Publicado el 15 de diciembre de 2024

Concluyendo el 2024: Lo más destacado de HeyGen y lo que nos espera

A medida que el año se va acabando, estamos emocionados de compartir las últimas actualizaciones de nuestro producto, celebrar los hitos de la comunidad y ofrecerte un adelanto de lo que tenemos preparado para 2025.

Con la confianza de

más de 85,000 clientes.

Actualizaciones de Producto que te Encantarán

Avatares de Vídeo

Complementos para Avatar

¿Necesitas otra ranura para avatares? Ahora, los complementos de avatar interactivo y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.

Los complementos para Avatar están disponibles para todos los planes de pago de HeyGen con opciones de mejora para avatares de video e interactivos.

Avatares Fotográficos

Añadir efectos de sonido para avatares de fotos

Un nuevo nivel de realismo ha llegado a nuestros avatares fotográficos. Con solo tocar un botón, puedes añadir tanto movimientos como sonidos de fondo y efectos de sonido realistas. Sí, ahora puedes escuchar esas gaviotas y olas en esa foto de la playa de hace 5 años.

Demostración de la función de avatar fotográfico mostrando efectos de sonido y mejoras de movimiento en el panel de control de HeyGen avatar.

Aspectos de Avatar

Look Packs

¿No estás seguro de cómo conseguir ese aspecto o resultado perfecto? Nuestros paquetes de estilos son un conjunto seleccionado de temas de sugerencias para ayudarte a crear todos los recursos necesarios para tu última creación de video.

Demostración de la función Look Packs en HeyGen mostrando conjuntos de indicaciones curadas para generar apariencias de avatares.

Avatares de Foto

Opciones de estilo para looks generados

Ponte en pose y libera tu creatividad creando looks de diferentes estilos para tus avatares. Pixar, vintage, lo que se te ocurra - no hay un estilo único para todos.

Demostración de opciones de estilo para generar aspectos festivos de avatar en HeyGen con controles de pose y orientación.

Compartir y Colaborar

Compartir página con comentarios

La colaboración ahora es más fácil. Comparte tus creaciones mediante enlaces privados y recopila comentarios en la línea de tiempo, sin necesidad de una cuenta de HeyGen.

Demostración de página de compartir videos HeyGen con comentarios en la línea de tiempo y colaboración mediante enlace privado.

Mejora de la Experiencia de Usuario

Actualización de Terminología

Nuestro equipo siempre busca mayor claridad y una experiencia más sencilla para ti. En la pestaña de guion del estudio, “Acento” se refiere a la pronunciación, mientras que “Dialecto” ahora abarca las variantes regionales de traducción.

El panel de configuración de voz de HeyGen muestra un menú de selección de acento actualizado con el acento original resaltado.

Seminario web

Resumen de Todos a Bordo

Mira la grabación de la reunión de Todos a Bordo de la Comunidad de la semana pasada con el fundador y CEO de HeyGen, Joshua Xu. Revive los momentos más destacados de 2024 y espera con ansias las innovaciones revolucionarias que llegarán en 2025. Es tu asiento exclusivo en primera fila al futuro de la creación de videos. Alerta de spoiler: No querrás perderte este.

Banner del seminario web de resumen de HeyGen 2024 y vista previa de 2025 con los ponentes Joshua Xu y Nik Nolte.

Comunidad

Resumen del Evento: Voces Visionarias

Hollywood, California, 4 de diciembre: una multitud de creadores e influencers que llenó la sala obtuvo información de primera mano del tecnólogo creativo Jay Richardson y el equipo de HeyGen sobre cómo crear avatares de última generación. La energía era eléctrica, y nuestro resumen tiene todos los momentos destacados.

Pancarta del evento Visionary Voices LA con Jay Richardson con una cámara y un lémur en el hombro.

altalt
