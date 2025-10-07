Comienza con una URL de producto, un guion corto o un único resumen y genera anuncios en video pulidos sin necesidad de cámaras ni edición manual. HeyGen produce automáticamente el ritmo, locuciones, subtítulos y exportaciones listas para la plataforma, de modo que los equipos puedan lanzar más variantes de anuncios y descubrir qué es escalable.
Prueba nuestro generador de anuncios de vídeo con IA
El Generador de Anuncios en Video con IA te ayuda a crear anuncios en video de alto rendimiento sin necesidad de filmar o editar manualmente. Comienza con un guion o una idea, y HeyGen lo convierte automáticamente en anuncios listos para la plataforma optimizados para redes sociales, rendimiento y campañas digitales. Crea, actualiza y escala creatividades publicitarias más rápido, sin plantillas, líneas de tiempo o retrasos en la producción.
Cuando los lanzamientos requieren rapidez, los métodos tradicionales provocan retrasos, pero nuestras soluciones publicitarias con IA pueden agilizar el proceso. HeyGen convierte páginas de productos o resúmenes en videos cortos centrados en los beneficios para que puedas comenzar campañas pagadas en horas en lugar de semanas.
Los catálogos de SKU grandes requieren creatividad constante para cada producto. HeyGen automatiza tomas secundarias, primeros planos y señalizaciones de características para cada artículo, de modo que los equipos de comercio electrónico puedan crear promociones de catálogo escalables con calidad uniforme.
El contenido en formato corto requiere ganchos inmediatos y un ritmo ajustado. HeyGen crea ediciones verticales con marcos iniciales impactantes, subtítulos legibles y tiempos adaptados a la plataforma para mejorar la tasa de clics y el tiempo de visualización en Reels y Shorts.
El retargeting necesita mensajes personalizados para diferentes segmentos de audiencia. HeyGen produce variantes personalizadas que destacan descuentos, beneficios o testimonios para aumentar las conversiones del tráfico interesado.
Las agencias necesitan volumen y consistencia entre clientes, especialmente al generar anuncios en video en minutos. HeyGen hace cumplir los kits de marca, produce exportaciones organizadas y acelera la iteración para que las agencias entreguen más creatividades sin inflar los costos.
Expandirse globalmente requiere creatividades localizadas. El traductor de vídeos de HeyGen regenera locuciones, subtítulos y ritmo para cada idioma, permitiendo que los equipos puedan probar y lanzar campañas localizadas rápidamente.
Por qué HeyGen es el mejor guion para video IA
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que filmar, hacer nuevas tomas o complicados cronogramas de edición.
Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin necesidad de experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera, perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen simplifica todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Enlace a flujos de trabajo de vídeo desde páginas de producto
Pega una URL de un producto o página de destino y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y mensajes para crear un guion gráfico. El enlace al flujo de trabajo de video mapea el contenido de la página en anuncios de varias escenas o clips promocionales cortos optimizados para ubicaciones en redes sociales con un mínimo de entrada manual.
Guión para vídeo con opciones de voz humana
Escribe un guion corto o deja que HeyGen elabore ganchos y llamadas a la acción. El motor produce locuciones con sonido natural en múltiples tonos e idiomas y aplica sincronización labial precisa al usar activos de cabeza parlante o avatar para mantener la narración alineada.
Automatización creativa y preajustes de estilo
Elige temas visuales, ritmo y proporciones de aspecto y HeyGen aplica automáticamente movimientos limpios, estilos de subtítulos y transiciones. Los preajustes de la plataforma garantizan que cada exportación esté optimizada para la colocación de anuncios y la atención del espectador sin trabajo adicional de redimensionamiento.
Soporte para generación por lotes, pruebas y análisis
Genera cientos de variantes de anuncios cambiando ganchos, imágenes o llamadas a la acción a gran escala con nuestra plataforma de anuncios IA. Las exportaciones están organizadas para los gestores de anuncios y pruebas A B. Utiliza las sugerencias integradas para audiencias y sigue las señales de rendimiento para que los equipos puedan aislar rápidamente los elementos creativos ganadores.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de anuncios en video con IA
Crea vídeos listos para anuncios en cuatro pasos claros desde el brief hasta los activos publicables.
Pega una URL de producto, sube imágenes o introduce un guion breve. HeyGen analiza el contenido, extrae las características clave y prepara un guion gráfico escena por escena para guiar la generación.
Selecciona la relación de aspecto, el tema visual y el ritmo. Aplica tu kit de marca para que los logotipos, fuentes y colores se mantengan consistentes en cada variante y ubicación.
Produce varios borradores con diferentes ganchos, visuales y llamadas a la acción. Previsualiza uno al lado del otro, ajusta el texto o la imaginería, y regenera variantes para pruebas A/B sin editar manualmente la línea de tiempo utilizando nuestro creador de anuncios.
Descarga MP4s e imágenes optimizadas para Feed, Reels, Stories y colocaciones en flujo. Utiliza exportaciones por lotes para subir activos organizados directamente a los administradores de anuncios y comenzar las pruebas inmediatamente.
Un generador de anuncios en vídeo con IA transforma briefs, URLs, imágenes o guiones en creatividades publicitarias terminadas utilizando composición automática de escenas, síntesis de voz, subtitulación y formato de exportación. HeyGen combina texto con vídeo y avatares de IA para crear contenido atractivo. de imagen a vídeo flujos para crear anuncios pulidos sin cámaras ni edición manual.
HeyGen se centra en la claridad, el control y la velocidad en lugar de depender en gran medida de plantillas. Al permitir que los equipos actualicen guiones en lugar de reconstruir videos, es más fácil iterar, mantener la consistencia en las campañas y escalar la creatividad publicitaria sin ralentizar el flujo de trabajo de producción
La IA te ayuda a crear más variaciones de anuncios rápidamente, lo que mejora las pruebas y la optimización. El rendimiento todavía depende de tu oferta y mensaje, pero una iteración más rápida facilita aprender de los resultados y refinar la creatividad sin cuellos de botella en la producción.
Sí. HeyGen admite la creación de anuncios para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Google Ads. Muchos equipos también utilizan Repurpose Video para adaptar el mismo material publicitario en múltiples plataformas sin empezar desde cero.
No. HeyGen está diseñado para mercadólogos, fundadores y equipos que desean resultados sin herramientas de edición complejas. La mayoría de los cambios implican actualizaciones de texto simples, lo que lo hace accesible incluso si nunca has editado un video antes.
Aplica un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. HeyGen hace cumplir las normas de la marca en borradores y plantillas generados, y permite el bloqueo de elementos clave para que los equipos mantengan la consistencia a gran escala.
HeyGen exporta archivos de vídeo MP4 e imágenes de alta resolución formateadas para Feed, Reels, Stories, Messenger y colocaciones en flujo. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para los gestores de anuncios y herramientas de campaña.
HeyGen sigue las mejores prácticas comunes de plataformas como la proporción de aspecto, la legibilidad de los subtítulos y las proporciones de texto típicas, pero el cumplimiento de la política final y la aprobación del anuncio siguen siendo responsabilidad del anunciante.
Puedes empezar rápidamente y probar el flujo de trabajo antes de escalar. HeyGen te permite crear tu primer anuncio de vídeo con IA directamente en tu navegador, para que puedas ver cómo se integra en tu proceso de marketing antes de comprometerte.
Puedes crear promociones de productos, anuncios para el reconocimiento de marca, creatividades de rendimiento, anuncios educativos y comunicados. Para diseños estructurados, muchos equipos comienzan con una Plantilla de Video para mantener la consistencia de la marca en todas las campañas.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.