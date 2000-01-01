Crea vídeos de formación multilingües que todo el mundo entienda
Tus empleados hispanohablantes no entienden la formación en seguridad en inglés. OSHA te ha sancionado por incumplir los requisitos de idioma. Las traducciones tradicionales te presupuestan 50.000 $ por tu programa de formación. Crea formación en más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial. Un solo vídeo se convierte en idiomas ilimitados. Cumple con OSHA, un 90 % más barato.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El desafío del entrenamiento multilingüe
Tu plantilla habla varios idiomas, pero la formación en seguridad y cumplimiento normativo solo se imparte en inglés. Muchos empleados no la entienden completamente, lo que expone a tu organización al riesgo de incumplir los requisitos lingüísticos de la OSHA y a multas de hasta 15.000 dólares por incidente. La traducción tradicional de formaciones es lenta y cara, suele costar miles por idioma y produce doblajes de baja calidad que reducen la implicación. Los subtítulos tampoco resuelven el problema, ya que presuponen un alto nivel de lectura y que el contenido se vea con el sonido activado. El resultado son una mala comprensión, bajas tasas de finalización y una exposición legal constante, mientras que las organizaciones con programas de formación multilingües operan de forma segura y conforme a la normativa en todos los grupos lingüísticos.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tu formación en contenido de vídeo multilingüe en más de 175 idiomas. Sube tu formación en inglés y genera al instante traducciones con un sonido natural gracias a la clonación de voz con IA y una sincronización labial precisa, ofreciendo calidad profesional sin doblajes forzados. A diferencia de la traducción tradicional, que puede costar miles de euros por idioma, la suscripción fija de HeyGen cubre vídeos ilimitados en idiomas ilimitados, reduciendo los costes hasta un 90 %. Cuando cambie la formación, solo tienes que actualizar el guion una vez y regenerar todas las versiones en cada idioma en cuestión de minutos, manteniendo tu biblioteca global de contenidos formativos precisa, conforme a la normativa y siempre actualizada.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala
Más de 175 idiomas con clonación de voz
Traduce la formación a cualquier idioma que hable tu plantilla. Español (latinoamericano y europeo), mandarín, vietnamita, tagalo, árabe, hindi, portugués, polaco, coreano, japonés y más de 165 idiomas adicionales. Voz natural con clonación de voz mediante IA que ofrece formación con un sonido auténtico en cada idioma. No es una voz robótica generada por texto a voz, sino voces de calidad profesional que mantienen la emoción y el tono.
Más de 175 idiomas y variantes regionales
Clonado de voz natural por idioma
Calidad auténtica de hablante nativo
Emoción y tono preservados entre idiomas
Tecnología profesional de sincronización labial
Los movimientos de la boca coinciden con el idioma hablado. La formación en español muestra movimientos labiales en español. La formación en mandarín muestra la articulación en mandarín. Elimina el efecto incómodo del doblaje en el que el audio no coincide con las imágenes. La calidad de presentación profesional genera confianza y credibilidad en los alumnos. Los empleados se implican más con contenidos que parecen y suenan naturales.
Sincronización labial en más de 175 idiomas
Movimiento natural de la boca según el idioma
Sin efecto de doblaje incómodo
Calidad de presentación profesional
Cumplimiento lingüístico de la OSHA
OSHA exige que la formación se imparta en un idioma que los empleados entiendan. HeyGen ofrece formación de seguridad conforme a la normativa y en varios idiomas. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado, EPI y procedimientos de emergencia en el idioma nativo de los empleados. Documente el cumplimiento con el seguimiento de finalización. Evite sanciones y multas con una formación que los empleados realmente comprendan.
Formación lingüística conforme a la normativa OSHA
Formación en seguridad en cualquier idioma
Comprensión documentada de los empleados
Evita las infracciones de uso del lenguaje
Un 90% menos de coste que la traducción tradicional
Agencias tradicionales: entre 3.000 y 8.000 dólares por idioma y por vídeo. HeyGen: suscripción fija para idiomas ilimitados. El mismo coste tengas un idioma o cincuenta. Los primeros vídeos multilingües se amortizan solos. ROI enorme en programas de formación global. Deja de elegir qué idiomas te puedes permitir. Forma a todo el mundo en su lengua materna.
Coste fijo, idiomas ilimitados
Un 90% de ahorro frente a la traducción tradicional
Sin precios por idioma
Retorno de la inversión en los primeros vídeos
Actualizar todos los idiomas simultáneamente
¿Hay que actualizar la formación? Edita el guion en inglés. Regenera todos los idiomas en cuestión de minutos. Sin tener que coordinar ocho proyectos de traducción distintos. Sin esperar meses para las actualizaciones. Todas las versiones de idioma se mantienen sincronizadas y actualizadas automáticamente. ¿Un cambio de proceso afecta a la formación en seguridad? Actualiza todos los idiomas el mismo día.
Edita una vez, actualiza todos los idiomas
Actualizaciones multilingües simultáneas
No se necesita coordinación de traducción
Formación global siempre actualizada
Implementación global en el mismo día
Crea la formación en inglés el lunes. Despliega en 12 idiomas el martes. La traducción tradicional lleva semanas o meses. HeyGen ofrece despliegues multilingües en el mismo día. Lanza la formación a nivel global sin retrasos de traducción. Responde de inmediato a los cambios normativos en todos los grupos de empleados, sea cual sea su idioma.
Implementación multilingüe en el mismo día
Sin tiempos de espera para la traducción
Despliegue global instantáneo
Disponibilidad inmediata de idioma
De formación en inglés a más de 175 idiomas en 3 pasos
Crea en tu idioma principal
Desarrolla la formación en inglés o en tu idioma principal. Sube presentaciones de PowerPoint existentes, graba a expertos en la materia o crea contenido nuevo. Esto se convierte en la base para todas las versiones traducidas. Tu material de formación existente funciona perfectamente. No es necesario volver a crear el contenido desde cero.
Seleccionar idiomas de destino
Elige qué idiomas necesita tu plantilla. Español para la planta de Texas. Vietnamita para el almacén de California. Mandarín para la oficina de Shanghái. Portugués para Brasil. Selecciona un idioma o cincuenta. HeyGen genera automáticamente clonación de voz natural y sincronización labial para cada idioma seleccionado.
Implementar en equipos globales
Distribuya la formación multilingüe en los lugares adecuados. La versión en español para los hispanohablantes. La versión en vietnamita para los vietnamitas. Haga un seguimiento de la finalización por idioma. Garantice la documentación de cumplimiento para todos los grupos de empleados según su idioma. Su LMS gestiona el contenido multilingüe igual que la formación en inglés.
Diseñado para cualquier tipo de entrenamiento
Cumplimiento de la formación en seguridad de la OSHA
Cumple los requisitos lingüísticos de la OSHA impartiendo formación en seguridad que los empleados entiendan. Crea formación sobre comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout tagout) y EPI en inglés, español, vietnamita, mandarín y otros idiomas. Las organizaciones informan de cero sanciones relacionadas con el idioma tras implantar la formación multilingüe.
Formación Corporativa Global
Implemente programas de liderazgo, cumplimiento y onboarding de forma coherente en todas las oficinas internacionales. Traduce los programas principales a los idiomas locales sin necesidad de producciones independientes utilizando vídeos de incorporación de empleados, lo que garantiza coherencia global y una implantación más rápida.
Formación sobre diversidad en la plantilla de EE. UU.
Apoya a plantillas multilingües en comercio minorista, hostelería y servicios con formación en seguridad alimentaria, prevención del acoso y atención al cliente en varios idiomas. La impartición multilingüe aumenta las tasas de finalización de aproximadamente un 50 % a más del 90 % y cumple los requisitos lingüísticos establecidos por las comunidades autónomas.
Personal sanitario multilingüe
Imparte formación sobre seguridad del paciente, HIPAA y control de infecciones en los idiomas nativos del personal. Una comprensión clara reduce los incidentes de mala comunicación y mejora los resultados en materia de seguridad del paciente.
Seguridad en obras de construcción
Imparta formación en seguridad específica del sitio en los idiomas de la cuadrilla sobre protección contra caídas, manejo de equipos y seguridad en excavaciones. Una formación adecuada al idioma reduce los incidentes y permite superar las inspecciones de la OSHA sin observaciones.
Resultado verificado
Las organizaciones observan un aumento de más del 85 % en la comprensión cuando la formación se imparte en la lengua materna de los empleados, en comparación con contenidos solo en inglés o solo subtitulados.
El producto que más rápido crece en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué idiomas hay disponibles?
Más de 175 idiomas, incluidos español (latinoamericano y europeo), mandarín, vietnamita, tagalo, francés, alemán, portugués (brasileño y europeo), árabe, hindi, coreano, japonés, polaco, ruso, italiano, tailandés y más de 160 adicionales. Variantes regionales disponibles para los principales idiomas para garantizar la adecuación cultural y lingüística.
¿Esto cumple los requisitos lingüísticos de la OSHA?
Sí. La OSHA exige que la formación se imparta en un idioma que los empleados entiendan. HeyGen ofrece formación con voz natural y registro de finalización, lo que facilita las auditorías de cumplimiento. Muchos equipos combinan esto con vídeos de formación internos para reforzar la seguridad y los procedimientos a lo largo del tiempo.
¿Cuánto cuesta la formación multilingüe?
Traducción tradicional: 3.000-8.000 $ por idioma y por vídeo. La suscripción fija de HeyGen cubre vídeos ilimitados en idiomas ilimitados. El mismo coste para un idioma o cincuenta. Ahorro típico: 90 % frente a los servicios de traducción tradicionales. Los primeros vídeos suelen cubrir el coste de la suscripción anual.
¿En qué se diferencia la clonación de voz del doblaje?
La clonación de voz crea voces naturales y de calidad humana en cada idioma. El doblaje tradicional suena robótico, con un audio forzado que no encaja con las imágenes. HeyGen incluye sincronización labial para que los movimientos de la boca coincidan de forma profesional con el idioma hablado. Así, los empleados se implican con formaciones que suenan naturales en lugar de reírse de un doblaje claramente artificial.
¿Puedes actualizar la formación en todos los idiomas?
Sí. Edita una vez tu guion en el idioma original. Regenera todas las versiones de idioma en cuestión de minutos. Todos los idiomas se actualizan a la vez. Sin coordinar proyectos de traducción por separado ni esperar semanas. ¿Ha cambiado el proceso? Actualiza todos los idiomas el mismo día.
¿Cuánto tiempo tarda la traducción?
Mismo día. Elige los idiomas de destino, genera traducciones con clonación de voz y sincronización labial. Implanta de inmediato. La traducción tradicional tarda semanas o meses por idioma. HeyGen permite un lanzamiento global inmediato.
¿Y qué pasa con las variantes regionales del idioma?
Disponible para los principales idiomas. Español latinoamericano frente a español europeo. Portugués brasileño frente a portugués europeo. Chino simplificado frente a chino tradicional. Selecciona la variante adecuada para tu plantilla para garantizar una formación natural y culturalmente apropiada.
¿Esto sirve para contenido técnico?
Sí. Sube glosarios de terminología. HeyGen garantiza que los términos técnicos, nombres de productos y terminología de seguridad se traduzcan con precisión. Mantiene la coherencia entre idiomas para contenidos especializados. La calidad de la formación técnica se mantiene alta en todos los idiomas.
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de formación requiere programar a los presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y realizar la edición en posproducción, lo que suele llevar de 2 a 3 meses y costar entre 5.000 y más de 15.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive informó de una reducción del 50 % en el tiempo de creación de contenidos. Würth Group redujo el tiempo de producción en un 50 % y los costes de traducción en un 80 %.
¿Y qué pasa con las variantes regionales del idioma?
Disponible para los principales idiomas. Español latinoamericano frente a español europeo. Portugués brasileño frente a portugués europeo. Chino simplificado frente a chino tradicional. Selecciona la variante adecuada para tu plantilla para garantizar una formación natural y culturalmente apropiada.
Explorar más soluciones
Casos de uso
Herramientas
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido un 50 % más rápida
- Grupo Würth: reducción del 80 % en los costes de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: Producción de formación a escala
- Stratasys: Implementación global de formación
- HubSpot: vídeo con IA a gran escala
- Coursera: Localización de vídeos
- Lattice: incorporación a gran escala
Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo
Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
- Cancela en cualquier momento