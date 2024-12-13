Convierte avatares de IA interactivos en tus representantes de ventas más eficientes

La velocidad importa en las ventas, pero tu equipo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Los avatares interactivos de IA de HeyGen actúan como SDRs virtuales de IA para responder preguntas de posibles clientes, calificar prospectos y agendar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana. Ofrece una experiencia de compra más atractiva y personalizada en tu sitio web y en las llamadas de Zoom para aumentar las conversiones.