Algunas historias son imposibles de filmar. No porque no merezcan ser contadas, sino porque están fuera del alcance de la producción tradicional.
Imagina situar a un comentarista deportivo con vistas a Los Ángeles. O retransmitir desde el mismo centro de Times Square minutos antes del inicio del partido. O ofrecer el análisis previo desde un castillo de arena en una playa privada.
Para la cobertura del Mundial de Telemundo, esas no eran meras ideas creativas. Eran el propio briefing creativo.
La cadena quería sorprender a los espectadores con momentos cinematográficos que no podrían existir mediante una producción tradicional. El reto era hacer realidad esas ideas durante uno de los eventos más vertiginosos del deporte, donde los enfrentamientos cambian a diario, los plazos de producción se reducen a horas y cada retransmisión debe cumplir los estándares de televisión.
Trabajando junto a la destacada agencia de entretenimiento y deportes Creative Artists Agency (CAA) y Telemundo, HeyGen ayudó a convertir esa visión en realidad, creando cuatro segmentos de transmisión impulsados por IA que se emitieron durante toda la cobertura de las eliminatorias de la Copa del Mundo de Telemundo.
El proyecto marcó la primera gran colaboración de HeyGen en una retransmisión en directo y demostró que el vídeo con IA había pasado de ser una tecnología experimental a convertirse en una herramienta de producción lista para el horario de máxima audiencia.
No se trataba de sustituir nada de lo que Telemundo ya tenía previsto. Se trataba de añadir algo incremental y creativo a una retransmisión que iba a emitirse igualmente, utilizando la IA de forma intencionada para profundizar en la participación y ampliar lo que la cobertura podía ofrecer.
Contar historias más allá de los límites de la producción
El reto creativo no era encontrar lugares interesantes, sino lograr que ubicaciones imposibles resultaran lo bastante creíbles como para sostener la historia.
Una producción tradicional habría requerido varios equipos, viajes internacionales, permisos de rodaje, efectos visuales y semanas de posproducción. Ninguno de esos plazos encajaba con un torneo en el que el siguiente rival no se confirmaba hasta pocos días antes de la retransmisión.
En lugar de preguntarse hasta dónde podían llegar las cámaras, el equipo empezó a hacerse otra pregunta: ¿dónde debería desarrollarse la historia si no hubiera ningún límite de producción?
Ese cambio dio lugar a un enfoque creativo completamente nuevo.
Diseñar momentos en lugar de filmarlos
La campaña final presentó a cuatro comentaristas de Telemundo situados en entornos cinematográficos inspirados en el torneo:
- Adriana Monsalve apareció con vistas a Los Ángeles.
- Pablo Mariño se convirtió en "El Gran DT" en pleno Times Square.
- José Luis López Salido ofreció su análisis desde un castillo de arena en una playa privada de Miami.
- Luis Omar Tapia se quedó solo en el centro del campo del Dallas Stadium.
Cada segmento duró entre 20 y 30 segundos y se emitió durante la previa de Telemundo desde los cuartos de final hasta la final del Mundial.
El objetivo no era convencer a los espectadores de que estos momentos habían ocurrido de verdad, sino adoptar la IA como un medio creativo capaz de situar al talento en lugares donde las cámaras nunca podrían llegar.
En lugar de ocultar la tecnología, la producción la celebró.
Pensado para la emisión, no para las redes sociales
Crear televisión cinematográfica es muy diferente de crear un vídeo para redes sociales.
Cada segmento tenía que cumplir los requisitos de entrega para emisión, sonar natural para el público hispanohablante y adaptarse a las revisiones de guion que a menudo llegaban solo unas horas antes de la producción.
El flujo de trabajo combinó dos equipos especializados de HeyGen.
El equipo de Avatares transformó las grabaciones en el set de Telemundo en interpretaciones digitales expresivas utilizando Avatar V, Voice N y Video TTS, preservando la identidad de cada comentarista y permitiendo actuaciones dinámicas en entornos completamente nuevos.
A partir de ahí, el equipo de producción de HeyGen creó mundos cinematográficos en torno a cada actuación, componiendo escenas, perfeccionando el movimiento, mejorando la resolución del metraje y preparando cada entrega para su emisión en televisión.
El ritmo estuvo a la altura del propio torneo.
Cada generación individual tardaba solo entre cinco y diez minutos, lo que permitía obtener unas veinte actuaciones candidatas por hora. Las revisiones de los diálogos solían completarse en menos de quince minutos, dando a los productores la flexibilidad de adaptarse a los cambios de emparejamientos sin tener que reconstruir secuencias completas.
Para cuando los materiales llegaron a Telemundo, estaban casi listos para emisión, con sonido ambiente incluido. El equipo de posproducción de la cadena añadió música con licencia y completó la mezcla final antes de salir al aire.
Creado con talento en cada paso del camino
Nada de esto habría sido posible sin los propios comentaristas. Cada uno de los cuatro talentos de Telemundo participó con pleno consentimiento y mantuvo el control sobre cómo aparecía y qué decía.
Trabajando en colaboración con CAA Vault, la solución integral de CAA para la captura, el almacenamiento y la concesión de licencias de dobles digitales, voz y propiedad intelectual, el resultado situó al talento en entornos a los que las cámaras nunca podrían llegar, al tiempo que les permitió mantener el control de su propio nombre, imagen y semejanza en todo momento.
Resolviendo los detalles que los espectadores nunca notan
La tecnología hizo posible el proyecto. Los detalles lo hicieron creíble.
La pronunciación, el ritmo y los acentos regionales en español se perfeccionaron a lo largo de varios ciclos de revisión con productores nativos hispanohablantes. Cada interpretación se evaluó en cuanto a cadencia, emoción y autenticidad antes de la revisión por parte del cliente.
El equipo de producción también resolvió innumerables desafíos sutiles de interpretación, desde el movimiento de las manos y las expresiones faciales hasta la calidad de la voz y la sincronización.
Esos perfeccionamientos se llevaron a cabo mientras los guiones seguían evolucionando en función de los resultados del torneo, comprimiendo los calendarios de producción en ciclos de iteración nocturnos.
El proyecto no fue simplemente un ejercicio de generación de vídeo con IA. Fue una producción de retransmisión construida en torno a la IA.
Un plan para el futuro de las retransmisiones
Durante décadas, la producción televisiva ha estado limitada por la logística. Si el talento no podía viajar, si no se podían conseguir los permisos o si los plazos llegaban demasiado rápido, ciertas ideas creativas nunca llegaban a emitirse.
Esta colaboración apuntaba a un futuro diferente. En lugar de sustituir cámaras, equipos o la producción tradicional, la IA amplió lo que los equipos de producción podían imaginar desde el principio.
Telemundo no utilizó IA porque fuera algo novedoso.
La cadena lo utilizó porque ofrecía una forma nueva e innovadora de resolver historias logísticamente complejas en términos de producción convencional dentro de las realidades de las retransmisiones deportivas en directo.
Para HeyGen, el proyecto representó algo más que una campaña exitosa. Demostró que una de las mayores cadenas de televisión del mundo estaba dispuesta a confiar en talento generado por IA durante el mayor evento deportivo del mundo, con plazos en directo, en un entorno de retransmisión donde la calidad no es opcional.
Ese hito va mucho más allá del ámbito deportivo.
El mismo flujo de producción puede ayudar a las cadenas a responder a noticias de última hora, permitir que los estudios de entretenimiento sitúen a su talento en entornos imposibles y ofrecer a los creadores formas totalmente nuevas de contar historias sin estar limitados por el tiempo, la geografía o la producción física.
La cuestión ya no es si la IA tiene cabida en las retransmisiones, sino qué creará con ella la próxima generación de narradores.