Ofrece formación en seguridad, cumplimiento, incorporación y operaciones en los idiomas que los empleados entienden. Cumple los requisitos lingüísticos de la OSHA, mejora la comprensión y reduce el riesgo impartiendo la formación en inglés, español, mandarín, vietnamita y otros idiomas. Los equipos globales utilizan programas multilingües, incluidos vídeos de incorporación de empleados , para mantener una formación coherente en todas las regiones sin necesidad de producciones independientes. Las organizaciones informan de más de un 85 % de mejora en la comprensión y de menos incidentes de seguridad cuando la formación se imparte en la lengua materna de los empleados.

Con HeyGen La solución de HeyGen

HeyGen convierte tu pequeño equipo de L&D en una potente máquina de producción de formación. Convierte presentaciones de PowerPoint existentes, documentación y el conocimiento de tus expertos en la materia en formación en vídeo profesional. Sube las diapositivas del taller de liderazgo del año pasado. Pega los guiones de tus manuales de procesos. Graba a tus mejores profesionales explicando las mejores prácticas. Genera vídeos de formación con calidad de emisión en cuestión de minutos.

Clona a tus expertos en la materia como avatares de IA. Tu director de comunicación graba una vez y forma a un número ilimitado de empleados en habilidades de presentación. La experiencia de tu responsable de operaciones se convierte en formación de procesos reutilizable. Tu responsable de TI imparte formación sobre sistemas sin levantarse de su mesa. El conocimiento de los expertos se escala sin consumir su tiempo.

Actualiza la formación al instante cuando haya cambios. ¿Se ha mejorado un proceso? Edita el guion y regenera el vídeo en cinco minutos. ¿Se ha lanzado un sistema nuevo? Actualiza la formación el mismo día. Tu biblioteca de formación se mantiene al día sin tener que recrearlo todo desde cero