15 de octubre de 2024

Apariencia de Avatar, Generar Avatares, Traducir Texto y más

En HeyGen, siempre estamos trabajando para hacer que la narración de videos sea más fácil, atractiva e infinitamente creativa. Este mes, estamos emocionados de compartir algunas de nuestras actualizaciones más importantes hasta la fecha, diseñadas para ayudarte a crear, traducir y personalizar videos a gran escala.

Actualizaciones de Producto que te Encantarán

Aspecto de los Avatares

Estilos ilimitados, potencial ilimitado

Ahora, con una sola verificación, puedes subir todo el metraje que desees. ¡Crea estilos y apariencias infinitas para tu avatar! Cambia tus fondos, atuendos, posturas y ángulos de cámara para hacer tus videos más atractivos que nunca. Un avatar personal, looks ilimitados.

Avatares de Stock

Nuevos Avatares de Estilo de Vida

Hemos añadido más de 50 avatares de stock nuevos y más de 400 estilos nuevos para inspirar la creatividad y facilitar la creación de cualquier tipo de video que necesites. Hemos recorrido el mundo para reclutar al mejor elenco, filmando en diversas localizaciones — así que tú no tienes que hacerlo. Explora las diferentes posibilidades en la Biblioteca de Avatares actualizada y comienza a seleccionar a tus portavoces hoy mismo. Incluso puedes conocer a algunos de ellos aquí.

Avatares de Foto

Foto Avatar 3.0

Dale vida a tus fotos con nuestra nueva versión de Photo Avatar. HeyGen genera expresiones faciales dinámicas y movimiento del torso superior basado en el contenido de tu guion para que puedas convertir instantáneas estáticas en retratos animados cautivadores.

Avatares Generativos

Solicita tu avatar fotográfico

¿No tienes foto? No hay problema. Ahora puedes generar un avatar basado únicamente en una indicación textual. Solo añade una descripción y generaremos imágenes ultra-realistas. Luego, puedes añadir un guion para tu nuevo avatar y verlo cobrar vida.

Voz AI

Coincidencia de Voz-Avatar

Nuestra aplicación ahora recomienda automáticamente voces que mejor se ajustan a cada avatar predeterminado, para que tengas el personaje más realista y con sonido natural en tus videos. Escribe el nombre del avatar en la barra de búsqueda para ver las voces complementarias. Para facilitar y acelerar el proceso de selección de voces para tu próximo video, ahora puedes guardar pares de voz-avatar para su reutilización.

Voz AI

Más de 700 voces

Nos hemos asociado con ElevenLabs para añadir más de 700 voces a nuestra biblioteca. Utiliza el nuevo filtro para buscar por idioma, acento y emoción, como un hablante nativo de español de Argentina emocionado. Con más control y variedad, es más fácil encontrar el tono adecuado en cada vídeo.

Traductor de IA

Texto Traducido

Ahora no solo traducimos tu voz, también traducimos el texto en pantalla. Para cualquier video que quieras traducir, HeyGen detectará automáticamente el texto en el video — como subtítulos y letras en pizarras y señales de tráfico — y lo traducirá al instante manteniendo el estilo original.

Foco

#MadewithHeyGen

HeyGen ayuda a los equipos a llevar la narrativa visual al siguiente nivel. Aquí están algunas de las mejores historias de este mes:

Aportando emoción a avatares y voces

Descubre los avatares más realistas de HeyGen, las funciones mejoradas de voz y las herramientas avanzadas de traducción, que hacen que la creación de videos con IA sea más atractiva que nunca.

