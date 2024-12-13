Publicado el 15 de diciembre de 2024
Concluyendo el 2024: Lo más destacado de HeyGen y lo que nos espera
A medida que el año se va acabando, estamos emocionados de compartir las últimas actualizaciones de nuestro producto, celebrar los hitos de la comunidad y ofrecerte un adelanto de lo que tenemos preparado para 2025.
Con la confianza de
más de 85,000 clientes.
Actualizaciones de Producto que te Encantarán
Avatares Fotográficos
Añadir efectos de sonido para avatares de fotos
Un nuevo nivel de realismo ha llegado a nuestros avatares fotográficos. Con solo tocar un botón, puedes añadir tanto movimientos como sonidos de fondo y efectos de sonido realistas. Sí, ahora puedes escuchar esas gaviotas y olas en esa foto de la playa de hace 5 años.
Mejora de la Experiencia de Usuario
Actualización de Terminología
Nuestro equipo siempre busca mayor claridad y una experiencia más sencilla para ti. En la pestaña de guion del estudio, “Acento” se refiere a la pronunciación, mientras que “Dialecto” ahora abarca las variantes regionales de traducción.
Seminario web
Resumen de Todos a Bordo
Mira la grabación de la reunión de Todos a Bordo de la Comunidad de la semana pasada con el fundador y CEO de HeyGen, Joshua Xu. Revive los momentos más destacados de 2024 y espera con ansias las innovaciones revolucionarias que llegarán en 2025. Es tu asiento exclusivo en primera fila al futuro de la creación de videos. Alerta de spoiler: No querrás perderte este.
Comunidad
Resumen del Evento: Voces Visionarias
Hollywood, California, 4 de diciembre: una multitud de creadores e influencers que llenó la sala obtuvo información de primera mano del tecnólogo creativo Jay Richardson y el equipo de HeyGen sobre cómo crear avatares de última generación. La energía era eléctrica, y nuestro resumen tiene todos los momentos destacados.
Prompts de Avatar, Grabadora de Pantalla IA y Suite de API
Descripción: Crea videos de ti mismo utilizando solo instrucciones de texto. HeyGen hace que la producción de videos sea 10 veces más rápida y económica que los métodos tradicionales.
Apariencia de Avatar, Generar Avatares, Traductor de Texto y Más
Descripción: Transforma la narración de videos con las últimas herramientas de HeyGen para crear, traducir y personalizar videos sin esfuerzo.