Traduce un vídeo en solo unos pocos clics.
Fundada en 1992, Rosetta Stone utiliza tecnología basada en la nube para ayudar a todos los estudiantes a leer, escribir y hablar más de 30 idiomas. Para localizar anuncios, Rosetta Stone utilizó la tecnología de traducción de vídeo con IA de HeyGen para traducir los creativos publicitarios al español, francés, alemán e italiano.
Con HeyGen, pudieron expandir de manera rentable la publicidad de pago en mercados adicionales e impulsar mayores tasas de participación y conversión:
- 75% menos tiempo y costos de producción en comparación con la traducción manual
- Un 13% más de tasa de clics para las versiones localizadas
- Aumento del 9% en la tasa de conversión de ventas de espectadores no angloparlantes
- Aumento de 5 veces en el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) en los mercados español, francés y alemán