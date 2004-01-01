Incorporación a nivel de empresa Ofrece a cada nueva incorporación la misma introducción de alta calidad a tu empresa. Mensaje de bienvenida de la dirección, historia y misión de la compañía, cultura y valores, estructura organizativa, resumen de beneficios y políticas internas. La base que todo el mundo necesita, independientemente de su puesto. Caso de uso: Una empresa SaaS en crecimiento crea una serie principal de incorporación de 8 vídeos que cubre los aspectos esenciales de la compañía. Cada nueva contratación, desde el empleado 50 hasta el 500, ve la misma presentación profesional.



Formación específica por puesto Metodología de ventas para ejecutivos de cuentas, estándares de ingeniería para desarrolladores, flujos de trabajo de éxito del cliente para el equipo de soporte, requisitos de cumplimiento para finanzas. Formación específica para distintos departamentos sin tener que organizar sesiones en directo por separado para cada perfil. Caso de uso: Una empresa tecnológica mantiene itinerarios de incorporación para Ingeniería, Ventas, Marketing y Éxito del Cliente. Las nuevas incorporaciones completan una serie común para toda la empresa, además de los módulos específicos de su departamento.



Incorporación de empleados en remoto Directrices para equipos distribuidos, herramientas de comunicación y buenas prácticas, creación de vínculos de forma virtual, expectativas sobre la configuración de la oficina en casa y políticas de trabajo en remoto. Ayuda a que las nuevas incorporaciones en remoto se sientan integradas desde el primer día sin obligarlas a asistir a reuniones con la central a las 6 de la mañana. Caso de uso: Una empresa totalmente remota incorpora a más de 40 empleados por trimestre en 15 países. La formación en vídeo ofrece una experiencia coherente independientemente de la ubicación o la zona horaria.



Incorporación de equipos globales Implementa un proceso de incorporación coherente en todo el mundo con vídeos de formación multilingües que garanticen que cada empleado aprenda en su idioma preferido. Caso de uso: una multinacional crea un proceso de incorporación central una sola vez y lo despliega en 8 idiomas. La contratación internacional se acelera sin necesidad de presupuestos de producción independientes por mercado.



Formación obligatoria y de cumplimiento normativo Cumple los requisitos normativos con la formación obligatoria, de forma coherente y fácilmente rastreable. Prevención del acoso, seguridad en el lugar de trabajo, seguridad de los datos, código de conducta. Asegura que las nuevas incorporaciones completen las políticas obligatorias, la formación en seguridad y la formación regulatoria utilizando vídeos de formación sobre cumplimiento con seguimiento basado en SCORM e informes listos para auditoría. Caso de uso: Una empresa del sector sanitario garantiza que el 100 % de las nuevas incorporaciones complete la formación en HIPAA antes de obtener acceso al sistema. El formato de vídeo junto con el seguimiento SCORM proporciona la documentación necesaria para las auditorías regulatorias.