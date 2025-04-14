Creador de presentaciones de vídeo con música gratis

Convierte tus fotos, videoclips y música en un vídeo de presentación profesional en cuestión de minutos, directamente online. Sin grabaciones, sin software de edición, sin necesidad de saber de diseño. Elige una plantilla, añade tu contenido multimedia y compártelo donde quieras.

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145.215.138Videos generados
120.248.112Avatares generados
20.043.525Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Icono de coche blanco estilizado sobre un fondo azul.Características clave

Funciones del creador de presentaciones de vídeo

Combina fotos y videoclips

Sube tus fotos y videoclips, luego arrástralos en el orden que quieras en una sola línea de tiempo para crear presentaciones fluidas. El editor combina imágenes fijas y vídeos en una única historia visual, y puedes animar cualquier foto fija para darle movimiento con imagen a vídeo.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

Añade música y narración con voz en off de IA

Drop in a track from the stock music library or upload your own background music to set the mood. For narrated slideshows, the editor can generate AI voiceover from your written script in seconds, so you never have to record a single line of audio.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Plantillas, transiciones y efectos

Empieza con una variedad de plantillas de vídeo tipo presentación de diapositivas diseñadas para bodas, cumpleaños, viajes o negocios, y personaliza el estilo con transiciones y efectos de movimiento con un solo clic. Convierte una presentación estática en una presentación animada, ajusta el ritmo y añade tarjetas de título y textos de alta calidad.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Resize and Export Watermark-Free

Cambia tu presentación de diapositivas entre formato vertical, cuadrado y panorámico para adaptarla a TikTok, Instagram Reels, YouTube o a un evento en pantalla grande. Cuando el montaje se vea perfecto, exporta un MP4 completo en HD sin marca de agua, un resultado profesional listo para publicar, enviar por correo electrónico o reproducir en una reunión.

Empieza gratis →
A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Narra presentaciones de diapositivas en más de 175 idiomas

Crea una sola presentación de diapositivas y llega a todas tus audiencias en todo el mundo. El traductor de vídeo con IA regenera tu voz en off y tus subtítulos en más de 175 idiomas con una sincronización precisa, para que puedas compartir vídeos con narración por IA en cada mercado sin tener que rehacer todo el proyecto.

Get Started For Free →
A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Icono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso de vídeos de presentaciones con IA

Un montaje de diapositivas de boda y aniversario con música.

Presentaciones de boda y aniversario

Reúne fotos y vídeos del gran día, añádeles una canción y crea un montaje inolvidable que los invitados quieran ver. Comparte el enlace en la recepción o envíalo a los familiares que estén lejos.

Un pase de diapositivas conmemorativo y de homenaje con una suave banda sonora.

Memorial and Tribute Slideshows

Crea un homenaje respetuoso a partir de toda una vida de fotos. Añade una banda sonora suave y un recuerdo hablado con el generador de voz con IA, y compártelo rápidamente en una ceremonia o en privado con tus seres queridos.

Un montaje de presentación de diapositivas para cumpleaños y celebraciones.

Montajes de cumpleaños y celebraciones

Reúne fotos de la fiesta, vídeos espontáneos y tu canción favorita para crear una presentación en cuestión de minutos. Cámbiale el tamaño para verla en el móvil o en la tele y envíala al chat del grupo ese mismo día.

A travel and vacation recap slideshow video.

Vídeos de resumen de viajes y vacaciones

Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.

Una presentación promocional de producto creada a partir de un conjunto de diapositivas.

Promociones de productos y vídeos de listado

Utiliza vídeos de presentación para mostrar el lanzamiento de un producto, una colección minorista o un anuncio inmobiliario sin necesidad de un equipo de rodaje. Sube una presentación al flujo de PPT a vídeo, añade la narración y publica una promoción lista para ventas.

Una presentación de diapositivas multilingüe para redes sociales con narración por voz generada por IA.

Publicaciones multilingües en redes sociales

Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.

Icono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducción sobre un fondo azul claro.How it works

Cómo funciona el creador de presentaciones de vídeo

Crea un vídeo de presentación en cuatro pasos con una sencilla guía, desde fotos sin editar hasta un vídeo final listo para compartir en cualquier plataforma.

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Sube tu contenido multimedia

Arrastra tus fotos, videoclips y cualquier música o audio que quieras usar en la presentación.

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Organiza tus diapositivas

Define el orden, elige cuánto tiempo se muestra cada foto y añade transiciones entre diapositivas con un solo clic.

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Añade audio y texto

Elige una banda sonora, genera una voz en off con IA a partir de tu guion y añade títulos o subtítulos.

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Exportar y compartir

Ajusta el tamaño para tu plataforma, exporta un MP4 en HD sin marca de agua y publica o envía la presentación de diapositivas a cualquier lugar.

Preguntas frecuentes sobre los vídeos de presentación de diapositivas

¿Qué es un creador de presentaciones de vídeo y cómo funciona?

Un creador de presentaciones de vídeo te ayuda a crear vídeos de diapositivas atractivos a partir de fotos y clips de vídeo, con música, transiciones y control de tiempos. Subes tu contenido, organizas el orden, añades una banda sonora o una narración en off y luego exportas un archivo MP4 finalizado para compartir.

¿Puedo controlar el orden y el tiempo de cada foto?

Sí. Tú defines la secuencia exacta arrastrando las diapositivas y eliges cuántos segundos permanece cada foto o clip en pantalla. Nada está bloqueado, así que puedes ajustar al detalle el ritmo para asegurarte de que encaje con la música o la narración antes de exportar.

¿Cómo puedo crear un vídeo de presentación de diapositivas a partir de fotos y un guion?

Sube tus fotos y luego pega tu guion para que el motor de texto a vídeo cree escenas narradas alrededor de cada imagen. Ajusta el orden y el tiempo, añade música y deja que la presentación se encargue del trabajo de creación para que puedas montar un vídeo terminado rápidamente.

¿Por qué usar HeyGen en lugar de otras herramientas para crear vídeos de diapositivas?

La mayoría de las herramientas se quedan en las fotos, la música y las transiciones. Como creador de presentaciones con música y narración por voz con IA, HeyGen también regenera todo el vídeo en más de 175 idiomas, y cada exportación está libre de marcas de agua, de modo que un solo proyecto puede llegar a una audiencia global.

¿Un creador de presentaciones realmente puede ahorrar tiempo en el contenido habitual?

Sí. Los creadores afirman ahorrar mucho tiempo cuando se eliminan la grabación y la edición, lo que facilita la producción periódica de contenido. El educador Anton Voroniuk ahorró 15,5 horas a la semana y redujo los costes de producción 40 veces tras pasarse a HeyGen, al tiempo que llegó a más de un millón de estudiantes.

¿El creador de presentaciones de vídeo de HeyGen es gratuito y las exportaciones llevan marca de agua?

Como creador de presentaciones gratuito, HeyGen te permite crear y exportar vídeos de diapositivas sin coste alguno, y las descargas no incluyen marca de agua. Los precios también incluyen planes de pago que añaden mayor duración, más resolución y más idiomas a medida que crecen tus necesidades.

¿Puedo añadir mi propia música o usar una pista libre de derechos?

Ambas opciones funcionan. Elige la pista perfecta de la biblioteca integrada o sube tu propia canción, luego recorta la pista de audio a la duración adecuada y equílíbrala con tu narración. El audio se mantiene sincronizado aunque reordenes o cambies el tiempo de tus diapositivas.

¿Puedo combinar fotos y videoclips en una misma presentación de diapositivas?

Sí. Añade fotos fijas y videoclips a la misma línea de tiempo y el editor los combina en una única presentación continua. Mezcla libremente contenido en formato vertical y horizontal, mejóralo con transiciones y la exportación se ajustará sin problemas a cualquier relación de aspecto que elijas.

¿Cómo añado transiciones y efectos entre diapositivas?

Selecciona el espacio entre dos diapositivas y elige una transición, como fundido o deslizamiento, y aplícala a todo el proyecto o diapositiva por diapositiva. Añade movimiento a las fotos estáticas para que se desplacen y hagan zoom, dándote control creativo sobre el estilo de cada escena.

¿En qué relaciones de aspecto puedo exportar para TikTok, Reels y YouTube?

Exporta en vertical 9:16 para TikTok, Reels y Shorts, en cuadrado 1:1 para publicaciones del feed o en panorámico 16:9 para YouTube y presentaciones. Cambia la relación de aspecto en cualquier momento y la presentación de diapositivas se reajustará automáticamente, para que parezca hecha por un profesional sin tener que rehacerla.

¿Puedo crear un vídeo de presentación conmemorativa o de homenaje?

Sí. Combina fotos de diferentes momentos de la vida de una persona con una banda sonora tranquila y, si lo deseas, un mensaje hablado de recuerdo; después, exporta un vídeo para reproducirlo en una ceremonia o compartirlo en privado. Podrás acceder al proyecto más adelante y actualizarlo si aparecen más fotos.

¿Cuántas fotos necesito y qué duración debería tener?

Ten en cuenta la ocasión. Un pase de diapositivas de cinco minutos suele incluir entre 45 y 60 fotos con algunos clips cortos y de tres a cinco segundos por imagen fija, aunque puedes ajustar la duración según tu historia. Añade o elimina contenido multimedia en cualquier momento y el tiempo se actualizará automáticamente.

¿Puedo crear una presentación de diapositivas en mi teléfono y qué archivos son compatibles?

El editor funciona en cualquier navegador, así que puedes crear desde un teléfono, una tableta o un ordenador. Sube formatos populares como JPG, PNG, HEIC y MP4, y exporta un MP4 final junto con un archivo de subtítulos SRT para mejorar la accesibilidad.

¿Necesito descargar algún software o crear una cuenta?

No. El creador de presentaciones funciona en tu navegador, por lo que no requiere ninguna descarga ni instalación. Puedes empezar como invitado, y una cuenta gratuita permite a cada usuario guardar proyectos, retomar el proceso de creación de vídeos y continuar justo donde lo dejó.

¿Puedo crear presentaciones de vídeo con IA que tengan un aspecto profesional?

Sí. Una variedad de plantillas de diseño, transiciones fluidas y narración con voz IA ayudan a que tus vídeos de presentación con IA sorprendan y mantengan la atención. Adapta el estilo a tu marca y el resultado final parecerá una producción profesional, no algo improvisado.

¿Puedo editar o actualizar mi presentación de diapositivas después de crearla?

Sí. Vuelve a abrir el proyecto en el editor de vídeo con IA para sustituir fotos, cambiar la música, reescribir la narración o ajustar los tiempos y, a continuación, vuelve a exportar. Las versiones guardadas mantienen el proceso de edición ágil, así que actualizar una presentación de diapositivas lleva solo unos minutos en lugar de empezar desde cero.

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