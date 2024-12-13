¿Qué es HeyGen?

HeyGen es una plataforma de generación de videos con IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad de manera instantánea y eficiente a gran escala en más de 170 idiomas y dialectos. Ya sea que estés creando contenido para marketing, formación, e-learning o ventas, HeyGen hace que la producción de videos sea rápida, escalable y accesible.

Más de 37 millones de vídeos creados en HeyGen. Creciendo cada minuto.
15M+
Usuarios de HeyGen
17M+
Avatares de foto creados
1.2M+
Avatares creados al instante

Haciendo la narración de historias en video accesible

HeyGen se fundó sobre una creencia sencilla: la creación de videos debería ser sin esfuerzo y accesible. La producción de videos tradicional es demasiado costosa, lenta e intimidante. Nuestro fundador, Joshua Xu, vio que eliminar la cámara a través de la IA podría desbloquear la creatividad para todos. Ahora, con solo un guion, cualquiera puede generar videos de alta calidad sin necesidad de filmar, editar o superar barreras presupuestarias.

Stats panel imageStats panel image
50%
Menos tiempo en postproducción
3 horas
Guardado por video
80%
Reducción en los costos de traducción

Tu socio en la creación de vídeos con IA

La plataforma de video IA de HeyGen está diseñada para satisfacer las necesidades de la narrativa moderna a gran escala. Desde la creación de videos liderados por avatares hasta la interactividad en tiempo real, traducción y personalización, cada producto está construido para ayudarte a involucrar a tu audiencia con rapidez, precisión y facilidad.

Vídeo de Avatar

Acelera tu motor de creación de contenido creando vídeos profesionales a gran escala sin necesidad de aparecer ante la cámara. Elige de una biblioteca de avatares realistas o crea tu propio portavoz digital. Luego, utiliza la conversión de texto a vídeo para transformar cualquier contenido en un vídeo atractivo con avatares realistas, voces naturales, gestos y expresiones.

una mujer con una mano saludando con un fondo degradado y tono emocionadouna mujer con una mano saludando con un fondo degradado y tono emocionado

No más herramientas de vídeo AI fragmentadas

La suite de productos de inteligencia artificial de última generación de HeyGen reúne todo bajo un mismo techo para una experiencia de usuario optimizada. Diseñada para escalar y contar historias, HeyGen elimina la fricción de las herramientas fragmentadas mientras cumple silenciosamente con el umbral de calidad invisible que su audiencia espera. Es una alternativa poderosa e intuitiva que establece un nuevo estándar para lo que los videos con IA pueden hacer.

PlataformaPlataforma todo en uno
Facilidad de usoInterfaz amigable para el usuario
Calidad del avatarPersonalizable y realista
Sincronización de entregaGestos naturales y voz
Pulimento para marcasPulido listo para uso externo
Velocidad de producciónVelocidad, calidad y escala
Acceso a la APIAcceso a la API para cada producto
Atención al clienteSoporte y formación

Vea cómo los clientes utilizan HeyGen

video thumbnail

Una plataforma, casos de uso ilimitados

Marketing

HeyGen ofrece a los profesionales del marketing la libertad de crear vídeos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos pocos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs hasta blogs y presentaciones, en contenido de vídeo atractivo y acorde a la marca en cualquier momento, sin sobrepasar tu presupuesto.

Contenido instructivo

Forma a los empleados, integra a los clientes o comparte conocimientos con videos tutoriales profesionales, guías paso a paso y tutoriales de mejores prácticas.

altalt

Aprendizaje y Desarrollo

HeyGen empodera a los equipos para crear experiencias de formación a medida, desde el cumplimiento normativo hasta el desarrollo de empleados y la mejora continua de habilidades. Nuestra plataforma de videos con IA facilita la escalabilidad del aprendizaje impactante sin sacrificar calidad o velocidad.

Formación corporativa

Convierte cualquier curso basado en texto en vídeos de formación corporativa de alta calidad que mejoran la comprensión y retención del conocimiento sin necesidad de equipos de producción costosos.

altalt

Ventas

HeyGen permite a los equipos de ventas realizar un acercamiento personalizado a gran escala, desde la prospección hasta el seguimiento y las demostraciones de productos. Nuestra plataforma de video IA ayuda a los representantes a destacarse en bandejas de entrada saturadas, acelerar los ciclos de negociación y construir relaciones más fuertes con los clientes.

IA SDR

Los avatares interactivos de IA de HeyGen actúan como SDRs virtuales de IA para responder preguntas de posibles clientes, calificar prospectos y agendar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana.

altalt

Vea cuánto puede ahorrarle HeyGen

Descubre cuánto tiempo y presupuesto puede ahorrar tu equipo con la plataforma de vídeo IA de HeyGen al cuantificar la reducción de costes, la eficiencia de producción y el potencial de ingresos.

un vídeo que dice logro de ventas en élun vídeo que dice logro de ventas en él
background image

Integrar con tus aplicaciones existentes

HeyGen se integra a la perfección con aplicaciones populares para llevar la creación de videos con IA directamente a tus flujos de trabajo existentes. Genera videos de alta calidad de manera rápida y eficiente sin cambiar entre herramientas.

background image

Preguntas frecuentes

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que te permite generar instantáneamente videos de alta calidad a gran escala. No se requiere cámara, equipo ni experiencia en edición. Admite más de 170 idiomas y dialectos y está diseñada para casos de uso en marketing, aprendizaje y desarrollo, ventas y más.

HeyGen es una plataforma todo en uno que combina guionización, avatares, edición y localización en un flujo de trabajo integrado. A diferencia de herramientas fragmentadas o plataformas con curvas de aprendizaje empinadas, HeyGen es intuitiva, rápida y está diseñada para contenido de calidad profesional que se escala según tus necesidades.

En absoluto. La interfaz amigable de HeyGen facilita que cualquiera pueda crear vídeos pulidos y profesionales con solo unos pocos clics.

Sí. Puede elegir de una amplia biblioteca de avatares realistas o crear su propio portavoz digital para que coincida con su marca. Tendrá control total sobre el tono de voz, los gestos y el estilo de entrega.

Con la traducción de vídeo integrada de HeyGen, puedes traducir tu contenido a más de 170 idiomas y dialectos con doblaje realista, sincronización labial precisa y guiones editables. Es una forma rentable de localizar vídeos sin necesidad de volver a grabar o contratar actores de voz.

El video personalizado te permite crear videos únicos para cada espectador utilizando datos de CRM u otras variables, como nombre, empresa o ubicación. Es una herramienta poderosa para aumentar el compromiso en marketing, alcance, incorporación y éxito del cliente.

Los avatares interactivos son presentadores virtuales impulsados por inteligencia artificial que pueden interactuar con los espectadores en tiempo real. Pueden responder preguntas, guiar a los usuarios o entregar contenido dinámico al conectarse a guiones o bases de conocimiento, convirtiendo el contenido estático en experiencias bidireccionales.

Más de 85,000 empresas, desde startups hasta marcas empresariales, utilizan HeyGen en departamentos como marketing, aprendizaje y desarrollo, soporte al cliente y ventas. Entre los usuarios destacados se incluyen OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy y más.

En promedio, los usuarios informan una reducción del 50% en el tiempo de postproducción, ahorran 3 horas por video y reducen los costos de traducción en un 80%. Utiliza nuestra calculadora de ROI para estimar el ahorro potencial de tu equipo.

Sí. HeyGen ofrece integraciones con plataformas populares, CRM y sistemas de aprendizaje para ayudarte a optimizar los flujos de trabajo y personalizar contenido a gran escala.

