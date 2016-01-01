Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento con inteligencia artificial. El Generador de Anuncios de Vídeo con IA de HeyGen convierte tus datos de producto, texto publicitario o guion en vídeos listos para publicar en minutos. No necesitas cámara, actores ni habilidades de edición. Solo anuncios de vídeo rápidos y efectivos que dan resultados.
Esta herramienta te permite convertir una única foto en un avatar de inteligencia artificial realista que refleja expresiones reales, movimiento e iluminación para vídeos pulidos. Puedes generar al instante clips de calidad profesional para contenido social, formación o narración de historias sin necesidad de cámaras, equipos o habilidades de edición.
¿Cómo crear anuncios de video con IA usando HeyGen?
HeyGen construye tu anuncio en vídeo automáticamente, desde el texto hasta el vídeo final. Puedes pasar de la idea a una campaña en vivo en minutos.
Sube la foto o vídeo de tu producto, una breve descripción o el texto publicitario. La IA identifica los puntos clave, el tono y la intención del público.
HeyGen crea un guion completo para anuncios con visuales, subtítulos y audio de fondo. Utiliza estructuras de anuncios probadas y mantiene un ritmo optimizado para captar la atención.
Elige el formato de tu anuncio, como UGC, estilo de vida o explicativo. Puedes ajustar avatares, texto, voz o colores para que coincidan con tu marca en solo unos clics.
El vídeo está listo en minutos. Puedes previsualizarlo, editarlo o crear variaciones rápidas, luego exportarlo en formatos preparados para anuncios para TikTok, Meta, YouTube o Shopify.
Funciones potentes que hacen que nuestro generador de anuncios en video con IA se destaque
Constructor de guiones de IA
Convierte entradas breves como URLs de productos o unas pocas líneas de texto en un guion publicitario completo. La IA de HeyGen identifica tus beneficios clave y crea una estructura que capta la atención y genera clics.
Puedes editar el guion al instante o crear algunas variaciones rápidas para probar diferentes ganchos y llamadas a la acción.
Creación Visual y de Voz por IA
HeyGen genera automáticamente visuales, locuciones y avatares.
Las voces suenan reales, el ritmo se siente natural y cada escena está cronometrada para lograr un fuerte compromiso del espectador.
Puedes elegir entre más de 175 idiomas y dialectos o usar tu propia voz clonada para mantener la consistencia.
Generador de Variaciones de Anuncios
Crea varias versiones de anuncios a partir de una sola entrada. HeyGen puede generar varias combinaciones únicas de titulares, visuales y llamadas a la acción.
Esto te ayuda a probar ideas creativas más rápidamente y encontrar lo que mejor funciona con tu audiencia.
Salida Multiplataforma
Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.
Consistencia de Marca
Sube tu logotipo, fuentes y colores una sola vez. HeyGen los aplicará automáticamente a cada vídeo, manteniendo la consistencia de la imagen de tu marca en todas las campañas.
También puedes guardar plantillas personalizadas para su uso recurrente.
El agente de video con IA de HeyGen analiza tu producto, audiencia y objetivo, luego escribe un guion, añade visuales y genera voz y movimiento para producir automáticamente un anuncio completo.
Puedes crear anuncios al estilo UGC, de estilo de vida, explicativos o demostraciones de producto. La IA adapta cada formato para ajustarse al objetivo de tu campaña y a la plataforma objetivo.
Sí. Puedes importar la información del producto y HeyGen genera automáticamente videos publicitarios para cada producto, completos con imágenes, texto y voz en off.
HeyGen te permite modificar la voz, el tono, el diseño, los subtítulos y la marca de forma instantánea para crear variaciones personalizadas para pruebas o segmentación.
HeyGen ofrece anuncios de video AI asequibles desde aproximadamente $24 por mes, proporcionando avatares realistas, voiceovers multilingües y producción rápida, lo que lo convierte en una alternativa poderosa y rentable a la producción de video tradicional y estudios
Sí. El generador de anuncios en vídeo de IA crea múltiples versiones de cada vídeo con diferentes ganchos, llamadas a la acción u ofertas, permitiendo realizar pruebas fácilmente para encontrar lo que ofrece mejores resultados.
Sí. Los vídeos se renderizan en formatos específicos para cada plataforma como TikTok, Meta, YouTube y más, optimizados para la reproducción en móviles, la colocación de subtítulos y los límites de duración.
Sí. Sube tu kit de marca una vez, y HeyGen aplicará automáticamente tu logotipo, fuentes y colores a cada vídeo para mantener una apariencia de marca consistente.
La mayoría de los anuncios se producen en menos de cinco minutos. El proceso es completamente automatizado, lo que permite a los equipos crear docenas de variantes de anuncios en una sola sesión.
