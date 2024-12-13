HeyGen Hub es un nuevo espacio en línea para conectar con otros creadores y aprender cómo hacer tus mejores videos con HeyGen.

Únete a nuestra comunidad y preséntate. Una vez que hayas configurado tu perfil de comunidad, explora el foro donde podrás publicar solicitudes de funciones, enviar un video de HeyGen para tener la oportunidad de ser destacado como un creador principal y más.

También encontrarás nuevas guías educativas en el Hub. Consulta las Guías Prácticas y más en la sección de Recursos.