Anton Voroniuk es un formador en marketing digital que fue el primero en ofrecer cursos sobre HeyGen en Udemy y Coursera. Como fundador de una destacada marca educativa, Anton construyó su negocio en torno a contenido de vídeo claro, atractivo y escalable. Pero las exigencias de una creación de contenido constante eran insostenibles.

«Antes de HeyGen, producir vídeos con aspecto profesional era un proceso largo y complejo», dijo Anton. «Desde la redacción del guion y la grabación hasta la edición y la posproducción, podía llevar horas, si no días, conseguir que todo quedara perfecto».

Todo eso cambió con HeyGen. Gracias a sus avanzados avatares de IA y sus intuitivas herramientas de creación de vídeo, Anton encontró la manera de reducir drásticamente el tiempo de producción y ampliar el alcance de su enseñanza sin sacrificar la calidad ni la coherencia.

Pasar de la producción manual de vídeos a la eficiencia impulsada por IA

Crear contenido educativo solía ser un proceso muy manual. Cada curso, Reel de Instagram, seminario web y vídeo promocional requería que Anton estuviera frente a la cámara. Eso significaba montar las luces, peinarse y maquillarse, grabar y luego pasar horas editando.

«Soy alguien que está profundamente involucrado en la creación de cursos y en la estrategia de video», dijo Anton. «Pero HeyGen revolucionó mi forma de trabajar. Ahora puedo centrarme en mis ideas, en mis guiones y dejar que HeyGen se encargue del resto».

Gracias a los avatares digitales de HeyGen, Anton eliminó la necesidad de grabar constantemente frente a la cámara. Podía producir vídeos pulidos en cuestión de segundos, sin repeticiones ni nuevas tomas. “Ha sido un auténtico salvavidas”, dijo Anton. “Especialmente a la hora de producir contenido a gran escala.”

Escalar contenido de vídeo en múltiples plataformas y audiencias

Anton ahora utiliza HeyGen para casi todas las partes de su estrategia de contenidos, desde cursos en Udemy y publicaciones en redes sociales hasta seminarios web e introducciones a conferencias en línea. Ha creado varios avatares, cada uno con su propio tono y caso de uso: uno formal, uno dinámico y un avatar principal que aparece en todos los contenidos.

«Así es como creo mi contenido desde cero en cuestión de segundos», dijo Anton. «Me da la posibilidad de hacer contenido rápido y de alta calidad, ya sea para cursos o para trabajos de clientes».

Aprovecha la capacidad de HeyGen para producir vídeos multilingües, ampliando el alcance de sus cursos a audiencias de todo el mundo. «He utilizado instructores generados por IA para impartir lecciones en varios idiomas», dijo Anton. «Esto ha hecho que mi contenido sea mucho más accesible».

Una de las funciones favoritas de Anton es la posibilidad de usar HeyGen para promociones de formato corto. Con la herramienta de URL a video, puede convertir rápidamente páginas de cursos o segmentos de pódcast en destacados de video limpios y profesionales, lo cual es perfecto para campañas en redes sociales y por correo electrónico.

Ahorrar tiempo sin sacrificar la calidad

Mientras HeyGen se encarga de la parte visual, Anton lidera la parte creativa. Él mismo escribe y perfecciona los guiones, asegurándose de que se mantengan alineados con su estilo de enseñanza. Luego, con unos pocos clics, genera un vídeo completamente producido utilizando su gemelo digital.

Entre bastidores, Anton y su equipo también están explorando HeyGen para crear avatares interactivos y formatos de vídeo listos para la automatización. “Lo usamos para cortar contenido de pódcast y reutilizarlo en vídeos más cortos”, dijo Anton. “Ese tipo de flexibilidad es enorme.”

Sigue trabajando con editores humanos para los toques finales, pero ahora la mayor parte de la producción la gestiona la IA. “HeyGen me permite centrarme en la estrategia, la investigación y las ideas”, dijo Anton. “Es un desbloqueo creativo.”

Desde que adoptó HeyGen, Anton ha visto mejoras drásticas tanto en la productividad como en la escalabilidad:

15,5 horas ahorradas por semana : La producción de vídeo automatizada redujo drásticamente el tiempo dedicado al trabajo manual.

: La producción de vídeo automatizada redujo drásticamente el tiempo dedicado al trabajo manual. Más de 1 millón de estudiantes alcanzados : Los avatares de IA ayudan a Anton a escalar su enseñanza en Udemy, Coursera y más.

: Los avatares de IA ayudan a Anton a escalar su enseñanza en Udemy, Coursera y más. Contenido multilingüe listo para cualquier plataforma : Los vídeos ahora se personalizan para distintos idiomas y públicos.

: Los vídeos ahora se personalizan para distintos idiomas y públicos. Gama creativa ampliada : Contenido rápido y pulido para cursos, Reels de Instagram, conferencias y promociones para clientes.

: Contenido rápido y pulido para cursos, Reels de Instagram, conferencias y promociones para clientes. Empoderar a los estudiantes para crear: Gracias a los cursos de HeyGen de Anton en Udemy, los alumnos han informado de que producen contenido en vídeo 40 veces más barato y 8 veces más rápido.

«Es más que una simple herramienta; es un cambio de juego», dijo Anton. «Me permite ofrecer resultados profesionales con un esfuerzo mínimo».

Anton ahora defiende el uso del vídeo con IA en la educación y los negocios, animando a otros creadores a aprovechar todo su potencial. “HeyGen está liderando el camino en la creación del futuro de los avatares de IA”, dijo Anton. “Y no podría estar más emocionado”.

Tanto si eres docente, creador de contenido o propietario de un negocio, Anton cree que HeyGen puede transformar tu forma de trabajar. “Si quieres ahorrar tiempo, escalar tu mensaje y mantener tu contenido profesional, este es el camino a seguir.”