Publicado el 15 de septiembre de 2024
Aportando emoción a avatares y voces
En HeyGen, estamos constantemente esforzándonos por superar los límites de la creación de videos con IA, y este mes, estamos emocionados de compartir contigo algunas actualizaciones revolucionarias. Desde nuestros avatares más realistas hasta ahora hasta funciones de voz y traducción mejoradas, estamos facilitando más que nunca la creación de videos atractivos e impactantes.
Actualizaciones de Producto que te Encantarán
Avatares de Vídeo
Avatar 3.0
Avatar 3.0 presenta nuestros avatares más realistas hasta ahora, ahora con expresiones y movimientos que coinciden con el tono de tu guion. Se acabaron los bucles rígidos o las pausas incómodas. Estos avatares reaccionan de manera natural a lo que se dice, transmitiendo tu mensaje con verdadera profundidad emocional.
Aspecto del Avatar
Avatares en nuevos ángulos de cámara y vestuarios
Algunos de nuestros avatares públicos ahora vienen con nuevos ángulos de cámara y opciones de vestuario, perfectos para crear vídeos más dinámicos y personalizados. Elige ángulos laterales para dar variedad y selecciona el atuendo que mejor se ajuste a tu audiencia o marca.
Voz AI
Voces personalizadas con emociones generadas automáticamente
Añade una voz personalizada a tus vídeos y luego deja que nuestra IA genere emociones como amistad, seriedad o estilo de transmisión. También puedes crear tus propios tonos para que coincidan con tu mensaje. Tu voz—ahora con más expresión.
Traductor de IA
Duración Dinámica
Los guiones traducidos no siempre coinciden con el tiempo original, pero con la Duración Dinámica, tu video se ajusta automáticamente para una entrega más suave y natural en cualquier idioma. Sin pausas incómodas o líneas apresuradas, solo Traducciones de Video limpias y seguras que escalan contigo.
Socio de APP
Hubspot x HeyGen
Encuéntranos en el Stand #64 en HubSpot INBOUND
Nos asociamos con HubSpot en INBOUND del 18 al 20 de septiembre. El cofundador y CEO de HeyGen, Joshua Xu, se unirá a Kipp Bodnar (CMO) y Kieran Flanagan (SVP, Marketing) de HubSpot en el escenario principal para discutir El Futuro del Video AI y la Generación de Contenido.
Socios de APP
Blog de HubSpot a vídeo IA
Convierte tu blog en un vídeo automáticamente. Con nuestra integración de HubSpot, puedes generar vídeos de avatar HeyGen directamente desde tus entradas de blog. Solo tienes que conectar tu cuenta gratuita de HubSpot y empezar a transformar contenido con unos clics. Quizás también hayas notado nuestro nuevo aspecto en heygen.com—lee más sobre la actualización en nuestro blog. Y si te interesa mantenerte a la vanguardia en vídeo AI, síguenos en LinkedIn y Twitter, y no pierdas de vista tu bandeja de entrada.
