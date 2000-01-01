Crea microvídeos de formación que tus empleados realmente completen
Tus cursos de formación de 60 minutos solo consiguen un 35% de finalización. Los empleados dicen que no tienen tiempo. De todos modos, se les olvida todo en una semana. Divide la formación en vídeos breves y enfocados de 3 a 5 minutos. Las tasas de finalización suben al 90%. El conocimiento realmente se consolida.
El cuello de botella en los contenidos de L&D
El problema del entrenamiento largo
Los empleados no completan los programas de formación largos. Los cursos de cumplimiento normativo y de producto que duran una hora tienen tasas de finalización de apenas un 35 %, y la mayoría de los alumnos abandona en los primeros 10–15 minutos. No se trata de falta de motivación, sino de falta de tiempo o de jornadas laborales tan ajetreadas que solo dejan pequeñas ventanas para aprender. Incluso cuando se terminan los cursos largos, la sobrecarga de información reduce la comprensión y la retención. La capacidad de atención alcanza su punto máximo en torno a los 8–10 minutos, lo que hace que las formaciones maratonianas sean ineficaces. Como resultado, disminuye la implicación, se pierden competencias clave y la formación no logra impulsar el rendimiento. Las investigaciones demuestran que los empleados aprenden mejor mediante formaciones breves y focalizadas, impartidas en sesiones espaciadas y justo en el momento de necesidad.
La solución de HeyGen
El microlearning ofrece formación en vídeos breves de 2 a 10 minutos, centrados, con un único tema, habilidad o proceso por módulo. En lugar de cursos largos, los equipos aprenden exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan. Los representantes de ventas pueden repasar un vídeo de 3 a 5 minutos sobre cómo gestionar objeciones antes de una llamada y aplicar la técnica de inmediato, mejorando la retención gracias al uso en tiempo real. El microlearning encaja de forma natural en las ajetreadas jornadas laborales, permitiendo a los empleados aprender entre reuniones, durante los descansos o mientras se desplazan. HeyGen facilita el microlearning convirtiendo el contenido existente en vídeos cortos y profesionales, optimizados para su visualización en el móvil, con seguimiento de finalización integrado y mayor nivel de interacción.
Muchos equipos utilizan el microaprendizaje para complementar los vídeos estructurados de incorporación de empleados, reforzando los conceptos clave con el tiempo en lugar de saturar a las nuevas incorporaciones en la primera semana.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala
Perfecto para vídeos enfocados de 2 a 10 minutos
HeyGen crea de forma natural la duración ideal para el microlearning. Los avatares de IA ofrecen contenido conciso y sin relleno. Tres minutos sobre técnicas de escucha activa. Cinco minutos sobre cómo presentar informes de gastos. Siete minutos sobre la descripción de una nueva funcionalidad. Enfocado, completo y accionable. Elige entre plantillas y estilos profesionales que encajen con tu marca.
Sin rodeos. Sin relleno. Solo contenido esencial que los empleados pueden asimilar y aplicar de inmediato. El formato perfecto para los tiempos de atención actuales y la visualización en móviles.
Longitud ideal de 2 a 10 minutos de forma natural
Contenido enfocado, sin relleno
Claridad: un solo tema por vídeo
Concepto completo en minutos
Plantillas profesionales personalizables
Crea módulos más rápido de lo que tus empleados pueden verlos
Crear una biblioteca de microlearning es rápido. Graba un vídeo de 5 minutos en solo 10 minutos. Diez módulos enfocados en una tarde. ¿Tu curso de formato largo que tardaste semanas en producir? Divídelo en 15 micromódulos. Créalo todo en un solo día. La velocidad importa cuando estás construyendo bibliotecas con decenas o cientos de vídeos enfocados.
Vídeo de 5 minutos creado en 10 minutos
Crea bibliotecas de módulos completas rápidamente
No se necesita experiencia en producción de vídeo
Calidad profesional a gran escala
Despliegue rápido para los alumnos
Optimizado para móviles para aprender en cualquier lugar
Tu equipo de ventas ve formación entre reuniones con clientes en sus teléfonos. Los técnicos de servicio aprenden en los lugares de trabajo con sus tabletas. El personal de tienda completa módulos durante los descansos en sus dispositivos. El microaprendizaje es aprendizaje móvil. Los vídeos cortos se cargan rápidamente. Tamaños de archivo ligeros y compatibles con los datos móviles. Pausa y reanuda sin interrupciones. Aprende en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Formato de vídeo para móviles
Carga rápida, eficiente en datos
Ve en cualquier dispositivo
Pausa y reanuda en cualquier momento
Perfecto para trabajadores de campo
Crea bibliotecas de microaprendizaje con búsqueda integrada
En lugar de buscar durante 90 minutos en un vídeo para encontrar una sola respuesta, los empleados localizan exactamente el módulo de 4 minutos que necesitan. Bibliotecas organizadas de contenido específico. Clasificado por temas. Se puede buscar por palabra clave. Acceso justo a tiempo a exactamente lo que necesitan. ¿Necesitas un recordatorio sobre cómo tratar con clientes enfadados? Busca. Encuentra el vídeo de 3 minutos. Míralo. Aplícalo.
Contenido organizado y enfocado
Se puede buscar por tema
Biblioteca de consulta rápida
Acceso justo a tiempo
Encuentra respuestas en minutos
Actualiza módulos individuales sin tener que rehacerlo todo
¿Un curso largo necesita una actualización? Rehaz los 60 minutos completos. ¿Un módulo de microlearning necesita una actualización? Regenera solo un vídeo de 4 minutos. Un enfoque modular permite actualizaciones quirúrgicas. ¿Ha cambiado un proceso? Actualiza únicamente el vídeo que cubre ese proceso. ¿Se ha actualizado una funcionalidad del producto? Renueva solo el módulo de 5 minutos de esa funcionalidad.
Actualiza módulos individuales de forma independiente
No se realizará una renovación completa del curso
Actualizaciones rápidas y específicas
Mantenimiento modular
Biblioteca de contenidos siempre actualizada
Repetición espaciada para una mejor retención
El microaprendizaje permite aplicar la repetición espaciada de forma natural. En lugar de una única sesión de 60 minutos, los empleados ven vídeos relacionados de 5 minutos a lo largo de varios días o semanas. El espaciado mejora la retención entre un 200 % y un 300 %. Semana 1: Introducción a la negociación (5 min). Semana 2: Tácticas de preparación (4 min). Semana 3: Movimientos iniciales (6 min). Un aprendizaje espaciado que se mantiene, frente a una única sesión abrumadora que se olvida.
Repetición espaciada natural
Mejor retención mediante el espaciado
Evita la sobrecarga de información
Reforzar el aprendizaje con el tiempo
Conocimiento que perdura
De la necesidad de formación al curso publicado en 3 pasos
Divide el contenido en temas específicos
Aprovecha la formación que ya tienes. Identifica temas diferenciados. ¿Tienes una sesión de formación de producto de una hora? Divídela en 12 funcionalidades de producto distintas. Cada una se convierte en su propio vídeo de 5 minutos. Enfocado. Asumible. Fácil de encontrar. O empieza desde cero. Haz una lista de las habilidades que necesitan los empleados. Crea un vídeo específico para cada habilidad. Construye tu biblioteca tema a tema.
Crear vídeos de 2 a 10 minutos
Selecciona un avatar profesional. Pega tu guion enfocado. Tres minutos sobre técnicas de gestión del tiempo. Cinco minutos sobre navegación en el CRM. Siete minutos sobre tácticas de desescalada. Genera microlearning profesional que respete la capacidad de atención. Limita cada vídeo a un único objetivo de aprendizaje claro. Las personas empleadas deben terminar pensando: "He aprendido esta cosa concreta".
Implementar biblioteca compatible con dispositivos móviles
Organiza los módulos por categoría: habilidades, procesos, productos y sistemas. Los empleados buscan según lo que necesitan. Encuentran justo el vídeo de 4 minutos que necesitan en ese momento. Lo ven en el móvil y lo aplican de inmediato. El aprendizaje pasa a ser justo a tiempo en lugar de “por si acaso”. Haz un seguimiento de qué módulos se ven más. Detecta las carencias de conocimiento. Crea microcontenidos específicos para cubrirlas.
Diseñado para cualquier tipo de entrenamiento
Aplicación Just-in-Time de Habilidades
Los empleados aprenden exactamente lo que necesitan, justo antes de necesitarlo. Los representantes de ventas ven un vídeo de 3–4 minutos sobre cómo manejar objeciones antes de las llamadas y lo aplican de inmediato, mejorando las tasas de cierre en un 28%.
Formación para la plantilla móvil
Los vídeos cortos de resolución de problemas encajan de forma natural entre los trabajos. Los técnicos de campo ven módulos de 3 a 5 minutos en sus dispositivos en los propios lugares de trabajo, lo que aumenta en un 35 % la tasa de resolución a la primera y reduce las visitas repetidas.
Repetición espaciada para la retención
Sustituye los talleres largos por vídeos cortos distribuidos a lo largo del tiempo. Dividir la formación en módulos de 5–7 minutos lanzados semanalmente mejora la retención a largo plazo más de 2 veces en comparación con las sesiones maratonianas.
Actualizaciones de procesos y sistemas
El microaprendizaje permite realizar actualizaciones rápidas cuando cambian las funciones, los procesos o las políticas. Los equipos reciben vídeos de actualización de 3 a 6 minutos el mismo día en que se publican los cambios, lo que impulsa una adopción más rápida.
Refuerzo de incorporación
Amplía la incorporación más allá de la primera semana con módulos semanales de microaprendizaje alineados con las necesidades reales del puesto. Este enfoque por fases reduce la sensación de agobio y recorta el tiempo hasta alcanzar la productividad de 87 días a 52 días.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más valoran nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Cuánto deberían durar los vídeos de microaprendizaje?
Entre 2 y 10 minutos es el punto ideal. De 3 a 5 minutos para conceptos sencillos o actualizaciones rápidas. De 5 a 7 minutos para procedimientos o habilidades. De 7 a 10 minutos para temas complejos que realmente necesitan más tiempo. Más de 10 minutos deja de ser microlearning. Si un tema necesita más de 10 minutos, divídelo en varios módulos enfocados.
¿El microaprendizaje realmente mejora las tasas de finalización?
Sí. Los datos del sector muestran más de un 90% de finalización en el microaprendizaje frente a un 30-40% en la formación online tradicional de formato largo. Las personas empleadas completan los vídeos cortos porque encajan en su agenda. Abandonan los cursos largos porque encontrar 60 minutos seguidos es imposible.
¿Qué temas funcionan mejor para el microaprendizaje?
Las habilidades, los procesos, las características del producto, los recorridos por el sistema y las actualizaciones de políticas funcionan muy bien. Para un conocimiento más profundo del producto, los equipos suelen combinar el microaprendizaje con vídeos de formación sobre el producto.
¿Cómo organizas muchos vídeos cortos?
Crea bibliotecas con búsqueda organizadas por categoría: habilidades, procesos, productos, cumplimiento, sistemas. Etiqueta los vídeos con palabras clave. Crea listas de reproducción para rutas de aprendizaje. Los empleados pueden buscar lo que necesitan o seguir secuencias seleccionadas.
¿Se puede utilizar el microaprendizaje para formaciones complejas?
Sí, pero diseñalo como una secuencia. ¿Tema complejo que necesita 60 minutos? Crea 12 vídeos de 5 minutos cada uno. Los empleados los completan a lo largo de días o semanas en lugar de una sola sesión. La repetición espaciada mejora realmente la retención en temas complejos.
¿Una formación corta significa aprender menos?
No. Lo concreto supera a lo exhaustivo. Las personas retienen más de cinco vídeos enfocados de 5 minutos que de un solo vídeo de 25 minutos que cubra cinco temas. Menos es más cuando se trata de carga cognitiva y atención.
¿Cómo funciona el microaprendizaje con un LMS tradicional?
Igual que con cualquier formación en vídeo: súbelo al LMS, añádele etiquetas para facilitar la búsqueda y haz seguimiento de la finalización. Los vídeos estándar compatibles con SCORM funcionan en cualquier LMS. Los vídeos cortos son más fáciles de organizar y de encontrar que los largos.
¿Y qué pasa con la formación práctica que requiere entrenamiento?
El microaprendizaje funciona muy bien para adquirir conocimientos y ver demostraciones. Para la práctica directa, combina enfoques: un vídeo de microaprendizaje muestra el cómo (5 minutos) y, a continuación, una sesión de práctica lo aplica. El vídeo enseña la habilidad. La práctica desarrolla la competencia.
¿Cómo funciona el microaprendizaje con un LMS?
Los vídeos de microaprendizaje se integran sin problemas con cualquier LMS y son fáciles de seguir y organizar. Muchas organizaciones también amplían el microaprendizaje a través de vídeos de formación interna para apoyar el aprendizaje continuo y la mejora de competencias.
Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo
Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.
