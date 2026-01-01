Aplicaciones con IA para cada flujo de trabajo de vídeo

Las aplicaciones de HeyGen te dan acceso instantáneo a herramientas especializadas de vídeo con IA. Crea clips a partir de texto, mejora la calidad hasta 4K, genera anuncios UGC, cambia caras, extrae los mejores momentos y mucho más. Cada aplicación se ejecuta directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar ningún software.

Empieza gratis →
119,881,051Videos generados
93,465,147Avatares generados
16,483,391Videos traducidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Todas las aplicaciones

Crear

Seedance 2.0

Genera vídeos cinematográficos con IA con Seedance 2.0. B‑roll, tomas con avatar y vídeos completos a partir de una sola indicación. Sin necesidad de equipo.

Aspectos destacados de vídeo con IA
EditarMejorar

Aspectos destacados de vídeo con IA

Convierte vídeos de formato largo en clips destacados listos para compartir. La IA extrae automáticamente los momentos más impactantes.

Mejorador de vídeo con IA
Mejorar

Mejorador de vídeo con IA

Mejora cualquier vídeo a 4K con IA basada en difusión. Elimina el ruido, aumenta la nitidez y eleva la tasa de fotogramas hasta 120 fps.

Crear

Colocación de producto

Crea anuncios de vídeo con colocación de producto a partir de una sola foto. Escenas realistas generadas con IA, sin necesidad de estudio.

Crear

Generador de vídeos UGC

Genera anuncios de vídeo auténticos con estilo UGC con más de 1.100 avatares de creadores. Escala tus creatividades publicitarias sin contratar influencers.

Crear

Creador de vídeos por lotes

Crea cientos de vídeos personalizados a la vez a partir de una hoja de cálculo CSV. Alcance y procesos de incorporación a gran escala en cuestión de minutos.

Crear

Podcast de vídeo con IA

Genera pódcasts de vídeo con dos locutores de IA a partir de cualquier tema. Sin equipo de grabación, sin coordinación de agendas, sin edición.

Editar

Intercambio de rostros con IA

Haz tuyo cualquiera de los más de 1.000 avatares sustituyendo su rostro por el tuyo. Contenido de vídeo personalizado en cuestión de minutos.

Crear

Generador de imágenes con IA

Genera imágenes personalizadas para tus proyectos de vídeo a partir de indicaciones de texto. Fondos, fotos de producto y elementos visuales de escena.

De confianza para millones de creadores en todo el mundo

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
G24.8Más de 1.000 reseñas
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Preguntas frecuentes

¿Qué son las HeyGen Apps?

Las HeyGen Apps son herramientas especializadas de vídeo con IA que se ejecutan directamente en tu navegador. Cada aplicación se encarga de una tarea específica, como escalar vídeos a 4K, generar anuncios UGC, crear clips de vídeo con IA o extraer los mejores momentos de grabaciones largas. No necesitas instalar ningún software ni tener experiencia en edición.

¿Las aplicaciones de HeyGen son gratuitas?

HeyGen ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito que te da acceso para explorar las aplicaciones y generar vídeos. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean funciones adicionales, vídeos de mayor duración, clonación de voz y exportaciones en mayor resolución.

¿Necesito tener experiencia en edición de vídeo?

No. Cada aplicación está diseñada en torno a entradas sencillas como indicaciones de texto, carga de fotos o carga de archivos. La IA se encarga automáticamente de la producción, el renderizado y el formato. La mayoría de los usuarios obtienen resultados profesionales en su primer intento.

¿Puedo usar varias aplicaciones a la vez?

Sí. Todas las aplicaciones de HeyGen funcionan dentro de la misma plataforma. Puedes generar un videoclip, mejorarlo a 4K, añadir personalización con face swap, traducirlo a más de 175 idiomas y extraer los mejores momentos para redes sociales, todo sin salir de HeyGen.

¿Qué formatos y resoluciones admiten las aplicaciones?

La mayoría de las aplicaciones exportan en formato MP4 con resolución HD o 4K. Puedes elegir relaciones de aspecto optimizadas para YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn y otras plataformas. Algunas aplicaciones, como AI Video Upscaler, admiten formatos de entrada como MP4, MOV y WEBM.

¿En qué se diferencian las HeyGen Apps de las herramientas de vídeo independientes?

Las herramientas independientes requieren descargar software, aprender interfaces distintas y transferir archivos manualmente entre aplicaciones. Las Apps de HeyGen están integradas en una sola plataforma, de modo que tus clips generados, metraje mejorado, vídeos traducidos y resúmenes destacados conviven todos en el mismo espacio de trabajo.

¿Puedo traducir vídeos creados con HeyGen Apps?

Sí. Cualquier vídeo producido con HeyGen Apps puede traducirse a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial precisa. Esto se aplica a clips generados con IA, anuncios UGC, vídeos de pódcast y cualquier otro contenido creado en la plataforma.

¿Con qué rapidez puedo crear un vídeo?

La mayoría de las aplicaciones generan vídeos terminados en menos de cinco minutos. La creación de vídeos a partir de texto, la extracción de momentos destacados, el intercambio de rostros y la producción por lotes de vídeos se completan en cuestión de minutos, en lugar de las horas o días que requiere la producción de vídeo tradicional.

Empieza a crear con HeyGen

Accede a aplicaciones de vídeo con IA que crean, mejoran y editan contenido profesional en cuestión de minutos. Sin cámaras, sin conocimientos de edición y sin software que instalar.

Get Started For Free →
CTA background