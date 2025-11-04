Julia McCoy es la CEO y fundadora de First Movers, una plataforma de aprendizaje e innovación que ayuda a emprendedores y creadores a dominar las herramientas de IA para hacer crecer sus negocios. Como estratega de contenidos, autora y educadora con muchos años de experiencia, Julia construyó su empresa sobre la constancia: publicando, dando conferencias y enseñando sin parar. Pero a principios de 2025, ese ritmo se detuvo.

After a sudden and severe health crash, Julia could no longer film, record, or even sit upright for long periods. “It was the scariest time of my life,” Julia said. “I went from hiking one day to being in the hospital that night turning blue. I couldn’t lift my arms. I couldn’t breathe.” Months of tests and misdiagnoses followed. Doctors couldn’t explain her symptoms. “If I didn’t have my clone and my avatar,” Julia reflected, “I wouldn’t have been able to talk to my audience at all.”

Her business depended on her presence. She needed a way to stay visible, serve her community, and keep First Movers running without the physical demands of video production. That’s when Julia turned to HeyGen to build a realistic digital clone of herself.

Explorando la IA para superar barreras físicas y creativas

Before adopting HeyGen, Julia’s business relied entirely on live video. She filmed every tutorial, webinar, and course herself, managing everything from makeup and camera setup to editing. “It was fun,” Julia said. “But from a practical and financial point of view, it was a huge amount of work. One ten‑minute video could take days.”

Incluso antes de su enfermedad, ese proceso no era sostenible. “Soy emprendedora. Quiero moverme rápido. Se me ocurría una idea para un vídeo y lo quería tener listo para ayer”, dijo Julia. “Pero el proceso siempre me frenaba.”

Cuando llegó su crisis de salud, todo el modelo tuvo que cambiar. Físicamente no podía grabar ni viajar. “Cada vez que me sentaba a hablar, sentía como si se me desgarraran los órganos”, dijo Julia. “Tenía que racionar mi energía y elegir entre cepillarme el pelo o grabar un vídeo.”

Fue entonces cuando Julia empezó a experimentar con la IA. Comenzó a probar herramientas de voz y avatares con IA, explorando hasta qué punto podía replicar su presencia en cámara sin perder autenticidad. “Mi clon dejó de ser solo una herramienta”, dijo Julia. “Se convirtió en mi salvavidas.”

Building a digital twin to create without limits

Julia combined HeyGen’s custom avatar builder with ElevenLabs for professional voice cloning, spending over 25 hours refining the data to make sure her digital self looked and sounded real.

«Lo más importante son los datos de entrenamiento», dijo Julia. «Audio limpio y consistente. Sin cortes bruscos. El mismo micrófono todo el tiempo. Literalmente le estás enseñando a la IA quién eres».

Using her own high‑quality videos and studio footage, Julia built an avatar capable of delivering full‑length YouTube content. HeyGen handled the facial expressions, gestures, and mouth movement while Eleven Labs provided a seamless, emotion‑accurate voice.

Cuando probó su primer vídeo clonado, los resultados la dejaron impactada. “Publiqué un vídeo en el que aparecía un clon mío y tuvo más interacción que cualquier otra cosa que haya lanzado”, dijo Julia. El vídeo, titulado “03 Just Broke the AI Ceiling”, consiguió 3,8 veces más visualizaciones, una tasa de clics del 7,8 % y una duración media de visualización de ocho minutos, cifras muy por encima de sus referencias anteriores.

Ese éxito le dio la confianza para redoblar sus esfuerzos. En una sola tanda de tres días, Julia produjo seis vídeos. Antes, ese volumen le habría llevado semanas. “Por primera vez en 12 años de marketing, esto se volvió manejable. Podía escribir, dirigir y publicar sin quemarme”, dijo Julia.

Entre bastidores, Julia seguía confiando en su equipo humano para la edición y el toque creativo final. “Mi productora está en Filipinas”, dijo Julia. “Ella lo edita todo a mano. Ese toque humano marca la diferencia”. Pero HeyGen se encargaba del trabajo pesado, liberándola para centrarse en la investigación, la redacción y la estrategia.

«Clonarte a ti misma es liberarte del trabajo», dijo Julia. «Es liberarte de la rutina. Ahora puedo descansar, recargar energías y seguir creando».

Recuperar tiempo, salud e impacto con HeyGen

Since adopting HeyGen, Julia has transformed not only her workflow, but her entire relationship with work.

Resultados

3.8x higher video engagement : Julia’s clone‑driven video outperformed all previous uploads, with 7.8 % CTR and 8‑minute average watch time.

: Julia’s clone‑driven video outperformed all previous uploads, with 7.8 % CTR and 8‑minute average watch time. 6 vídeos en 3 días : Un nuevo récord de producción, posible gracias a la clonación.

: Un nuevo récord de producción, posible gracias a la clonación. Continuidad empresarial sostenida durante una enfermedad: HeyGen permitió a Julia mantener la conexión con su audiencia y los ingresos incluso trabajando solo 30 minutos al día.

Más allá de los datos, el impacto emocional fue profundo. “Este clon salvó mi negocio, pero, más importante aún, me salvó a mí”, dijo Julia. “Pude descansar, recuperarme y seguir estando presente para mi audiencia.”

She now teaches these methods inside First Movers Labs, helping entrepreneurs build their own AI‑driven workflows. “I want more people to know how to do this,” Julia said. “You can dial in a clone so good no one knows the difference, but it still has a human touch. That’s the key.”

Today, Julia calls HeyGen the defining tool of her career. “There’s an era before HeyGen and an era after HeyGen,” Julia said. “It’s the biggest game‑changer I’ve ever seen.”

Mira el clon de Julia en acción: @JuliaEMcCoy