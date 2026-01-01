Zarin TV fue fundada con una misión sencilla pero ambiciosa: crear una plataforma donde las historias afganas pudieran contarse de forma auténtica, independiente y sin miedo.
La organización se centra en noticias comunitarias, educación, entretenimiento y cuestiones relacionadas con las mujeres, al tiempo que destaca perspectivas que a menudo son pasadas por alto por los medios de comunicación tradicionales. El equipo trabaja con periodistas y colaboradores de varios países para ofrecer reportajes y narraciones que reflejen las realidades de la vida en Afganistán.
«Nuestra misión era ofrecer noticias comunitarias y entretenimiento, principalmente educación y abrir caminos para, digamos, arrojar luz sobre la cuestión de las mujeres», dijo Mariam Harris, directora de Desarrollo y Alianzas en Zarin TV.
Pero después de que los talibanes recuperaron el control de Afganistán, el periodismo independiente se volvió cada vez más peligroso. Los reporteros se arriesgaban a exponerse a sí mismos y a sus familias simplemente por hacer su trabajo.
Ese desafío llevó a Zarin TV a adoptar HeyGen. Gracias a los avatares de IA, la organización encontró una forma de proteger la identidad de los periodistas y, al mismo tiempo, seguir compartiendo historias que de otro modo quizá nunca llegarían al público.
Cómo superar los riesgos de seguridad para periodistas independientes
Para Zarin TV, el reto nunca fue simplemente producir contenido, sino hacerlo de forma segura. Cuando los periodistas informan sobre historias que critican al gobierno o abordan temas delicados, las consecuencias pueden ser graves.
«Si utilizamos a nuestros verdaderos periodistas y a las personas reales que hacen este trabajo, sus familias sufren acoso en su país de origen», explicó Mariam.
En algunos casos, las familias podían enfrentarse a intimidación, acoso o incluso detención debido al trabajo de los periodistas. Como resultado, muchas historias quedaron sin contarse. Los periodistas tenían que sopesar la importancia de compartir información frente a los posibles riesgos para ellos mismos y sus seres queridos.
«Tuvimos que ocultar muchísimo la identidad», dijo Mariam.
Al mismo tiempo, Zarin TV quería ampliar la cobertura de temas que rara vez se debatían públicamente, como los derechos de las mujeres, los derechos humanos, la educación y la vida cotidiana dentro de Afganistán.
El equipo necesitaba una forma de mantener a salvo a los periodistas sin perder la confianza y la conexión que aporta la narración en vídeo.
Adoptar avatares de IA para proteger identidades y contar más historias
Mariam descubrió HeyGen por primera vez gracias a miembros de su equipo de producción, que reconocieron de inmediato su potencial.
El equipo empezó a utilizar los avatares prediseñados de HeyGen para crear informativos en varios idiomas, ocultando la identidad de los reporteros tras presentadores de IA realistas.
«Creamos estos agentes y construimos personajes basados en su personalidad», dijo Mariam.
En lugar de mostrar a periodistas reales en pantalla, Zarin TV ahora podía presentar las noticias mediante presentadores generados por IA que se adaptaban al idioma, al público y al estilo de cada emisión.
La organización experimentó con la producción de contenido en siete idiomas para que el equipo pudiera seleccionar cuidadosamente avatares que resultaran culturalmente apropiados para cada audiencia.
El realismo de los avatares también ayudó a que las audiencias se involucraran de forma natural con el contenido.
«Mucha gente ni siquiera sabía que era IA», dijo.
Al combinar guiones creados por periodistas con presentadores de IA, Zarin TV obtuvo una forma escalable de publicar historias delicadas sin exponer a los colaboradores a riesgos innecesarios.
Ampliar el acceso a las noticias a través de idiomas y fronteras
Antes de adoptar avatares de IA, producir contenido multilingüe era considerablemente más difícil y requería mucho más tiempo. Ahora, Zarin TV puede adaptar las historias para diferentes audiencias manteniendo la coherencia en todas las emisiones.
Los periodistas del equipo elaboran los reportajes y los guiones, mientras que los productores seleccionan el avatar y el idioma más adecuados para cada historia.
Este enfoque permite que Zarin TV llegue a audiencias mucho más allá de Afganistán, al tiempo que ayuda a los espectadores de todo el mundo a comprender las realidades de la vida dentro del país.
Actualmente, la plataforma atrae a casi dos millones de visitantes a su sitio web cada mes y sigue ampliando su audiencia en los canales sociales. La organización también ve oportunidades futuras para expandirse más allá de la programación informativa tradicional.
Los avatares de IA hacen que esas posibilidades sean alcanzables al mismo tiempo que preservan el anonimato, que sigue siendo esencial para muchos colaboradores.
Dar a los periodistas la libertad de contar historias con seguridad
Para Zarin TV, el mayor valor de HeyGen no es la eficiencia ni la velocidad de producción, sino la protección.
La plataforma permite a los periodistas informar sobre temas delicados, abordar realidades difíciles y amplificar las voces infrarrepresentadas sin exponerse a ellos ni a sus familias a riesgos innecesarios.
«HeyGen nos ha permitido tener más libertad», dijo Mariam.
Añadió que la contribución más importante de la plataforma es «el anonimato que podemos ofrecer a nuestros periodistas».
Si los avatares de IA dejaran de estar disponibles, Zarin TV probablemente tendría que recurrir a reportajes solo de audio, identidades ocultas o una producción de vídeo significativamente reducida. En cambio, la organización puede seguir creando contenido atractivo, centrado en las personas, con el que el público conecte.
Para una organización mediática impulsada por una misión y que opera en circunstancias excepcionalmente difíciles, esa capacidad es transformadora.
Al combinar el periodismo independiente con avatares de IA, Zarin TV está creando una forma más segura de contar historias, proteger a los reporteros y garantizar que las voces de Afganistán sigan escuchándose en todo el mundo.