Publicado el 15 de octubre de 2024
Apariencia de Avatar, Generar Avatares, Traducir Texto y más
En HeyGen, siempre estamos trabajando para hacer que la narración de videos sea más fácil, atractiva e infinitamente creativa. Este mes, estamos emocionados de compartir algunas de nuestras actualizaciones más importantes hasta la fecha, diseñadas para ayudarte a crear, traducir y personalizar videos a gran escala.
Con la confianza de
más de 85,000 clientes.
Actualizaciones de Producto que te Encantarán
Aspecto de los Avatares
Estilos ilimitados, potencial ilimitado
Ahora, con una sola verificación, puedes subir todo el metraje que desees. ¡Crea estilos y apariencias infinitas para tu avatar! Cambia tus fondos, atuendos, posturas y ángulos de cámara para hacer tus videos más atractivos que nunca. Un avatar personal, looks ilimitados.
Avatares de Stock
Nuevos Avatares de Estilo de Vida
Hemos añadido más de 50 avatares de stock nuevos y más de 400 estilos nuevos para inspirar la creatividad y facilitar la creación de cualquier tipo de video que necesites. Hemos recorrido el mundo para reclutar al mejor elenco, filmando en diversas localizaciones — así que tú no tienes que hacerlo. Explora las diferentes posibilidades en la Biblioteca de Avatares actualizada y comienza a seleccionar a tus portavoces hoy mismo. Incluso puedes conocer a algunos de ellos aquí.
Voz AI
Coincidencia de Voz-Avatar
Nuestra aplicación ahora recomienda automáticamente voces que mejor se ajustan a cada avatar predeterminado, para que tengas el personaje más realista y con sonido natural en tus videos. Escribe el nombre del avatar en la barra de búsqueda para ver las voces complementarias. Para facilitar y acelerar el proceso de selección de voces para tu próximo video, ahora puedes guardar pares de voz-avatar para su reutilización.
Voz AI
Más de 700 voces
Nos hemos asociado con ElevenLabs para añadir más de 700 voces a nuestra biblioteca. Utiliza el nuevo filtro para buscar por idioma, acento y emoción, como un hablante nativo de español de Argentina emocionado. Con más control y variedad, es más fácil encontrar el tono adecuado en cada vídeo.
Traductor de IA
Texto Traducido
Ahora no solo traducimos tu voz, también traducimos el texto en pantalla. Para cualquier video que quieras traducir, HeyGen detectará automáticamente el texto en el video — como subtítulos y letras en pizarras y señales de tráfico — y lo traducirá al instante manteniendo el estilo original.
Foco
#MadewithHeyGen
HeyGen ayuda a los equipos a llevar la narrativa visual al siguiente nivel. Aquí están algunas de las mejores historias de este mes:
Cómo Ogilvy utilizó con éxito HeyGen para inspirar a la Generación Z a hablar sobre sus emociones
Cómo Publicis Groupe utilizó HeyGen para personalizar 100,000 notas de agradecimiento
Cómo el Presidente de Argentina utilizó HeyGen para traducir su discurso en el Foro Económico Mundial
Resumen del 2024: Lo más destacado y avance del 2025
Descubre las últimas actualizaciones de HeyGen, los hitos de la comunidad y un adelanto de lo que vendrá en 2025.
Prompts de Avatar, Grabadora de Pantalla IA y Suite de API
Descripción: Crea vídeos de ti mismo utilizando solo indicaciones de texto. HeyGen hace la producción de vídeos 10 veces más rápida y económica que los métodos tradicionales.