tiempo real y una interfaz amigable para desarrolladores que pudiera seguir el ritmo de una narrativa dinámica.

Por qué HeyGen era el eslabón que faltaba

Lo que hizo que HeyGen destacara fue su combinación única de creación de videos fotorrealistas y avatares en streaming en tiempo real. No se trataba solo de renderizar avatares, sino de mantener una interacción fluida y creíble, donde la persona usuaria nunca sienta que está esperando a que el software responda.

Como uno de los primeros socios de avatares interactivos de HeyGen, getitAI trabajó muy de cerca con el equipo de producto para ajustar el sistema a casos de uso más exigentes: lógica ramificada, entradas de usuario flexibles y una entrega emocionalmente inteligente.

“Al principio fue un camino lleno de tropiezos, pero al final cruzamos ese valle inquietante y creamos algo que se sentía como una conversación real”, dijo Alain.

Después de 18 meses de colaboración, getitAI fue invitado a compartir su trabajo en un evento de la comunidad de HeyGen. En el escenario, el cofundador de HeyGen, Wayne Liang, lo dijo sin rodeos: “getitAI usa nuestra tecnología mejor que nosotros mismos.”

La persuasión como plataforma

Aunque el impulso inicial vino de marcas de consumo, la ambición más amplia de getitAI es horizontal: convertir la confianza y la conversación en infraestructura, algo que pueda funcionar en cualquier lugar donde se tomen decisiones.

Desde el onboarding de SaaS hasta educación, finanzas y salud—en cualquier lugar donde una decisión necesite guía, un agente bien entrenado puede intervenir. El vertical es opcional. El toque humano no lo es.

Los avatares de HeyGen hacen visibles a estos agentes. getitAI los vuelve más persuasivos.

Juntos están sentando las bases de un nuevo tipo de interfaz, donde la historia no se detiene en el CTA, sino que fluye en cada clic, desliz y pregunta.

El impacto: interacción que mueve a las personas

Las sesiones con agentes de getitAI + HeyGen ahora promedian más de 2.5 minutos, es decir, varias veces más que las ventanas de interacción típicas. Los resultados no son solo mayor tiempo de atención, sino una interacción más profunda: usuarios haciendo preguntas, recibiendo respuestas personalizadas y manteniéndose en flujo.

Las tasas de conversión de esas interacciones van del 13 al 21%. Pero el cambio más interesante es que el usuario deja de solo navegar y empieza a formar parte de la historia.

“Internet pasó de páginas a feeds. Ahora está pasando de feeds a personajes. Estamos construyendo el sistema detrás de ese cambio”, dijo Alain.

Qué sigue

Mientras getitAI se prepara para lanzar su Creator Agent Marketplace, HeyGen sigue siendo una parte clave del stack. Muy pronto, las empresas podrán implementar agentes entrenados —con voz, tono y estilo de narración incluidos— tan fácil como agregar un checkout de Stripe.

Para HeyGen, es la prueba de lo que pasa cuando los avatares dejan de leer guiones y empiezan a guiar decisiones. Para getitAI, es el siguiente paso hacia una web impulsada no por clics, sino por conversaciones.