Publicado el 15 de septiembre de 2024

Aportando emoción a avatares y voces

En HeyGen, estamos constantemente esforzándonos por superar los límites de la creación de videos con IA, y este mes, estamos emocionados de compartir contigo algunas actualizaciones revolucionarias. Desde nuestros avatares más realistas hasta ahora hasta funciones de voz y traducción mejoradas, estamos facilitando más que nunca la creación de videos atractivos e impactantes.

Con la confianza de

más de 85,000 clientes.

Actualizaciones de Producto que te Encantarán

Avatares de Vídeo

Avatar 3.0

Avatar 3.0 presenta nuestros avatares más realistas hasta ahora, ahora con expresiones y movimientos que coinciden con el tono de tu guion. Se acabaron los bucles rígidos o las pausas incómodas. Estos avatares reaccionan de manera natural a lo que se dice, transmitiendo tu mensaje con verdadera profundidad emocional.

video thumbnail

Aspecto del Avatar

Avatares en nuevos ángulos de cámara y vestuarios

Algunos de nuestros avatares públicos ahora vienen con nuevos ángulos de cámara y opciones de vestuario, perfectos para crear vídeos más dinámicos y personalizados. Elige ángulos laterales para dar variedad y selecciona el atuendo que mejor se ajuste a tu audiencia o marca.

Variaciones de avatar con tuba desde diferentes ángulos de cámara y atuendos formales o casualesVariaciones de avatar con tuba desde diferentes ángulos de cámara y atuendos formales o casuales

Voz AI

Voces personalizadas con emociones generadas automáticamente

Añade una voz personalizada a tus vídeos y luego deja que nuestra IA genere emociones como amistad, seriedad o estilo de transmisión. También puedes crear tus propios tonos para que coincidan con tu mensaje. Tu voz—ahora con más expresión.

Interfaz de usuario para la creación de voz personalizada y editor de emociones que muestra opciones de carga de voz y nombramiento de emocionesInterfaz de usuario para la creación de voz personalizada y editor de emociones que muestra opciones de carga de voz y nombramiento de emociones

Traductor de IA

Duración Dinámica

Los guiones traducidos no siempre coinciden con el tiempo original, pero con la Duración Dinámica, tu video se ajusta automáticamente para una entrega más suave y natural en cualquier idioma. Sin pausas incómodas o líneas apresuradas, solo Traducciones de Video limpias y seguras que escalan contigo.

Configuración de duración dinámica de traducción de video con explicación emergente activada en la interfaz de usuario de HeyGenConfiguración de duración dinámica de traducción de video con explicación emergente activada en la interfaz de usuario de HeyGen

Socio de APP

Hubspot x HeyGen

Encuéntranos en el Stand #64 en HubSpot INBOUND

Nos asociamos con HubSpot en INBOUND del 18 al 20 de septiembre. El cofundador y CEO de HeyGen, Joshua Xu, se unirá a Kipp Bodnar (CMO) y Kieran Flanagan (SVP, Marketing) de HubSpot en el escenario principal para discutir El Futuro del Video AI y la Generación de Contenido.

un póster para el futuro de la generación de video y contenido de IAun póster para el futuro de la generación de video y contenido de IA

Socios de APP

Blog de HubSpot a vídeo IA

Convierte tu blog en un vídeo automáticamente. Con nuestra integración de HubSpot, puedes generar vídeos de avatar HeyGen directamente desde tus entradas de blog. Solo tienes que conectar tu cuenta gratuita de HubSpot y empezar a transformar contenido con unos clics. Quizás también hayas notado nuestro nuevo aspecto en heygen.com—lee más sobre la actualización en nuestro blog. Y si te interesa mantenerte a la vanguardia en vídeo AI, síguenos en LinkedIn y Twitter, y no pierdas de vista tu bandeja de entrada.

un fondo morado con las palabras `` transforma tu entrada de blog en un video.un fondo morado con las palabras `` transforma tu entrada de blog en un video.

Puede que te hayas perdido estos

Apariencia de Avatar, Generar Avatares, Traductor de Texto y Más

Descripción: Transforma la narración de videos con las últimas herramientas de HeyGen para crear, traducir y personalizar videos sin esfuerzo.

altalt
logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo