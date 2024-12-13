Publicado el 15 de noviembre de 2024

Prompts de Avatar, Grabadora de Pantalla IA y Suite de API

¡Estamos emocionados de compartir nuestras actualizaciones de noviembre! Este mes, ya puedes crear videos de ti mismo utilizando solo indicaciones de texto. Con HeyGen, cualquiera puede hacer videos 10 veces más rápido y más barato que la producción tradicional.

video thumbnail

Actualizaciones de Producto que te Encantarán

Avatares Generativos

Vídeos de presentación de uno mismo

Sube una foto, escribe una indicación y genera un video de ti mismo en cualquier escenario, sin necesidad de filmar. Crea escenas realistas en segundos, desde retratos hasta disfraces. Con Añadir Movimiento, tu avatar se mueve con tu guion y el fondo reacciona: solo descríbelo y nosotros lo haremos realidad.

Presenta la demostración de la función de avatar con el anfitrión y genera una superposición de foto de avatar.Presenta la demostración de la función de avatar con el anfitrión y genera una superposición de foto de avatar.

Avatares de Foto

Avatar Virtual con Movimiento

Diseña avatares virtuales en cualquier estilo, pose o escenario, sin necesidad de casting ni localizaciones. Crea personajes expresivos en segundos. Desde meditaciones en el Himalaya hasta sesiones cyberpunk en Tokio, los creadores ya están dando vida a historias animadas.

Un avatar virtual con funciones de movimiento muestra personajes diversos en estilos de vacaciones, cyberpunk, real y monje de montaña.Un avatar virtual con funciones de movimiento muestra personajes diversos en estilos de vacaciones, cyberpunk, real y monje de montaña.

Traductor de IA

Traducción de vídeo

HeyGen va más allá del doblaje y la sincronización labial para ofrecer traducciones de video más inteligentes y claras. Elimina la música de fondo, mejora la calidad de la voz y hace que cada palabra resalte. Con controles potenciados por IA, tu mensaje suena tan bien como se traduce.

La demostración de configuración de traducción de vídeo muestra la opción de mejora de voz activada en la interfaz de usuario de HeyGen.La demostración de configuración de traducción de vídeo muestra la opción de mejora de voz activada en la interfaz de usuario de HeyGen.

Extensión de Chrome

Grabadora de Pantalla IA

Ahora, puedes añadir avatares de HeyGen a tus grabaciones de pantalla para enviar un mensaje mientras mantienes la cámara apagada. Graba tu pantalla con nuestra extensión de voz exclusiva para Google Chrome, y luego HeyGen se abrirá automáticamente, permitiéndote editar y añadir tu avatar. Elige tu gemelo digital o uno de nuestros diversos miembros del reparto.

Instala la extensión de Chrome del grabador de pantalla HeyGen AI para la demostración con grabación solo de voz para la integración de avatares.Instala la extensión de Chrome del grabador de pantalla HeyGen AI para la demostración con grabación solo de voz para la integración de avatares.

API

Suite de API

Ahora disponemos de un conjunto de API para desarrolladores, emprendedores y profesionales del marketing que desean automatizar y escalar la creación de contenido. Incorpora vídeos con IA en tu aplicación, sitio web o productos. Nuestra API te permite integrar vídeos de avatares, localizar vídeos e integrar avatares interactivos. Cautiva, conecta y amplía tu alcance con experiencias de vídeo adaptadas a audiencias globales. El conjunto de API de HeyGen está disponible para todos los usuarios en cualquier plan, empezando por GRATIS.

Demostración de la API HeyGen mostrando la integración de video de avatar y características de localización para el uso en productos y sitios web.Demostración de la API HeyGen mostrando la integración de video de avatar y características de localización para el uso en productos y sitios web.

Comunidad

Únete a la nueva comunidad HeyGen

HeyGen Hub es un nuevo espacio en línea para conectar con otros creadores y aprender cómo hacer tus mejores videos con HeyGen.

Únete a nuestra comunidad y preséntate. Una vez que hayas configurado tu perfil de comunidad, explora el foro donde podrás publicar solicitudes de funciones, enviar un video de HeyGen para tener la oportunidad de ser destacado como un creador principal y más.

También encontrarás nuevas guías educativas en el Hub. Consulta las Guías Prácticas y más en la sección de Recursos.

La pantalla de bienvenida del HeyGen Community Hub tiene formas de degradado coloridas.La pantalla de bienvenida del HeyGen Community Hub tiene formas de degradado coloridas.

Foco

#MadewithHeyGen

HeyGen ayuda a creadores y equipos a llevar la narrativa visual al siguiente nivel. Aquí están algunas de las mejores historias de este mes:

un hombre con traje y corbata está de pie junto a una mujer en un restaurante .un hombre con traje y corbata está de pie junto a una mujer en un restaurante .

Los cineastas de IA prueban la nueva función Generar Estilos para Avatares Fotográficos

Cómo trivago utilizó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de televisión en 30 mercados

Cómo Sibelco utilizó HeyGen para transformar y potenciar la formación corporativa y la seguridad

Aportando emoción a avatares y voces

Descubre los avatares más realistas de HeyGen, las funciones mejoradas de voz y las herramientas avanzadas de traducción, que hacen que la creación de videos con IA sea más atractiva que nunca.

altalt
