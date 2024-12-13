Copient.ai es una plataforma avanzada de entrenamiento de IA que simula interacciones con clientes realistas e improvisadas en un entorno seguro para la práctica ágil de ventas. Los líderes de ventas saben que es crucial que sus equipos comprendan los materiales y los conozcan lo suficientemente bien como para liderar conversaciones, llamadas de descubrimiento y demostrar productos con confianza. Desafortunadamente, los videos y cuestionarios no siempre son suficientes. Los equipos de ventas necesitan una forma de realizar juegos de roles no guionizados a gran escala, con todas las sutilezas específicas que el equipo enfrentará en escenarios de la vida real.

Para crear esa combinación ganadora, Copient.ai necesitaba un socio que pudiera proporcionar una formación de ventas más interactiva, atractiva y escalable para generar un impacto empresarial en tiempo récord. Fue entonces cuando Copient.ai combinó su tecnología de IA conversacional con los avatares interactivos de HeyGen, manteniéndose por delante de la competencia y transformando la forma en que los equipos de ventas aprenden y se adaptan en el clima de rápida evolución de hoy.

“Estamos compitiendo activamente con un conjunto creciente de empresas que intentan resolver el problema del juego de roles a gran escala, pero gracias a nuestro trabajo con HeyGen, vamos por delante."

-- Keyton WeissingerCTO en Copient.ai

Comunicando lo último y lo mejor en un panorama complejo

Copient.ai comenzó como una solución de formación interna para Copient Health, una empresa de atención médica que utiliza el aprendizaje automático para aumentar la eficiencia y las operaciones en hospitales y centros de cirugía a nivel nacional. Los fundadores vieron de primera mano cómo los representantes de ventas luchaban por dominar el complejo panorama de las ventas de tecnología sanitaria. En respuesta a este desafío, el equipo desarrolló una herramienta de formación basada en chat para acelerar el proceso de formación, la cual evolucionó en Copient.ai. Ahora, está revolucionando la formación de ventas en industrias mucho más allá del ámbito sanitario.

Lo que distingue a Copient.ai de las plataformas tradicionales de formación en ventas es su capacidad para simular escenarios de ventas hiperrealistas a través de la IA conversacional, permitiendo a los equipos de ventas participar en juegos de rol no guionizados diseñados específicamente para las necesidades únicas de la empresa, incluyendo detalladas personificaciones de compradores, profundo conocimiento del producto y metodologías de ventas configurables para prepararlos mejor para el mundo real. Cuando llegó el momento de elevar la experiencia basada en texto a una completamente inmersiva, donde los miembros de ventas pudieran ver e interactuar con un avatar de IA, ninguna solución cumplía con sus altas expectativas y requisitos para un avatar de Copient.ai, hasta que se encontraron con HeyGen.

Enseñando al entrenador virtual con la tecnología IA de HeyGen

Hoy Copient.ai incorpora los avatares interactivos de HeyGen en su plataforma de formación de ventas, permitiendo a los equipos de ventas participar en conversaciones dinámicas de role-play, perfeccionar sus argumentos de venta y practicar el manejo de objeciones. La plataforma aprovecha los avatares emocionalmente inteligentes de HeyGen para crear simulaciones hiperrealistas donde los representantes de ventas reciben una evaluación y entrenamiento consistentes y basados en rúbricas sobre su rendimiento. No son solo los equipos de ventas los que usan Copient.ai. Una lista creciente de programas de negocios de universidades de primera categoría están utilizando Copient.ai para escalar el role-play y entrenar a estudiantes de negocios profesionales para carreras reales en el mundo de las ventas. Sus role-plays automatizados con evaluación y entrenamiento en tiempo real han demostrado ser invaluables, especialmente en entornos de aulas grandes con más de 200 estudiantes, donde el coaching individual es menos práctico.

“Cuando entregamos Copient.ai a nuestros clientes, especialmente a las universidades, tienen un criterio muy estricto para evaluar cada interacción y asegurar que los estudiantes reciban retroalimentación y entrenamiento consistentes e imparciales,” dijo Josh Byrd, Director de Crecimiento en Copient.ai. "Antes de la IA, los profesores, asistentes de enseñanza y compañeros tenían que realizar los juegos de roles y evaluaciones en persona o a través de un entorno de reunión virtual, lo que introduce varias complicaciones que reducen la experiencia de los estudiantes. Hemos desarrollado una manera de ofrecer una mejor experiencia estudiantil, maximizar la consistencia y eliminar el sesgo.”

HeyGen’s interactive avatars and emotive capabilities create a more realistic user experience, helping sales teams and students engage more effectively in the training sessions.

Lograr una puntuación perfecta en todos los sectores

El éxito de la plataforma es evidente en su rápida adopción: se han completado más de 14,000 simulaciones de roles a través de 37 clientes únicos desde el lanzamiento oficial de Copient.ai el 1 de septiembre de 2024 y la plataforma cuenta con más de 500 usuarios activos diariamente. Keyton comparte que los usuarios describen continuamente a Copient.ai como la “mejor plataforma de entrenamiento basada en avatares en tiempo real que existe”.

En el altamente competitivo circuito de competiciones de ventas universitarias, los equipos que se colocaron en el top cinco en la International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, y la National Collegiate Sales Competition (NCSC) utilizaron Copient.ai como una parte integral de su entrenamiento. Los principales investigadores académicos en ventas también están trabajando con la empresa para analizar el impacto de la IA conversacional en la formación de ventas.

Desde que se asoció con HeyGen, los datos de Copient.ai muestran que los usuarios mejoran significativamente sus habilidades de venta después de solo cinco sesiones de simulacro. A medida que Copient.ai continúa su crecimiento a través de diferentes industrias, desde la salud hasta la educación y las ventas B2B, es crítico contar con avatares que puedan adaptarse a las necesidades únicas de sus clientes. Con HeyGen, Copient.ai está preparado para empoderar a equipos de ventas y universidades alrededor del mundo con simulacros de conversación con IA, evaluación y entrenamiento para asegurar que los equipos de ventas alcancen la máxima preparación para vender.