El ritmo estuvo a la altura del propio torneo.

Cada generación individual tardaba solo entre cinco y diez minutos, lo que permitía obtener unas veinte actuaciones candidatas por hora. Las revisiones de los diálogos solían completarse en menos de quince minutos, dando a los productores la flexibilidad de adaptarse a los cambios de emparejamientos sin tener que reconstruir secuencias completas.

Para cuando los materiales llegaron a Telemundo, estaban casi listos para emisión, con sonido ambiente incluido. El equipo de posproducción de la cadena añadió música con licencia y completó la mezcla final antes de salir al aire.

Creado con talento en cada paso del camino

Nada de esto habría sido posible sin los propios comentaristas. Cada uno de los cuatro talentos de Telemundo participó con pleno consentimiento y mantuvo el control sobre cómo aparecía y qué decía.

Trabajando en colaboración con CAA Vault, la solución integral de CAA para la captura, el almacenamiento y la concesión de licencias de dobles digitales, voz y propiedad intelectual, el resultado situó al talento en entornos a los que las cámaras nunca podrían llegar, al tiempo que les permitió mantener el control de su propio nombre, imagen y semejanza en todo momento.

Resolviendo los detalles que los espectadores nunca notan

La tecnología hizo posible el proyecto. Los detalles lo hicieron creíble.

La pronunciación, el ritmo y los acentos regionales en español se perfeccionaron a lo largo de varios ciclos de revisión con productores nativos hispanohablantes. Cada interpretación se evaluó en cuanto a cadencia, emoción y autenticidad antes de la revisión por parte del cliente.

El equipo de producción también resolvió innumerables desafíos sutiles de interpretación, desde el movimiento de las manos y las expresiones faciales hasta la calidad de la voz y la sincronización.

Esos perfeccionamientos se llevaron a cabo mientras los guiones seguían evolucionando en función de los resultados del torneo, comprimiendo los calendarios de producción en ciclos de iteración nocturnos.

El proyecto no fue simplemente un ejercicio de generación de vídeo con IA. Fue una producción de retransmisión construida en torno a la IA.

Un plan para el futuro de las retransmisiones

Durante décadas, la producción televisiva ha estado limitada por la logística. Si el talento no podía viajar, si no se podían conseguir los permisos o si los plazos llegaban demasiado rápido, ciertas ideas creativas nunca llegaban a emitirse.

Esta colaboración apuntaba a un futuro diferente. En lugar de sustituir cámaras, equipos o la producción tradicional, la IA amplió lo que los equipos de producción podían imaginar desde el principio.

Telemundo no utilizó IA porque fuera algo novedoso.

La cadena lo utilizó porque ofrecía una forma nueva e innovadora de resolver historias logísticamente complejas en términos de producción convencional dentro de las realidades de las retransmisiones deportivas en directo.

Para HeyGen, el proyecto representó algo más que una campaña exitosa. Demostró que una de las mayores cadenas de televisión del mundo estaba dispuesta a confiar en talento generado por IA durante el mayor evento deportivo del mundo, con plazos en directo, en un entorno de retransmisión donde la calidad no es opcional.

Ese hito va mucho más allá del ámbito deportivo.

El mismo flujo de producción puede ayudar a las cadenas a responder a noticias de última hora, permitir que los estudios de entretenimiento sitúen a su talento en entornos imposibles y ofrecer a los creadores formas totalmente nuevas de contar historias sin estar limitados por el tiempo, la geografía o la producción física.

La cuestión ya no es si la IA tiene cabida en las retransmisiones, sino qué creará con ella la próxima generación de narradores.