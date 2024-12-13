Vídeo Personalizado
Cómo Lattice utilizó HeyGen para crear vídeos de incorporación generados por IA

Crea vídeos de incorporación personalizados generados por IA

Lattice es la plataforma de personas número 1 impulsada por IA. Lattice ha sido un pilar de innovación en tecnología de RR. HH. durante ocho años, convirtiendo a gerentes en líderes, empleados en altos rendidores y empresas en los mejores lugares para trabajar. En el Informe del Estado de la Estrategia de Personas de Lattice de 2024, el 62% de los equipos de RR. HH. informaron presupuestos estancados o en disminución, con dos tercios de los encuestados diciendo que considerarían formas de aprovechar la IA.

Para ayudar a las empresas y a su gente, Lattice desea asociarse con las mejores soluciones de IA en la industria. Para crear videos personalizados, Lattice se asoció con HeyGen para permitir a los equipos generar videos de incorporación personalizados para sus nuevos empleados, haciéndoles sentir bienvenidos y creando una experiencia de empleado más humana.

