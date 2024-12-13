Presentaciones de Ventas - Caso de Uso
Crea presentaciones de ventas atractivas con videos de IA que venden las 24 horas, los 7 días de la semana
Las demostraciones de ventas no deberían ser una tarea pesada ni para ti ni para tus compradores. Estandariza tu discurso, asegura la consistencia entre los representantes y atrae a los prospectos con demostraciones de video siempre disponibles. HeyGen te permite crear presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que educan a los compradores y avanzan las negociaciones antes de que siquiera comiences la llamada.
Beneficios y valor
Vende de manera más inteligente con presentaciones de ventas siempre activas
Educa a los compradores con antelación y agiliza las llamadas
Demasiadas llamadas de venta comienzan con preguntas repetitivas que podrían haberse resuelto de antemano. Al aprovechar HeyGen, puedes crear un avatar de ti mismo y proporcionar vídeos previos a la llamada disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana que guían a los posibles clientes a través de tu presentación o demostración, asegurando que estén completamente informados y preparados para avanzar.
Escala el alcance personalizado sin repetirte
Los representantes suelen pasar horas repitiendo la misma presentación de descubrimiento. Con HeyGen, puedes crear una presentación en video atractiva y reutilizarla para cada prospecto, manteniendo la personalización y el impacto sin trabajo repetitivo.
Acelera las conversaciones y mantén las negociaciones en marcha
Los compradores a menudo se sienten abrumados por los correos electrónicos cargados de texto y las presentaciones de diapositivas tradicionales. HeyGen puede transformar tus presentaciones de ventas en un video conciso y atractivo que capta la atención, mantiene el interés y acelera el progreso de las negociaciones. Úsalo como material de consulta para los interesados y los grupos de compra.
Historias de clientes
Descubre cómo las empresas escalan las presentaciones de ventas
Cómo
crear presentaciones de ventas con HeyGen
Empieza a crear presentaciones de ventas y demostraciones en vídeo de alto impacto en minutos, sin necesidad de un equipo de producción de vídeo o habilidades de edición.
Empieza a crear presentaciones de ventas y demostraciones en vídeo de alto impacto en minutos, sin necesidad de un equipo de producción de vídeo o habilidades de edición.
Elige entre plantillas de ventas personalizables diseñadas para presentaciones de ventas, demostraciones y seguimientos. ¿Necesitas control total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca para una experiencia coherente y acorde a tu marca.
Elige entre plantillas de ventas personalizables diseñadas para presentaciones de ventas, demostraciones y seguimientos. ¿Necesitas control total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca para una experiencia coherente y acorde a tu marca.
Sube tu guion de ventas y elige entre más de 700 avatares de IA con apariencia realista para presentar tu propuesta o demostración. ¿Prefieres un toque más personal? Utiliza tu propio gemelo digital para transmitir tu mensaje de una manera que resulte familiar y atractiva.
Sube tu guion de ventas y elige entre más de 700 avatares de IA con apariencia realista para presentar tu propuesta o demostración. ¿Prefieres un toque más personal? Utiliza tu propio gemelo digital para transmitir tu mensaje de una manera que resulte familiar y atractiva.
Utiliza el editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, fuentes y colores. Añade logotipos, capturas de pantalla de productos, presentaciones de ventas y estadísticas clave para reforzar tu propuesta de valor y mantener un mensaje claro y convincente.
Utiliza el editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, fuentes y colores. Añade logotipos, capturas de pantalla de productos, presentaciones de ventas y estadísticas clave para reforzar tu propuesta de valor y mantener un mensaje claro y convincente.
Traduzca y localice fácilmente su presentación de ventas en varios idiomas con voz en off y sincronización labial potenciadas por IA, asegurando que su propuesta resuene con compradores globales.
Traduzca y localice fácilmente su presentación de ventas en varios idiomas con voz en off y sincronización labial potenciadas por IA, asegurando que su propuesta resuene con compradores globales.
Una vez que tu video esté finalizado, expórtalo en el formato que prefieras y envíalo por correo electrónico, LinkedIn o plataformas CRM para educar a los prospectos antes de la llamada, así tus representantes de ventas pueden dedicar más tiempo a vender, no a explicar.
Una vez que tu video esté finalizado, expórtalo en el formato que prefieras y envíalo por correo electrónico, LinkedIn o plataformas CRM para educar a los prospectos antes de la llamada, así tus representantes de ventas pueden dedicar más tiempo a vender, no a explicar.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por IA que permite a los equipos de ventas e ingresos crear presentaciones y demostraciones de ventas atractivas y siempre disponibles en minutos. En lugar de repetir el mismo discurso en cada llamada, los representantes de ventas pueden enviar una presentación en vídeo de alta calidad con antelación, de modo que los prospectos ya estén informados antes de la reunión.
HeyGen ayuda a estandarizar y escalar tus presentaciones de ventas convirtiendo argumentos de venta y demostraciones en videos profesionales. Esto permite a tu equipo de ventas:
- Ahorra tiempo automatizando presentaciones repetitivas
- Garantizar la consistencia en todos los representantes y regiones
- Interactúa con los prospectos antes de la llamada para centrarte en cerrar la venta, no en educar
HeyGen es ideal para crear:
- Argumentos de venta – Videos de acercamiento personalizados para nuevos prospectos
- Demos de productos – Recorridos atractivos de características y beneficios
- Presentaciones de seguimiento – Resumen y refuerzo de los puntos clave después de una llamada
- Diferenciación competitiva – Demuestra por qué tu solución es mejor que la de la competencia
HeyGen permite a los representantes crear presentaciones de video personalizadas que se sienten personales, sin la necesidad de volver a grabar cada vez. Los representantes pueden ajustar rápidamente el mensaje, cambiar las imágenes o traducir el video a diferentes idiomas para adaptarse a las necesidades de cada prospecto.
¡Sí! HeyGen te permite personalizar vídeos con los colores, fuentes, logotipos y elementos visuales de tu marca para que cada presentación de ventas se alinee con la identidad de tu empresa.
Los videos de HeyGen se pueden incrustar en correos electrónicos, compartir en LinkedIn, añadir a plataformas CRM o enviar mediante enlace directo. Esto asegura que tu propuesta llegue a los prospectos antes de la llamada de ventas, para que lleguen informados y listos para avanzar.
Por supuesto. HeyGen ofrece traducción y sincronización labial impulsadas por IA, lo que te permite crear instantáneamente videos de ventas en varios idiomas, sin necesidad de volver a grabar o contratar traductores.
Con HeyGen, puedes crear un vídeo de ventas de alta calidad y completamente producido en minutos. Simplemente elige una plantilla, añade tu guion, selecciona un avatar IA y personaliza tu marca—sin necesidad de una producción costosa.
La producción de vídeos tradicional es costosa, lleva mucho tiempo y es difícil de actualizar. HeyGen elimina la necesidad de filmar, hacer locuciones y postproducción, permitiendo a los equipos de ventas crear y actualizar presentaciones de vídeo rápidamente y a una fracción del costo.
Actualizar contenido es sencillo con HeyGen: solo edita el guion, actualiza los visuales y regenera el video en minutos. Sin regrabaciones, sin demoras, sin ediciones costosas.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.