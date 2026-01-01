Zarin TV fue fundada con una misión sencilla pero ambiciosa: crear una plataforma donde las historias afganas pudieran contarse de forma auténtica, independiente y sin miedo.

La organización se centra en noticias comunitarias, educación, entretenimiento y cuestiones relacionadas con las mujeres, al tiempo que destaca perspectivas que a menudo son pasadas por alto por los medios de comunicación tradicionales. El equipo trabaja con periodistas y colaboradores de varios países para ofrecer reportajes y narraciones que reflejen las realidades de la vida en Afganistán.

«Nuestra misión era ofrecer noticias comunitarias y entretenimiento, principalmente educación y abrir caminos para, digamos, arrojar luz sobre la cuestión de las mujeres», dijo Mariam Harris, directora de Desarrollo y Alianzas en Zarin TV.

Pero después de que los talibanes recuperaron el control de Afganistán, el periodismo independiente se volvió cada vez más peligroso. Los reporteros se arriesgaban a exponerse a sí mismos y a sus familias simplemente por hacer su trabajo.

Ese desafío llevó a Zarin TV a adoptar HeyGen. Gracias a los avatares de IA, la organización encontró una forma de proteger la identidad de los periodistas y, al mismo tiempo, seguir compartiendo historias que de otro modo quizá nunca llegarían al público.

Cómo superar los riesgos de seguridad para periodistas independientes

Para Zarin TV, el reto nunca fue simplemente producir contenido, sino hacerlo de forma segura. Cuando los periodistas informan sobre historias que critican al gobierno o abordan temas delicados, las consecuencias pueden ser graves.

«Si utilizamos a nuestros verdaderos periodistas y a las personas reales que hacen este trabajo, sus familias sufren acoso en su país de origen», explicó Mariam.

En algunos casos, las familias podían enfrentarse a intimidación, acoso o incluso detención debido al trabajo de los periodistas. Como resultado, muchas historias quedaron sin contarse. Los periodistas tenían que sopesar la importancia de compartir información frente a los posibles riesgos para ellos mismos y sus seres queridos.