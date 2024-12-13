Publicado el 15 de agosto de 2024
Correcciones de textos, Avatar Instantáneo Gratuito y Nuevo Panel de Control
En el mundo actual de narración digital a ritmo acelerado, mantenerse a la vanguardia es clave para empresas y creadores por igual. En HeyGen, estamos en constante evolución para ofrecerte las herramientas más innovadoras que potencien tu producción de video. Este mes, estamos emocionados de lanzar nuevas características diseñadas para hacer tu proceso creativo más fluido, rápido y, ¡más divertido!
Con la confianza de
más de 85,000 clientes.
Actualizaciones de Producto que te Encantarán
Avatares de Video
Conoce a tu gemelo digital—gratis para todos los usuarios.
Con Instant Avatar de HeyGen, puedes crear una versión realista de ti mismo en minutos, perfecta para tutoriales, presentaciones y más, todo sin necesidad de una cámara. A partir de este agosto, cada usuario del nivel gratuito obtiene un avatar personalizado para dar vida a sus videos.
Mejora de la Experiencia de Usuario
Nuevo Panel de Control HeyGen
Nuestro tablero rediseñado hace que la creación de videos sea más rápida y fácil. El botón “Crear Video” está al frente y en el centro, y la vista actualizada de “Proyectos” simplifica la gestión de borradores y videos terminados. Menos desorden, más creación.
Vídeo de Avatar
Añade diapositivas fácilmente con subidas de PPT y PDF
Sube archivos de PowerPoint o PDF directamente a HeyGen, y tu avatar guiará la presentación con una narración personalizada. Es una manera rápida y pulida de compartir perspectivas, propuestas o actualizaciones, sin necesidad de cámara ni edición.
Prompts de Avatar, Grabadora de Pantalla IA y Suite de API
Descripción: Crea vídeos de ti mismo utilizando solo indicaciones de texto. HeyGen hace la producción de vídeos 10 veces más rápida y económica que los métodos tradicionales.