Nuevos Avatares de Estilo de Vida

Hemos añadido más de 50 avatares de stock nuevos y más de 400 estilos nuevos para inspirar la creatividad y facilitar la creación de cualquier tipo de video que necesites. Hemos recorrido el mundo para reclutar al mejor elenco, filmando en diversas localizaciones — así que tú no tienes que hacerlo. Explora las diferentes posibilidades en la Biblioteca de Avatares actualizada y comienza a seleccionar a tus portavoces hoy mismo. Incluso puedes conocer a algunos de ellos aquí.