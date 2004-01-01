Crea vídeos de incorporación de empleados que los nuevos fichajes realmente vean

Convierte presentaciones de PowerPoint y documentos de incorporación en formaciones en vídeo atractivas que se escalan a cada nueva contratación, ubicación e idioma. Sin sesiones en directo que coordinar, sin necesidad de grabar, sin retrasos cuando cambian las políticas.

  • No se necesita tarjeta de crédito
  • Exportación SCORM incluida
-Vídeos generados
-Avatares generados
-Vídeos traducidos
jornada laboral
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
jornada laboral
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
jornada laboral
coursera
miro
hubspot
bosch
Intel
komatsu
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Sin HeyGen

El cuello de botella en los contenidos de L&D

Sin HeyGen

El cuello de botella en la incorporación

El cuello de botella en la incorporación

Tu equipo está contratando a gran velocidad, pero la incorporación en directo no escala. Coordinar sesiones aparta a los managers de su trabajo, las nuevas contrataciones en remoto se tragan largas llamadas de Zoom entre husos horarios, y la información cambia según quién la presente. Las presentaciones de onboarding se quedan desactualizadas, la formación solo en inglés deja atrás a las contrataciones globales y RR. HH. dedica horas solo a gestionar la logística. Como resultado, las personas que se incorporan siguen confundidas, poco comprometidas y tardan meses en alcanzar su máxima productividad, mientras las diapositivas estáticas y las sesiones en directo no consiguen seguir el ritmo de tu crecimiento.

Con HeyGen

La solución de HeyGen

La solución de HeyGen

HeyGen convierte tus materiales de incorporación existentes en formación en vídeo profesional que las nuevas incorporaciones realmente completan. Sube presentaciones de PowerPoint, pega contenido de tu manual del empleado o genera guiones con IA, luego elige un avatar como presentador y crea vídeos de onboarding pulidos en cuestión de minutos. Las nuevas incorporaciones aprenden a su propio ritmo, con la posibilidad de pausar y rebobinar, lo que mejora la retención. ¿Cambian las políticas? Simplemente edita el guion y regenera el vídeo al instante. ¿Contratas a nivel global? Traduce todo tu programa de onboarding a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial. Tu equipo de RR. HH. lo crea una vez, lo actualiza al instante y escala la incorporación al ritmo de la contratación.

Todo lo que necesitan los equipos de L&D para formar a gran escala

De PowerPoint a vídeo de incorporación

Deja de pedir a las nuevas incorporaciones que lean presentaciones de 80 diapositivas. Sube tus presentaciones existentes y HeyGen las transforma en formación en vídeo dirigida por avatares, con narración, transiciones y un acabado profesional. Tu biblioteca de diapositivas se convierte en contenido en vídeo sin tener que empezar desde cero.

Importar PowerPoint, Google Slides o PDF

El avatar recorre el contenido de forma profesional

Añade tu logotipo y los colores de tu marca automáticamente

Interfaz de un software de edición de presentaciones que muestra una diapositiva de «Informe semanal» sobre el «Rendimiento del equipo», con el vídeo de una mujer, texto y un carrusel de otras diapositivas.

Clonación de expertos en la materia

Tu responsable de ventas imparte la mejor formación sobre el producto. Tu responsable de ingeniería explica el onboarding técnico a la perfección. Crea versiones digitales de ellos a partir de una breve grabación en vídeo. Graban una vez y sirven para siempre. Entrega consistente, cero conflictos de agenda y nada de esperar a expertos ocupados.

Clona a miembros reales del equipo a partir de una breve grabación

Aplicar su experiencia a un número ilimitado de nuevas contrataciones

Actualiza los guiones de formación sin volver a grabar

Tres tarjetas muestran a mujeres en entornos de vídeo con descripciones de texto, principalmente «Comunicación corporativa», y una etiqueta con el nombre de Sophie Park, directora de marketing.

Localización global de incorporación

Un solo vídeo de incorporación, en todos los idiomas que habla tu equipo. Traducción de vídeo con IA con clonación de voz hace que la formación suene nativa en español, portugués, mandarín y más de 175 idiomas adicionales, sin ese doblaje forzado. Incorpora a todo el mundo en su idioma preferido a partir de una única fuente.

La clonación de voz mantiene la autenticidad del presentador

La sincronización labial se ajusta a los movimientos faciales según el idioma

Lanza a nivel global desde un único vídeo maestro

Interfaz de vídeo multilingüe con presentadores para contenido en español y chino, y el inglés resaltado en una lista de idiomas.

Integración con LMS

Exporta vídeos de incorporación directamente a tu sistema de gestión del aprendizaje. Los paquetes SCORM 1.2 y 2004 funcionan con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR y más. Haz seguimiento de las finalizaciones, define los requisitos de aprobación e intégralo con tu stack tecnológico de RR. HH. existente.

Exportación SCORM 1.2 y SCORM 2004

Umbrales de finalización personalizables

Compatibilidad con carga directa en el LMS

Una pila de tarjetas azules semitransparentes inclinadas hacia abajo, etiquetadas con «Content Library», «content.pdf», «Voice», «Voice Clone», «Avatar» y «Digital Twin».

Actualizaciones instantáneas de contenido

Las políticas cambian. Los procesos evolucionan. Las herramientas se sustituyen. Cuando tu contenido de onboarding necesite una actualización, edita el guion y regenera el material en minutos, no en meses. Sin regrabaciones, sin retrasos de producción, sin formaciones desactualizadas. Tu onboarding se mantiene alineado con la realidad de tu empresa.

Los cambios en los scripts se despliegan en cuestión de minutos

No es necesario volver a grabar

Control de versiones para el seguimiento del cumplimiento

Una mujer en un fotograma de vídeo junto a una interfaz de chat que describe una sencilla creación de vídeos con IA usando voces personalizadas.

A tu ritmo para equipos en remoto

Las contrataciones remotas en diferentes zonas horarias lo ven cuando les viene bien. No hace falta coordinar agendas para formaciones en directo. Pueden pausar, retroceder y volver a ver las secciones que necesiten. La incorporación se hace según su horario, no el tuyo.

Funciona en todas las zonas horarias

Acceso bajo demanda en cualquier momento

Compatible con dispositivos móviles para mayor flexibilidad

Pantallas de presentación digital que muestran datos de contratación, un kit de marca con muestras de tipografías y gamas de colores, y una tarjeta de logros de ventas parcialmente visible.

De la necesidad de formación al curso publicado en 3 pasos

Paso 1

Usa lo que ya tienes

Sube presentaciones de PowerPoint que ya tengas, pega textos de tu manual del empleado o deja que la IA genere contenido a partir de tu documentación de onboarding. Nada de quedarse en blanco: ya sabes lo que las nuevas incorporaciones necesitan saber. HeyGen solo se encarga de hacerlo atractivo de ver.


Una mujer con una chaqueta deportiva verde aparece dentro de un marco de grabación de vídeo, que muestra un botón rojo de detener, un temporizador y un icono de reproducción azul verdoso.
Paso 2

Elige a tu presentador

Elige entre más de 120 avatares de IA profesionales o crea un clon digital de tu CEO, director de RR. HH. o responsable de selección. Escoge una voz que encaje con la cultura de tu empresa. Personaliza el aspecto y el estilo para que se ajusten a tu organización. Tu proceso de incorporación tendrá un acabado profesional sin necesidad de contratar videógrafos.


Una mujer rubia con un top verde junto a un botón «Editar look» y un panel «FaceSwap» que muestra una opción para subir archivos y varias caras de mujer.
Paso 3

Generar, traducir, desplegar

Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás vídeos de incorporación profesionales. Expórtalos como archivos SCORM para tu LMS, descarga MP4 para tu portal de onboarding o incrústalos en tu intranet. ¿Necesitas otros idiomas? Genera los más de 175 desde la misma fuente con un solo clic. Las nuevas incorporaciones pueden acceder desde portátiles, tabletas o teléfonos.


Retrato de una mujer con una chaqueta verde sobre un fondo azul, con un cursor de dibujo animado señalando un botón que dice "Guardar como nuevo".

Diseñado para cualquier tipo de entrenamiento

Incorporación a nivel de empresa

Incorporación a nivel de empresa

Ofrece a cada nueva incorporación la misma introducción de alta calidad a tu empresa. Mensaje de bienvenida de la dirección, historia y misión de la compañía, cultura y valores, estructura organizativa, resumen de beneficios y políticas internas. La base que todo el mundo necesita, independientemente de su puesto.

Caso de uso: Una empresa SaaS en crecimiento crea una serie principal de incorporación de 8 vídeos que cubre los aspectos esenciales de la compañía. Cada nueva contratación, desde el empleado 50 hasta el 500, ve la misma presentación profesional.


Formación específica por puesto

Formación específica por puesto

Metodología de ventas para ejecutivos de cuentas, estándares de ingeniería para desarrolladores, flujos de trabajo de éxito del cliente para el equipo de soporte, requisitos de cumplimiento para finanzas. Formación específica para distintos departamentos sin tener que organizar sesiones en directo por separado para cada perfil.

Caso de uso: Una empresa tecnológica mantiene itinerarios de incorporación para Ingeniería, Ventas, Marketing y Éxito del Cliente. Las nuevas incorporaciones completan una serie común para toda la empresa, además de los módulos específicos de su departamento.


Incorporación de empleados en remoto

Incorporación de empleados en remoto

Directrices para equipos distribuidos, herramientas de comunicación y buenas prácticas, creación de vínculos de forma virtual, expectativas sobre la configuración de la oficina en casa y políticas de trabajo en remoto. Ayuda a que las nuevas incorporaciones en remoto se sientan integradas desde el primer día sin obligarlas a asistir a reuniones con la central a las 6 de la mañana.

Caso de uso: Una empresa totalmente remota incorpora a más de 40 empleados por trimestre en 15 países. La formación en vídeo ofrece una experiencia coherente independientemente de la ubicación o la zona horaria.


Incorporación de equipos globales

Incorporación de equipos globales

Implementa un proceso de incorporación coherente en todo el mundo con vídeos de formación multilingües que garanticen que cada empleado aprenda en su idioma preferido.

Caso de uso: una multinacional crea un proceso de incorporación central una sola vez y lo despliega en 8 idiomas. La contratación internacional se acelera sin necesidad de presupuestos de producción independientes por mercado.


Formación obligatoria y de cumplimiento normativo

Formación obligatoria y de cumplimiento normativo

Cumple los requisitos normativos con la formación obligatoria, de forma coherente y fácilmente rastreable. Prevención del acoso, seguridad en el lugar de trabajo, seguridad de los datos, código de conducta. Asegura que las nuevas incorporaciones completen las políticas obligatorias, la formación en seguridad y la formación regulatoria utilizando vídeos de formación sobre cumplimiento con seguimiento basado en SCORM e informes listos para auditoría.

Caso de uso: Una empresa del sector sanitario garantiza que el 100 % de las nuevas incorporaciones complete la formación en HIPAA antes de obtener acceso al sistema. El formato de vídeo junto con el seguimiento SCORM proporciona la documentación necesaria para las auditorías regulatorias.

Incorporación de responsables

Incorporación de responsables

Expectativas de liderazgo, fundamentos de la gestión de personas, proceso de evaluación del desempeño, buenas prácticas para las reuniones individuales, responsabilidades de contratación y entrevistas. Preparar a los colaboradores individuales que han sido promocionados a puestos de gestión para sus nuevas responsabilidades.

Caso de uso: La empresa asciende a 20 personas a puestos de dirección cada año. El itinerario de incorporación para managers garantiza que comprendan las expectativas antes de liderar equipos.


El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón

Desde formación global hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les gustan a nuestros clientes:

10Xaumento de la velocidad de producción de vídeo
5Xaumento en la creación de vídeos
40%aumento del tiempo de visualización de vídeos
5Xretorno de la inversión publicitaria
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Miro
"Ha permitido que nuestros redactores tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
play buttonWatch video
Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos una película que yo había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme delante de una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Responsable de programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas

¿Qué tipos de contenido de incorporación funcionan bien en formato vídeo?

La mayoría del contenido de incorporación funciona muy bien en formato de vídeo, incluyendo la orientación sobre la empresa, la cultura, los beneficios, la formación en sistemas, las políticas y las expectativas del puesto. Muchos equipos también amplían la incorporación mediantevídeos de formación internapara fomentar el aprendizaje continuo y la mejora de habilidades.

¿Cuánto deberían durar los vídeos de incorporación?

Mantén los vídeos individuales entre 5 y 15 minutos. Divide los temas más largos en capítulos. El programa completo de incorporación puede abarcar varias horas repartidas en múltiples módulos cortos. La atención cae de forma significativa después de 15 minutos, por lo que los vídeos breves y enfocados logran una tasa de finalización más alta que las sesiones maratonianas.


¿Necesitas habilidades de producción de vídeo?

No. Si sabes crear una presentación en PowerPoint o escribir un guion, puedes crear vídeos de incorporación profesionales. HeyGen se encarga de toda la parte técnica de la producción. La mayoría de los equipos de RR. HH. crean su primer vídeo en menos de 30 minutos sin ninguna experiencia en vídeo.

¿Cómo funciona la exportación SCORM?

Exporta tu vídeo de incorporación como un paquete SCORM (formato 1.2 o 2004). Súbelo a tu LMS igual que cualquier otro módulo de formación. Configura los requisitos de finalización. Tu LMS registra quién lo ha visto, el progreso y el estado de finalización. Funciona con Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors y todas las principales plataformas de aprendizaje.


¿Puedes actualizar vídeos sin empezar de cero?

Sí. Edita tu guion con la información actualizada y vuelve a generar el vídeo. Tarda entre 5 y 10 minutos. Sin volver a grabar, sin actualizaciones complicadas del LMS, sin confusión de versiones. Es fundamental cuando cambian las políticas o te das cuenta de que algo necesita aclararse a partir de las preguntas de las nuevas incorporaciones.


¿Y qué pasa con otros idiomas?

Crea tu proceso de incorporación en tu idioma principal. Haz clic en traducir. Elige español, francés, portugués, mandarín, hindi o cualquier combinación de más de 175 idiomas. HeyGen genera versiones localizadas con clonación de voz natural y sincronización labial. El mismo avatar hablando con fluidez en español, francés o japonés.


¿Esto funciona para empleados remotos?

Especialmente útil para empleados en remoto. Ven el contenido cuando les encaja, desde diferentes zonas horarias. Pueden hacer una pausa para comer, rebobinar las partes que necesitan aclarar, verlo en el portátil o en el móvil. Nada de obligar al equipo de Tokio a conectarse a llamadas con la central a las 3 de la madrugada.


¿Cuánto cuesta esto en comparación con la formación presencial?

La incorporación presencial tiene costes ocultos en tiempo del personal de RR. HH., de los responsables, de instalaciones y de desplazamientos en empresas con varias oficinas. Una empresa típica dedica entre 15 y 25 horas de trabajo de su personal por cada grupo de nuevas incorporaciones. La incorporación mediante vídeo elimina la mayor parte de esos costes. Es un esfuerzo de creación único, reutilizable de forma ilimitada. La mayoría de los equipos de RR. HH. obtienen un retorno positivo de la inversión ya en el primer trimestre.


Explorar más soluciones

Casos de uso

Herramientas

Historias de clientes

Empieza a crear vídeos de formación hoy mismo

Deja de esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de publicarse. Genera vídeos de formación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya han transformado su forma de formar.

  • No se necesita tarjeta de crédito
  • Exportación SCORM incluida
  • Cancela cuando quieras
CTA background
Vídeos de incorporación de empleados | Vídeos de formación para nuevas contrataciones | HeyGen