Fundada en 1843, The Economist es una de las publicaciones informativas más respetadas del mundo y es reconocida por su análisis en profundidad, su rigor editorial y su perspectiva global. Esta revista con sede en Londres cubre política internacional, negocios, ciencia y cultura, combinando narrativas en formato impreso, digital, pódcast y vídeo.

A medida que el consumo de medios se vuelve cada vez más multimodal y global, The Economist buscó formas de ampliar su alcance a través de distintos idiomas y plataformas sin sacrificar la calidad editorial ni aumentar los costes de producción. Al frente de este esfuerzo está Ludwig Siegele, editor sénior de Iniciativas de IA.

«Mi trabajo consiste en averiguar cómo utilizar la IA generativa en la redacción», dijo Ludwig. «Y eso no siempre es fácil».

Pero cuando se trató de la localización de vídeos, la respuesta se hizo evidente rápidamente: HeyGen.

Desbloquea el alcance global con la traducción de vídeo impulsada por IA

The Economist produce un flujo constante de vídeos cortos y con gran riqueza editorial para plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Sin embargo, tradicionalmente estos solo se publicaban en inglés debido a los altos costes y la complejidad de traducir y volver a producir el contenido de vídeo en varios idiomas.

“Before translating a video, it would cost too much money to even start putting out one or two,” Ludwig said. “The experiments themselves were too expensive.”

That changed when Ludwig came across HeyGen. “I first heard about HeyGen from the son of a colleague in our Berlin office,” Ludwig said. “He used it to translate training videos for his team in Eastern Europe. I saw it and thought, ‘this is amazing.’”

The team began testing HeyGen’s translation pipeline on their short-form social videos, translating English originals into German, French, Spanish, and Mandarin. “The way we use HeyGen is simple,” Ludwig said. “We upload the video, it gives us a rough translation, and we use the proofreading feature to make it perfect.”

Esa capacidad de corrección fue un auténtico punto de inflexión. Otras plataformas ofrecían traducción automática, pero no permitían control editorial. “Estás a merced del algoritmo”, dijo Ludwig. “Y eso no siempre está a la altura de nuestros estándares periodísticos”. La posibilidad que ofrece HeyGen de editar las traducciones directamente y que sean revisadas por hablantes nativos garantizó que The Economist pudiera preservar su tono, precisión y voz.

Los resultados fueron inmediatos. Algunos vídeos traducidos superaron a sus versiones originales en inglés, alcanzando cientos de miles de visualizaciones. “Fue un gran momento para nosotros”, dijo Ludwig.

Scaling experiments and shifting internal culture

El éxito de HeyGen también marcó un cambio cultural dentro de la redacción. “Mi objetivo es conseguir que mis compañeros utilicen realmente la tecnología”, dijo Ludwig. “Todo el mundo tiene acceso, pero es difícil cambiar la forma de trabajar. Herramientas como HeyGen lo facilitan porque los resultados hablan por sí solos.”

Una de las primeras demostraciones resultó decisiva. “La primera vez que vi a uno de nuestros editores hablando francés con total fluidez, me quedé boquiabierto”, recordó Ludwig. “Los movimientos de la boca coincidían, el tono de voz era idéntico. Parecía real.”

The realism of HeyGen’s translation helped The Economist’s journalists see AI not as a novelty but as a practical newsroom tool. That credibility opened the door to new forms of experimentation.

Desde entonces, el equipo ha empezado a probar explicadores basados en avatares, utilizando imágenes de pensadores históricos cobrando vida mediante movimiento y narración generados por IA. El proyecto forma parte de una nueva serie sobre el liberalismo que reimagina cómo pueden enseñarse visualmente los conceptos históricos.

«El futuro del periodismo es líquido», dijo Ludwig. «Escribes un artículo y luego lo conviertes en un vídeo, después en audio. Es el consumidor quien elige cómo quiere experimentarlo». HeyGen ayudó a hacer tangible esa visión sin tener que reformar por completo el flujo de trabajo de producción de The Economist.

Transforming journalism through multilingual AI video

Desde que implementó HeyGen, The Economist ha desbloqueado nuevas capacidades multilingües, ha ampliado su alcance de audiencia y ha validado su inversión en un periodismo impulsado por IA.

Mayor alcance de los vídeos : Algunos vídeos traducidos recibieron cientos de miles de visualizaciones, igualando o incluso superando el rendimiento de los originales en inglés.

: Algunos vídeos traducidos recibieron cientos de miles de visualizaciones, igualando o incluso superando el rendimiento de los originales en inglés. Localización desbloqueada : Por primera vez, The Economist pudo experimentar con vídeo multilingüe a gran escala. “Solo fue posible porque el coste se redujo lo suficiente como para hacer viable la experimentación”, dijo Ludwig.

: Por primera vez, The Economist pudo experimentar con vídeo multilingüe a gran escala. “Solo fue posible porque el coste se redujo lo suficiente como para hacer viable la experimentación”, dijo Ludwig. Editorial quality preserved: HeyGen’s proofreading feature allowed native speakers to refine translations, ensuring accuracy and maintaining The Economist’s high editorial standards.

Más allá de las métricas, el impacto humano ha sido igualmente significativo. “Usar HeyGen para producir vídeos profesionales es emocionante”, dijo Ludwig. “Al final, puedes decir: ‘Yo hice esto’. Te da el poder de hacer cosas que de otro modo no podrías hacer.”

Hoy, The Economist sigue desarrollando sus capacidades de IA en vídeo, traducción y producción editorial. Para quienes estén considerando herramientas similares, su consejo es sencillo.

“If you’re curious about HeyGen, just try it,” Ludwig said. “Upload a video, test the translations, play with the proofreading and you’ll see just how powerful and accessible this technology really is.”