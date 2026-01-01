Indegene es una organización global de servicios para las ciencias de la vida que ayuda a las empresas farmacéuticas y de atención sanitaria a traducir información científica y médica compleja en comunicaciones claras, atractivas y conformes a la normativa. Su labor abarca todo el ciclo de vida del producto, dando apoyo a las partes interesadas, desde los profesionales sanitarios y los pacientes hasta los equipos médicos y de asuntos regulatorios internos.

En el núcleo de la actividad de Indegene hay un desafío fundamental: simplificar una ciencia altamente técnica manteniendo al mismo tiempo la precisión y la integridad normativa.

Tradicionalmente, esto implicaba producir contenido escrito de alta calidad, presentaciones y vídeos elaborados profesionalmente de acuerdo con estrictas normas médicas, legales y regulatorias (MLR). Pero a medida que crecía la demanda de contenido personalizado, multilingüe y escalable, quedaron en evidencia las limitaciones de la producción de vídeo tradicional.

Todo cambió cuando Indegene empezó a integrar HeyGen en sus flujos de trabajo de contenido y vídeo.

Superar la complejidad de la producción de vídeo tradicional

Antes de adoptar HeyGen, cada proyecto de vídeo requería la coordinación de varios equipos, incluidos redactores de contenidos, revisores médicos, locutores, montadores de vídeo y equipos de producción.

El flujo de trabajo incluía la redacción de guiones, revisiones médicas, legales y regulatorias (MLR), elaboración de guiones gráficos, rodajes de vídeo, grabación de locuciones, edición y múltiples rondas de comentarios. Incluso pequeñas actualizaciones podían desencadenar una cantidad considerable de retrabajo.

«Cualquier actualización o esfuerzo de localización a menudo implicaba volver a grabar y volver a editar, lo que aumentaba aún más el tiempo, el coste y la dependencia de recursos», señaló Indegene.

Esto generó varios desafíos:

Altos requisitos de personal en varios equipos

Largos plazos de producción debido a los ciclos de coordinación y revisión

Aumento de costes por rodajes en estudio y contratación de talento

Escalabilidad limitada para producir múltiples versiones o actualizaciones

Flujos de trabajo de localización complejos que requieren nuevas grabaciones

El proceso era eficaz, pero difícil de escalar en un entorno global y de rápido movimiento.

Adoptar la IA para transformar los flujos de trabajo de creación de vídeo

Para hacer frente a estos desafíos, Indegene integró HeyGen en su flujo de producción, transformando de forma fundamental la manera en que se crean y entregan los vídeos.

El nuevo flujo de trabajo es completamente digital, automatizado y escalable.

En lugar de coordinar rodajes presenciales, los equipos ahora suben guiones o presentaciones directamente a HeyGen. Los avatares generados por IA sustituyen a los presentadores humanos, eliminando la necesidad de estudios, planificación de horarios y producción in situ.

La plataforma permite generar vídeos rápidamente, lo que permite a los equipos crear vídeos de alta calidad con avatares en cuestión de minutos. Las actualizaciones son igual de fluidas.

La localización, que antes era uno de los aspectos más laboriosos de la producción, ahora es significativamente más rápida.

“Los vídeos multilingües pueden generarse rápidamente sin rodajes adicionales ni grabaciones de voz en off”, dijo Indegene.

Este cambio ha permitido a Indegene escalar la producción de vídeos a nivel global manteniendo la coherencia, el cumplimiento normativo y la calidad.

Ofrecer contenido médico escalable, conforme y atractivo

Con HeyGen, Indegene ahora produce una amplia variedad de formatos de contenido, incluidos vídeos con avatares, materiales de formación localizados, pódcasts y conversiones de presentaciones de PowerPoint a vídeo.

Un caso de uso clave son los vídeos explicativos clínicos para clientes farmacéuticos. Estos vídeos explican el mecanismo de acción de un medicamento, sus beneficios clínicos y el valor para el paciente de forma clara y atractiva.

Antes, producir este tipo de contenido requería semanas de trabajo de varios equipos. Con HeyGen, el proceso se ha simplificado de forma drástica.

Los avatares de IA actúan como presentadores y ofrecen el contenido con un tono adaptado a diferentes audiencias. Las explicaciones técnicas pueden dirigirse a profesionales sanitarios, mientras que se pueden crear versiones simplificadas para pacientes y cuidadores.

Al mismo tiempo, los elementos visuales dinámicos y de marca se integran con las normativas regulatorias para garantizar claridad, interacción y cumplimiento.

El resultado es un sistema escalable para ofrecer una comunicación médica coherente y de alta calidad en todas las regiones y audiencias.

Lograr mejoras medibles en velocidad, coste y escalabilidad

El impacto de integrar HeyGen ha sido significativo en todas las operaciones de Indegene.

Ahorro de tiempo : La producción de vídeo tradicional tardaba entre 6 y 8 semanas por vídeo. Con HeyGen, el mismo resultado puede entregarse en 5–10 días, incluida la localización.

: La producción de vídeo tradicional tardaba entre 6 y 8 semanas por vídeo. Con HeyGen, el mismo resultado puede entregarse en 5–10 días, incluida la localización. Actualizaciones más rápidas : Los cambios que antes requerían días de retrabajo ahora pueden completarse en cuestión de minutos o unas pocas horas.

: Los cambios que antes requerían días de retrabajo ahora pueden completarse en cuestión de minutos o unas pocas horas. Menor necesidad de personal : Los equipos de producción se han reducido de 5–8 personas a solo 1–2 operadores, liberando recursos para trabajos de mayor valor.

: Los equipos de producción se han reducido de 5–8 personas a solo 1–2 operadores, liberando recursos para trabajos de mayor valor. Eficiencia de costes : Los costes de producción se han reducido entre un 50 y un 60 por ciento, eliminando la necesidad de estudios, talento y una extensa posproducción.

: Los costes de producción se han reducido entre un 50 y un 60 por ciento, eliminando la necesidad de estudios, talento y una extensa posproducción. Escalabilidad y localización: La producción de vídeos multilingües es ahora entre 5 y 10 veces más rápida, lo que permite una distribución global inmediata.

Estas mejoras han permitido a Indegene producir más contenido, con mayor rapidez y con menos recursos, manteniendo al mismo tiempo estrictos estándares de cumplimiento normativo.

Para Indegene, la adopción de HeyGen representa algo más que una mejora en el flujo de trabajo; marca un cambio fundamental en la forma en que se transmite la comunicación científica.

Al combinar la generación de vídeo impulsada por IA con una profunda experiencia en ciencias de la vida, Indegene ha creado un modelo escalable para ofrecer contenido preciso, atractivo y conforme a la normativa a audiencias de todo el mundo.

El resultado es un enfoque de comunicación más rápido, eficiente y flexible, que cierra la brecha entre la ciencia y la comprensión, al tiempo que contribuye a mejorar los resultados en la atención sanitaria.