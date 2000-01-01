Crea vídeos de formación interna que hagan escalar a tu equipo de L&D
Tu equipo de L&D de tres personas da servicio a 2.000 empleados. Todos los departamentos quieren formación: desarrollo de liderazgo, incorporación de nuevos managers, formación en sistemas, actualizaciones de procesos, habilidades de comunicación. Aumenta tu capacidad de formación sin tener que ampliar el equipo.
El cuello de botella del contenido de L&D
El desafío de la capacidad de formación
Ofrece formación en seguridad, cumplimiento, incorporación y operaciones en los idiomas que los empleados entienden. Cumple los requisitos lingüísticos de la OSHA, mejora la comprensión y reduce el riesgo impartiendo la formación en inglés, español, mandarín, vietnamita y otros idiomas. Los equipos globales utilizan programas multilingües, incluidos vídeos de incorporación de empleados, para mantener una formación coherente en todas las regiones sin necesidad de producciones independientes. Las organizaciones informan de más de un 85 % de mejora en la comprensión y de menos incidentes de seguridad cuando la formación se imparte en la lengua materna de los empleados.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tu pequeño equipo de L&D en una potente máquina de producción de formación. Convierte presentaciones de PowerPoint existentes, documentación y el conocimiento de tus expertos en la materia en formación en vídeo profesional. Sube las diapositivas del taller de liderazgo del año pasado. Pega los guiones de tus manuales de procesos. Graba a tus mejores profesionales explicando las mejores prácticas. Genera vídeos de formación con calidad de emisión en cuestión de minutos.
Clona a tus expertos en la materia como avatares de IA. Tu director de comunicación graba una vez y forma a un número ilimitado de empleados en habilidades de presentación. La experiencia de tu responsable de operaciones se convierte en formación de procesos reutilizable. Tu responsable de TI imparte formación sobre sistemas sin levantarse de su mesa. El conocimiento de los expertos se escala sin consumir su tiempo.
Actualiza la formación al instante cuando haya cambios. ¿Se ha mejorado un proceso? Edita el guion y regenera el vídeo en cinco minutos. ¿Se ha lanzado un sistema nuevo? Actualiza la formación el mismo día. Tu biblioteca de formación se mantiene al día sin tener que recrearlo todo desde cero
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala
Convertir contenido existente en vídeo
Tu organización ya cuenta con contenido formativo oculto en presentaciones de PowerPoint, archivos PDF, documentos de Word y en el conocimiento de los expertos internos. Sube las presentaciones y HeyGen las transformará en formación en vídeo profesional. Copia los guiones de los manuales y genera cursos narrados. Tu trabajo existente se convierte en contenido de vídeo atractivo.
Importar PowerPoint, Google Slides, PDF
Convierte la documentación en formación en vídeo
Añade un presentador avatar profesional
Personaliza con los colores corporativos y el logotipo de la empresa
Clonar expertos en la materia
Tu responsable de cumplimiento es la única persona que entiende tus políticas. Tu mejor comercial tiene técnicas que merece la pena compartir. Tu director de operaciones conoce procesos eficientes. Clónalos como avatares de IA. Grábalos una vez y despliega su experiencia infinitas veces sin tener que volver a programarlos.
Graba al experto en la materia una vez para formación ilimitada
Experto digital disponible 24/7
Entrega constante en todo momento
Libera a las pymes de sesiones repetitivas
Calidad profesional sin necesidad de experiencia en producción
Tu formación debe parecer tan profesional como tu empresa. No necesitas cámaras, iluminación, estudios ni conocimientos de edición de vídeo. Elige entre más de 120 avatares profesionales o crea clones personalizados. Selecciona fondos. Añade tu marca. Genera formación con calidad de emisión que refleje bien a tu organización.
Presentadores profesionales para cualquier tema
Calidad constante en todas las formaciones
No se necesita experiencia en producción de vídeo
Calidad de estudio sin estudios
Actualiza la formación en cuestión de minutos
Las empresas cambian. Los procesos mejoran. Los sistemas se actualizan. Las políticas se revisan. Las organizaciones se reestructuran. Cuando tu formación necesite actualizaciones, edita el guion y regenera el vídeo. Cinco minutos frente a cinco semanas. Tu biblioteca de formación se mantiene al día con tu negocio.
Los cambios en el guion se aplican al instante
No se requiere volver a grabar
Control de versiones para registros de auditoría
Mantén la formación precisa y relevante
Implementar en todas las ubicaciones
Cinco oficinas. Tres turnos. Empleados remotos. Equipos internacionales. Todos necesitan la misma formación, pero acceden a ella de forma diferente. Crea una vez, despliega en todas partes. El acceso bajo demanda significa que el turno de noche la ve a las 2 de la madrugada, los equipos remotos acceden desde casa y las oficinas internacionales reciben la formación en su propio huso horario.
Acceso bajo demanda 24/7
Implementación en múltiples ubicaciones
Funciona en todos los turnos
Aprendizaje optimizado para móviles
Multilingüe para equipos globales
Las oficinas internacionales necesitan formación en su propio idioma. Crea el contenido en inglés y tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz. La oficina de Alemania recibe formación en alemán, el equipo de Shanghái en mandarín y São Paulo en portugués. Todo a partir de tu único contenido original.
Más de 175 idiomas a partir de un solo vídeo
Clonación de voz natural por idioma
La sincronización labial coincide con los movimientos de la boca
Formación global de la plantilla
De la necesidad de formación al curso publicado en 3 pasos
Empieza con lo que tienes
Sube materiales de formación existentes. Presentaciones de PowerPoint de talleres. Manuales en PDF. Documentación de procesos. Guiones de sesiones de formación en directo. O graba a expertos en la materia explicando los temas que imparten repetidamente. Tu contenido formativo ya existe en varios formatos. HeyGen lo convierte en vídeo profesional.
Crea vídeos de formación profesional
Elige un presentador con avatar de IA que encaje con tu tema. Presentadores profesionales para formación en liderazgo. Rostros cercanos para habilidades blandas. Expertos técnicos para formación en sistemas. Personalízalo con tu marca. Añade el logotipo de tu empresa, colores y tipografías aprobadas. Genera vídeos que parezcan producidos en un estudio profesional.
Implementar en tu organización
Exporta a tu LMS con empaquetado SCORM. Descarga para la intranet o la base de conocimiento. Inserta el contenido en los portales de empleados. Compártelo mediante enlaces. Tu formación llega a los empleados estén donde estén aprendiendo. Haz un seguimiento de la finalización, controla el progreso y mide la eficacia a través de tus sistemas actuales.
Diseñado para cualquier necesidad de entrenamiento
Liderazgo y gestión
Formación Desarrolle líderes en todos los niveles con formación para mandos noveles, coaching, toma de decisiones y gestión del cambio. Las organizaciones informan de hasta un 40 % de mejora en la eficacia de la gestión tras implantar programas estructurados de liderazgo.
Programas de desarrollo de competencias
Desarrolla competencias profesionales fundamentales como la comunicación, la resolución de problemas, la negociación y la gestión del tiempo. La formación a tu propio ritmo mejora la capacidad de la plantilla y genera avances medibles en la satisfacción de los clientes.
Formación en procesos y procedimientos
Estandariza los flujos de trabajo y las mejores prácticas con una formación coherente en procedimientos operativos estándar (SOP). Los equipos que siguen formación en procesos basada en vídeo reducen los errores y mejoran la calidad en más de un 30%.
Formación en sistemas y herramientas
Acelera la adopción de sistemas internos como CRM, ERP y herramientas de productividad. La formación en vídeo impulsa una mayor rapidez en la adquisición de competencias y un uso más intensivo en comparación con la documentación por sí sola.
Formación específica por departamento
Ofrece formación específica para ventas, marketing, operaciones, RR. HH. y atención al cliente. Los equipos implementan actualizaciones en días en lugar de semanas, con una entrega coherente y escalable.
Resultado verificado
Las organizaciones logran hasta un aumento de 10 veces en la producción de formación utilizando capacitación basada en vídeo en comparación con los métodos tradicionales
El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón
Desde la formación global hasta los anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más valoran nuestros clientes:
Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Qué tipos de formación interna puedes crear?
Cualquier tipo de formación para empleados: desarrollo de liderazgo, habilidades de gestión, habilidades interpersonales, formación técnica, procedimientos de procesos, formación en sistemas, recordatorios de cumplimiento normativo, formación específica por departamento, desarrollo profesional, habilidades de comunicación, gestión de proyectos, gestión del tiempo. Si necesitas formar a tus empleados en ello, HeyGen se encarga.
¿En qué se diferencia esto de los cursos de formación estándar ya existentes?
Los cursos estándar son genéricos. Tu organización tiene procesos, sistemas, cultura y terminología específicos. HeyGen crea formación personalizada para tu empresa utilizando tu contenido, tus expertos internos y tus propios ejemplos. Así, las personas empleadas aprenden exactamente lo que necesitan para tu organización.
¿Cuánto se tarda en crear un curso de formación?
Formación en procedimientos sencillos: 30 minutos. Programa integral de liderazgo: una semana. Es significativamente más rápido que la producción tradicional (de semanas a meses) o que proveedores externos (meses). La mayoría de las organizaciones crean bibliotecas de formación completas en su primer trimestre.
¿Qué ocurre si nuestro contenido de formación necesita actualizaciones?
Edita el guion y vuelve a generarlo. Cinco minutos en lugar de contratar proveedores o volver a grabar. ¿Ha cambiado el proceso? Actualiza la formación el mismo día. ¿Se ha actualizado el sistema? Renueva la formación de inmediato.
¿La formación en vídeo realmente mejora las tasas de finalización?
Sí. Las organizaciones informan de forma constante tasas de finalización entre 2 y 3 veces superiores en la formación en vídeo frente a la formación basada en documentos. El vídeo es más atractivo, más fácil de consumir y se integra mejor en los flujos de trabajo. Los empleados realmente completan la formación en vídeo.
¿Cómo funciona esto con nuestro LMS?
Exporta vídeos como paquetes SCORM compatibles con los principales sistemas de gestión del aprendizaje. O descarga archivos MP4 para portales internos, bases de conocimiento e intranets. Funciona con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o cualquier LMS que admita SCORM.
¿Cuánto pueden durar los vídeos de formación?
Crea formación en tu idioma principal, tradúcela a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. La misma formación, impartida de forma natural en cada idioma. Toda tu plantilla global recibe una formación coherente en su idioma preferido a partir de un único equipo de L&D.
¿Pueden varias personas de mi equipo de L&D usar HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los diseñadores instruccionales, responsables de formación y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidas mantienen los avatares aprobados, los elementos de marca y las plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y supervisar el uso.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de formación requiere programar a los presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y realizar la edición en posproducción, lo que suele llevar de 2 a 3 meses y costar entre 5.000 y más de 15.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive informó de una reducción del 50 % en el tiempo de creación de contenidos. El Grupo Würth redujo el tiempo de producción en un 50 % y los costes de traducción en un 80 %.
¿Y qué ocurre con la formación para equipos globales?
Crea formación en tu idioma principal, tradúcela a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. La misma formación, impartida de forma natural en cada idioma. Toda tu plantilla global recibe una formación coherente en su idioma preferido a partir de un único equipo de L&D.
¿Qué formatos de vídeo y niveles de calidad son compatibles?
HeyGen exporta en formato MP4 con una resolución de hasta 4K. La mayoría de los equipos de L&D utilizan 1080p (Full HD), que equilibra la calidad con el tamaño de archivo para la entrega en LMS y las consideraciones de ancho de banda. También puedes exportar a 720p para entornos mobile-first o con limitaciones de ancho de banda.
Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo
Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en cuestión de minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.
