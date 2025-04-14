Tu vídeo infográfico debe parecerse a tu marca, no a una plantilla. Ajusta las paletas de colores, los estilos de fuente, los diseños de iconos y los fondos directamente en el editor intuitivo. Sube tu logotipo, cambia el orden de las escenas y afina los tiempos sin escribir ni una sola línea de código. Cada elemento es personalizable para que tu resultado se mantenga alineado con tu marca en todas las campañas y canales. El editor de vídeo te da control creativo total en cada paso, y los cambios se procesan al instante para que puedas iterar de forma rápida y sin fricciones.