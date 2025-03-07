Crea vídeos de marketing con IA atractivos que captan la atención y convierten sin necesidad de ediciones complejas o rodajes en estudio. Transforma enlaces de productos, guiones o ideas simples en vídeos que se ajustan a la marca para cada canal en minutos. HeyGen ayuda a los equipos a producir más creatividad, probar más rápido y mantener el marketing siempre en movimiento.
Genera anuncios de vídeo con IA para plataformas como TikTok, Instagram y YouTube en minutos. Prueba diferentes ganchos, ofertas y formatos sin la sobrecarga de la edición manual. Optimiza el costo por resultado identificando rápidamente lo que tiene más resonancia.
Convierte los nuevos lanzamientos y actualizaciones en clips claros y atractivos que resalten los beneficios. Muestra las características principales con superposiciones, subtítulos y visuales de primer plano. Ayuda al público a comprender el valor rápidamente y recordar por qué es importante.
Añade vídeos explicativos en las páginas de aterrizaje, secciones de precios y flujos de incorporación. Utiliza el vídeo para aclarar los próximos pasos y eliminar obstáculos para los nuevos usuarios. Una mejor comprensión a menudo conduce a una mayor conversión y activación.
Incorpora vídeos cortos de marketing en secuencias de nutrición y anuncios. Utiliza introducciones personalizadas, demostraciones de productos y momentos educativos para mantener a los suscriptores interesados. El vídeo ayuda a que los mensajes destaquen en bandejas de entrada saturadas.
Proporciona a los equipos de ventas activos de video personalizados que puedan compartir en la prospección y seguimientos para un mejor marketing de video. Explica ofertas complejas con visuales simples y narración. Los videos potentes facilitan que los compradores compartan tu historia internamente.
Crea rápidamente bibliotecas de videos acordes a la marca para varios clientes. Utiliza plantillas y ajustes preestablecidos para estandarizar la calidad manteniendo la flexibilidad. Ofrece más opciones creativas por proyecto sin invertir horas extras.
Por qué HeyGen es el mejor guion para video IA
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que filmar, hacer nuevas tomas o complicados cronogramas de edición.
Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin necesidad de experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera, perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen simplifica todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Enlace y script para la generación de vídeo
Comienza con una URL, descripción de producto o guion de marketing y genera escenas automáticamente. HeyGen extrae los puntos clave y los convierte en segmentos de video estructurados. Puedes refinar o regenerar hasta que el concepto se sienta adecuado.
Plantillas para formatos de marketing y publicidad
Utiliza diseños preestablecidos para promociones, explicaciones, destacados de productos y anuncios en redes sociales. Las plantillas gestionan el ritmo, la jerarquía del texto y el encuadre por ti. Esto mantiene los vídeos con un aspecto pulido incluso cuando los plazos son ajustados.
Avatares de IA, voces y subtítulos
Añade presencia humana con portavoces de IA y locuciones naturales en varios idiomas. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y el rendimiento en publicaciones sin sonido. Tú controlas el estilo, el tono y el mensaje sin necesidad de actores.
Exportaciones multiplataforma y proporciones de aspecto
Exporta en formatos vertical, cuadrado y horizontal adaptados a diferentes canales. Mantén áreas seguras, legibilidad y movimiento en todas las versiones. Esto te permite lanzar campañas en todas partes desde un único proyecto.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de vídeos de marketing con IA
HeyGen ofrece a los mercadólogos un flujo de trabajo sencillo que se adapta a la planificación de campañas existente. Tú aportas el brief y los objetivos, el generador de vídeos AI se encarga de los detalles de producción para que puedas concentrarte en la estrategia y la dirección creativa.
Pega una página de producto, escribe un breve mensaje o añade tu guion existente. Establece tu objetivo, audiencia y mensaje principal.
Selecciona plantillas, colores, fuentes y estilos visuales que coincidan con tu marca para el contenido de video. Elige una voz o avatar de IA para transmitir tu mensaje de manera clara.
Previsualiza el vídeo generado y ajusta el texto en pantalla, el tiempo y los visuales. Prueba ganchos o ofertas alternativas para prepararte para el testeo.
Descarga los vídeos finales en los formatos adecuados para cada plataforma. Sube a los gestores de anuncios, páginas de aterrizaje, sitios web y herramientas de correo electrónico.
Los vídeos de marketing con IA son vídeos promocionales o educativos creados con la ayuda de la inteligencia artificial. Te permiten generar guiones, visuales y locuciones a partir de entradas simples para que las campañas se lancen más rápido. Esto reduce la dependencia de la producción de vídeo tradicional.
No. HeyGen está diseñado para los mercadólogos, no para los editores. Las plantillas y los flujos de trabajo guiados manejan los detalles técnicos para que te concentres en el mensaje, la audiencia y los resultados, mientras sigues obteniendo un resultado profesional.
Sí. Puede subir logotipos, fuentes, material de productos e imágenes de marca directamente en los proyectos. Estos recursos aparecen en las plantillas para que cada vídeo sea coherente y esté alineado con su identidad visual.
Puedes crear vídeos para plataformas sociales, redes de anuncios, sitios web y campañas de correo electrónico. Diferentes proporciones de aspecto y opciones de exportación te ayudan a dar soporte a TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y más a partir del mismo concepto base.
Se pueden crear vídeos sencillos en solo unos minutos una vez que tu idea está lista. Las campañas más complejas con muchas variantes aún se realizan mucho más rápido que la producción tradicional. Esta velocidad es ideal para probar y reaccionar ante el rendimiento.
Sí. Puedes cambiar idiomas, voces y texto en pantalla manteniendo la consistencia visual. Las variantes localizadas te ayudan a dirigirte directamente a audiencias regionales sin tener que reconstruir proyectos enteros.
Sí. HeyGen exporta archivos de alta calidad que funcionan bien en campañas de pago y colocaciones orgánicas. El formato adecuado, soporte de subtítulos y el ritmo ayudan a asegurar que los videos se vean pulidos en cada plataforma.
Sí. Varios miembros del equipo pueden compartir el acceso a los proyectos, proporcionar retroalimentación y gestionar iteraciones. Esto facilita que los equipos de marketing, creativos y de rendimiento se mantengan alineados.
Sí. Puedes comenzar con entradas de blog, páginas de productos o guiones existentes. Convertir contenido escrito en video ayuda a extender la vida de los activos que ya tienes y alcanzar a audiencias que prefieren el video.
Sí. Los creadores individuales, las pequeñas empresas y las grandes corporaciones pueden beneficiarse de los vídeos de marketing con IA. Las mismas herramientas que ayudan a los equipos globales a escalar la producción de vídeos también ayudan a los equipos más pequeños a competir con contenido más rápido y de mejor calidad.
