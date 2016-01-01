HeyGen logo

Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento con inteligencia artificial. El Generador de Anuncios de Vídeo con IA de HeyGen convierte tus datos de producto, texto publicitario o guion en vídeos listos para publicar en minutos. No necesitas cámara, actores ni habilidades de edición. Solo anuncios de vídeo rápidos y efectivos que dan resultados.

  • Generar anuncios de video completos a partir de texto o imagen
  • Crea de 50 a 100 versiones de anuncios para pruebas A/B
  • Exportar para TikTok, Meta, YouTube y más
¿Cómo crear anuncios de video con IA usando HeyGen?

HeyGen construye tu anuncio en vídeo automáticamente, desde el texto hasta el vídeo final. Puedes pasar de la idea a una campaña en vivo en minutos.

Paso 1

Añade tu producto o script

Sube la foto o vídeo de tu producto, una breve descripción o el texto publicitario. La IA identifica los puntos clave, el tono y la intención del público.

Paso 2

Deja que la IA construya el anuncio

HeyGen crea un guion completo para anuncios con visuales, subtítulos y audio de fondo. Utiliza estructuras de anuncios probadas y mantiene un ritmo optimizado para captar la atención.

Paso 3

Personalizar el estilo

Elige el formato de tu anuncio, como UGC, estilo de vida o explicativo. Puedes ajustar avatares, texto, voz o colores para que coincidan con tu marca en solo unos clics.

Paso 4

Generar y Exportar

El vídeo está listo en minutos. Puedes previsualizarlo, editarlo o crear variaciones rápidas, luego exportarlo en formatos preparados para anuncios para TikTok, Meta, YouTube o Shopify.

generador de anuncios en vídeo

Funciones potentes que hacen que nuestro generador de anuncios en video con IA se destaque


Creador de Vídeos con IA

Constructor de guiones de IA

Convierte entradas breves como URLs de productos o unas pocas líneas de texto en un guion publicitario completo. La IA de HeyGen identifica tus beneficios clave y crea una estructura que capta la atención y genera clics.

Puedes editar el guion al instante o crear algunas variaciones rápidas para probar diferentes ganchos y llamadas a la acción.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Creador de Vídeos con IA

Creación Visual y de Voz por IA

HeyGen genera automáticamente visuales, locuciones y avatares.
Las voces suenan reales, el ritmo se siente natural y cada escena está cronometrada para lograr un fuerte compromiso del espectador.

Puedes elegir entre más de 175 idiomas y dialectos o usar tu propia voz clonada para mantener la consistencia.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Creador de Vídeos con IA

Generador de Variaciones de Anuncios

Crea varias versiones de anuncios a partir de una sola entrada. HeyGen puede generar varias combinaciones únicas de titulares, visuales y llamadas a la acción.

Esto te ayuda a probar ideas creativas más rápidamente y encontrar lo que mejor funciona con tu audiencia.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Creador de Vídeos con IA

Salida Multiplataforma

Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.

una foto y un video de una mujer con cabello rizado
Creador de Vídeos con IA

Consistencia de Marca

Sube tu logotipo, fuentes y colores una sola vez. HeyGen los aplicará automáticamente a cada vídeo, manteniendo la consistencia de la imagen de tu marca en todas las campañas.

También puedes guardar plantillas personalizadas para su uso recurrente.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado

Preguntas Frecuentes sobre el Generador de Anuncios de Video con IA

¿Cómo crea HeyGen anuncios en video utilizando inteligencia artificial?

El agente de video con IA de HeyGen analiza tu producto, audiencia y objetivo, luego escribe un guion, añade visuales y genera voz y movimiento para producir automáticamente un anuncio completo.

¿Qué tipo de anuncios en vídeo puedo generar con la IA?

Puedes crear anuncios al estilo UGC, de estilo de vida, explicativos o demostraciones de producto. La IA adapta cada formato para ajustarse al objetivo de tu campaña y a la plataforma objetivo.

¿Puedo subir los datos de mi producto o catálogo para obtener un anuncio de video generado por IA?

Sí. Puedes importar la información del producto y HeyGen genera automáticamente videos publicitarios para cada producto, completos con imágenes, texto y voz en off.

¿Qué tan personalizables son estos anuncios de vídeo con IA?

HeyGen te permite modificar la voz, el tono, el diseño, los subtítulos y la marca de forma instantánea para crear variaciones personalizadas para pruebas o segmentación.

¿Cuánto cuesta un anuncio de vídeo de IA en HeyGen?

HeyGen ofrece anuncios de video AI asequibles desde aproximadamente $24 por mes, proporcionando avatares realistas, voiceovers multilingües y producción rápida, lo que lo convierte en una alternativa poderosa y rentable a la producción de video tradicional y estudios

¿Puede HeyGen manejar pruebas A/B a gran escala?

Sí. El generador de anuncios en vídeo de IA crea múltiples versiones de cada vídeo con diferentes ganchos, llamadas a la acción u ofertas, permitiendo realizar pruebas fácilmente para encontrar lo que ofrece mejores resultados.

¿Están listos los anuncios de vídeo con IA para usarse en las principales plataformas?

Sí. Los vídeos se renderizan en formatos específicos para cada plataforma como TikTok, Meta, YouTube y más, optimizados para la reproducción en móviles, la colocación de subtítulos y los límites de duración.

¿Puedo usar el logotipo, las fuentes y los colores de mi marca en los anuncios de vídeo de IA?

Sí. Sube tu kit de marca una vez, y HeyGen aplicará automáticamente tu logotipo, fuentes y colores a cada vídeo para mantener una apariencia de marca consistente.

¿Cuánto tiempo se tarda en generar un anuncio de vídeo con IA?

La mayoría de los anuncios se producen en menos de cinco minutos. El proceso es completamente automatizado, lo que permite a los equipos crear docenas de variantes de anuncios en una sola sesión.

