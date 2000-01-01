Los empleados no completan los programas de formación largos. Los cursos de cumplimiento normativo y de producto que duran una hora tienen tasas de finalización de apenas un 35 %, y la mayoría de los alumnos abandona en los primeros 10–15 minutos. No se trata de falta de motivación, sino de falta de tiempo o de jornadas laborales tan ajetreadas que solo dejan pequeñas ventanas para aprender. Incluso cuando se terminan los cursos largos, la sobrecarga de información reduce la comprensión y la retención. La capacidad de atención alcanza su punto máximo en torno a los 8–10 minutos, lo que hace que las formaciones maratonianas sean ineficaces. Como resultado, disminuye la implicación, se pierden competencias clave y la formación no logra impulsar el rendimiento. Las investigaciones demuestran que los empleados aprenden mejor mediante formaciones breves y focalizadas, impartidas en sesiones espaciadas y justo en el momento de necesidad.

El microlearning ofrece formación en vídeos breves de 2 a 10 minutos, centrados, con un único tema, habilidad o proceso por módulo. En lugar de cursos largos, los equipos aprenden exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan. Los representantes de ventas pueden repasar un vídeo de 3 a 5 minutos sobre cómo gestionar objeciones antes de una llamada y aplicar la técnica de inmediato, mejorando la retención gracias al uso en tiempo real. El microlearning encaja de forma natural en las ajetreadas jornadas laborales, permitiendo a los empleados aprender entre reuniones, durante los descansos o mientras se desplazan. HeyGen facilita el microlearning convirtiendo el contenido existente en vídeos cortos y profesionales, optimizados para su visualización en el móvil, con seguimiento de finalización integrado y mayor nivel de interacción.

Muchos equipos utilizan el microaprendizaje para complementar los vídeos estructurados de incorporación de empleados, reforzando los conceptos clave con el tiempo en lugar de saturar a las nuevas incorporaciones en la primera semana.