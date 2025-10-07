HeyGen logo

Generador de Anuncios en Video con IA para la Creación Instantánea de Anuncios

Comienza con una URL de producto, un guion corto o un único resumen y genera anuncios en video pulidos sin necesidad de cámaras ni edición manual. HeyGen produce automáticamente el ritmo, locuciones, subtítulos y exportaciones listas para la plataforma, de modo que los equipos puedan lanzar más variantes de anuncios y descubrir qué es escalable.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador de anuncios de vídeo con IA

El Generador de Anuncios en Video con IA te ayuda a crear anuncios en video de alto rendimiento sin necesidad de filmar o editar manualmente. Comienza con un guion o una idea, y HeyGen lo convierte automáticamente en anuncios listos para la plataforma optimizados para redes sociales, rendimiento y campañas digitales. Crea, actualiza y escala creatividades publicitarias más rápido, sin plantillas, líneas de tiempo o retrasos en la producción.


Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Anuncios de lanzamiento rápido de productos

Anuncios de lanzamiento rápido de productos

Cuando los lanzamientos requieren rapidez, los métodos tradicionales provocan retrasos, pero nuestras soluciones publicitarias con IA pueden agilizar el proceso. HeyGen convierte páginas de productos o resúmenes en videos cortos centrados en los beneficios para que puedas comenzar campañas pagadas en horas en lugar de semanas.

Campañas de catálogo y mercado

Campañas de catálogo y mercado

Los catálogos de SKU grandes requieren creatividad constante para cada producto. HeyGen automatiza tomas secundarias, primeros planos y señalizaciones de características para cada artículo, de modo que los equipos de comercio electrónico puedan crear promociones de catálogo escalables con calidad uniforme.

Anuncios breves orientados a redes sociales

Anuncios breves orientados a redes sociales

El contenido en formato corto requiere ganchos inmediatos y un ritmo ajustado. HeyGen crea ediciones verticales con marcos iniciales impactantes, subtítulos legibles y tiempos adaptados a la plataforma para mejorar la tasa de clics y el tiempo de visualización en Reels y Shorts.

Retargeting y creatividad dinámica

Retargeting y creatividad dinámica

El retargeting necesita mensajes personalizados para diferentes segmentos de audiencia. HeyGen produce variantes personalizadas que destacan descuentos, beneficios o testimonios para aumentar las conversiones del tráfico interesado.

Entrega de campaña de agencia

Entrega de campaña de agencia

Las agencias necesitan volumen y consistencia entre clientes, especialmente al generar anuncios en video en minutos. HeyGen hace cumplir los kits de marca, produce exportaciones organizadas y acelera la iteración para que las agencias entreguen más creatividades sin inflar los costos.

Lanzamientos en mercados internacionales

Lanzamientos en mercados internacionales

Expandirse globalmente requiere creatividades localizadas. El traductor de vídeos de HeyGen regenera locuciones, subtítulos y ritmo para cada idioma, permitiendo que los equipos puedan probar y lanzar campañas localizadas rápidamente.

Por qué HeyGen es el mejor guion para video IA

HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en minutos. Comienza con una idea general, un guion pulido o incluso algunos puntos clave. HeyGen genera escenas de diálogo realistas con controles avanzados, permitiéndote pasar de palabras a un video terminado sin un flujo de trabajo de producción tradicional.

Generación ultrarrápida

Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que filmar, hacer nuevas tomas o complicados cronogramas de edición.

Curva de aprendizaje nula

Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin necesidad de experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera, perfecciona

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen simplifica todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Enlace a flujos de trabajo de vídeo desde páginas de producto

Pega una URL de un producto o página de destino y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y mensajes para crear un guion gráfico. El enlace al flujo de trabajo de video mapea el contenido de la página en anuncios de varias escenas o clips promocionales cortos optimizados para ubicaciones en redes sociales con un mínimo de entrada manual.

Varias pantallas de teléfonos inteligentes muestran un vídeo en directo de una mujer, con banderas de idiomas para francés, español, chino y alemán.

Guión para vídeo con opciones de voz humana

Escribe un guion corto o deja que HeyGen elabore ganchos y llamadas a la acción. El motor produce locuciones con sonido natural en múltiples tonos e idiomas y aplica sincronización labial precisa al usar activos de cabeza parlante o avatar para mantener la narración alineada.

Una interfaz de edición de documentos digitales que muestra texto, "Resumen de Resultados del Tercer Trimestre", y una foto de un hombre sonriente.

Automatización creativa y preajustes de estilo

Elige temas visuales, ritmo y proporciones de aspecto y HeyGen aplica automáticamente movimientos limpios, estilos de subtítulos y transiciones. Los preajustes de la plataforma garantizan que cada exportación esté optimizada para la colocación de anuncios y la atención del espectador sin trabajo adicional de redimensionamiento.

Una ola de marcos coloridos con forma de botón de reproducción, cada uno mostrando a la misma mujer sonriente en diversos roles profesionales.

Soporte para generación por lotes, pruebas y análisis

Genera cientos de variantes de anuncios cambiando ganchos, imágenes o llamadas a la acción a gran escala con nuestra plataforma de anuncios IA. Las exportaciones están organizadas para los gestores de anuncios y pruebas A B. Utiliza las sugerencias integradas para audiencias y sigue las señales de rendimiento para que los equipos puedan aislar rápidamente los elementos creativos ganadores.

Un hombre sonriendo y usando gafas, con una superposición que muestra un dispositivo con botones coloridos y el texto '+ Añadir producto'.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de anuncios en video con IA

Crea vídeos listos para anuncios en cuatro pasos claros desde el brief hasta los activos publicables.

Paso 1

Añade tu fuente

Pega una URL de producto, sube imágenes o introduce un guion breve. HeyGen analiza el contenido, extrae las características clave y prepara un guion gráfico escena por escena para guiar la generación.

Paso 2

Elige estilo y formato

Selecciona la relación de aspecto, el tema visual y el ritmo. Aplica tu kit de marca para que los logotipos, fuentes y colores se mantengan consistentes en cada variante y ubicación.

Paso 3

Generar y refinar variantes

Produce varios borradores con diferentes ganchos, visuales y llamadas a la acción. Previsualiza uno al lado del otro, ajusta el texto o la imaginería, y regenera variantes para pruebas A/B sin editar manualmente la línea de tiempo utilizando nuestro creador de anuncios.

Paso 4

Exportar y lanzar campañas

Descarga MP4s e imágenes optimizadas para Feed, Reels, Stories y colocaciones en flujo. Utiliza exportaciones por lotes para subir activos organizados directamente a los administradores de anuncios y comenzar las pruebas inmediatamente.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios en video con IA y cómo lo utiliza HeyGen?

Un generador de anuncios en vídeo con IA transforma briefs, URLs, imágenes o guiones en creatividades publicitarias terminadas utilizando composición automática de escenas, síntesis de voz, subtitulación y formato de exportación. HeyGen combina texto con vídeo y avatares de IA para crear contenido atractivo. de imagen a vídeo flujos para crear anuncios pulidos sin cámaras ni edición manual.

¿En qué se diferencia HeyGen de otras herramientas de anuncios de vídeo con IA?

HeyGen se centra en la claridad, el control y la velocidad en lugar de depender en gran medida de plantillas. Al permitir que los equipos actualicen guiones en lugar de reconstruir videos, es más fácil iterar, mantener la consistencia en las campañas y escalar la creatividad publicitaria sin ralentizar el flujo de trabajo de producción

¿Pueden los anuncios de vídeo generados por IA tener un buen rendimiento?

La IA te ayuda a crear más variaciones de anuncios rápidamente, lo que mejora las pruebas y la optimización. El rendimiento todavía depende de tu oferta y mensaje, pero una iteración más rápida facilita aprender de los resultados y refinar la creatividad sin cuellos de botella en la producción.

¿Es adecuado este generador de anuncios en video con IA para anuncios en redes sociales?

Sí. HeyGen admite la creación de anuncios para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Google Ads. Muchos equipos también utilizan Repurpose Video para adaptar el mismo material publicitario en múltiples plataformas sin empezar desde cero.

¿Necesito experiencia en diseño o edición de vídeo para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para mercadólogos, fundadores y equipos que desean resultados sin herramientas de edición complejas. La mayoría de los cambios implican actualizaciones de texto simples, lo que lo hace accesible incluso si nunca has editado un video antes.

¿Qué controles de marca están disponibles?

Aplica un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. HeyGen hace cumplir las normas de la marca en borradores y plantillas generados, y permite el bloqueo de elementos clave para que los equipos mantengan la consistencia a gran escala.

¿Qué formatos y ubicaciones de exportación son compatibles?

HeyGen exporta archivos de vídeo MP4 e imágenes de alta resolución formateadas para Feed, Reels, Stories, Messenger y colocaciones en flujo. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para los gestores de anuncios y herramientas de campaña.

¿Son los anuncios de HeyGen conformes con las políticas de la plataforma?

HeyGen sigue las mejores prácticas comunes de plataformas como la proporción de aspecto, la legibilidad de los subtítulos y las proporciones de texto típicas, pero el cumplimiento de la política final y la aprobación del anuncio siguen siendo responsabilidad del anunciante.

¿Es HeyGen gratis para probar?

Puedes empezar rápidamente y probar el flujo de trabajo antes de escalar. HeyGen te permite crear tu primer anuncio de vídeo con IA directamente en tu navegador, para que puedas ver cómo se integra en tu proceso de marketing antes de comprometerte.

¿Qué tipos de anuncios en vídeo puedo crear con esta herramienta?

Puedes crear promociones de productos, anuncios para el reconocimiento de marca, creatividades de rendimiento, anuncios educativos y comunicados. Para diseños estructurados, muchos equipos comienzan con una Plantilla de Video para mantener la consistencia de la marca en todas las campañas.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background