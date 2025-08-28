Cómo triunfan las empresas con HeyGen
Avatar Video · Localization
Descubre cómo el estudio ganador de un premio Emmy, Fameplay, utiliza HeyGen para producir vídeos multilingües impulsados por IA, localizar contenido para distintos mercados y expandirse desde el público checo al resto del mundo.
Avatar Video · Marketing
Descubre cómo Bryan Fikes utiliza HeyGen para ayudar a las pequeñas empresas a crear más vídeos, ahorrar más de 700 horas, aumentar las conversiones y ampliar su agencia de marketing.
Avatar Video · Broadcast
Descubre cómo Telemundo se asoció con HeyGen para crear segmentos de retransmisión del Mundial impulsados por IA que situaban a los comentaristas en escenarios cinematográficos imposibles, al tiempo que cumplían con las exigencias de velocidad y calidad de la televisión en directo.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV utiliza avatares de IA de HeyGen para proteger a los periodistas, preservar el anonimato y compartir de forma segura historias de Afganistán con audiencias de todo el mundo.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene escaló la producción de vídeos médicos conformes utilizando la plataforma de vídeo con IA de HeyGen, acelerando la entrega, reduciendo los costes y permitiendo contenido multilingüe a nivel global.
Video Translation · Marketing
Descubre cómo HubSpot utiliza HeyGen para acelerar la creación de vídeos impulsados por IA, permitiendo una producción más rápida, una localización fluida y una narración escalable para equipos de todo el mundo.
Video Translation · Avatar Video · Broadcast
Descubre cómo The Economist utiliza HeyGen para ampliar su alcance global, crear vídeos multilingües y mantener la calidad editorial en todas las plataformas.
Avatar Video · Marketing
Descubre cómo Dolsten & Co. utiliza HeyGen para crear prototipos, iterar y entregar trabajos creativos de alta fidelidad en días en lugar de meses, desbloqueando una colaboración más rápida, ideas más audaces y narrativas escalables impulsadas por IA.
Avatar Video · Creator
Descubre cómo Julia McCoy utilizó HeyGen para clonarse, crear vídeos sin esfuerzo y ampliar su negocio de IA mientras se recuperaba de una crisis de salud.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Los casos de éxito de IA de HeyGen muestran cómo las empresas reducen el tiempo de producción, amplían el alcance global de sus contenidos y potencian la creatividad. Los equipos terminan vídeos en cuestión de horas, las agencias los ofrecen en varios idiomas y las marcas dan vida a sus campañas con avatares, reduciendo costes y creando historias de alta calidad y escalables en distintos mercados.
Los casos de éxito de IA de HeyGen muestran cómo los vídeos personalizados y escalables generan una mayor interacción y un mejor retorno de la inversión. Las marcas duplicaron la conversión y la retención con vídeos de incorporación, triplicaron la interacción mediante campañas adaptadas y ampliaron su alcance global con contenido multilingüe, lo que demuestra que HeyGen permite a los profesionales del marketing personalizar a gran escala, reducir costes y maximizar el impacto.
Los casos de éxito de HeyGen sobre IA en la educación muestran cómo las instituciones y las empresas mejoran los resultados del aprendizaje. Los avatares permiten practicar habilidades mediante juegos de rol, las empresas modernizan la formación en cumplimiento normativo, los equipos sanitarios agilizan la creación de contenido médico y los docentes imparten clases multilingües, lo que hace que la formación sea más atractiva, escalable y eficaz en centros educativos, empresas y programas de desarrollo profesional.
Los casos de éxito de HeyGen sobre IA en el sector sanitario muestran cómo los proveedores mejoran la comunicación, reducen costes y amplían el acceso. Los médicos comparten conocimientos médicos mediante vídeos explicativos, los equipos reducen en un 50 % el tiempo de producción de materiales formativos y los proveedores amplían a gran escala el contenido multilingüe para certificaciones, ofreciendo formación precisa y rentable a pacientes, profesionales y audiencias de todo el mundo.
Würth pasó de una comunicación escrita a un enfoque centrado en el vídeo utilizando HeyGen para generar vídeos multilingües con avatares. Redujo los costes de traducción en un 80 %, acortó a la mitad el tiempo de producción y permitió que los empleados dominaran la plataforma en solo 45 minutos, haciendo que la formación y la comunicación globales fueran más atractivas, eficientes y rentables.
El caso de éxito de Komatsu con la IA muestra cómo las empresas pueden utilizar avatares de IA para transformar la formación y la comunicación. Mediante la creación de vídeos multilingües, coherentes y atractivos, Komatsu elevó las tasas de finalización hasta casi el 90 %, mejoró la retención de conocimientos y redujo los costes de producción. Su éxito pone de relieve cómo las historias de clientes que utilizan IA demuestran que existen soluciones de aprendizaje escalables y coherentes con la marca, aplicables más allá de la formación, en ámbitos como el marketing y la comunicación global.
La experiencia de trivago con HeyGen demuestra que los casos de éxito de IA aplicada al marketing pueden agilizar enormemente la localización de vídeos. Gracias a los traductores y avatares de IA de HeyGen, trivago redujo a la mitad el tiempo de posproducción (ahorrando entre 3 y 4 meses), adaptó rápidamente anuncios de televisión para 30 mercados y mantuvo una identidad de marca coherente, logrando resultados de marketing escalables, eficientes y de alta calidad.
Ogilvy se asoció con HeyGen para crear vídeos de marketing protagonizados por avatares y con una gran carga emocional, como una campaña dirigida a la generación Z que presentaba la personalidad de una cantante. Gracias a los avatares de HeyGen, produjeron a gran escala contenido altamente personalizado y adaptado a cada mercado, reforzando la conexión con la audiencia, preservando el tono emocional y aumentando la interacción en distintos mercados.