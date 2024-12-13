Traduce un vídeo en solo unos pocos clics.

Fundada en 1992, Rosetta Stone utiliza tecnología basada en la nube para ayudar a todos los estudiantes a leer, escribir y hablar más de 30 idiomas. Para localizar anuncios, Rosetta Stone utilizó la tecnología de traducción de vídeo con IA de HeyGen para traducir los creativos publicitarios al español, francés, alemán e italiano.



Con HeyGen, pudieron expandir de manera rentable la publicidad de pago en mercados adicionales e impulsar mayores tasas de participación y conversión:

