Creador de vídeos destacados: crea resúmenes rápidos
Transforma tu vídeo largo en varios clips destacados con un solo clic. Sube tu material, elige un estilo de subtítulos y el formato de salida, y obtén destacados listos para publicar en minutos. No necesitas experiencia en edición ni revisar horas de grabación.
Funciones de Instant Highlights
Generación de destacados con un solo clic mediante IA
Sube tu vídeo arrastrando el archivo o pegando una URL específica en el generador de vídeos con IA y Instant Highlights analiza toda la grabación para detectar automáticamente los momentos más atractivos. La IA genera varios resúmenes destacados a partir de un solo vídeo de formato largo en cuestión de minutos, sustituyendo horas de revisión y recorte manual mediante un flujo de trabajo de url to video.
Estilos de subtítulos diseñados para detener el scroll
Todo vídeo de momentos destacados necesita subtítulos que encajen con la plataforma y con el contenido. Instant Highlights incluye una biblioteca de estilos de subtítulos prediseñados que van desde opciones discretas como Subtle Gray y Subtle Cyan hasta estilos llamativos como Block Dark y Retro Gold, todo a través del generador de subtítulos. Elige un estilo y cada clip del lote se exportará con ese aspecto aplicado.
Control de duración y formato del clip
Configura la duración del clip en automático o elige una longitud personalizada que se adapte a tu plataforma. Cambia entre 9:16 vertical para Reels y TikTok, 16:9 horizontal para YouTube o 1:1 cuadrado para LinkedIn y Facebook usando el editor de vídeo con IA. Una sola subida, todos los formatos cubiertos, sin necesidad de redimensionar ni volver a exportar.
Locución multilingüe en cada momento destacado
Añade narración a cualquier clip destacado con clonación de voz con IA en más de 175 idiomas y sincronización labial con precisión de fotograma mediante IA. Localiza tus mejores momentos para audiencias globales sin volver a grabar ni contratar locutores, convirtiendo un solo vídeo destacado en una biblioteca de contenido multilingüe.
Instrucciones personalizadas para control editorial
Escribe instrucciones específicas en el campo de instrucciones para indicarle a la IA qué debe mantener, qué debe omitir y cómo debe enfocar tus momentos destacados. El generador de reels utiliza tu criterio editorial para priorizar los momentos que encajen con el tono de tu marca, las expectativas de tu audiencia o el briefing de tu campaña.
Casos de uso
Aspectos destacados del evento de marketing
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Destacados de seminarios web y pódcasts
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Comunicaciones corporativas y reuniones generales
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Clips y reels para redes sociales
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Demostraciones de producto y testimonios de clientes
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Contenido de formación e incorporación
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Cómo funciona
Pasa de un vídeo de formato largo a varios resúmenes destacados listos para distintas plataformas en cuatro pasos. La mayoría de los usuarios generan sus primeros destacados en menos de cinco minutos.
Sube tu vídeo
Arrastra y suelta tu archivo de vídeo (MP4, MOV o WEBM de hasta 10 GB) o pega una URL específica. Instant Highlights acepta contenido de cualquier duración.
Establece la duración y el formato
Elige una duración automática para el clip o define una longitud personalizada. Selecciona 9:16 vertical, 16:9 horizontal o 1:1 cuadrado según la plataforma de destino.
Elige un estilo de subtítulos y añade instrucciones
Explora la biblioteca de estilos de subtítulos y selecciona un ajuste preestablecido que encaje con tu marca. Escribe cualquier instrucción personalizada para guiar a la IA sobre qué debe priorizar o ignorar.
Genera y publica
Instant Highlights analiza tu vídeo y genera varios resúmenes destacados. Prévisualiza, descarga y comparte en cualquier plataforma.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia Instant Highlights de recortar clips manualmente?
La edición manual implica ver toda tu grabación, marcar marcas de tiempo, cortar cada segmento y exportar un clip cada vez. Instant Highlights analiza el vídeo completo y genera varios reels listos para publicar en una sola pasada por el flujo de trabajo del generador de clips, con subtítulos y la relación de aspecto que elijas ya aplicada a cada clip.
¿Cómo decide la IA qué momentos destacar?
La IA analiza los patrones de voz, la energía visual, los cambios de escena y las señales de interacción de la audiencia a lo largo de tu grabación. Identifica los segmentos con mayor probabilidad de captar la atención en redes sociales y los convierte en clips independientes utilizando el motor de resaltado de vídeo. Puedes afinar lo que prioriza escribiendo instrucciones como "centrarse en la demostración del producto" o "omitir la sección de preguntas y respuestas".
¿Puedo controlar la duración y el formato de cada clip destacado?
Configura la duración del clip en automático para que la IA elija la longitud ideal de cada momento, o establece una duración fija para mantener todos los clips consistentes. El selector de formato de salida alterna entre 9:16 vertical para Reels y TikTok, 16:9 horizontal para YouTube y 1:1 cuadrado para LinkedIn y Facebook. Cambia cualquiera de los ajustes y vuelve a generar sin tener que subir el contenido de nuevo.
¿Qué estilos de subtítulos hay disponibles y puedo previsualizarlos antes de generar?
Instant Highlights incluye una biblioteca desplazable de preajustes de subtítulos que van desde estilos minimalistas como Gris Sutil hasta diseños de alto impacto como Bloque Oscuro, Racing y Oro Retro. Cada preajuste muestra una vista previa con un texto de ejemplo para que puedas ver el aspecto antes de generar, y el estilo que selecciones con añadir subtítulos al vídeo se aplica de forma coherente a todos los clips del lote.
¿Funciona esto para grabaciones de partidos deportivos y vídeos de mejores jugadas?
Sube la grabación completa del partido y la IA detectará los momentos de mayor energía, incluidos goles, jugadas destacadas, celebraciones y cambios de impulso. Usa el campo de instrucciones para especificar el nombre de un jugador o su dorsal y la IA dará más peso a esos momentos. Exporta en formato vertical 9:16 para Reels y TikTok, donde los mejores momentos deportivos consiguen el mayor nivel de interacción.
¿Puedo convertir un mismo vídeo destacado a varios idiomas para llegar a una audiencia global?
Cada clip generado por Instant Highlights se puede localizar con el traductor de vídeo con IA utilizando doblaje con IA en más de 175 idiomas. La voz en off se clona en el idioma de destino con sincronización labial, de modo que un único conjunto de highlights se convierte en una biblioteca de contenido multilingüe sin necesidad de volver a grabar ni contratar traductores.
¿En qué se diferencia Instant Highlights de herramientas como OpusClip o VEED?
La mayoría de las herramientas para resaltar solo recortan segmentos en bruto con subtítulos básicos y sin control de audio. Instant Highlights de HeyGen añade una biblioteca completa de estilos de subtítulos, instrucciones en lenguaje natural para la edición, locución y sincronización labial en varios idiomas, e integración con una plataforma completa de creación de vídeo que incluye un generador de guiones de vídeo y herramientas de avatares.
¿Los equipos de marketing obtienen resultados medibles al reutilizar contenido de esta manera?
Attention Grabbing Media informó de una creación de contenido 3 veces más rápida en sus campañas utilizando las herramientas de vídeo de HeyGen. Convertir cada seminario web, evento y grabación de formato largo en un lote de clips listos para cada plataforma multiplica esa velocidad al eliminar el cuello de botella de edición por clip.
¿Qué tipos de archivo puedo subir y hay algún límite de tamaño?
Instant Highlights acepta archivos MP4, MOV y WEBM de hasta 10 GB. También puedes pegar una URL de video directa en lugar de subir un archivo. La herramienta procesa grabaciones de cualquier duración, por lo que tanto un seminario web de 30 minutos como una grabación de conferencia de 3 horas funcionan sin necesidad de recortar el archivo original primero.
¿Es gratuito usar Instant Highlights?
HeyGen ofrece un plan gratuito que incluye acceso a Instant Highlights. Sube un vídeo, genera los momentos destacados y prueba todo el flujo de trabajo, incluidos los estilos de subtítulos, las opciones de formato y las instrucciones, antes de comprometerte con un plan de pago. Los planes para creadores empiezan en 24 $/mes, con límites de uso más altos y exportaciones sin marca de agua.
Empieza a crear con HeyGen
Convierte cualquier vídeo largo en clips destacados listos para publicar en tus plataformas con un solo clic. No necesitas experiencia en edición.