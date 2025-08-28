El caso de éxito de Komatsu con la IA muestra cómo las empresas pueden utilizar avatares de IA para transformar la formación y la comunicación. Mediante la creación de vídeos multilingües, coherentes y atractivos, Komatsu elevó las tasas de finalización hasta casi el 90 %, mejoró la retención de conocimientos y redujo los costes de producción. Su éxito pone de relieve cómo las historias de clientes que utilizan IA demuestran que existen soluciones de aprendizaje escalables y coherentes con la marca, aplicables más allá de la formación, en ámbitos como el marketing y la comunicación global.