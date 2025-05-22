HeyGen logo

Generador de Vídeos Promocionales con IA: Crea Vídeos Promocionales al Instante

Crea contenido de vídeo promocional con IA que se vea pulido y funcione, sin cámaras ni ediciones complejas. Convierte enlaces de productos, guiones cortos e ideas sencillas en vídeos promocionales acordes a la marca en minutos. HeyGen ayuda a los equipos a lanzarse de manera más creativa, probar más enfoques y moverse más rápido que con la producción tradicional.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Lanzamientos de productos y destacados de características

Anuncia nuevos productos y características con promociones cortas que muestren claramente su valor. Utiliza superposiciones, cortes rápidos y voz en off para resaltar lo más importante. Ayuda al público a entender por qué debería importarles en cuestión de segundos.

Ofertas de temporada y por tiempo limitado

Crea promociones impactantes para las ventas de temporada, descuentos rápidos y campañas por tiempo limitado de forma rápida utilizando nuestro creador de videos. Actualiza textos, precios y voz en off sin necesidad de volver a grabar material. Esta flexibilidad es ideal para promociones que requieren rapidez.

Promociones y registros de eventos

Impulsa las inscripciones para seminarios web, conferencias y eventos en vivo con clips promocionales centrados. Combina imágenes de los ponentes, agendas y pruebas sociales para aumentar el interés. Comparte en redes sociales, correo electrónico y sitios web con un trabajo extra mínimo.

Campañas de marca y concienciación

Cuenta la historia de tu marca con promociones que refuercen tu posicionamiento y valores. Combina material de estilo de vida, visuales del producto y narración en piezas coherentes. Utiliza variantes para dirigirte a diferentes segmentos manteniendo la misma idea central.

Promociones y adelantos en redes sociales

Crea promociones verticales y cuadradas optimizadas para feeds e historias. Diseña contenido que capte la atención en los primeros segundos y mantenga a los espectadores viendo. Reutiliza las promociones en múltiples plataformas sin necesidad de redimensionar manualmente.

Crecimiento de aplicaciones, SaaS y startups

Explica qué hace tu producto y por qué es diferente utilizando promociones rápidas y claras. Usa visuales de pantalla y lenguaje sencillo para reducir la fricción con los nuevos usuarios. Estos vídeos ayudan a que las páginas de aterrizaje, tiendas de aplicaciones y anuncios conviertan mejor.

Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Vídeos Promocionales con IA

HeyGen está diseñado para mercadólogos y creadores que necesitan videos promocionales de alto impacto rápidamente. Comienza con un resumen o URL y prepárate para editar conceptos que ya se ajustan a tu mensaje. Mantienes el control creativo, mientras que la inteligencia artificial se encarga de los visuales, la voz y la estructura.

Lanza campañas más rápido con videos listos para promociones

Pega un enlace de producto o una idea breve y genera borradores de vídeo que ya incluyen escenas, subtítulos y voz en off. En lugar de crear cada promoción desde cero, perfeccionas lo que la IA crea. Esto te permite pasar del concepto a la subida en una fracción del tiempo con nuestro creador de vídeos promocionales con IA.

Mantén cada vídeo promocional acorde a la marca

Aplica tu kit de marca para que los logotipos, colores y fuentes se mantengan consistentes en todas las promociones. Guarda las composiciones y estilos que te gusten y reutilízalos en futuras campañas. El resultado es una biblioteca de videos que transmiten una sensación de unidad, incluso cuando muchas personas contribuyen.

Prueba más ganchos y ofertas con menos esfuerzo

Crea varias versiones del mismo anuncio promocional con diferentes introducciones, visuales o llamadas a la acción. Exporta activos para canales pagados y orgánicos y rastrea qué es lo que mejor funciona. Esto te ayuda a mejorar el retorno de la inversión publicitaria manteniendo bajos los costos de producción.

URL y script para la generación de video promocional

Comienza desde una página de producto, página de aterrizaje o guion y genera automáticamente un video promocional estructurado utilizando nuestro creador de videos promocionales con IA. HeyGen identifica los beneficios clave y los convierte en escenas con texto e imágenes. Puedes refinar o regenerar hasta que la promoción coincida con tu visión.

Una interfaz digital muestra a una mujer mirando un teléfono con un mensaje que dice "¡Hola Mina!" al lado de una diapositiva de "Lanzamiento de Producto" con un guion para un curso de productividad.

Plantillas y diseños listos para promociones

Utiliza plantillas diseñadas para promociones de productos, ofertas y campañas de anuncios para crear contenido de video impactante. Los diseños están optimizados para la legibilidad, el ritmo y la colocación del llamado a la acción. Esto te proporciona una base visual sólida para cada promoción.

Tres individuos diversos en marcos superpuestos con bordes degradados, parecen hablar.

Avatares de IA, doblajes y subtítulos

Añade presencia humana utilizando avatares de IA y locuciones naturales en varios idiomas para tus proyectos de creador de vídeos. Los subtítulos automáticos mantienen los vídeos comprensibles incluso cuando el sonido está apagado. Puedes adaptar el tono y la entrega para que coincidan con el rendimiento o el estilo de la marca.

Clonación de voz

Exportación en múltiples formatos para cada canal

Exporta promociones en formatos vertical, cuadrado y horizontal adaptados para cada plataforma. Mantén áreas seguras y texto legible en todos los emplazamientos. Un solo proyecto puede potenciar anuncios, publicaciones en feeds, historias y activos de sitios web al mismo tiempo.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de vídeos promocionales de IA

HeyGen se integra en los flujos de trabajo de marketing existentes para que los equipos puedan añadir vídeo sin ralentizar las campañas. Desde la idea hasta la exportación, te mantienes centrado en la estrategia mientras la plataforma se encarga de la ejecución.

Paso 1

Empieza con un producto, oferta o idea

Pega una URL, describe tu promoción o añade un guion breve. Especifica el público y el objetivo principal para que la dirección del video se mantenga alineada con tus metas. Esto establece la base para la promoción generada.

Paso 2

Elige estilo, formato y voz

Elige plantillas y proporciones que se ajusten a tus canales objetivo. Selecciona una voz o avatar de IA que coincida con el tono de tu marca. Ajusta el estilo visual para que concuerde con la creatividad de rendimiento, las campañas de marca o ambas.

Paso 3

Perfecciona ganchos, escenas y llamadas a la acción

Previsualiza el promo generado y ajusta las aperturas, declaraciones de beneficios y ofertas. Añade o elimina escenas, ajusta el tiempo y actualiza el texto en pantalla. Pequeños cambios te ayudan a preparar múltiples variaciones para las pruebas.

Paso 4

Exporta y lanza tu vídeo promocional de IA

Descarga los vídeos finales en los formatos adecuados y súbelos a plataformas publicitarias, canales sociales o tu sitio web. Supervisa el rendimiento y vuelve a HeyGen para crear nuevas variantes rápidamente. Este ciclo ayuda a que tus promociones mejoren con cada campaña.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un vídeo promocional de IA?

Un vídeo promocional de IA es un vídeo promocional creado con la ayuda de la inteligencia artificial. Utiliza la IA para generar visuales, locuciones y estructura a partir de entradas simples para que las campañas se lancen más rápido y requieran menos recursos de producción.

¿Necesito habilidades de edición de video para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para que los mercadólogos, fundadores y equipos de contenido puedan crear promociones sin necesidad de habilidades tradicionales de edición. Los flujos de trabajo guiados, plantillas y controles sencillos hacen que la producción sea accesible y eficiente.

¿Puedo usar mi propio material audiovisual y activos de marca?

Sí. Puedes subir clips de productos, imágenes de marca y logotipos para incluir en tus promociones. Estos recursos se sitúan junto a visuales generados por IA para que tu contenido se sienta único y auténtico.

¿En qué plataformas puedo usar estos vídeos promocionales?

Puedes utilizar promociones exportadas en plataformas sociales, redes de anuncios, sitios web y campañas de correo electrónico. Los ajustes preestablecidos de relación de aspecto te ayudan a dar soporte a TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y más desde un único proyecto de origen.

¿Cuánto tiempo debería durar un vídeo promocional de IA?

Sí. Puedes generar locuciones y subtítulos en múltiples idiomas para tus vídeos promocionales generados por IA con la función de traductor de vídeos. Esto facilita la localización de campañas para diferentes regiones mientras mantienes tu creatividad central consistente en tu generador de vídeos promocionales generador de vídeos con IA.

¿Es la calidad del vídeo lo suficientemente buena para anuncios pagados?

Sí. HeyGen exporta archivos de alta calidad adecuados para colocaciones pagadas y distribución orgánica para tus campañas de anuncios en video. La claridad visual, el ritmo y los subtítulos están optimizados para las plataformas de anuncios modernas y los entornos de feeds en tu anuncio de video.

¿Pueden los equipos y agencias colaborar en HeyGen?

Sí. Los equipos pueden compartir proyectos, reutilizar plantillas y coordinar versiones para su vídeo utilizando nuestra plataforma. Esto ayuda a las agencias, equipos internos y socios a gestionar numerosas promociones sin perder de vista la marca o el mensaje.

¿Cuánto tiempo puede ahorrar la creación de un vídeo promocional de IA?

Los flujos de trabajo de promociones con IA pueden reducir el tiempo de producción de días a minutos para muchas campañas, permitiéndote crear un video promocional sin esfuerzo. En lugar de reconstruir cada video, iteras sobre estructuras probadas y generas rápidamente nuevas variantes.

¿Puedo actualizar un vídeo promocional existente más tarde?

Sí. Puedes reabrir proyectos, ajustar guiones, ofertas o visuales y regenerar la promoción actualizada. Esto te ayuda a mantener las campañas perennes frescas y alineadas con los precios, mensajes o visuales actuales.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

