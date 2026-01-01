Bryan Fikes es el fundador de Bonsai Marketing, donde ayuda a las empresas a crecer mediante sistemas de marketing más inteligentes, automatización y vídeo con IA.

En los últimos 25 años, Bryan ha creado varias agencias de marketing y ha ayudado a las empresas a adaptarse a cada gran cambio en el marketing digital.

A medida que el vídeo se convirtió en una de las formas más eficaces de generar confianza en línea, vio el mismo desafío una y otra vez: las empresas sabían que necesitaban vídeo, pero les costaba producirlo de forma constante.

Hoy, Bryan utiliza HeyGen para ayudar a sus clientes a crear de todo, desde vídeos promocionales y páginas de destino hasta contenido de ventas y materiales de formación. En el camino, ha creado más de 300 vídeos, ha ahorrado más de 700 horas de producción y ha desarrollado un flujo de trabajo que hace que el vídeo de alta calidad sea accesible para empresas de todos los tamaños.

Hacer que el vídeo profesional sea práctico para cualquier empresa

Para Bryan, toda estrategia de marketing exitosa comienza con una historia.

"Todo es una historia", dijo Bryan. "No me importa lo que vendas. No me importa a qué te dediques. El vídeo es el narrador natural."

El reto no era convencer a los clientes de que el vídeo funcionaba, sino hacer que la producción fuera lo bastante asequible como para usarla de forma constante.

"Era caro. El equipo era caro. El tiempo era caro. Necesitabas a varias personas para hacerlo bien", dijo Bryan.

Para muchas pequeñas empresas, invertir miles de euros en cada vídeo no era realista.

«Cuando estás gestionando los precios de la gasolina frente a un gasto de 2.000 dólares por un vídeo, ya sabes cuál va a ser la respuesta», dijo.

Bryan quería que los clientes publicaran vídeos con la misma frecuencia con la que publicaban blogs, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, y que no los reservaran solo para unas pocas campañas al año.

Ahí fue donde HeyGen cambió su flujo de trabajo.

"HeyGen ha encajado de forma natural gracias a la rapidez, al mensaje y a la cantidad justa de animación para darle ese toque cinematográfico, pero sin pasarse. Y además, es simplemente rentable. Punto."

Integrar el vídeo en cada estrategia de marketing

En lugar de tratar el vídeo como un proyecto independiente, Bryan ahora lo integra en prácticamente todas las colaboraciones con sus clientes.

Su equipo crea vídeos para sitios web, páginas de destino, redes sociales, campañas de correo electrónico, formación y habilitación de ventas, haciendo del vídeo una parte constante de la forma en que las empresas se comunican.