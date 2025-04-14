Convierte tus datos, gráficos y contenido visual en vídeos infográficos profesionales en cuestión de minutos. Con este creador de vídeos infográficos, partes de tu información y obtienes un vídeo totalmente narrado y animado, sin necesidad de cámaras, software de diseño ni experiencia en edición. Haz que las ideas complejas sean claras, fáciles de compartir y adaptadas a cualquier pantalla.
Por qué las marcas eligen el creador de vídeos infográficos de HeyGen
Anima cualquier dato o gráfico automáticamente
Deja de enviar diapositivas estáticas que nadie lee. Pega tus datos, sube un gráfico o describe un concepto y míralo convertirse en un vídeo infográfico animado, escena por escena, con motion graphics, transiciones fluidas y narración sincronizada. Obtendrás un resultado pulido sin tocar una línea de tiempo. Tanto si presentas estudios de mercado, métricas de producto o una secuencia de instrucciones, el generador de vídeo con IA se encarga del trabajo pesado para que tu contenido tenga el impacto que merece.
Empieza con una plantilla personalizable de vídeo infográfico
No necesitas partir de un lienzo en blanco. Elige entre una amplia biblioteca de plantillas de vídeo infográfico diseñadas profesionalmente, cada una creada para dar vida a tus datos con gráficos animados, paletas de colores acordes con tu marca y diseños que puedes adaptar a tu identidad visual en cuestión de minutos. Sube un PDF, una presentación de PowerPoint, una URL o un guion escrito y la plataforma lo convierte automáticamente en un vídeo infográfico estructurado. Los equipos que trabajan a partir de documentos existentes utilizan PDF a vídeo y PPT a vídeo para saltarse la reconstrucción manual e ir directamente a un resultado final listo para compartir en cuestión de minutos.
Personaliza los elementos visuales, la marca y el diseño
Tu vídeo infográfico debe parecerse a tu marca, no a una plantilla. Ajusta las paletas de colores, los estilos de fuente, los diseños de iconos y los fondos directamente en el editor intuitivo. Sube tu logotipo, cambia el orden de las escenas y afina los tiempos sin escribir ni una sola línea de código. Cada elemento es personalizable para que tu resultado se mantenga alineado con tu marca en todas las campañas y canales. El editor de vídeo te da control creativo total en cada paso, y los cambios se procesan al instante para que puedas iterar de forma rápida y sin fricciones.
Traduce y localiza a más de 175 idiomas
Un vídeo infográfico se convierte en un recurso global en el momento en que lo necesitas. Pasa cualquier vídeo terminado por el motor de traducción de la plataforma y obtén una versión con sincronización labial y narración natural en cualquiera de más de 175 idiomas, sin tener que reconstruir escenas ni volver a grabar el audio. Las marcas y los equipos que distribuyen contenido en distintas regiones utilizan el traductor de vídeo con IA para localizarlo en una tarde en lugar de tardar varios meses.
Narra con una voz en off de IA de sonido natural
Cada vídeo infográfico cobra vida con una narración clara y profesional generada a partir de tu guion en cuestión de segundos. Elige entre cientos de estilos de voz, ajusta el ritmo y adapta el tono a tu audiencia. Sin cabina de grabación, sin micrófono, sin repeticiones. Si tu audiencia es global, utiliza Clonación de voz con IA para mantener tu voz coherente en cada versión localizada que produzcas.
Casos de uso de un creador de vídeos infográficos
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Cómo crear vídeos infográficos con IA
Pasa de datos en bruto o de un guion escrito a un vídeo infográfico terminado en cuatro sencillos pasos, sin necesidad de herramientas de diseño ni experiencia en edición.
Sube un PDF, pega un guion, introduce una URL o escribe un tema. La plataforma lee tu material de origen y lo estructura automáticamente en un guion de vídeo infográfico, escena por escena.
Elige un tema visual, ajusta colores y diseños, añade tu marca y configura la voz de la narración. Cada elemento se puede editar antes de renderizar.
La plataforma genera tu vídeo infográfico completo con narración sincronizada, gráficos en movimiento y transiciones. Previsualiza cada escena antes de finalizar.
Descarga tu vídeo en el formato que necesites o expórtalo directamente a tu canal. Añade subtítulos, localízalo a más idiomas o envíalo a tu LMS en un solo paso.
Un creador de vídeos infográficos es una herramienta que convierte datos, gráficos, flujos de procesos y contenido escrito en vídeos animados con narración de forma automática. Tú proporcionas el material de origen, ya sea un guion, un PDF, un resumen en una hoja de cálculo o la descripción de un tema, y la plataforma lo organiza en escenas visuales con narración sincronizada y gráficos en movimiento. El resultado es un vídeo terminado, listo para redes sociales, plataformas de formación, sitios web o presentaciones, sin necesidad de edición manual ni trabajo de diseño.
Sí. Puedes subir tus propios gráficos, ilustraciones y recursos de marca y aplicarlos en cada escena. El editor te permite definir tu paleta de colores, tipografía y logotipo para que el vídeo final se ajuste a tus guías de marca sin necesidad de un diseñador. Si partes de un archivo de presentación, PPT To video toma los elementos visuales de tus diapositivas existentes y los reconstruye automáticamente como escenas de vídeo animadas.
La mayoría de los vídeos infográficos están listos en pocos minutos después de enviar tu material de origen. La plataforma se encarga al mismo tiempo de la construcción de escenas, la sincronización de la narración y los gráficos en movimiento, de modo que no tengas que esperar en una cola de producción manual. Los vídeos más largos con muchas escenas de datos pueden tardar un poco más, pero el flujo de trabajo desde la entrada hasta la exportación se mide en minutos, no en días.
No se necesita experiencia. Todo el proceso es fácil de usar desde la primera sesión. Escribes o pegas tu información, eliges un estilo visual y la plataforma produce el vídeo. Los equipos sin experiencia en diseño lo utilizan para crear contenido que parece hecho por profesionales desde el primer intento. El editor de vídeo con IA se encarga automáticamente de la alineación, el espaciado y la sincronización de las animaciones.
Sí. Después de generar tu vídeo, puedes traducirlo a cualquiera de más de 175 idiomas manteniendo una sincronización labial precisa y una narración natural. No necesitas reconstruir escenas ni volver a grabar ningún audio. El traductor de vídeo gestiona la fase de localización como un único paso adicional, lo que hace viable entregar el mismo contenido infográfico a equipos, mercados o audiencias internacionales sin necesidad de un presupuesto de producción independiente.
Las herramientas de diseño requieren animación manual, edición en la línea de tiempo, grabación de locuciones y ajuste de formatos de exportación, y cada una de estas tareas suma horas a cada proyecto. Esta plataforma sustituye todo ese flujo de trabajo por una entrada basada en texto que genera automáticamente un vídeo terminado. Los equipos que usan herramientas tradicionales afirman que pasan días haciendo lo que este creador de infografías animadas entrega en cuestión de minutos. El flujo de trabajo de video explicativo con IA está diseñado específicamente para el tipo de contenido estructurado y basado en datos que más tiempo lleva producir de forma manual.
Sí. Edita el guion, cambia un dato, modifica el estilo visual o ajusta el orden de las escenas desde el editor basado en texto y vuelve a renderizar. El vídeo actualizado estará listo en cuestión de minutos, sin tener que reconstruir nada desde cero. Esto hace que crear un vídeo infográfico sea práctico para contenido que cambia con frecuencia, como métricas trimestrales, secuencias de actualizaciones de producto o formaciones de cumplimiento normativo que deben reflejar la política vigente, algo que no es viable con una producción filmada.
Sí. Puedes exportar en la relación de aspecto que mejor se adapte a cada plataforma, incluyendo 16:9 para YouTube y presentaciones, 9:16 para formatos sociales verticales y 1:1 para publicaciones en el feed. Añade subtítulos automáticamente usando el generador de subtítulos para que tu contenido funcione bien en entornos de reproducción automática en silencio. Para contenido social de formato corto, el generador de reels y las herramientas de YouTube Shorts te permiten convertir contenido infográfico en formatos nativos de cada plataforma en un solo paso.
Hay un plan gratuito disponible que no requiere tarjeta de crédito, lo que te permite generar vídeos y explorar las herramientas principales antes de comprometerte. Los planes de pago comienzan en 24 $ al mes y desbloquean la clonación de voz, vídeos de mayor duración, acceso completo a las plantillas y opciones avanzadas de exportación. Los planes Enterprise incluyen acceso a la API, integraciones personalizadas y funciones de colaboración en equipo para organizaciones que gestionan flujos de trabajo de producción de gran volumen.
Sí. Puedes usar el mismo documento de origen o guion para producir varias versiones con diferentes estilos visuales, tonos de narración o pistas de idioma. Los equipos que trabajan a partir de un único informe de datos suelen generar simultáneamente versiones separadas para presentaciones internas, distribución en redes sociales y contenido de formación. Los flujos de trabajo de texto a vídeo y vídeo sin rostro hacen que sea sencillo ramificar una sola entrada en varios resultados distintos sin repetir el trabajo de producción.
La plataforma incluye una amplia biblioteca de plantillas de infografías que abarcan líneas de tiempo, flujos de procesos, gráficos comparativos, desgloses de datos y secuencias paso a paso. Cada plantilla está diseñada profesionalmente y es totalmente personalizable, para que puedas mejorar el diseño, ajustar la paleta de colores y aplicar tu identidad de marca sin modificar la estructura subyacente. Explora por sector, formato o tipo de contenido para encontrar el punto de partida perfecto para tu videoinfografía y, a continuación, sustituye el contenido de ejemplo por tus propios datos en cuestión de minutos.
Es un formato dinámico creado precisamente para eso. Los informes estáticos y las presentaciones en diapositivas informan, pero los vídeos infográficos cautivan a tu audiencia al combinar movimiento, narración e ilustración de una forma atractiva y fácil de seguir. Los vídeos que hacen que los datos sean visuales y estén en constante movimiento tienen más probabilidades de verse hasta el final, compartirse entre equipos y recordarse más tarde. Si quieres compartir conclusiones complejas con un grupo de stakeholders o entretener e informar al mismo tiempo, el vídeo infográfico es el formato que deja una impresión duradera sin requerir experiencia en producción.
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