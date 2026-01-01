Crea una infraestructura de vídeo escalable con la API de HeyGen

Reduce los costes y el tiempo de producción en un 95 %; genera, traduce y escala vídeos en más de 175 idiomas y dialectos.

Ver documentación de la API
110M+

Total de vídeos generados

15M+

Total de vídeos traducidos

175+

Idiomas

99,8%

Tiempo de actividad de la API

Historias de clientes

La opción de confianza del 80 % de las empresas Fortune 100 por su capacidad de escala, seguridad y velocidad

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100%

aumento de la capacidad de vídeo

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40%

aumento en el tiempo de visualización de videos

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4x

tiempo de obtención de valor más rápido

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< 3

minutos para crear una canción personalizada

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30

idiomas traducidos

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60

vídeos creados por día

The world's leading companies trust HeyGen
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Soluciones destacadas

Inteligencia de vídeo de nivel empresarial

Crea potentes infraestructuras de vídeo con API empresariales y capacidades de IA diseñadas para la escala, la automatización y el alcance global.

API de corrección de textos

Antes de traducir tu vídeo, revisa y edita rápidamente la transcripción para que tu mensaje sea preciso y claro.

API de traducción de vídeo

Localiza formaciones y lanzamientos de productos en más de 175 idiomas y dialectos con un 99 % de precisión en la sincronización labial.

API de Agente de Video

Convierte tu wiki interna o base de conocimiento en vídeos atractivos y expresivos con texto a vídeo impulsado por IA.

API de generación de vídeo

Automatiza la creación de vídeos de incorporación y formación dirigidos por avatares, sin cámaras, estudios ni equipos de producción.

API de texto a voz

API de texto a voz de última generación con la mejor consistencia, baja latencia y control emocional.

API de plantillas

Genera vídeos personalizados a gran escala utilizando las plantillas flexibles y editables de HeyGen.

Sencillo para los desarrolladores. Rápido para que los equipos lancen

Genera tu vídeo en minutos con nuestra intuitiva API REST.

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
¡Pruébalo!
Casos de uso

Vídeo programático para cada departamento, creado a tu manera

Descubre cómo los equipos crean flujos de trabajo de vídeo escalables sobre la infraestructura global de inteligencia de vídeo de HeyGen.

Formación y desarrollo

Formación y desarrollo

Crea vídeos de formación multilingües más rápido y mantén el contenido coherente a nivel global.

Capacitación de ventas

Capacitación de ventas

Genera vídeos personalizados de prospección y para cuentas clave a gran escala.

Marketing

Marketing

Crea recursos de campaña localizados sin tener que reconstruir tus flujos de trabajo.

Formación y asistencia

Formación y asistencia

Convierte el conocimiento repetible en experiencias de vídeo escalables.

Por qué HeyGen

Seguridad, fiabilidad y control de API para empresas

HeyGen ofrece a las empresas una infraestructura de vídeo segura y fiable, diseñada para escalar el vídeo con IA con la seguridad, la disponibilidad y los controles que necesitan los equipos globales.

Seguridad

SOC 2 Tipo II y RGPD

La seguridad de tus datos es nuestra máxima prioridad. HeyGen cuenta con auditorías independientes y certificaciones de cumplimiento SOC 2 Tipo II y RGPD, lo que garantiza que tu información se mantenga protegida con los estándares más altos posibles.

Fiabilidad

99,8 % de tiempo de actividad

HeyGen está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable con un 99,8 % de disponibilidad de la API, lo que garantiza que tu infraestructura de vídeo se mantenga siempre disponible y que tus flujos de trabajo de vídeo automatizados se ejecuten sin interrupciones.

Asistencia

Soporte dedicado

Los clientes empresariales tienen acceso directo a ingenieros de soporte dedicados que ayudan a garantizar implementaciones fluidas, una resolución rápida de incidencias y operaciones de vídeo fiables a gran escala.

Control

Control de acceso basado en roles

Gestiona los permisos con control de acceso basado en roles (RBAC), dando a los equipos la capacidad de asignar accesos de forma segura, mantener la gobernanza y controlar cómo se crean y gestionan los flujos de trabajo de vídeo.

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HeyGen Skills: Enseña a tu agente de IA las mejores prácticas para usar la HeyGen API y MCP

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Integra la generación de vídeos con IA en los flujos de trabajo de los creadores

Nuestra integración de API para empresas lleva las ventajas del vídeo con IA directamente a tus flujos de trabajo de creación, permitiéndote disfrutar de la facilidad de generar vídeos de alta calidad de forma rápida y eficiente, sin la molestia de tener que cambiar entre distintas herramientas.

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SOC 2 TYPE IISOC 2 TYPE II
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Certified to meet global security and compliance standards

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

La principal diferencia radica en el equilibrio entre la automatización y el control detallado.

La API de Video Agent toma una única instrucción de texto y activa la orquestación autónoma de la creación de avatares, la redacción de guiones y la creación y maquetación de recursos visuales. Ofrece un amplio abanico de controles precisos y, al mismo tiempo, permite una libertad creativa total. Ideal para una exploración masiva de contenidos, la creación interna de vídeos y la automatización. Es una oferta verdaderamente única en todo el sector.

En comparación, las APIs Estándar de Generación de Video tienen 2 partes principales: 1) Generación de Video con Avatar y 2) Generación de Video con Plantillas. Los desarrolladores crean Avatares y Plantillas de Video usando la plataforma web de HeyGen, que luego pueden utilizarse mediante la API. Aunque requiere una configuración más extensa, estas APIs proporcionan el control preciso necesario para obtener recursos coherentes con la marca y de alto valor de producción. Los clientes empresariales han creado millones de videos con ellas para automatizar sus flujos de contenido.

Sí, aquí tienes los pasos para usar la API de Photo Avatar

  1. Sube fotos existentes (a través de Upload Asset API)
  2. Crear un grupo de avatares: Crea un grupo de avatares agrupando fotos del mismo sujeto.
  3. (opcional) Entrena el grupo de avatares: Una vez que se haya creado tu grupo de avatares, puedes entrenar el modelo para que reconozca las características únicas del sujeto, sus expresiones y otros elementos, a fin de garantizar que genere avatares realistas.
  4. Si quieres utilizar la generación de vídeos con plantillas para crear vídeos “personalizados” a gran escala, puedes usar o reemplazar el avatar siguiendo esta guía.

Si quieres usar la Generación de Video con Avatar, puedes usar o integrar el avatar siguiendo esta guía.

Sí, la API admite la generación de avatares a partir de texto puro mediante un marco descriptivo estructurado que elimina la necesidad de recursos de imagen externos. Al proporcionar parámetros específicos en ocho campos obligatorios —incluida la edad, el género, la etnia y el estilo— la IA sintetiza una persona única y de alta resolución. Por ejemplo, al seleccionar la etnia "Este Asiático" con un estilo "Profesional" e iluminación "Cinematográfica", el motor devolverá una selección de Avatares y Looks únicos, lo que permite a las empresas escalar bibliotecas de elencos diversos que no existen en el mundo real.

Puedes seguir la guía aquí para la función de texto a avatar.

El sistema de plantillas está diseñado para una producción de vídeo de alta eficiencia al estilo «mail-merge», en la que un diseño maestro actúa como contenedor de datos dinámicos. Primero, los usuarios crean o seleccionan una plantilla a través del Panel de control o la API y, a continuación, identifican marcadores específicos para texto, imágenes o audio. Al enviar una única solicitud POST al endpoint de generación de la plantilla con una carga útil JSON de variables, el sistema genera automáticamente archivos de vídeo únicos para cada destinatario, lo que lo convierte en el estándar del sector para la prospección de ventas personalizada y la incorporación de clientes a gran escala de forma personalizada.

Para garantizar el máximo nivel de realismo y precisión en la sincronización labial, la «Ruta Dorada» recomendada es recuperar y utilizar de forma programática el default_voice_id asociado a un avatar específico. Este método asegura que las características vocales —como el género, el tono y el acento regional— ya estén optimizadas para la personalidad visual de ese avatar, lo que reduce significativamente el riesgo de efectos de «valle inquietante». Si se necesita una voz personalizada, los desarrolladores siempre deben filtrar la lista v2/voices para que coincida con los metadatos del avatar y así mantener la coherencia audiovisual.

Dado que el renderizado de vídeo con IA de alta fidelidad es un proceso que consume muchos recursos y puede tardar varios minutos, la API está diseñada para utilizarse con una arquitectura asíncrona y orientada a eventos mediante Webhooks. En lugar de mantener una conexión abierta (lo que provoca timeouts), tu aplicación debe registrar una URL de webhook para recibir una notificación automática de tipo "push" cuando se dispare el evento avatar_video.success. Esto permite que tu backend siga siendo eficiente y solo procese el vídeo —a través del video_url proporcionado— en el momento en que esté disponible.

La API ofrece un alcance global enorme, con compatibilidad con más de 40 idiomas y una biblioteca de más de 300 voces diversas, lo que permite una comunicación fluida entre países. Más allá de la simple conversión de texto a voz en distintos idiomas, la plataforma incluye funciones de "Video Translation" que pueden tomar un vídeo existente y traducir el audio mientras vuelven a sincronizar simultáneamente los movimientos de labios del avatar con el nuevo idioma. Esto garantiza que la interpretación visual resulte tan auténtica en español o japonés como en la grabación original en inglés.

HeyGen Video Translation puede admitir 175 idiomas y dialectos (según aquí)

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