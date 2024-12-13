¿Qué es HeyGen?
HeyGen es una plataforma de generación de videos con IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad de manera instantánea y eficiente a gran escala en más de 170 idiomas y dialectos. Ya sea que estés creando contenido para marketing, formación, e-learning o ventas, HeyGen hace que la producción de videos sea rápida, escalable y accesible.
Haciendo la narración de historias en video accesible
HeyGen se fundó sobre una creencia sencilla: la creación de videos debería ser sin esfuerzo y accesible. La producción de videos tradicional es demasiado costosa, lenta e intimidante. Nuestro fundador, Joshua Xu, vio que eliminar la cámara a través de la IA podría desbloquear la creatividad para todos. Ahora, con solo un guion, cualquiera puede generar videos de alta calidad sin necesidad de filmar, editar o superar barreras presupuestarias.
Tu socio en la creación de vídeos con IA
La plataforma de video IA de HeyGen está diseñada para satisfacer las necesidades de la narrativa moderna a gran escala. Desde la creación de videos liderados por avatares hasta la interactividad en tiempo real, traducción y personalización, cada producto está construido para ayudarte a involucrar a tu audiencia con rapidez, precisión y facilidad.
Vídeo de Avatar
Acelera tu motor de creación de contenido creando vídeos profesionales a gran escala sin necesidad de aparecer ante la cámara. Elige de una biblioteca de avatares realistas o crea tu propio portavoz digital. Luego, utiliza la conversión de texto a vídeo para transformar cualquier contenido en un vídeo atractivo con avatares realistas, voces naturales, gestos y expresiones.
Traducción de vídeo
Localiza fácilmente vídeos nuevos o existentes para audiencias globales con una traducción de vídeo completa y sin interrupciones. Traduce al instante tu vídeo a más de 170 idiomas y dialectos con doblaje de voz realista, sincronización labial precisa y edición de guion. Alcanza nuevos mercados sin necesidad de volver a grabar o contratar actores de voz. Solo tienes que subir, traducir y compartir.
Vídeo Personalizado
Adapta el contenido de vídeo para cada espectador utilizando datos personalizados e integraciones de CRM. Inserta automáticamente nombres, detalles de la empresa y más para crear mensajes personalizados únicos y relevantes a gran escala. Es la manera inteligente de aumentar la participación e impulsar resultados con una comunicación de vídeo verdaderamente personalizada.
Avatar Interactivo
Crea presentadores virtuales impulsados por IA que pueden interactuar con los consumidores en tiempo real. Conecta tu LLM o crea una base de conocimientos, y tu avatar podrá responder preguntas, guiar a los usuarios o entregar contenido dinámico bajo demanda. Es una forma poderosa de convertir el vídeo estático en experiencias personalizadas e interactivas.
No más herramientas de vídeo AI fragmentadas
La suite de productos de inteligencia artificial de última generación de HeyGen reúne todo bajo un mismo techo para una experiencia de usuario optimizada. Diseñada para escalar y contar historias, HeyGen elimina la fricción de las herramientas fragmentadas mientras cumple silenciosamente con el umbral de calidad invisible que su audiencia espera. Es una alternativa poderosa e intuitiva que establece un nuevo estándar para lo que los videos con IA pueden hacer.
|Plataforma
|Plataforma todo en uno
|Facilidad de uso
|Interfaz amigable para el usuario
|Calidad del avatar
|Personalizable y realista
|Sincronización de entrega
|Gestos naturales y voz
|Pulimento para marcas
|Pulido listo para uso externo
|Velocidad de producción
|Velocidad, calidad y escala
|Acceso a la API
|Acceso a la API para cada producto
|Atención al cliente
|Soporte y formación
Una plataforma, casos de uso ilimitados
Marketing
HeyGen ofrece a los profesionales del marketing la libertad de crear vídeos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos pocos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs hasta blogs y presentaciones, en contenido de vídeo atractivo y acorde a la marca en cualquier momento, sin sobrepasar tu presupuesto.
Anuncios en vídeo
Crea anuncios llamativos en una fracción del tiempo y escala contenido de alto impacto sin estirar tu presupuesto ni agotar a tu equipo.
Redes sociales
Destaca con videos que paran el desplazamiento y que son rápidos, escalables y rentables en cualquier plataforma, incluyendo LinkedIn, TikTok, Instagram y más.
Aprendizaje y Desarrollo
HeyGen empodera a los equipos para crear experiencias de formación a medida, desde el cumplimiento normativo hasta el desarrollo de empleados y la mejora continua de habilidades. Nuestra plataforma de videos con IA facilita la escalabilidad del aprendizaje impactante sin sacrificar calidad o velocidad.
Cursos de aprendizaje
Omite ciclos de producción largos y genera cursos de aprendizaje de alta calidad en minutos, ya sea que estés creando una conferencia, tutorial o guía paso a paso.
Formación basada en habilidades
Crea fácilmente vídeos con inteligencia artificial que hacen que la formación basada en habilidades sea más interactiva, atractiva y efectiva, lo que lleva a mejores tasas de finalización y resultados.
Ventas
HeyGen permite a los equipos de ventas realizar un acercamiento personalizado a gran escala, desde la prospección hasta el seguimiento y las demostraciones de productos. Nuestra plataforma de video IA ayuda a los representantes a destacarse en bandejas de entrada saturadas, acelerar los ciclos de negociación y construir relaciones más fuertes con los clientes.
Presentaciones de ventas
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a los compradores y avancen las negociaciones antes incluso de que tengas la llamada.
Prospección de ventas
Desde propuestas de salida hasta introducciones previas a la llamada y resúmenes posteriores a la reunión, destácate en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que te permite generar instantáneamente videos de alta calidad a gran escala. No se requiere cámara, equipo ni experiencia en edición. Admite más de 170 idiomas y dialectos y está diseñada para casos de uso en marketing, aprendizaje y desarrollo, ventas y más.
HeyGen es una plataforma todo en uno que combina guionización, avatares, edición y localización en un flujo de trabajo integrado. A diferencia de herramientas fragmentadas o plataformas con curvas de aprendizaje empinadas, HeyGen es intuitiva, rápida y está diseñada para contenido de calidad profesional que se escala según tus necesidades.
En absoluto. La interfaz amigable de HeyGen facilita que cualquiera pueda crear vídeos pulidos y profesionales con solo unos pocos clics.
Sí. Puede elegir de una amplia biblioteca de avatares realistas o crear su propio portavoz digital para que coincida con su marca. Tendrá control total sobre el tono de voz, los gestos y el estilo de entrega.
Con la traducción de vídeo integrada de HeyGen, puedes traducir tu contenido a más de 170 idiomas y dialectos con doblaje realista, sincronización labial precisa y guiones editables. Es una forma rentable de localizar vídeos sin necesidad de volver a grabar o contratar actores de voz.
El video personalizado te permite crear videos únicos para cada espectador utilizando datos de CRM u otras variables, como nombre, empresa o ubicación. Es una herramienta poderosa para aumentar el compromiso en marketing, alcance, incorporación y éxito del cliente.
Los avatares interactivos son presentadores virtuales impulsados por inteligencia artificial que pueden interactuar con los espectadores en tiempo real. Pueden responder preguntas, guiar a los usuarios o entregar contenido dinámico al conectarse a guiones o bases de conocimiento, convirtiendo el contenido estático en experiencias bidireccionales.
Más de 85,000 empresas, desde startups hasta marcas empresariales, utilizan HeyGen en departamentos como marketing, aprendizaje y desarrollo, soporte al cliente y ventas. Entre los usuarios destacados se incluyen OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy y más.
En promedio, los usuarios informan una reducción del 50% en el tiempo de postproducción, ahorran 3 horas por video y reducen los costos de traducción en un 80%. Utiliza nuestra calculadora de ROI para estimar el ahorro potencial de tu equipo.
Sí. HeyGen ofrece integraciones con plataformas populares, CRM y sistemas de aprendizaje para ayudarte a optimizar los flujos de trabajo y personalizar contenido a gran escala.