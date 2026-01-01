Las HeyGen Apps son herramientas especializadas de vídeo con IA que se ejecutan directamente en tu navegador. Cada aplicación se encarga de una tarea específica, como escalar vídeos a 4K, generar anuncios UGC, crear clips de vídeo con IA o extraer los mejores momentos de grabaciones largas. No necesitas instalar ningún software ni tener experiencia en edición.