Fameplay es un estudio de producción galardonado con un premio Emmy con sede en Praga, especializado en cine, televisión, animación y narración audiovisual. Desde 2018, la empresa ha producido de todo, desde programas de acción real y series de animación hasta plataformas de entretenimiento digital y contenido de marca. En 2023, la empresa vio venir un cambio importante.

«Cuando apareció ChatGPT, empezamos a investigar herramientas audiovisuales y cómo la IA generativa podía ayudar en la industria audiovisual», dijo Lukáš Záhoř, productor jefe y cofundador de Fameplay.

Para una productora con sede en la República Checa, escalar a nivel global siempre había sido difícil. El checo lo hablan solo unos 10 millones de personas, lo que limita el alcance del contenido producido localmente. “Aquí siempre acabas siendo un productor local”, explicó Lukáš.

Eso cambió cuando Fameplay descubrió HeyGen. Al combinar avatares de IA con flujos de trabajo de traducción y doblaje de vídeo, Fameplay se transformó de un estudio de producción local en un productor de contenido global multilingüe.

«Para mí, fue la puerta de entrada para convertirme en productor de contenido global», dijo Lukáš.

Superar los límites de la producción y la localización tradicionales

Antes de adoptar HeyGen, los clientes de Fameplay dependían por completo de los flujos de trabajo de producción tradicionales.

«La única posibilidad de que tuvieran un vídeo producido era dedicar tiempo a ir al estudio, prepararse para la grabación, grabarlo, luego esperar a la edición y revisar esa edición», dijo Lukáš.

El proceso era costoso, llevaba mucho tiempo y era difícil de escalar. Producir contenido multilingüe era aún más complicado. Las agencias de traducción podían proporcionar subtítulos o rótulos, pero la localización completa de vídeos a nivel internacional era en gran medida inaccesible para muchos clientes debido al coste y a la complejidad de producción.

«No empezamos a producir contenido internacional hasta que conectamos todos estos pasos de localización», explicó Lukáš.

Algunos proyectos se enfrentaron a un desafío aún mayor: los propios presentadores no existían. Uno de los principales proyectos actuales de Fameplay consiste en crear presentadores de noticias deportivas sintéticos para Flashscore, la plataforma global de resultados deportivos utilizada por millones de aficionados en todo el mundo.

«Querían una cara para todos los países en los que están presentes», dijo Lukáš.

En lugar de contratar presentadores en cada mercado, Fameplay creó avatares de IA para ofrecer contenido localizado a nivel global.

«Esto les permitió tener contenido internacional», dijo.

Elegir HeyGen por la calidad de los avatares y la localización

Mientras Fameplay evaluaba el creciente número de herramientas de vídeo con IA que llegaban al mercado, el equipo realizó una prueba comparativa de varias plataformas de avatares y doblaje, como Synthesia.

«Probamos distintas herramientas todos los días y todas las noches», dijo Lukáš.

La empresa finalmente eligió HeyGen por su realismo.

«Descubrimos que la calidad de la sincronización labial, incluso con las primeras versiones, era simplemente superior», explicó Lukáš.

Esa calidad era importante porque Fameplay no estaba experimentando de forma casual con la IA. La empresa realizaba trabajos de producción profesional para clientes de pago y necesitaba resultados consistentes y creíbles.

«No lo usamos como un juguete. Es una herramienta profesional», dijo Lukáš.

Fameplay se convirtió en una de las primeras agencias asociadas de HeyGen, adquiriendo aproximadamente 50 espacios de avatar studio y creando un flujo de producción en torno a la plataforma. La empresa también trabajó en estrecha colaboración con el equipo de HeyGen, proporcionando comentarios que ayudaron a dar forma a funciones orientadas a agencias, como los subespacios.

Hoy en día, Fameplay no solo crea contenido con avatares para sus clientes, sino que también forma a los equipos internos de sus clientes para que produzcan sus propios vídeos dentro de HeyGen.

Creación de producciones de IA multilingües escalables

Con HeyGen integrado en su flujo de producción, Fameplay desarrolló un proceso optimizado para la creación de contenido impulsada por IA a escala.

Cada proyecto comienza con la redacción del guion y la generación de voz. El equipo combina avatares de HeyGen con flujos de trabajo profesionales de clonación de voz para crear interpretaciones realistas en varios idiomas.

“Siempre empezamos con un guion. Nunca improvisamos”, dijo Lukáš.

El resultado es un sistema capaz de producir contenido multilingüe a gran escala, preservando la coherencia de los personajes y el realismo visual.

Uno de los proyectos más destacados de la empresa es International Volleyball Academy, una serie de YouTube que lleva tres años emitiéndose en inglés, español y alemán. El programa utiliza un avatar de IA de un entrenador de voleibol real que quería preservar y compartir sus conocimientos de entrenamiento a nivel mundial.

«Siempre quiso que sus habilidades y conocimientos se conservaran», dijo Lukáš.

Dado que el entrenador sigue viajando activamente y entrenando a atletas a nivel internacional, habría sido difícil mantener una producción tradicional. En su lugar, Fameplay creó una serie educativa continua impulsada por IA utilizando avatares de HeyGen junto con metraje real.

Otro gran logro llegó gracias a la localización multilingüe. Un programa producido por Fameplay se amplió del checo a otros siete idiomas.

«Es increíble, un gran paso adelante para llegar a una nueva audiencia», dijo Lukáš.

Convertirse en productor de contenido global

Para Fameplay, HeyGen representa mucho más que eficiencia de producción. Cambió de forma fundamental el modelo de negocio de la empresa y su alcance creativo.

«Lo increíble es ver que una empresa como la nuestra, aquí en Europa Central, centrada en la producción audiovisual con IA, y HeyGen, una startup de Los Ángeles y San Francisco, pasaron por las mismas fases para encontrar el modelo de negocio adecuado», dijo Lukáš.

Hoy en día, Fameplay funciona tanto como estudio de producción como socio de habilitación de IA para marcas, creadores y empresas de medios. Los clientes pueden trabajar de forma totalmente gestionada a través de los servicios de producción de Fameplay o utilizar subespacios para crear contenido de manera independiente con el apoyo de la agencia.

En el centro de ese flujo de trabajo está HeyGen.

«Para mí, HeyGen es el pilar de la coherencia del personaje y de la sincronización labial», dijo Lukáš.

Al combinar avatares de IA, traducción de vídeo multilingüe y flujos de trabajo de producción escalables, Fameplay se transformó de una productora local checa en una creadora de contenido verdaderamente global.