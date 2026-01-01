La principal diferencia radica en el equilibrio entre la automatización y el control detallado.

La API de Video Agent toma una única instrucción de texto y activa la orquestación autónoma de la creación de avatares, la redacción de guiones y la creación y maquetación de recursos visuales. Ofrece un amplio abanico de controles precisos y, al mismo tiempo, permite una libertad creativa total. Ideal para una exploración masiva de contenidos, la creación interna de vídeos y la automatización. Es una oferta verdaderamente única en todo el sector.

En comparación, las APIs Estándar de Generación de Video tienen 2 partes principales: 1) Generación de Video con Avatar y 2) Generación de Video con Plantillas. Los desarrolladores crean Avatares y Plantillas de Video usando la plataforma web de HeyGen, que luego pueden utilizarse mediante la API. Aunque requiere una configuración más extensa, estas APIs proporcionan el control preciso necesario para obtener recursos coherentes con la marca y de alto valor de producción. Los clientes empresariales han creado millones de videos con ellas para automatizar sus flujos de contenido.