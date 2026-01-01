Creador de vídeos destacados: crea resúmenes rápidos

La IA analiza los patrones de voz, la energía visual, los cambios de escena y las señales de interacción de la audiencia a lo largo de tu grabación. Identifica los segmentos con mayor probabilidad de captar la atención en redes sociales y los convierte en clips independientes utilizando el motor de resaltado de vídeo. Puedes afinar lo que prioriza escribiendo instrucciones como "centrarse en la demostración del producto" o "omitir la sección de preguntas y respuestas".