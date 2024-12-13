Traducción de vídeo
Localización
Empresa

Cómo HeyGen enseñó a Rosetta Stone a traducir con videos de IA

Piedra Rosetta

altalt
INDUSTRIAEmpresa
DepartamentoLocalización
Ubicación🌍 Harrisonburg, Virginia
KEY RESULTS:
+13%CTR
5XROAS
-75%Tiempo/Coste de Producción
See what resultsHeyGencan get for you.

Traduce un vídeo en solo unos pocos clics.

Fundada en 1992, Rosetta Stone utiliza tecnología basada en la nube para ayudar a todos los estudiantes a leer, escribir y hablar más de 30 idiomas. Para localizar anuncios, Rosetta Stone utilizó la tecnología de traducción de vídeo con IA de HeyGen para traducir los creativos publicitarios al español, francés, alemán e italiano.

Con HeyGen, pudieron expandir de manera rentable la publicidad de pago en mercados adicionales e impulsar mayores tasas de participación y conversión:

  • 75% menos tiempo y costos de producción en comparación con la traducción manual
  • Un 13% más de tasa de clics para las versiones localizadas
  • Aumento del 9% en la tasa de conversión de ventas de espectadores no angloparlantes
  • Aumento de 5 veces en el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) en los mercados español, francés y alemán

Características y beneficios

Localización con un clic

Habla directamente a tu audiencia en su idioma, con un toque cultural que genere confianza.

altalt

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

