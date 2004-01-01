Crea vídeos de formación corporativa que tu equipo quiera ver
Transforma presentaciones de PowerPoint, PDF y conocimiento interno en formación en vídeo atractiva que pueda escalar a todos los equipos, ubicaciones e idiomas, sin necesidad de estudios, equipos de rodaje ni depender de la disponibilidad de los expertos.
El cuello de botella en los contenidos de L&D
Tu lista de formación pendiente no deja de crecer. Las nuevas incorporaciones necesitan onboarding. Las actualizaciones de producto requieren formación específica. La dirección quiere programas de desarrollo de habilidades. Pero crear formación en vídeo implica coordinar con expertos que nunca tienen tiempo, reservar estudios, contratar equipos de producción y esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de su lanzamiento. Mientras tanto, tu plantilla global necesita todo en varios idiomas, y tu presupuesto no contempla los costes de doblaje para cada mercado. Las diapositivas estáticas no enganchan al alumnado. Las sesiones en directo no escalan. Y vuestro equipo de dos personas no puede dar servicio a una organización de miles.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tus materiales de formación existentes en contenido de vídeo profesional que tus alumnos realmente completan. Sube un PowerPoint, pega un guion o deja que la IA genere contenido a partir de tu documentación. Elige un avatar de IA —o clona a tu experto en la materia— y genera vídeos de formación pulidos en cuestión de minutos. ¿Necesitas llegar a tu plantilla global? Con un solo clic, tu vídeo se traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Las actualizaciones son instantáneas: edita el guion, regenera y tu LMS se mantiene al día sin necesidad de volver a grabar.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala
PowerPoint a vídeo
Deja de pedir a tus alumnos que lean diapositivas. Sube tus presentaciones actuales y HeyGen las transformará en módulos de vídeo dirigidos por un avatar, con narración, transiciones y un acabado profesional. Tu biblioteca de contenidos se convierte en una videoteca, sin tener que empezar desde cero.
• Importar PowerPoint, Google Slides o PDF
• Conserva tu estructura y flujo actuales
• Añadir presentador de avatar automáticamente
Clonación de expertos en la materia
Tus mejores formadores no pueden estar en todas partes. Crea gemelos digitales a partir de una breve grabación de vídeo y despliega su experiencia en un número ilimitado de módulos de formación. Entrega consistente, cero conflictos de agenda y se acabaron los retrasos de “estamos esperando al experto”.
• Clona pymes a partir de una breve grabación
• Reutilización en un número ilimitado de módulos
• Actualiza los guiones sin volver a grabar
Localización global de formación
Un solo vídeo de formación, en todos los idiomas que habla tu plantilla. Traducción de vídeo con IA con clonación de voz hace que tu onboarding suene nativo en español, mandarín, alemán y más de 175 idiomas más, sin parecer un doblaje. Forma a todo el mundo en su idioma preferido a partir de una única fuente.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad del presentador
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Publica a nivel global a partir de un único vídeo maestro
Integración con LMS
Exporta módulos de formación directamente a tu sistema de gestión del aprendizaje. Los paquetes SCORM 1.2 y 2004 funcionan con Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors y más. Haz seguimiento de las finalizaciones, establece umbrales de aprobación e intégralo con tu ecosistema de aprendizaje existente.
• Exportación SCORM 1.2 y SCORM 2004
• Umbrales de finalización personalizables
• Compatibilidad con carga directa en el LMS
Actualizaciones rápidas de contenido
Los productos cambian. Los procesos evolucionan. Las políticas se actualizan. Cuando tu contenido de formación necesite renovarse, edita el guion y regenera el material: en minutos, no en meses. Sin regrabaciones, sin tiempo de estudio, sin cuellos de botella en producción. Tu formación se mantiene tan actual como tu negocio.
• Los cambios en los scripts se despliegan en cuestión de minutos
• No es necesario volver a grabar
• Control de versiones para registros de auditoría
Coherencia de marca
Consolida la identidad visual de tu organización con Brand Kit. Los colores, fuentes, logotipos y avatares aprobados garantizan que cada vídeo de formación parezca creado por el mismo equipo profesional, incluso cuando lo producen personas diferentes.Brand Glossary garantiza que los nombres de productos y la terminología se pronuncien correctamente siempre.
• Aplicar los estándares de marca en todos los vídeos
• Controlar la pronunciación de términos clave
• Biblioteca de avatares aprobada para tu equipo
De la necesidad de formación al curso publicado en 3 pasos
Empieza con lo que tienes
Sube presentaciones de PowerPoint existentes, pega guiones de tu documentación o deja que el generador de guiones con IA cree contenido a partir de tus objetivos de aprendizaje. Sin el problema de la página en blanco: empieza a partir de tus conocimientos existentes.
Elige a tu presentador
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos o crea un gemelo digital de tu formador. Selecciona una voz que encaje con tu marca o clona la voz de tu experto para lograr mayor autenticidad. Personaliza el aspecto y la experiencia para que se adapten a tu organización.
Diseñado para cualquier tipo de entrenamiento
Incorporación de nuevos empleados
Consigue que las nuevas incorporaciones sean productivas más rápido con una integración coherente que no dependa de la disponibilidad de los formadores. Los vídeos de onboarding cubren la cultura de la empresa, la formación en sistemas y las expectativas del puesto, y se ofrecen siempre de la misma manera, en todas las ubicaciones.
Caso de uso: Estandarizar la orientación de nuevas incorporaciones en todas las oficinas mediante módulos de vídeo que sustituyan las sesiones presenciales.
Formación para el desarrollo de competencias
Desarrolla las capacidades de toda tu plantilla con formación en habilidades escalable. Desarrollo de liderazgo, habilidades de comunicación, formación técnica: créalo una vez y ofrécelo a miles de personas.
Caso de uso: Impartir formación en gestión a cada nuevo supervisor sin tener que programar talleres presenciales.
Formación en productos y sistemas
Mantén a los equipos al día sobre las novedades del producto, los cambios de software y las nuevas herramientas. Los vídeos tutoriales muestran exactamente cómo funcionan los sistemas y se actualizan al instante cuando cambia la interfaz.
Caso de uso: Crear vídeos de formación de CRM que se actualicen automáticamente cuando se lancen nuevas funciones.
Formación para la plantilla global
Forma a tus equipos internacionales en su idioma nativo sin tener que producir contenidos por separado para cada mercado. Mismo contenido, misma calidad, en más de 175 idiomas.
Caso de uso: Impartir formación sobre seguridad en almacenes en 12 idiomas en centros de distribución de todo el mundo.
Resultado verificado: Würth Group produjo una presentación de formación de 65 minutos en 8 idiomas en solo 4 días, reduciendo los costes de traducción en un 80%.
Formación en cumplimiento y seguridad
Cumple los requisitos normativos con formación en cumplimiento coherente y fácil de seguir. La exportación en formato SCORM permite que tu LMS registre las finalizaciones para la documentación de auditoría.
Caso de uso: Distribuir las certificaciones anuales de cumplimiento y hacer un seguimiento de su finalización en todos los departamentos.
Capacitación de socios y canales
Amplía la formación más allá de los empleados a socios, distribuidores y equipos de canal. Mensajes coherentes a gran escala, sin necesidad de desplazar formadores a cada ubicación.
Caso de uso: Capacitar a los equipos de ventas de distribuidores en los nuevos lanzamientos de productos mediante formación en vídeo que puedan completar en su propio tiempo.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es un software de vídeos de formación?
El software de vídeo para formación ayuda a los equipos de L&D a crear, gestionar y distribuir contenidos formativos en vídeo. HeyGen utiliza avatares de IA y síntesis de voz para generar vídeos de formación profesionales a partir de guiones, diapositivas o documentos, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de producción. El resultado es una formación en vídeo escalable que puede actualizarse rápidamente y traducirse a cualquier idioma.
¿Cómo puedo crear vídeos de formación corporativa sin un estudio?
Sube tu PowerPoint existente o el guion de tu formación a HeyGen. Elige un avatar de IA como presentador en pantalla, selecciona una voz y genera tu vídeo. Todo el proceso lleva minutos, no meses. Para un toque más personal, clona a tu experto en la materiapara que su gemelo digital imparta la formación.
¿Puedo convertir mis presentaciones de PowerPoint existentes en vídeos de formación?
Sí, este es uno de los flujos de trabajo de L&D más populares de HeyGen. Sube tu presentación de PowerPoint o Google Slides y HeyGen transforma cada diapositiva en una escena de vídeo con narración mediante avatar. Se mantiene tu estructura, contenido y flujo originales. Puedes editar los guiones, ajustar los tiempos y añadir transiciones antes de generar el vídeo final.
¿Cómo funciona el entrenamiento multilingüe?
Crea tu vídeo de formación una sola vez en tu idioma principal. Luego utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan con el audio traducido). Un solo vídeo de origen, alcance global.
¿HeyGen se integra con nuestro LMS?
Sí. HeyGen exporta paquetes SCORM 1.2 y SCORM 2004 que funcionan con los principales sistemas de gestión del aprendizaje, incluidos Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb y otros. Establece umbrales de finalización, realiza un seguimiento del progreso de los alumnos e intégralo con tu ecosistema de aprendizaje existente.
¿Cómo puedo crear un clon digital de nuestro experto en la materia?
La función de clon de IA de HeyGen crea un gemelo digital a partir de una breve grabación de vídeo. Tu experto graba una sola vez —siguiendo unas pautas sencillas de iluminación y encuadre— y, a partir de ahí, su avatar puede ofrecer contenido formativo ilimitado. Cuando no esté disponible o deje la organización, seguirás teniendo su experiencia capturada en formato vídeo.
¿Qué duración pueden tener los vídeos de formación?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones. La formación más eficaz suele seguir principios de microaprendizaje: módulos de 3 a 10 minutos centrados en objetivos de aprendizaje concretos. No obstante, puedes crear contenidos más largos para tratar temas de forma más completa. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos para mejorar la implicación del alumnado y las tasas de finalización.
¿Pueden varias personas de mi equipo de L&D usar HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los diseñadores instruccionales, responsables de formación y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidas mantienen los avatares aprobados, los elementos de marca y las plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administración te permiten gestionar permisos y supervisar el uso.
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de formación requiere programar a los presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y realizar la edición en posproducción, lo que suele llevar de 2 a 3 meses y costar entre 5.000 y más de 15.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive informó de una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenidos. Würth Group redujo el tiempo de producción en un 50% y los costes de traducción en un 80%.
¿Puedo añadir cuestionarios o interactividad a mis vídeos de formación?
HeyGen admite elementos interactivos como cuestionarios, comprobaciones de conocimientos y rutas ramificadas. Añade preguntas de opción múltiple, inserta enlaces y crea puntos de decisión que personalicen la experiencia de aprendizaje. Las funciones interactivas se exportan con tu paquete SCORM para el seguimiento en el LMS.
¿Está seguro el contenido de mi formación?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos corporativos de formación y desarrollo que gestionan materiales de formación sensibles, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y gestión centralizada de usuarios. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
¿Qué formatos de vídeo y niveles de calidad son compatibles?
HeyGen exporta en formato MP4 con una resolución de hasta 4K. La mayoría de los equipos de L&D utilizan 1080p (Full HD), que equilibra la calidad con el tamaño de archivo para la entrega en LMS y las limitaciones de ancho de banda. También puedes exportar a 720p para entornos mobile-first o con restricciones de ancho de banda.
