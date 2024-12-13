Publicado el 15 de agosto de 2024

Correcciones de textos, Avatar Instantáneo Gratuito y Nuevo Panel de Control

En el mundo actual de narración digital a ritmo acelerado, mantenerse a la vanguardia es clave para empresas y creadores por igual. En HeyGen, estamos en constante evolución para ofrecerte las herramientas más innovadoras que potencien tu producción de video. Este mes, estamos emocionados de lanzar nuevas características diseñadas para hacer tu proceso creativo más fluido, rápido y, ¡más divertido!

Actualizaciones de Producto que te Encantarán

Avatares de Video

Conoce a tu gemelo digital—gratis para todos los usuarios.

Con Instant Avatar de HeyGen, puedes crear una versión realista de ti mismo en minutos, perfecta para tutoriales, presentaciones y más, todo sin necesidad de una cámara. A partir de este agosto, cada usuario del nivel gratuito obtiene un avatar personalizado para dar vida a sus videos.

Comparativa de planes de precios de HeyGen destacando el plan gratuito con 1 avatar de vídeo personalizadoComparativa de planes de precios de HeyGen destacando el plan gratuito con 1 avatar de vídeo personalizado

Mejora de la Experiencia de Usuario

Nuevo Panel de Control HeyGen

Nuestro tablero rediseñado hace que la creación de videos sea más rápida y fácil. El botón “Crear Video” está al frente y en el centro, y la vista actualizada de “Proyectos” simplifica la gestión de borradores y videos terminados. Menos desorden, más creación.

Demostración del rediseño del panel de HeyGen destacando el botón de crear vídeo y las opciones de creación personalizadasDemostración del rediseño del panel de HeyGen destacando el botón de crear vídeo y las opciones de creación personalizadas

Vídeo de Avatar

Añade diapositivas fácilmente con subidas de PPT y PDF

Sube archivos de PowerPoint o PDF directamente a HeyGen, y tu avatar guiará la presentación con una narración personalizada. Es una manera rápida y pulida de compartir perspectivas, propuestas o actualizaciones, sin necesidad de cámara ni edición.

Demostración de carga de PPT y PDF mostrando la creación de presentaciones de avatar con narración personalizada.Demostración de carga de PPT y PDF mostrando la creación de presentaciones de avatar con narración personalizada.

Traductor de IA

Actualizaciones de Proofread Studio para la traducción de vídeos

Edita guiones multilingües fácilmente, sigue a los oradores y mantén tu mensaje claro. Sube subtítulos SRT y utiliza listas CSV para gestionar términos clave de traducción.

Interfaz de usuario de Proofread Studio mostrando la edición de guiones de traducción de vídeo bilingüe y la previsualización de la línea de tiempo de sincronización labialInterfaz de usuario de Proofread Studio mostrando la edición de guiones de traducción de vídeo bilingüe y la previsualización de la línea de tiempo de sincronización labial

