Los movimientos de la boca coinciden con el idioma hablado. La formación en español muestra movimientos labiales en español. La formación en mandarín muestra la articulación en mandarín. Elimina el efecto incómodo del doblaje en el que el audio no coincide con las imágenes. La calidad de presentación profesional genera confianza y credibilidad en los alumnos. Los empleados se implican más con contenidos que parecen y suenan naturales.

Sincronización labial en más de 175 idiomas

Movimiento natural de la boca según el idioma

Sin efecto de doblaje incómodo

Calidad de presentación profesional