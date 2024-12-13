IA SDRs - Caso de uso
Convierte avatares de IA interactivos en tus representantes de ventas más eficientes
La velocidad importa en las ventas, pero tu equipo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Los avatares interactivos de IA de HeyGen actúan como SDRs virtuales de IA para responder preguntas de posibles clientes, calificar prospectos y agendar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana. Ofrece una experiencia de compra más atractiva y personalizada en tu sitio web y en las llamadas de Zoom para aumentar las conversiones.
Beneficios y valor
Acelera la velocidad del pipeline y guía a los clientes por el camino correcto
Personaliza la captación de ventas a gran escala sin aumentar el personal
Cada prospecto desea una respuesta rápida y relevante. Los avatares interactivos de HeyGen ofrecen una experiencia personalizada a gran escala, adaptándose a las diferentes preguntas de los compradores y guiándolos a través del embudo de ventas sin necesitar más representantes de desarrollo de ventas.
Interactúa y califica prospectos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para capturar cada oportunidad
El momento lo es todo, pero la mayoría de los equipos de ventas no pueden responder al instante. Los SDRs con IA de HeyGen utilizan avatares interactivos para actuar como tu asistente de ventas, proporcionando respuestas instantáneas, consistentes y personalizadas a las preguntas de los prospectos en cualquier momento del día.
Libera a tu equipo para tratos de alto valor
Tu equipo de ventas debería estar cerrando tratos, no respondiendo preguntas repetitivas. Los SDRs con IA de HeyGen manejan el compromiso inicial y la calificación en tu sitio web, para que tus representantes dediquen más tiempo a prospectos cualificados que están listos para comprar.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de ventas utilizan IA para Representantes de Desarrollo de Ventas
Cómo
crear SDRs potentes de IA con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a configurar tu avatar interactivo para atraer prospectos, responder preguntas y calificar clientes potenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de un equipo de ventas humano.
Elige entre los avatares públicos de HeyGen o utiliza tu propio avatar personalizado para una experiencia de marca. Haz clic en “Conocimiento” para crear o editar una Base de Conocimientos, asegurando que tu Representante de Desarrollo de Inteligencia Artificial responda de manera consistente con la voz de tu marca.
Personaliza la voz, el idioma y la personalidad de tu avatar según tu audiencia. Renómbralo y confirma los mensajes que se alinean con tu estrategia de Representante de Desarrollo de Ventas con IA.
Antes de desplegar, ejecute una conversación de prueba haciendo clic en “Iniciar Nueva Conversación”. Ajuste las respuestas del AI SDR, modifique el tono y optimice la calificación de potenciales clientes.
Integra tu SDR de IA en tu sitio web, páginas de aterrizaje o chatbots para interactuar con los visitantes en tiempo real. O añádelo a las llamadas de Zoom para manejar preguntas frecuentes y mantener a los prospectos interesados incluso sin un representante en vivo.
Después de las pruebas, lanza tu IA SDR en todas tus plataformas. Ya sea respondiendo preguntas, capturando datos de clientes potenciales o reservando reuniones, el avatar interactivo de HeyGen garantiza que tu proceso de ventas funcione 24/7.
Preguntas frecuentes
Un avatar interactivo es un asistente virtual impulsado por IA que puede interactuar con los visitantes del sitio web, responder preguntas de posibles clientes y calificar prospectos en tiempo real. Los avatares interactivos de HeyGen ayudan a los equipos de ventas y marketing a escalar su alcance, mejorar la interacción y programar más reuniones sin aumentar el número de empleados.
Los avatares interactivos de HeyGen utilizan conversaciones impulsadas por IA para recopilar información clave de los prospectos, evaluar sus necesidades y dirigir los clientes potenciales cualificados al equipo de ventas. Puedes personalizar las respuestas del avatar con una Base de Conocimiento para asegurarte de que estén alineadas con tu proceso de ventas y mensajería
Mientras que los avatares interactivos pueden manejar el compromiso inicial y la calificación de prospectos, están diseñados para complementar a tu equipo de SDR, no para reemplazarlo. Se encargan de tareas repetitivas—responder preguntas frecuentes, capturar detalles de contacto y organizar reuniones—para que tus representantes puedan concentrarse en cerrar tratos.
¡Sí! Puedes personalizar la voz, el tono y el idioma de tu avatar para que coincida con tu marca. HeyGen te permite crear una Base de Conocimiento personalizada, asegurando que el avatar ofrezca respuestas precisas y alineadas con la marca a los prospectos.
Los avatares interactivos de HeyGen se pueden integrar en tu sitio web como chatbots impulsados por IA para interactuar con los visitantes, responder preguntas sobre productos y guiarlos a través del embudo de ventas. También puedes integrarlos con páginas de aterrizaje, formularios de solicitud de demostración y portales de soporte.
¡Sí! Puedes enviar un avatar interactivo a las reuniones de Zoom para ayudar con demostraciones de productos, responder preguntas frecuentes y mantener a los prospectos interesados. Esto es especialmente útil para escalar los esfuerzos de salida y automatizar las conversaciones de ventas iniciales.
HeyGen ofrece una API de Avatar Interactivo que permite una integración perfecta con plataformas CRM, chatbots y sistemas de gestión de clientes potenciales. Los desarrolladores pueden utilizar el proyecto inicial de GitHub de HeyGen o el paquete NPM para integrar avatares interactivos en flujos de trabajo existentes.
¡Sí! Los avatares con inteligencia artificial de HeyGen admiten varios idiomas, facilitando la localización de conversaciones de ventas y la participación de audiencias globales sin necesidad de personal adicional.
Los avatares interactivos son ideales para equipos de ventas B2B, empresas de SaaS, marcas de comercio electrónico y negocios basados en servicios que necesitan interactuar con prospectos a gran escala, calificar clientes potenciales y proporcionar respuestas instantáneas sin depender únicamente de representantes humanos.
Puedes configurar un avatar interactivo con HeyGen en menos de una hora. Simplemente selecciona un avatar, personaliza su Base de Conocimientos, prueba las respuestas y despliégalo en tu sitio web o plataforma de ventas.