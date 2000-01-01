Crea vídeos de formación de producto que impulsen la productividad en ventas
Clona a tus product managers e ingenieros de preventa en avatares de IA que formen a un número ilimitado de miembros del equipo. Actualiza la formación de producto al instante cuando cambien las funcionalidades. Escala el conocimiento de producto entre los equipos de ventas, soporte y partners sin tener que programar otra sesión en directo.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El cuello de botella en los contenidos de L&D
Tu equipo de producto está atascado repitiendo las mismas formaciones mientras el conocimiento sobre el producto se queda atrás. Los product managers pasan horas volviendo a explicar funcionalidades, las nuevas incorporaciones en ventas esperan a que haya formación, los equipos de soporte y customer success tienen dificultades para seguir el ritmo de los últimos lanzamientos y los partners hacen demos del producto de forma incorrecta. Con decenas de actualizaciones que se publican cada trimestre, la formación en directo no puede escalar, los comerciales tardan meses en estar plenamente operativos, la calidad de las demos varía según la persona y tus mejores expertos de producto pierden un tiempo valioso de desarrollo en tareas de formación. La documentación no se lee, las grabaciones de Zoom de baja calidad son difíciles de actualizar y tu equipo de ventas pierde oportunidades frente a competidores cuyos representantes entienden mejor el producto.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tus expertos en la materia en avatares de IA que imparten formación de producto ilimitada sin ocuparles tiempo. Graba a tu product manager, solutions engineer o a tu mejor comercial una sola vez, y su gemelo digital formará a cada nueva incorporación, explicará cada funcionalidad y mostrará cada caso de uso. Cuando el producto cambie, actualiza el guion y regenera la formación en cuestión de minutos para que los equipos de ventas aprendan las nuevas funciones el mismo día que se lanzan. Estandariza tu demo de mayor rendimiento en todo el equipo, garantizando demostraciones coherentes y de alta calidad en lugar de resultados que varían según el representante.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala
Clonación de expertos en la materia
Tu product manager es el cuello de botella. Clónalo como un avatar de IA. Su versión digital ofrece resúmenes de producto, análisis en profundidad de funcionalidades, posicionamiento frente a la competencia y arquitectura técnica. Graba una vez, entrena para siempre. ¿El ingeniero de preventa está demasiado ocupado para formar a los partners? Clónalo. ¿Tu mejor vendedor tiene la mejor demo? Clónalo.
Graba al experto una vez para formación ilimitada
Clona a los product managers, ingenieros de ventas y a los mejores talentos
Experto digital disponible 24/7
Libera a las pymes de la formación repetitiva
Formación para el lanzamiento inmediato de funcionalidades
Las empresas SaaS lanzan versiones cada semana o cada mes. Crea formación sobre funcionalidades el mismo día que publicas. Tu product manager graba una actualización de 10 minutos. Genera el vídeo. Distribúyelo de inmediato a los equipos de ventas, soporte y éxito de cliente. Todo el mundo conoce las nuevas funcionalidades antes de que los clientes empiecen a preguntar. ¿La versión del mes que viene? Actualiza el guion y vuelve a generarlo.
Formación para lanzamientos de funcionalidades en el mismo día
Actualiza la formación en minutos
Mantente al ritmo de la velocidad de desarrollo del producto
Sin volver a grabar a los expertos en la materia para las actualizaciones
Calidad de demostración constante
Tu mejor representante cierra 3 veces más acuerdos que la media. Su demo es la razón. Convierte su demo en el estándar que todos aprenden. Graba su mejor flujo de demo, su guion de conversación y cómo maneja las objeciones. Cada nueva incorporación aprende este enfoque probado. La calidad de tus demos se convierte en tu ventaja competitiva.
Registrar la mejor demostración como formación estándar
Calidad de las demos coherente en todo el equipo
Guiones de conversación probados para todos los representantes
Preguntas de descubrimiento estandarizadas
Rápida aceleración de ventas
Las nuevas incorporaciones tardan seis meses en ser productivas. Reduce el tiempo de adaptación con una formación completa sobre el producto que puedan completar según su propio horario. Desde el primer día, empiezan a ver la formación creada a partir de tus mejores expertos. En la segunda semana, ya entienden las funciones clave. Al primer mes, pueden hacer demostraciones con seguridad. El tiempo medio hasta cerrar el primer acuerdo baja de seis meses a tres.
Reducir el tiempo de incorporación entre un 40 % y un 60 %
Formación a tu propio ritmo para nuevas incorporaciones
Conocimiento de producto bajo demanda
Menos tiempo hasta el primer acuerdo
Equipos globales multilingües
Los equipos internacionales de ventas, soporte y partners necesitan formación sobre el producto en su propio idioma. Crea la formación una sola vez en inglés. Tradúcela al alemán, portugués, japonés y mandarín. La clonación de voz ofrece formación en un lenguaje natural, no un doblaje forzado. Así, los equipos globales comprenden los productos con tanta profundidad como la sede central.
Más de 175 idiomas desde una sola fuente
Clonado de voz natural por idioma
Capacitación global de equipos
Formación internacional en el mismo día
Escala sin contratar personal
Tu equipo de enablement de dos personas da soporte a 200 empleados y pronto serán 400. Clona a tus expertos. Sus avatares se encargan de un volumen de formación ilimitado. ¿Clases de incorporación de 50 personas? Sin problema. Tu capacidad de formación se vuelve infinita sin aumentar la plantilla.
Capacidad de formación ilimitada
No se necesita personal adicional
Dar servicio a organizaciones en crecimiento
Escala más rápido que contratando personal
De la necesidad de formación al curso publicado en 3 pasos
Capturar conocimiento sobre productos
Empieza por tus expertos en producto: product managers, ingenieros de soluciones, tus mejores comerciales. Grábales mientras explican tu producto, muestran las funciones y hacen demostraciones. O sube presentaciones que ya tengas. La experiencia ya existe. HeyGen la hace reutilizable.
Crear avatar de PyME
Convierte grabaciones en avatares de IA. Tu product manager se convierte en un presentador digital que imparte formación bajo demanda. Elige avatares profesionales o crea clones personalizados a partir de vídeo. La experiencia de tus expertos se escala sin requerir su tiempo.
Implementa y actualiza de forma continua
Despliega para los equipos de ventas, éxito del cliente, soporte y partners. Aloja el contenido en tu LMS, incrústalo en bases de conocimiento o compártelo mediante enlaces. Cuando cambien los productos, actualiza los guiones y regenera el contenido en cuestión de minutos. Tu formación evoluciona al mismo ritmo que tu producto.
Diseñado para cualquier tipo de entrenamiento
Formación en productos para el equipo de ventas
Equipa a los representantes de ventas con un conocimiento profundo del producto: descripciones de funcionalidades, posicionamiento frente a la competencia, casos de uso por sector, precios, requisitos técnicos y manejo de objeciones. Las nuevas incorporaciones deben completar una formación integral antes de realizar su primera llamada a un posible cliente.
Permite que los representantes adquieran un conocimiento profundo del producto antes de su primera llamada con un posible cliente. Muchos equipos combinan esto con vídeos estructurados de incorporación de empleados para acelerar la fase inicial de adaptación.
Capacitación en Customer Success
Formar a los CSM en las capacidades del producto, las mejores prácticas de uso de las funcionalidades, las estrategias de adopción y las oportunidades de expansión. Los CSM comprenden los productos con la suficiente profundidad como para impulsar el valor para el cliente e identificar oportunidades de venta adicional.
Caso de uso: equipo de CSM de 40 personas que gestiona 2.000 cuentas. El producto se lanza mensualmente. El responsable de CSM crea la formación sobre las nuevas funcionalidades el mismo día de los lanzamientos. La adopción de funcionalidades por parte de los clientes mejora un 60%.
Formación en soporte técnico
Potencia la atención al cliente con conocimiento técnico del producto: funcionalidades, guías de resolución de problemas, incidencias conocidas, detalles de integración y soluciones de errores. Los agentes de soporte resuelven los tickets más rápido gracias a una comprensión completa del producto.
Caso de uso: equipo global de soporte en tres zonas horarias. Un avatar clonado del product manager imparte la formación técnica. El tiempo de resolución de tickets de soporte se redujo en un 35%.
Capacitación de socios y canales
Forma a los distribuidores y socios de implementación en tu cartera de productos. Crea formación para partners que pueda escalar entre un número ilimitado de organizaciones asociadas sin necesidad de contar con un equipo dedicado a la capacitación de partners.
Caso de uso: proveedor de software con 200 partners de canal. El responsable de partners crea una formación sobre el producto. Los partners completan la certificación. Los ingresos generados por los partners aumentan un 45%.
Resultado verificado: las organizaciones informan de una reducción del 50 % en el tiempo de incorporación de ventas con formación de producto basada en vídeo frente a enfoques basados solo en documentación.
Formación sobre el lanzamiento de funcionalidades
Forma a los equipos sobre las nuevas funcionalidades el mismo día que se lanzan. Los product managers crean formaciones rápidas sobre cada versión. Ventas, éxito de cliente y soporte se mantienen al día con la evolución continua del producto.
Caso de uso: plataforma SaaS que lanza versiones cada semana. Marketing de producto crea formaciones sobre los lanzamientos de 5 a 10 minutos. Los equipos de revenue empiezan a mencionar las nuevas funcionalidades en cuestión de días en lugar de semanas.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Qué es la clonación de expertos en la materia (SME) para la formación sobre productos?
La clonación de expertos en la materia (SME) crea avatares de IA de tus especialistas de producto que imparten formación con su propia voz y estilo. Muchos equipos amplían esto más allá de la formación sobre el producto y lo utilizan para crearvídeos de formación internaque proporcionan capacitación continua para todos los perfiles.
¿Cómo mantienes la formación actualizada cuando las funciones cambian constantemente?
Edita el guion con la información actualizada y regenera el contenido en cuestión de minutos. Tu avatar de experto explica las nuevas funciones sin tener que volver a grabar a la persona real. La formación se mantiene sincronizada con las versiones del producto. Actualiza la formación tan rápido como publicas código.
¿Puede esto sustituir por completo la formación presencial sobre el producto?
Para la transferencia de conocimiento y la formación de demostración, sí. El vídeo es excelente para explicar funcionalidades y enseñar el mensaje. Para juegos de rol interactivos, combina el vídeo para el conocimiento con sesiones en directo para la práctica. La mayoría de las organizaciones utilizan el vídeo para el 80% de la formación sobre productos.
¿Cuánto se tarda en crear una formación de producto completa?
Para un producto SaaS típico, entre 2 y 4 horas de contenido grabado cubren las funciones principales, los casos de uso y el posicionamiento. Graba a tu experto en la materia explicando los temas. Genera los vídeos. La mayoría de las organizaciones crean la formación básica en una semana.
¿La formación en vídeo realmente reduce el tiempo de incorporación en ventas?
Sí. Las organizaciones informan de una reducción del 40‑60 % en el tiempo necesario para alcanzar la plena productividad. El vídeo a tu propio ritmo permite que las nuevas incorporaciones aprendan tan rápido como puedan asimilar la información, en lugar de esperar a formaciones programadas. Un conocimiento completo del producto durante el primer mes acelera su camino hasta cerrar su primer acuerdo.
¿Cómo funciona esto para la capacitación de socios?
Crea formaciones de certificación para partners. Los partners las completan según su propio calendario. Haz un seguimiento de la finalización para verificar sus conocimientos. Muchos proveedores de software exigen la certificación de partners antes de aprobar el registro de oportunidades.
¿Qué duración pueden tener los vídeos de formación?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones. La formación más eficaz suele seguir principios de microaprendizaje: módulos de 3 a 10 minutos que se centran en objetivos de aprendizaje concretos. No obstante, puedes crear contenidos más largos para temas más amplios. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos para mejorar la implicación del alumnado y las tasas de finalización.
¿Pueden varias personas de mi equipo de L&D usar HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los diseñadores instruccionales, responsables de formación y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares aprobados, los elementos de marca y las plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administración te permiten gestionar permisos y supervisar el uso.
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de formación requiere programar a los presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y realizar la edición en posproducción, lo que suele llevar de 2 a 3 meses y costar entre 5.000 y más de 15.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive informó de una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenidos. Würth Group redujo el tiempo de producción en un 50% y los costes de traducción en un 80%.
¿Qué pasa si nuestro product manager no quiere que lo graben?
Utiliza avatares de IA profesionales en lugar de clonarlos. El conocimiento sobre tu producto será presentado por un profesional. La experiencia en el contenido importa más que quién lo presenta.
Explorar más soluciones
Casos de uso
Herramientas
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido un 50% más rápida
- Grupo Würth: reducción del 80 % en los costes de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: Producción de formación a escala
- Stratasys: Implementación global de formación
- HubSpot: vídeo con IA a gran escala
- Coursera: Localización de vídeos
- Lattice: incorporación a gran escala
Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo
Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
- Cancela cuando quieras