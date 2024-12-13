Publicado el 15 de noviembre de 2024
Prompts de Avatar, Grabadora de Pantalla IA y Suite de API
¡Estamos emocionados de compartir nuestras actualizaciones de noviembre! Este mes, ya puedes crear videos de ti mismo utilizando solo indicaciones de texto. Con HeyGen, cualquiera puede hacer videos 10 veces más rápido y más barato que la producción tradicional.
Actualizaciones de Producto que te Encantarán
Avatares Generativos
Vídeos de presentación de uno mismo
Sube una foto, escribe una indicación y genera un video de ti mismo en cualquier escenario, sin necesidad de filmar. Crea escenas realistas en segundos, desde retratos hasta disfraces. Con Añadir Movimiento, tu avatar se mueve con tu guion y el fondo reacciona: solo descríbelo y nosotros lo haremos realidad.
Avatares de Foto
Avatar Virtual con Movimiento
Diseña avatares virtuales en cualquier estilo, pose o escenario, sin necesidad de casting ni localizaciones. Crea personajes expresivos en segundos. Desde meditaciones en el Himalaya hasta sesiones cyberpunk en Tokio, los creadores ya están dando vida a historias animadas.
Traductor de IA
Traducción de vídeo
HeyGen va más allá del doblaje y la sincronización labial para ofrecer traducciones de video más inteligentes y claras. Elimina la música de fondo, mejora la calidad de la voz y hace que cada palabra resalte. Con controles potenciados por IA, tu mensaje suena tan bien como se traduce.
Extensión de Chrome
Grabadora de Pantalla IA
Ahora, puedes añadir avatares de HeyGen a tus grabaciones de pantalla para enviar un mensaje mientras mantienes la cámara apagada. Graba tu pantalla con nuestra extensión de voz exclusiva para Google Chrome, y luego HeyGen se abrirá automáticamente, permitiéndote editar y añadir tu avatar. Elige tu gemelo digital o uno de nuestros diversos miembros del reparto.
API
Suite de API
Ahora disponemos de un conjunto de API para desarrolladores, emprendedores y profesionales del marketing que desean automatizar y escalar la creación de contenido. Incorpora vídeos con IA en tu aplicación, sitio web o productos. Nuestra API te permite integrar vídeos de avatares, localizar vídeos e integrar avatares interactivos. Cautiva, conecta y amplía tu alcance con experiencias de vídeo adaptadas a audiencias globales. El conjunto de API de HeyGen está disponible para todos los usuarios en cualquier plan, empezando por GRATIS.
Comunidad
Únete a la nueva comunidad HeyGen
HeyGen Hub es un nuevo espacio en línea para conectar con otros creadores y aprender cómo hacer tus mejores videos con HeyGen.
Únete a nuestra comunidad y preséntate. Una vez que hayas configurado tu perfil de comunidad, explora el foro donde podrás publicar solicitudes de funciones, enviar un video de HeyGen para tener la oportunidad de ser destacado como un creador principal y más.
También encontrarás nuevas guías educativas en el Hub. Consulta las Guías Prácticas y más en la sección de Recursos.
Foco
#MadewithHeyGen
HeyGen ayuda a creadores y equipos a llevar la narrativa visual al siguiente nivel. Aquí están algunas de las mejores historias de este mes:
Los cineastas de IA prueban la nueva función Generar Estilos para Avatares Fotográficos
Cómo trivago utilizó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de televisión en 30 mercados
Cómo Sibelco utilizó HeyGen para transformar y potenciar la formación corporativa y la seguridad
