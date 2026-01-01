Aplicaciones con IA para cada flujo de trabajo de vídeo
Las aplicaciones de HeyGen te dan acceso instantáneo a herramientas especializadas de vídeo con IA. Crea clips a partir de texto, mejora la calidad hasta 4K, genera anuncios UGC, cambia caras, extrae los mejores momentos y mucho más. Cada aplicación se ejecuta directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar ningún software.
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Seedance 2.0
Genera vídeos cinematográficos con IA con Seedance 2.0. B‑roll, tomas con avatar y vídeos completos a partir de una sola indicación. Sin necesidad de equipo.
De confianza para millones de creadores en todo el mundo
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
Preguntas frecuentes
¿Qué son las HeyGen Apps?
Las HeyGen Apps son herramientas especializadas de vídeo con IA que se ejecutan directamente en tu navegador. Cada aplicación se encarga de una tarea específica, como escalar vídeos a 4K, generar anuncios UGC, crear clips de vídeo con IA o extraer los mejores momentos de grabaciones largas. No necesitas instalar ningún software ni tener experiencia en edición.
¿Las aplicaciones de HeyGen son gratuitas?
HeyGen ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito que te da acceso para explorar las aplicaciones y generar vídeos. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean funciones adicionales, vídeos de mayor duración, clonación de voz y exportaciones en mayor resolución.
¿Necesito tener experiencia en edición de vídeo?
No. Cada aplicación está diseñada en torno a entradas sencillas como indicaciones de texto, carga de fotos o carga de archivos. La IA se encarga automáticamente de la producción, el renderizado y el formato. La mayoría de los usuarios obtienen resultados profesionales en su primer intento.
¿Puedo usar varias aplicaciones a la vez?
Sí. Todas las aplicaciones de HeyGen funcionan dentro de la misma plataforma. Puedes generar un videoclip, mejorarlo a 4K, añadir personalización con face swap, traducirlo a más de 175 idiomas y extraer los mejores momentos para redes sociales, todo sin salir de HeyGen.
¿Qué formatos y resoluciones admiten las aplicaciones?
La mayoría de las aplicaciones exportan en formato MP4 con resolución HD o 4K. Puedes elegir relaciones de aspecto optimizadas para YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn y otras plataformas. Algunas aplicaciones, como AI Video Upscaler, admiten formatos de entrada como MP4, MOV y WEBM.
¿En qué se diferencian las HeyGen Apps de las herramientas de vídeo independientes?
Las herramientas independientes requieren descargar software, aprender interfaces distintas y transferir archivos manualmente entre aplicaciones. Las Apps de HeyGen están integradas en una sola plataforma, de modo que tus clips generados, metraje mejorado, vídeos traducidos y resúmenes destacados conviven todos en el mismo espacio de trabajo.
¿Puedo traducir vídeos creados con HeyGen Apps?
Sí. Cualquier vídeo producido con HeyGen Apps puede traducirse a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial precisa. Esto se aplica a clips generados con IA, anuncios UGC, vídeos de pódcast y cualquier otro contenido creado en la plataforma.
¿Con qué rapidez puedo crear un vídeo?
La mayoría de las aplicaciones generan vídeos terminados en menos de cinco minutos. La creación de vídeos a partir de texto, la extracción de momentos destacados, el intercambio de rostros y la producción por lotes de vídeos se completan en cuestión de minutos, en lugar de las horas o días que requiere la producción de vídeo tradicional.
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