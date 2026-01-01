Cada podcast presenta a dos locutores de IA con voces, patrones de habla y tiempos de conversación distintos. HeyGen sincroniza los turnos de diálogo, las pausas y las reacciones para que el intercambio se sienta orgánico y no como un guion. Los hosts se responden entre sí con entonación y énfasis realistas, impulsados por avanzada AI Lip Sync tecnología que alinea cada palabra con un movimiento de boca preciso. El resultado es una conversación de podcast que mantiene la atención igual que una grabación en vivo, sin que nadie tenga que ponerse frente a una cámara.