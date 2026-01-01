Bryan Fikes es el fundador de Bonsai Marketing, donde ayuda a las empresas a crecer mediante sistemas de marketing más inteligentes, automatización y vídeo con IA.
En los últimos 25 años, Bryan ha creado varias agencias de marketing y ha ayudado a las empresas a adaptarse a cada gran cambio en el marketing digital.
A medida que el vídeo se convirtió en una de las formas más eficaces de generar confianza en línea, vio el mismo desafío una y otra vez: las empresas sabían que necesitaban vídeo, pero les costaba producirlo de forma constante.
Hoy, Bryan utiliza HeyGen para ayudar a sus clientes a crear de todo, desde vídeos promocionales y páginas de destino hasta contenido de ventas y materiales de formación. En el camino, ha creado más de 300 vídeos, ha ahorrado más de 700 horas de producción y ha desarrollado un flujo de trabajo que hace que el vídeo de alta calidad sea accesible para empresas de todos los tamaños.
Hacer que el vídeo profesional sea práctico para cualquier empresa
Para Bryan, toda estrategia de marketing exitosa comienza con una historia.
"Todo es una historia", dijo Bryan. "No me importa lo que vendas. No me importa a qué te dediques. El vídeo es el narrador natural."
El reto no era convencer a los clientes de que el vídeo funcionaba, sino hacer que la producción fuera lo bastante asequible como para usarla de forma constante.
"Era caro. El equipo era caro. El tiempo era caro. Necesitabas a varias personas para hacerlo bien", dijo Bryan.
Para muchas pequeñas empresas, invertir miles de euros en cada vídeo no era realista.
«Cuando estás gestionando los precios de la gasolina frente a un gasto de 2.000 dólares por un vídeo, ya sabes cuál va a ser la respuesta», dijo.
Bryan quería que los clientes publicaran vídeos con la misma frecuencia con la que publicaban blogs, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, y que no los reservaran solo para unas pocas campañas al año.
Ahí fue donde HeyGen cambió su flujo de trabajo.
"HeyGen ha encajado de forma natural gracias a la rapidez, al mensaje y a la cantidad justa de animación para darle ese toque cinematográfico, pero sin pasarse. Y además, es simplemente rentable. Punto."
Integrar el vídeo en cada estrategia de marketing
En lugar de tratar el vídeo como un proyecto independiente, Bryan ahora lo integra en prácticamente todas las colaboraciones con sus clientes.
Su equipo crea vídeos para sitios web, páginas de destino, redes sociales, campañas de correo electrónico, formación y habilitación de ventas, haciendo del vídeo una parte constante de la forma en que las empresas se comunican.
"HeyGen es realmente la pieza que completa la creación", dijo Bryan. "Todo el mundo puede hacer un plato de espaguetis, pero la diferencia está en esas albóndigas y esa salsa extra. Cuando terminas una buena página web, tienes todo el contenido bien estructurado, todos los servicios que ofrecen, y luego le añades la estructura de vídeo adecuada."
El impacto va más allá de crear más contenido.
«Estamos viendo aumentar las conversiones, y las conversiones significan dinero para el propietario del negocio», dijo.
Como crear nuevos vídeos ya no supone un gran esfuerzo de producción, Bryan puede recomendar el uso de vídeo en lugares donde antes los clientes solo recurrían a texto o imágenes estáticas.
Escalar el vídeo sin frenar el negocio
Antes de adoptar HeyGen, crear un solo vídeo de marketing solía implicar semanas de planificación, múltiples reuniones y la coordinación de la producción.
«Antes, esto requería cinco reuniones. Hacía falta al menos dos personas. Se necesitaban al menos dos semanas, si no tres, para llegar al punto de decir: “Esto es lo que voy a grabar”. Eso son 25 o 30 horas.»
Hoy, el proceso es radicalmente diferente.
"Si tengo una idea, la incorporo a mi flujo de trabajo. Quince minutos", dijo Bryan. "Creo que lo he optimizado hasta el punto de que algunas cosas puedo producirlas en menos de diez minutos."
Ese cambio ha transformado la forma en que Bryan aborda la producción de contenido. En lugar de elegir cuidadosamente qué vídeos merecen el esfuerzo, su equipo puede producir vídeos siempre que los necesiten para las campañas de marketing.
"HeyGen se ha convertido en la capa superior que me ayuda a ejecutar todas las piezas individuales", dijo Bryan. "Me permite recuperar un poco de tiempo y espacio personales mientras entrego un producto súper profesional y de alta calidad."
Desde que empezó a usar HeyGen, Bryan ha creado más de 300 vídeos, calcula que ha ahorrado más de 700 horas y planea publicar de 10 a 15 vídeos al día a medida que su negocio sigue creciendo.
Ayudamos a las pequeñas empresas a hacer marketing como las grandes marcas
Bryan trabaja con contratistas, abogados, organizaciones de formación, empresas de servicios para el hogar y otras empresas locales que no cuentan con equipos de vídeo dedicados.
Muchos quieren usar vídeo, pero suponen que está fuera de su alcance.
En lugar de depender de costosos equipos de producción, Bryan ayuda a sus clientes a usar HeyGen para crear vídeos profesionales bajo demanda.
"HeyGen se ha convertido en una herramienta con la que puedo decir con total tranquilidad: 'Ve y pruébala', porque la interfaz y la experiencia de usuario están en un punto en el que, sin importar el nivel", dijo Bryan. "Siempre hay un lugar para que la plataforma de vídeo de HeyGen les ayude a resolver problemas y contar sus historias."
Para Bryan, el mayor beneficio no es simplemente crear más vídeos. Es ayudar a las empresas a comunicarse de forma más constante y a convertir a más clientes.
"Cada uno de los clientes a los que les he implementado esto correctamente está viendo un aumento en las conversiones", dijo Bryan. "Diría, sin lugar a dudas, que HeyGen al menos ha duplicado, si no triplicado, el éxito que mis clientes están teniendo con las conversiones."
"HeyGen me ha permitido escalar mi propia agencia hasta siete cifras en un año. Me ha permitido crecer como si tuviera un equipo de entre 12 y 15 personas trabajando a tiempo completo para mí", dijo Bryan.