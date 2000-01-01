Crea vídeos de formación multilingües que todo el mundo entienda

Tus empleados hispanohablantes no entienden la formación en seguridad en inglés. OSHA te ha sancionado por incumplir los requisitos de idioma. Las traducciones tradicionales te presupuestan 50.000 $ por tu programa de formación. Crea formación en más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial. Un solo vídeo se convierte en idiomas ilimitados. Cumple con OSHA, un 90 % más barato.

  No se necesita tarjeta de crédito
  Exportación SCORM incluida
Vídeos generados
Avatares generados
Vídeos traducidos
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Sin HeyGen

El cuello de botella del contenido de L&D

Sin HeyGen

El desafío del entrenamiento multilingüe

El desafío del entrenamiento multilingüe

Tu plantilla habla varios idiomas, pero la formación en seguridad y cumplimiento normativo solo se imparte en inglés. Muchos empleados no la entienden completamente, lo que expone a tu organización al riesgo de incumplir los requisitos lingüísticos de la OSHA y a multas de hasta 15.000 dólares por incidente. La traducción tradicional de formaciones es lenta y cara, suele costar miles por idioma y produce doblajes de baja calidad que reducen la implicación. Los subtítulos tampoco resuelven el problema, ya que presuponen un alto nivel de lectura y que el contenido se vea con el sonido activado. El resultado son una mala comprensión, bajas tasas de finalización y una exposición legal constante, mientras que las organizaciones con programas de formación multilingües operan de forma segura y conforme a la normativa en todos los grupos lingüísticos.


Con HeyGen

La solución de HeyGen

La solución de HeyGen

HeyGen convierte tu formación en contenido de vídeo multilingüe en más de 175 idiomas. Sube tu formación en inglés y genera al instante traducciones con un sonido natural gracias a la clonación de voz con IA y una sincronización labial precisa, ofreciendo calidad profesional sin doblajes forzados. A diferencia de la traducción tradicional, que puede costar miles de euros por idioma, la suscripción fija de HeyGen cubre vídeos ilimitados en idiomas ilimitados, reduciendo los costes hasta un 90 %. Cuando cambie la formación, solo tienes que actualizar el guion una vez y regenerar todas las versiones en cada idioma en cuestión de minutos, manteniendo tu biblioteca global de contenidos formativos precisa, conforme a la normativa y siempre actualizada.

Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala

Más de 175 idiomas con clonación de voz

Traduce la formación a cualquier idioma que hable tu plantilla. Español (latinoamericano y europeo), mandarín, vietnamita, tagalo, árabe, hindi, portugués, polaco, coreano, japonés y más de 165 idiomas adicionales. Voz natural con clonación de voz mediante IA que ofrece formación con un sonido auténtico en cada idioma. No es una voz robótica generada por texto a voz, sino voces de calidad profesional que mantienen la emoción y el tono.

Más de 175 idiomas y variantes regionales

Clonado de voz natural por idioma

Calidad auténtica de hablante nativo

Emoción y tono preservados entre idiomas

Una interfaz de software de edición de presentaciones que muestra una diapositiva de «Informe semanal» sobre el «Rendimiento del equipo», con un vídeo de una mujer, texto y un carrusel de otras diapositivas.

Tecnología profesional de sincronización labial

Los movimientos de la boca coinciden con el idioma hablado. La formación en español muestra movimientos labiales en español. La formación en mandarín muestra la articulación en mandarín. Elimina el efecto incómodo del doblaje en el que el audio no coincide con las imágenes. La calidad de presentación profesional genera confianza y credibilidad en los alumnos. Los empleados se implican más con contenidos que parecen y suenan naturales.

Sincronización labial en más de 175 idiomas

Movimiento natural de la boca según el idioma

Sin efecto de doblaje incómodo

Calidad de presentación profesional

Tres tarjetas muestran a mujeres en entornos de vídeo con descripciones de texto, principalmente «Comunicaciones corporativas», y una etiqueta con el nombre de Sophie Park, directora de marketing.

Cumplimiento lingüístico de la OSHA

OSHA exige que la formación se imparta en un idioma que los empleados entiendan. HeyGen ofrece formación de seguridad conforme a la normativa y en varios idiomas. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado, EPI y procedimientos de emergencia en el idioma nativo de los empleados. Documente el cumplimiento con el seguimiento de finalización. Evite sanciones y multas con una formación que los empleados realmente comprendan.

Formación lingüística conforme a la normativa OSHA

Formación en seguridad en cualquier idioma

Comprensión documentada de los empleados

Evita las infracciones de uso del lenguaje

Interfaz de vídeo multilingüe con presentadores para contenido en español y chino, y el inglés resaltado en una lista de idiomas.

Un 90% menos de coste que la traducción tradicional

Agencias tradicionales: entre 3.000 y 8.000 dólares por idioma y por vídeo. HeyGen: suscripción fija para idiomas ilimitados. El mismo coste tengas un idioma o cincuenta. Los primeros vídeos multilingües se amortizan solos. ROI enorme en programas de formación global. Deja de elegir qué idiomas te puedes permitir. Forma a todo el mundo en su lengua materna.

Coste fijo, idiomas ilimitados

Un 90% de ahorro frente a la traducción tradicional

Sin precios por idioma

Retorno de la inversión en los primeros vídeos

Una pila de tarjetas azules semitransparentes inclinadas hacia abajo, etiquetadas con «Content Library», «content.pdf», «Voice», «Voice Clone», «Avatar» y «Digital Twin».

Actualizar todos los idiomas simultáneamente

¿Hay que actualizar la formación? Edita el guion en inglés. Regenera todos los idiomas en cuestión de minutos. Sin tener que coordinar ocho proyectos de traducción distintos. Sin esperar meses para las actualizaciones. Todas las versiones de idioma se mantienen sincronizadas y actualizadas automáticamente. ¿Un cambio de proceso afecta a la formación en seguridad? Actualiza todos los idiomas el mismo día.

Edita una vez, actualiza todos los idiomas

Actualizaciones multilingües simultáneas

No se necesita coordinación de traducción

Formación global siempre actualizada

Una mujer en un fotograma de vídeo junto a una interfaz de chat que describe una sencilla creación de vídeos con IA y voces personalizadas.

Implementación global en el mismo día

Crea la formación en inglés el lunes. Despliega en 12 idiomas el martes. La traducción tradicional lleva semanas o meses. HeyGen ofrece despliegues multilingües en el mismo día. Lanza la formación a nivel global sin retrasos de traducción. Responde de inmediato a los cambios normativos en todos los grupos de empleados, sea cual sea su idioma.

Implementación multilingüe en el mismo día

Sin tiempos de espera para la traducción

Despliegue global instantáneo

Disponibilidad inmediata de idioma

Pantallas de presentación digital que muestran datos de contratación, un kit de marca con muestras de tipografías y gamas de colores, y una tarjeta de logros de ventas parcialmente visible.

De formación en inglés a más de 175 idiomas en 3 pasos

Paso 1

Crea en tu idioma principal

Desarrolla la formación en inglés o en tu idioma principal. Sube presentaciones de PowerPoint existentes, graba a expertos en la materia o crea contenido nuevo. Esto se convierte en la base para todas las versiones traducidas. Tu material de formación existente funciona perfectamente. No es necesario volver a crear el contenido desde cero.

Una mujer con una chaqueta deportiva verde aparece dentro de un marco de grabación de vídeo, que muestra un botón rojo de detener, un temporizador y un icono de reproducción azul verdoso.
Paso 2

Seleccionar idiomas de destino

Elige qué idiomas necesita tu plantilla. Español para la planta de Texas. Vietnamita para el almacén de California. Mandarín para la oficina de Shanghái. Portugués para Brasil. Selecciona un idioma o cincuenta. HeyGen genera automáticamente clonación de voz natural y sincronización labial para cada idioma seleccionado.


Una mujer rubia con una camiseta verde junto a un botón de "Editar look" y un panel de "FaceSwap" que muestra una opción para subir archivos y varias caras de mujer.
Paso 3

Implementar en equipos globales

Distribuya la formación multilingüe en los lugares adecuados. La versión en español para los hispanohablantes. La versión en vietnamita para los vietnamitas. Haga un seguimiento de la finalización por idioma. Garantice la documentación de cumplimiento para todos los grupos de empleados según su idioma. Su LMS gestiona el contenido multilingüe igual que la formación en inglés.


Retrato de una mujer con una chaqueta verde sobre un fondo azul, con un cursor de estilo dibujo señalando un botón que dice «Guardar como nuevo».

Diseñado para cualquier tipo de entrenamiento

Cumplimiento de la formación en seguridad de la OSHA

Cumplimiento de la formación en seguridad de la OSHA

Cumple los requisitos lingüísticos de la OSHA impartiendo formación en seguridad que los empleados entiendan. Crea formación sobre comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout tagout) y EPI en inglés, español, vietnamita, mandarín y otros idiomas. Las organizaciones informan de cero sanciones relacionadas con el idioma tras implantar la formación multilingüe.

Formación Corporativa Global

Formación Corporativa Global

Implemente programas de liderazgo, cumplimiento y onboarding de forma coherente en todas las oficinas internacionales. Traduce los programas principales a los idiomas locales sin necesidad de producciones independientes utilizando vídeos de incorporación de empleados, lo que garantiza coherencia global y una implantación más rápida.

Formación sobre diversidad en la plantilla de EE. UU.

Formación sobre diversidad en la plantilla de EE. UU.

Apoya a plantillas multilingües en comercio minorista, hostelería y servicios con formación en seguridad alimentaria, prevención del acoso y atención al cliente en varios idiomas. La impartición multilingüe aumenta las tasas de finalización de aproximadamente un 50 % a más del 90 % y cumple los requisitos lingüísticos establecidos por las comunidades autónomas.

Personal sanitario multilingüe

Personal sanitario multilingüe

Imparte formación sobre seguridad del paciente, HIPAA y control de infecciones en los idiomas nativos del personal. Una comprensión clara reduce los incidentes de mala comunicación y mejora los resultados en materia de seguridad del paciente.

Seguridad en obras de construcción

Seguridad en obras de construcción

Imparta formación en seguridad específica del sitio en los idiomas de la cuadrilla sobre protección contra caídas, manejo de equipos y seguridad en excavaciones. Una formación adecuada al idioma reduce los incidentes y permite superar las inspecciones de la OSHA sin observaciones.

Resultado verificado

Resultado verificado

Las organizaciones observan un aumento de más del 85 % en la comprensión cuando la formación se imparte en la lengua materna de los empleados, en comparación con contenidos solo en inglés o solo subtitulados.

El producto que más rápido crece en G2, y con razón

Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:

10Xaumento de la velocidad de producción de vídeo
5Xaumento en la creación de vídeos
40%aumento del tiempo de visualización de vídeos
5Xretorno de la inversión publicitaria
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Miro
"Ha permitido que nuestros redactores tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
play buttonWatch video
Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos una película que yo había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme nunca más delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Responsable de programa
play buttonWatch video
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas

¿Qué idiomas hay disponibles?

Más de 175 idiomas, incluidos español (latinoamericano y europeo), mandarín, vietnamita, tagalo, francés, alemán, portugués (brasileño y europeo), árabe, hindi, coreano, japonés, polaco, ruso, italiano, tailandés y más de 160 adicionales. Variantes regionales disponibles para los principales idiomas para garantizar la adecuación cultural y lingüística.


¿Esto cumple los requisitos lingüísticos de la OSHA?

Sí. La OSHA exige que la formación se imparta en un idioma que los empleados entiendan. HeyGen ofrece formación con voz natural y registro de finalización, lo que facilita las auditorías de cumplimiento. Muchos equipos combinan esto con vídeos de formación internos para reforzar la seguridad y los procedimientos a lo largo del tiempo.

¿Cuánto cuesta la formación multilingüe?

Traducción tradicional: 3.000-8.000 $ por idioma y por vídeo. La suscripción fija de HeyGen cubre vídeos ilimitados en idiomas ilimitados. El mismo coste para un idioma o cincuenta. Ahorro típico: 90 % frente a los servicios de traducción tradicionales. Los primeros vídeos suelen cubrir el coste de la suscripción anual.


¿En qué se diferencia la clonación de voz del doblaje?

La clonación de voz crea voces naturales y de calidad humana en cada idioma. El doblaje tradicional suena robótico, con un audio forzado que no encaja con las imágenes. HeyGen incluye sincronización labial para que los movimientos de la boca coincidan de forma profesional con el idioma hablado. Así, los empleados se implican con formaciones que suenan naturales en lugar de reírse de un doblaje claramente artificial.


¿Puedes actualizar la formación en todos los idiomas?

Sí. Edita una vez tu guion en el idioma original. Regenera todas las versiones de idioma en cuestión de minutos. Todos los idiomas se actualizan a la vez. Sin coordinar proyectos de traducción por separado ni esperar semanas. ¿Ha cambiado el proceso? Actualiza todos los idiomas el mismo día.


¿Cuánto tiempo tarda la traducción?

Mismo día. Elige los idiomas de destino, genera traducciones con clonación de voz y sincronización labial. Implanta de inmediato. La traducción tradicional tarda semanas o meses por idioma. HeyGen permite un lanzamiento global inmediato.


¿Y qué pasa con las variantes regionales del idioma?

Disponible para los principales idiomas. Español latinoamericano frente a español europeo. Portugués brasileño frente a portugués europeo. Chino simplificado frente a chino tradicional. Selecciona la variante adecuada para tu plantilla para garantizar una formación natural y culturalmente apropiada.


¿Esto sirve para contenido técnico?

Sí. Sube glosarios de terminología. HeyGen garantiza que los términos técnicos, nombres de productos y terminología de seguridad se traduzcan con precisión. Mantiene la coherencia entre idiomas para contenidos especializados. La calidad de la formación técnica se mantiene alta en todos los idiomas.


¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?

La producción tradicional de vídeos de formación requiere programar a los presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y realizar la edición en posproducción, lo que suele llevar de 2 a 3 meses y costar entre 5.000 y más de 15.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive informó de una reducción del 50 % en el tiempo de creación de contenidos. Würth Group redujo el tiempo de producción en un 50 % y los costes de traducción en un 80 %.

¿Y qué pasa con las variantes regionales del idioma?

Disponible para los principales idiomas. Español latinoamericano frente a español europeo. Portugués brasileño frente a portugués europeo. Chino simplificado frente a chino tradicional. Selecciona la variante adecuada para tu plantilla para garantizar una formación natural y culturalmente apropiada.


Explorar más soluciones

Casos de uso

Herramientas

Historias de clientes

Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo

Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.

